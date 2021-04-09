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Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Туреччину і зустрінеться з Ердоганом, - ОП

Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Туреччину і зустрінеться з Ердоганом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході, - Офіс Президента

Автор: 

візит (1604) Зеленський Володимир (24197) Туреччина (3602) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
+7
Пора збільшити парк Байрактарів!
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09.04.2021 16:24
+7
Млин, шо ему плохого Турция сделала?
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09.04.2021 16:35
+7
А ты откуда явилось,убожество?)
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09.04.2021 16:50
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Пора збільшити парк Байрактарів!
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09.04.2021 16:24 Відповісти
Пора к Байрактарам купить рэб Koral у турков , иначе будут эти Байрактары очень легкой добычей для российских Буков и Торов, не говоря про Су-шки и Миги.
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09.04.2021 17:09 Відповісти
Ну а шо...это полный звиздец -все что мы предсказывали ,на счёт зекретина и войны,сбывается с устрашающей точностью
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09.04.2021 16:24 Відповісти
внук Ванги? чи внебрачний син Джуни?
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09.04.2021 16:37 Відповісти
Вы предсказывали... Я так понимаю, Президенту Украины не о чём переговорить с Президентами Турции и Франции?
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09.04.2021 16:38 Відповісти
То є тупа зрадна Зрада соєвих сектантів. А ця Валєрія одна з найголосніше камлающих їхніх клікуш тут на ЦН.
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09.04.2021 16:45 Відповісти
А ты откуда явилось,убожество?)
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09.04.2021 16:50 Відповісти
Тебе санітари пропустили, коли всім у вашій палаті галоперидол кололи, кацапка?
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09.04.2021 16:56 Відповісти
Президент Украины должен сейчас работать в усиленном режиме,ТК экслакация на фронте,а не терять время и прятаться,хватаясь за любой повод ,как делает твое зечмо
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09.04.2021 16:48 Відповісти
А ты мне,свинособака,не указывай ,что предъявлять зекретину,который мне обязан служить,а не Бене)
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09.04.2021 17:39 Відповісти
И на рояле сбацать,здесь ему ни один президент не конкурент,ведь Он величайшее.
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09.04.2021 17:21 Відповісти
Бацал он, когда на другой работе был.
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09.04.2021 17:35 Відповісти
на пляж полетел
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09.04.2021 16:27 Відповісти
Что-то зачастил на восток. Таки перед войной с эмиссарами Х,,,ла там доваривается?
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09.04.2021 16:28 Відповісти
Уже с эмиссарами рашки боится встречаться. Поставленную задачу он так и не выполнил. Только Турция.
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09.04.2021 16:34 Відповісти
Там,наверное,бабло легко складируется?
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09.04.2021 16:56 Відповісти
мне кажется - его там на бабло таки по концовке кинут
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10.04.2021 00:52 Відповісти
Ну что я и говорил. Костюмчик с отливом и... (тут не угадал) в Турцию. После дверей своей ОПы он конкретно писается в Украине долго находится.
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09.04.2021 16:30 Відповісти
ему пора запретить выезжать из страны -сдрыстнет же ...
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09.04.2021 16:30 Відповісти
Та лучше бы здрыснул. Только вот никому он не нужен. Как тот рояль в кустах.
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09.04.2021 16:36 Відповісти
Млин, шо ему плохого Турция сделала?
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09.04.2021 16:35 Відповісти
корвет будут закладывать для ВМСУ..
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09.04.2021 16:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380517945437253636 14 мин

По белой дорожке пару раз пробежаться...
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09.04.2021 17:03 Відповісти
месяц назад контр-адмирал Нейжпапа говорил в интервью "Думской".. я читал..
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09.04.2021 17:06 Відповісти
О, як запалали пукани у кацапні
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09.04.2021 16:41 Відповісти
Пукани соі та лаптєватників злилися в унісоні:"Ко-ко-ко... Війна на порозі... Покинув країну у відповідальний момент... То є повна зрада... "
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09.04.2021 16:48 Відповісти
Зная любовь турков и арабов к "богомизбранной " нации Сопля,как и в Катар,повезет с собой "истинных " мусульман-Мандель,шифера и т.п..
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09.04.2021 16:54 Відповісти
Це неважливо. Хай звідти привезе Байрактари.
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09.04.2021 16:58 Відповісти
Якби тільки не "інвеститції" і різні "меморандуми", бо їх вже стільки, що хоч в "Велике будівництво" каткуй.
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09.04.2021 17:28 Відповісти
Неужели Зе такой безнадежно тупой, шр возьмкт с собой фээсбэшника ермака, либо он двуликий янус, надеюсь на бдительность штатов.
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09.04.2021 16:58 Відповісти
Нет Оно возьмет с собой истинных "украинцев" Мандель,Шниффера и т.д.
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09.04.2021 17:23 Відповісти
Неужели Зе такой безнадежно тупой, шр возьмкт с собой фээсбэшника ермака, либо он двуликий янус, надеюсь на бдительность штатов.
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09.04.2021 17:01 Відповісти
...значит, вылетит сегодня - еще ночь где-то на побережье отжигать можно
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09.04.2021 17:18 Відповісти
Хоча б якийсь корабель впоперек Босфору на став.
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09.04.2021 17:25 Відповісти
Давно дебильный нелох не срал тут своим присутствием...
Будет консультироваться в какой Катарский банк в следующий раз положить наворованное у украинцев бабло.
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09.04.2021 17:36 Відповісти
Воно - саме, чи з роялєм?!
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09.04.2021 19:20 Відповісти
зрады нету.
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11.04.2021 03:56 Відповісти
 
 