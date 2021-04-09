УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10562 відвідувача онлайн
Новини
1 725 7

"Вся влада раді!": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять санкції РНБО, контрабанду і референдуми в Україні

У п'ятницю, 9 квітня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, чи має РНБО повноваження одночасно на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою і на арешт майна навіть без рішення суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни? - Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду? - Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або прийняти рішення про вступ в НАТО?

Гості студії:

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО;

Міхеіл Саакашвілі, глава Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки;

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;

Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);

Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015-2016);

Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).

Автор: 

контрабанда (1825) референдум (628) РНБО (2292) Шустер Савік (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що за шухер з референдумами? Навіщо протягли цей закон, ще й під час війни?
показати весь коментар
09.04.2021 16:18 Відповісти
Только чтобы подгадить стране.
А сейчас самое удачное время.
показати весь коментар
09.04.2021 16:27 Відповісти
А где же шуфрич с подбитым глазом? Непорядок!
показати весь коментар
09.04.2021 18:24 Відповісти
еще не споткнулся и не упал
показати весь коментар
09.04.2021 18:26 Відповісти
Саакашвили когда то пронесли в Украину как контрабанду?
показати весь коментар
09.04.2021 18:28 Відповісти
А де позначка "На правах реклами"?
Інакше для чого ця інформація в стрічці новин? Це ж новинний сайт а на програма передач?
показати весь коментар
09.04.2021 20:09 Відповісти
Шустера дивитись - себе зневажати бо це жидокацапський заробітчанин.
показати весь коментар
09.04.2021 22:41 Відповісти
 
 