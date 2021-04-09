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Новини Агресія Росії проти України
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Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак

Повідомлення про

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Про це йдеться в його заяві , інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - зазначив Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ закликає не піддаватися на провокації і не поширювати дезінформацію.

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"Вкотре наголошую, що Збройні Сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України. Використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску", - додав він.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6723) оборона (4812) Донбас (22356) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+19
Хомчак это тот который бросил своих солдат и драпал втихаря из Илловайска?
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09.04.2021 16:06
+17
наступление ? да еще и с таким говнокомандующим ? конечно же не соответствует действительности
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09.04.2021 16:04
+16
Да что Вы как попугаи оправдываетесь тупая тактика

Один великий деятель уже сегодня сказал все
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Самолеты летят будем бомбит его уже точно бомбит по полной
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09.04.2021 16:09
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Да, приватбанковский броневичек сейчас был бы весьма кстати.
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09.04.2021 16:02 Відповісти
возить деньги пенсионерам ЛДНР ?
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09.04.2021 17:15 Відповісти
Почитайте на чем он в начале войны передвигался и куда.
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09.04.2021 17:18 Відповісти
Ми в стані війни з росією, навіщо нам спростовувати можливість наступу на Донбасі? Ми готові наступати на Донбасі, виходити на Ростов і перекривати всі мости, переходи та ЛЕП через Дон і перерізати залізничне та будь яке сполучення з Кавказом та Кримом! Навіть якщо путін нападе на Харків, Херсон чи Одесу, він втратить Кавказ і почнеться нова Кавказька війна яка нарешті знищить росію!
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09.04.2021 19:50 Відповісти
Ты шо куришь?)))
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09.04.2021 20:16 Відповісти
Верховний з головним вирішили здати без бою. Де наші війська, де польові госпіталі? Тільки годинники в подарунок для смертників...
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10.04.2021 07:24 Відповісти
наступление ? да еще и с таким говнокомандующим ? конечно же не соответствует действительности
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Да ну! Скажи ещё, что приграничную радиостанцию не собираетесь захватывать
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09.04.2021 16:04 Відповісти
А если бы было, то рассказал бы. Всё мы знаем о кровавых планах Хомчака и Зеленского распять мальчика в трусиках с Донбасса.
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09.04.2021 16:05 Відповісти
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи в сп'янілому імперському угарі танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь - щоб вбивати! (та й "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)

Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!

.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..

А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?

А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?

Від вступу в ЄС?

Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?

Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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09.04.2021 16:57 Відповісти
Хомчак это тот который бросил своих солдат и драпал втихаря из Илловайска?
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09.04.2021 16:06 Відповісти
Не драпал а готовил пути отхода, и малеха увлекся, очнулся в Днепре.
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09.04.2021 16:09 Відповісти
Зелі якраз такий головний підходить, він ще заздалегідь об'явив вирок Україні.
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10.04.2021 07:31 Відповісти
А сейчас даже ссыт сказать что его войско готово к войне.боиться спровоцировать Россию.порожняк
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09.04.2021 18:05 Відповісти
Канешно фейк! зачем нам ихнее богацтво?
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09.04.2021 16:08 Відповісти
Да что Вы как попугаи оправдываетесь тупая тактика

Один великий деятель уже сегодня сказал все
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Самолеты летят будем бомбит его уже точно бомбит по полной
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09.04.2021 16:09 Відповісти
А зря что не соответствует. эту мразь раSSейскую нужно истребить!!!
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09.04.2021 16:09 Відповісти
"Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Источник: https://censor.net/ru/n3258776

Ну так ослаблять жеж анонсировала создание целого Центра по борьбе с вот этой самой, курва, дезинформацией за счет налогоплательщиков. Где бурная деятельность?
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09.04.2021 16:09 Відповісти
Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5432
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10.04.2021 11:33 Відповісти
Народжений бздуном воïном не стане ні за що - в які б наряди не наряджався. Бездарність завжди залишиться бездарністю.
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09.04.2021 16:13 Відповісти
З тебе був би чудовий свинопас,на цьому все.
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09.04.2021 16:16 Відповісти
На бездарне керівництво арміею немае чого розраховувати вернути комбатів Порошенка котрі звільнили половину території донбасу і пора скликати добровольчі батальони і опередити фашистську росію визволенням донецька це можна зробити за одну ніч стоїмо на окраїнах і ворог побежить як це було в 2014 році в маріуполі славянську краматорську дружківкі северодонецьку і ще 30 населених пунктах,
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09.04.2021 16:23 Відповісти
Гарно пишеш.

Але дай відповідь на запитання: чуму конкретно ти заховався за "білим білетом"?
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09.04.2021 16:30 Відповісти
Яку чуму?
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09.04.2021 16:55 Відповісти
Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8036
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12.04.2021 08:16 Відповісти
Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Таганрог" не соответствуют действительности,....Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене......если бы так звучало то правильно, а по другому сцыкливо звучит, так как комада Президента дала фронту один танк и то для парада.
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09.04.2021 16:25 Відповісти
Зараз головне частіше то повторювати
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09.04.2021 16:44 Відповісти
А шкода дійсно, що "нє соотвєтствуют дєйствітєльності".
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09.04.2021 16:54 Відповісти
Маскальня стягує свої сили, а нам не можна
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09.04.2021 16:54 Відповісти
https://twitter.com/arctic_lanes

https://twitter.com/arctic_lanes Masha



А вы знаете, что когда в российском посольстве в Аргентине обнаружили кокс, аргентинские спецслужбы говорили о 385 кг наркотика? ФСБ наличие кокса в посольстве не отрицала, но речь шла уже о 362 кг. 23 кг посольским удалось спасти
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09.04.2021 16:55 Відповісти
Главком ВСУ есть достойный подпевала,подтанцовщик и лизоблюд своему пораженцу и трусу главковерху...
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09.04.2021 17:00 Відповісти
А при чем здесь подпевала? У него - молодая, супер-пупер сногсшибательная женушка двадцати с хвостиком годков отроду, принесла ему недавно младенца. Какая ж тут война? провокация одна...
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09.04.2021 17:49 Відповісти
Главковерх намедни в ООС озвучил о новом перемирии,а главком, не сомневайтесь, подпоет ему,что ВСУ не готовы воевать и "тишина"для них самое благо..,Ну и от молодой женки тож ехать на передовую не в охоту..
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09.04.2021 17:59 Відповісти
Хомчик предпочитает ужас без конца, чем ужасный конец. По ходу можно приворовывать и москалю секреты сдавать. Не так ли Хомчик?
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09.04.2021 18:00 Відповісти
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у 2021 році, повідомляє 19 лютого 2021 року пресслужба МОУ.
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
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09.04.2021 19:03 Відповісти
П.С.
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
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09.04.2021 19:04 Відповісти
Переживаю за несчастного Главнопотерпевшего, чтобы он на линии разграничения совсем не ошалел от страха и не анонсировал новые отведения ( по- фашистски это называется разведением, а по-моему, развод).
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09.04.2021 19:17 Відповісти
Це буде "нове перемир'я" в його хворій уяві.
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10.04.2021 07:36 Відповісти
Я не розумію, чому українці усього світу підтримують Україну в війні з Росією. А українці з Росії ні , тільки в Москві колись проживало 2 мільйони українців, а по клинах скільки, а північ , Кубань.Чи вони живуть принципом - нам погано, то нехай вам буде ще хуже . А потім кричать ми брати .
Які ви брати , на могили своїх батьків не їдете . Закинули батьківські хати .Чужі люди листя і бур'яни з могил ваших батьків прибирають( і я так роблю), а ви, російські українці віддячуєте нам тим , що вбиваєте наших рідних , наших дітей .

Бог вам віддячить за все .
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09.04.2021 19:49 Відповісти
Наші -- ті, що в могилах лежать, а ті, що на раші -- то вже не наші.
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10.04.2021 07:40 Відповісти
Падажжи... тоесть:
1) Раша придумала фейк (как мотив наступления), что "Украина собирается наступать на Украину"
2) Хомчак: "я не я и хата не моя"
Вопрос знатокам (я прости ничего не понял если честно): на кого это рассчитано? в раше и так знают что "не собирается" - так как они это придумали. Для украинцев же это жест капитуляции (оправдываться за то чего они не делали). (из серии "не бейте меня больно ... не виноватая я .. он сам пришел").
Единственный вывод сделанный мной - хомчак агент кремля - который хочет подорвать боевой дух ВСУ и Украины в целом. Вот такими заявами. Оправдываться перед агрессором - это мазохизм. Раша только этого и ждет. Слабины.
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09.04.2021 20:39 Відповісти
А хто там патріот? верховний зібрав біля себе тільки агентів.
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10.04.2021 07:46 Відповісти
Он как загнанный заяц,который говорит волку ,что не будет есть его морковь.*******!Надо кошмарить мокшей ,резать им бошки,отрезать им яйца,как
это делали в Чечне.что бы у козломордых Пидоров ,был ужас о возможности попасть на войну с Украиной.
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09.04.2021 21:33 Відповісти
Эти деятели скоро пригласят инспекторов из **********. ЗЕ клоуну можно втюхать и не такое.
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09.04.2021 21:36 Відповісти
Ніхто нічого Зе клоуну не "втюхає". Все йде по інструкції для нього з Кремля. Для нас він робить вигляд, що він "бешенний" патриот, він і його команда потихеньку нищать Україну, готують її до повної здачі. Кожний, хто слідкує за новинами і їх аналізує сповна це розуміє. На консультації літав сперва в Оман, а цей раз в Катар, а як полетить в Китай, то вже РФ буде займати Укаїну, а воно буде не при чому.
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09.04.2021 23:48 Відповісти
В чём отличие, они готовы наступать, а мы нет.
Они нессат об этом сказать, а хомчак ссыт.
тряпки.
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09.04.2021 21:41 Відповісти
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго, и будете коцапбчеги завидовать мертвым
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09.04.2021 21:46 Відповісти
Який сором! "кремль намагається ДИСКРЕДИТУВАТИ Україну на міжнародній арені... посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій..." Яка ж с*ка це сказала? Навпаки, на міжнародній арені Україну поважав би весь світ, якби ми пішли в НАСТУП, щоб відібрати у російських окупантів нашу територію. З таким ідіотом, який займає місце головнокомандувача, не можна навіть у розвідку йти. Він якраз і дискредитує та ганьбить Україну, падло.
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09.04.2021 22:38 Відповісти
Терпіли зазвичай так і мичать, коли стоять на колінах і бульби з носа дують......
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10.04.2021 08:44 Відповісти
Кому командувач це заявляє? Та в Україні навіть прибічники "5-ї колони" чудово знають, хто на кого збирається нападати. Хочете переконатись - запросіть такого на сто грам (із невеличкою закускою), і він Вам розкаже більше, ніж Хомчак. Хомчакові треба терміново поїхати, або послати когось із своїх заступників у Польщу, Румунію й Туреччину, бо, схоже, там забули, що сидять на "ісконно русскіх зємлях", і що вони - перші на черзі після України. До речі, в Румунії зовсім погано із правдивою історією: вони не знають, що путлерівська "Новороссія" закінчується на Дунаї та Прутові, а не в Одесі (тобто вся Південно-Східна Україна плюс Буджак, Молдавія та Східна Буковина - Хотин, Сокиряни...). Але хто може гарантувати, що Ліліпутін, захопивши "Новороссію", не піде на "Малороссію" (бо там матір "городов русскіх" Київ), після чого спокуситься "Чєрвонороссією" (зі Львовом), "Варшавороссією", Добруджею?
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10.04.2021 10:15 Відповісти
 
 