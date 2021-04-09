Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Про це йдеться в його заяві , інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - зазначив Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ закликає не піддаватися на провокації і не поширювати дезінформацію.

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"Вкотре наголошую, що Збройні Сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України. Використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску", - додав він.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.