Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.
Про це йдеться в його заяві , інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - зазначив Хомчак.
Головнокомандувач ЗСУ закликає не піддаватися на провокації і не поширювати дезінформацію.
"Вкотре наголошую, що Збройні Сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України. Використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску", - додав він.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
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Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
Один великий деятель уже сегодня сказал все
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Самолеты летят будем бомбит его уже точно бомбит по полной
Ну так ослаблять жеж анонсировала создание целого Центра по борьбе с вот этой самой, курва, дезинформацией за счет налогоплательщиков. Где бурная деятельность?
Але дай відповідь на запитання: чуму конкретно ти заховався за "білим білетом"?
https://twitter.com/arctic_lanes Masha
А вы знаете, что когда в российском посольстве в Аргентине обнаружили кокс, аргентинские спецслужбы говорили о 385 кг наркотика? ФСБ наличие кокса в посольстве не отрицала, но речь шла уже о 362 кг. 23 кг посольским удалось спасти
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Які ви брати , на могили своїх батьків не їдете . Закинули батьківські хати .Чужі люди листя і бур'яни з могил ваших батьків прибирають( і я так роблю), а ви, російські українці віддячуєте нам тим , що вбиваєте наших рідних , наших дітей .
Бог вам віддячить за все .
1) Раша придумала фейк (как мотив наступления), что "Украина собирается наступать на Украину"
2) Хомчак: "я не я и хата не моя"
Вопрос знатокам (я прости ничего не понял если честно): на кого это рассчитано? в раше и так знают что "не собирается" - так как они это придумали. Для украинцев же это жест капитуляции (оправдываться за то чего они не делали). (из серии "не бейте меня больно ... не виноватая я .. он сам пришел").
Единственный вывод сделанный мной - хомчак агент кремля - который хочет подорвать боевой дух ВСУ и Украины в целом. Вот такими заявами. Оправдываться перед агрессором - это мазохизм. Раша только этого и ждет. Слабины.
это делали в Чечне.что бы у козломордых Пидоров ,был ужас о возможности попасть на войну с Украиной.
Они нессат об этом сказать, а хомчак ссыт.
тряпки.