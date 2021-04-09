Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror
Міноборони Великої Британії привело армію в підвищену ступінь боєготовності на тлі стягування російських військ до кордону України.
Про це з посиланням на джерела в британському уряді і військовому командуванні повідомляє видання Mirror, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Джерела також заявили, що спостерігають за подіями в цьому регіоні "зі зростаючим занепокоєнням".
"Агресивний рух російських військ до кордону (України – ред.) викликав велику стурбованість у Міністерстві оборони (Британії – ред.). Ситуація відстежується постійно. Я точно визначив би це як зростаючу кризу", - сказав один зі співрозмовників.
Минулого тижня стало відомо, що Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою боєготовність до максимально можливого рівня на тлі стягування російських військ до кордону України.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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Кстати тогда 2014, Украина непонятно почему но сама отказалась от посредничества США и Великобритании.
Дивна якась стурбованість.
Половина нерухомості Лондона скуплена Рашою.
За що стурбованість ?
https://petrimazepa.com/vladimir_zelenskiy_publichno_nazval_rossiyu_agressorom
https://nashkiev.ua/novosti/vo-vremya-vystoupleniya-v-rade-zelenskiy-nazval-rossiyu-agressorom.html?in_parent=novosti
При желании, можно найти и другие ссылки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258790/01921463-e00c-73f1-a60d-e75e0bc0de4b
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
Президент Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.
Источник: Зеленский в интервью программе "Axios", выходящей на платформе HBO, https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 Офис президента
Прямая речь: "В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".
И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. У Украины было несколько таких ситуаций.
Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все".
Детали: На вопрос, не думает ли он о том, чтобы попытаться вернуть Украине ядерный статус, Зеленский ответил, что "сегодня это неправильно делать".
По мнению президента Украины, "мы должны не превращаться из людей в зверей", так как "цивилизация в конце концов победит".
По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".
Зеленский сравнил эту ситуацию со своей: "если даже все вокруг тебя будут брать взятки, это не значит, что ты должен жить по законам большинства".
Справка: После распада СССР и в начале своей независимости Украина отказалась от статуса ядерной державы. 5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для нашей страны в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия: безопасность Украине гарантировали США, Великобритания и Россия. Последняя через 20 лет оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.
В день местных выборов 25 октября 2020 года по инициативе Владимира Зеленского украинцам возле участков задавали https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7269995/ 5 вопросов , один из них касался использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
Президент объяснял, что стремится https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/22/7270830/ укрепить обороноспособность государства.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1380498772543823874 1 ч
Колонна с «Искандерами» под Воронежом движется в военный лагерь у границы с Украиной -зафиксировано Британ\разведыв\комп\Janes "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітр\протиракет\оборони на відстані до 500 км Ворог зовсім втратив страх
Страны вокруг Украины приводят вооруженные силы в повышенную боеготовность из-за скопления большого количества ********** на границе с Украиной, а пианист Бубочка ожидает очередного мифического перемирия с кремлевским маньяком.
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https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380144223886925825 8 апр.
Настоящий агрессор никогда ни на кого не нападает - он только защищается, спасает или "восстанавливает историческую справедливость".
Сейчас, походу Кремль поднял старые методички.
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 1 ч ·
Штош, мы окружены. Запоребрик стягивает войска по периметру нашей границы. Сообщается даже о передвижениях бронетехники в Приднестровье и Беларуси. Понятно, что это реакция на срыв «бархатной оккупации». Это когда скупаются СМИ, эксперты, блогеры, политики, чиновники, происходит идеологическая подготовка, в уши населению заливаются нужная доза нарративов и на выборах львиную долю парламента получает представитель Кремля. РНБО полностью разрушила эти планы и даже перекрыла значительную часть потоков финансирования. «Не хотите бархатную оккупацию - готовьтесь к военной», подумали в Кремле. По принципу «Не можешь влюбить - купи. Не можешь купить - убей».
Для всех, думаю, очевидно, что сценарии тут такие:
• Стягивание техники к нашим границам необходимо лишь для давления при различных переговорах с Украиной, для шантажа Банковой. Блеф с элементами «это же не блеф!» Не более.
• «Шахтеры и трактористы» из ОРДЛО успешно перемещают линию соприкосновения на несколько километров в нашу сторону и здравствуй, «Минск-3», Медведчука (или Бойко) назначают премьер-министром Украины, в АРК по каналу потекла долгожданная вода.
• В условиях окружения активизируются различные «активисты русского мира» на подконтрольной Киеву территории юго-востока, происходят откровенные провокации. Если будет задействован этот план, то ждём 2 мая в Одессе. Там традиционно пройдут мероприятия, посвящённые годовщине известных трагических событий семь лет назад. Если в этот день будет замечен сценарий дестабилизации, то тогда 9 мая ждём более жёсткие сюрпризы также и в других городах юго-востока. Пример: шествие «бессмертный полк» в Славянске, происходит теракт с помощью нанятого «патриота», несколько десятков погибших и президент рф «с целью зашиты мира и стабильности на территориях компактного проживания русскоязычных граждан Украины» вводит «миротворческий контингент», россияне самостоятельно открывают Северо-крымский канал. В этих условиях центральной власти необходимо обеспечить жёсткий запрет на любые массовые мероприятия в эти даты, перекрыть центры городов, эффективно пресекать любые провокации в самом зародыше. Действовать превентивно и на опережение.
В любом случае это как минимум неприятно. Естественно, что иностранные инвесторы начинают вывод средств, привлечь заемные средства с помощью, например, евробондов, станет сложно. Особенно противно наблюдать за российскими «либералами». Что-то ни одной протестной акции против стягивания войск к нашим границам не наблюдается. Шендерович, например, вчера заявил, что ему волноваться нечего, ведь он не призывник. Таки да - «никогда мы не будем братьями»...