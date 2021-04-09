Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Туреччину і зустрінеться з Ердоганом, - ОП
Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Топ коментарі
+7 Valentyn Ivaniuk
показати весь коментар09.04.2021 16:24 Посилання
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар09.04.2021 16:35 Посилання
+7 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар09.04.2021 16:50 Посилання
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https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380517945437253636 14 мин
По белой дорожке пару раз пробежаться...
Будет консультироваться в какой Катарский банк в следующий раз положить наворованное у украинцев бабло.