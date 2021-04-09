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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль відповів на прохання Кличка про введення загальнонаціонального локдауну: Можемо разом запропонувати Зеленському призначити нового голову КМДА

Шмигаль відповів на прохання Кличка про введення загальнонаціонального локдауну: Можемо разом запропонувати Зеленському призначити нового голову КМДА

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів меру Києва Віталію Кличку на прохання ввести загальнонаціональний локдаун в Україні. Він запропонував разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи прохання мера Києва і голови КМДА Віталія Кличка до Кабміну розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в більшості регіонів України ми маємо загрозливу ситуацію з розповсюдженням COVID-19. В більшості, але не в усіх. І від того, як кожна окрема область чи місто справляються з цими загрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні. Хочу зазначити, що в деяких регіонах після запровадження Державною комісією з ТЕБ і НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялась. Наприклад, сьогодні з "червоної" зони має вийти Івано-Франківська область. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

На сьогодні місто Київ залишається в "червоній" зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну.

Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА", - заявив Шмигаль.

Шмигаль відповів на прохання Кличка про введення загальнонаціонального локдауну: Можемо разом запропонувати Зеленському призначити нового голову КМДА 01
Шмигаль відповів на прохання Кличка про введення загальнонаціонального локдауну: Можемо разом запропонувати Зеленському призначити нового голову КМДА 02

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2377) Київ (19618) Кличко Віталій (3523) Шмигаль Денис (4631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+93
А можемо з Кличком запропонувати ввести нового прем'єр-міністра і президента.
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09.04.2021 16:31
+75
До чего же тупая срань зе-гниды и их обоссанные почитатели...
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09.04.2021 16:30
+51
- 60 лярдов на борьбу с ковид просрал Зе и Шмыгаль
- вакцинацию просрал Зе и Шмыгаль
- наплевательское отношение к карантину пропагандировали Зе и Шмыгаль
- полную компенсацию денег, при 40% занятости, для гос служащих(при этом наплевательское отношение на других) драйвит Зе и Шмыгаль

Но виноват конечно Кличко...
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09.04.2021 16:32
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Кличко! Закрывай Киев! Область не соблюдает карантин и миллионнами прётся в Киев! Как ещё остановить эту заразу, если они по другому не понимают? Только закрыть Киев на вьезд!
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09.04.2021 19:18 Відповісти
В Эстонии на северо - востоке , тоже сделали красную зону , закрыли . и сразу в соседних районах поднялся уровень заболеваемости , как оказалось все из красной зоны ездили по ресторанам и магазинам в соседних районах . теперь учтя опыт , закрыли по всей стране .
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09.04.2021 19:34 Відповісти
Что толку ограничений в Кмеве если все пригородные маршрутки работают?
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09.04.2021 19:50 Відповісти
Він не думає, що після зупинки отоплювального періоду з 12.04. масово зростуть распіраторні захворювання всіх категорій населення і звичайно виростуть прибутки у тестіровочних тіпа ковідних пунктах і їх псарів,та будуть спустошені масово кармани та гаманці лохтората тіпа насєлєнія.............
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09.04.2021 21:41 Відповісти
Він не думає, що після зупинки отоплювального періоду з 12.04. масово зростуть распіраторні захворювання всіх категорій населення і звичайно виростуть прибутки у тестіровочних тіпа ковідних пунктах і їх псарів,та будуть спустошені масово кармани та гаманці лохтората тіпа насєлєнія.............
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09.04.2021 21:55 Відповісти
зебутны вздумали угрожать Кличко... та мать его так как сейчас назвать действия зебила, главное , в случае чего, действия Шмыгаля можно оценить как саботаж, ведь Кличко предупредил и потребовал. Мало того , Шмыгаль , используя служебное положение, начал угрожать Кличко расправой, в сговоре с группой лиц, бо намекнул, а бодай на одно лицо - весомый аргумент под другую статью уже минимум для 2-х лиц... Главное, заскринить вещдок.
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10.04.2021 00:53 Відповісти
ЗЫ... А если к этому присовокупить тот факт, что месяц назад ООН располагал инфой об около 50 000 случаях заболеваний в сутки - это в случае чего(когда дойдет дело до статьи против зебуинов), то зебилам не позавидуешь... Кста зебилы уже подготавливают массы к восприятию плачевных цифр, мол, "вангуют" во всеуслышанье, шо по ихним прогнозам через несколько дней заболеваемость возрастет до 25 000. А там "навангуют " и все 50 000, только тогда реальая цифра может оказаться около 100 тысяч... Ось така казочка, малятка.
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10.04.2021 01:02 Відповісти
Как по мне, то лучше Шмыгаля и ЗЕманду вернуть на те помойки, из которых их вытащили.
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10.04.2021 03:23 Відповісти
Ты просто вызови Кличко на... ринг, шмыгаль.
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10.04.2021 11:02 Відповісти
"Ширма" звернулась "Ширми" поки кукловоди зводять сальдо й думають де ще урвати.
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10.04.2021 11:06 Відповісти
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