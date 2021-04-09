"Вся влада раді!": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять санкції РНБО, контрабанду і референдуми в Україні

У п'ятницю, 9 квітня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, чи має РНБО повноваження одночасно на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою і на арешт майна навіть без рішення суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни? - Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду? - Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або прийняти рішення про вступ в НАТО?

Гості студії:

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО;

Міхеіл Саакашвілі, глава Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки;

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;

Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);

Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015-2016);

Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).