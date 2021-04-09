Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Туреччину і зустрінеться з Ердоганом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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