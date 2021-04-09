Шмигаль відповів на прохання Кличка про введення загальнонаціонального локдауну: Можемо разом запропонувати Зеленському призначити нового голову КМДА

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів меру Києва Віталію Кличку на прохання ввести загальнонаціональний локдаун в Україні. Він запропонував разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи прохання мера Києва і голови КМДА Віталія Кличка до Кабміну розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в більшості регіонів України ми маємо загрозливу ситуацію з розповсюдженням COVID-19. В більшості, але не в усіх. І від того, як кожна окрема область чи місто справляються з цими загрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні. Хочу зазначити, що в деяких регіонах після запровадження Державною комісією з ТЕБ і НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялась. Наприклад, сьогодні з "червоної" зони має вийти Івано-Франківська область. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

На сьогодні місто Київ залишається в "червоній" зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну.

Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА", - заявив Шмигаль.



