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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

Міноборони Великої Британії привело армію в підвищену ступінь боєготовності на тлі стягування російських військ до кордону України.

Про це з посиланням на джерела в британському уряді і військовому командуванні повідомляє видання Mirror, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Джерела також заявили, що спостерігають за подіями в цьому регіоні "зі зростаючим занепокоєнням".

"Агресивний рух російських військ до кордону (України – ред.) викликав велику стурбованість у Міністерстві оборони (Британії – ред.). Ситуація відстежується постійно. Я точно визначив би це як зростаючу кризу", - сказав один зі співрозмовників.

Минулого тижня стало відомо, що Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою боєготовність до максимально можливого рівня на тлі стягування російських військ до кордону України.

Також читайте: Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

Велика Британія (5638) росія (65800) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+26
Великобритания приводит войска в повышенныю боевую готовность из-за действий страны-помойки. Главком ЗСУ блеет про новое перемирие и не может из себя выдавить название страны, которая убивает Украинцев.
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09.04.2021 16:54
+24
******* Путлера нужно гнать со всех мировых финансовых и сырьевых бирж, а не "повышать боеготовность".
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09.04.2021 16:50
+24
наследники престола живы. и 72-летний принц Чарльз, сын Королевы Елезиветы ІІ и 38-летний принц Уильям, ее внук, да продлит Господь их срок до 100 лет.
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09.04.2021 16:54
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антипутлеровскцю коалицию боятся создать .рашку гнать со всех мировых платформ
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09.04.2021 16:46 Відповісти
Теперь бы ещё пару британских корабликов
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09.04.2021 18:04 Відповісти
Обратите внимание на то, как в Белфасте вдруг насало всё "обостряться" как раз неделю назад. Совпадение наверное.
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09.04.2021 19:20 Відповісти
всі демоератичні країни заявили про свою пвдтримку Україні і лише франція та фрау рібентроп розмовляють з )(уйлом та розповідають нам про нашу відповідальність у разі бойових дій..
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09.04.2021 16:48 Відповісти
из-за Украины и те и те - обосрались - я бы и сам на их месте озабочивался, плюс - выборы на носу - дава, иди, защищает пусть Франсуа с Германом Жмеринку, а ты будешь плевать в потолок и визжать: Ээээ, не палите так ракетами, телек дрожит, потише гоните россиян.
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09.04.2021 17:07 Відповісти
Так "франція та фрау рібентроп" "союзники" Украины. Они создали Нормандский формат вместе с рашкой по принуждению Украины к капитуляции.

Кстати тогда 2014, Украина непонятно почему но сама отказалась от посредничества США и Великобритании.
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09.04.2021 17:07 Відповісти
Такою була вимога *****, Німеччина та Франція підтримали аби тільки втягнути каців в перемовини. Кацапи й зараз категорично проти до залучення США та Великобританії до перемовин. Україні нічого не залишалося, як бути конструктивною, надалі послідовно показувати своє прагнення до дипломатичного вирішення питання Донбасу, тож погодитися. "3 проти 1". Якщо б відмовилися, то не було б взагалі ніякого формату по Донбасу. Чи були б до сьогодні санкції проти кацапів також під питанням.
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09.04.2021 18:28 Відповісти
Скоро до влади прийдуть зелені і все дуже зміниться
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09.04.2021 22:19 Відповісти
наследники престола живы. и 72-летний принц Чарльз, сын Королевы Елезиветы ІІ и 38-летний принц Уильям, ее внук, да продлит Господь их срок до 100 лет.
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09.04.2021 16:54 Відповісти
наследником был и есть принц Чарльз - сын Елизаветы, а умер её муж Филипп
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09.04.2021 16:56 Відповісти
99 лет, дай Бог прожить столько каждому
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09.04.2021 16:58 Відповісти
Как только зашремит в ящик твоё *****, то фейерверки и радостную музыку на поверхности Земли будет видно и слышно из космоса.
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09.04.2021 17:03 Відповісти
Ну ти вже великий хлопчик - повинен розуміти, що всі вмирають. Дід прожив 99 років - довге життя. Ти на боярі і стікломої загримиш набагато раніше. Або мобілізують і пошлють в Україну - тоді навіть ящика не буде, польовий крематорій і всі діла.
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09.04.2021 17:49 Відповісти
Как можно быть таким идиотом?
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09.04.2021 18:02 Відповісти
Чоловік королеви Великобританії не є спадкоємцем престолу.
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09.04.2021 20:14 Відповісти
******* Путлера нужно гнать со всех мировых финансовых и сырьевых бирж, а не "повышать боеготовность".
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09.04.2021 16:50 Відповісти
А у нас як?
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09.04.2021 16:52 Відповісти
А в ЗЕцЫрке - Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак(с)
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09.04.2021 16:53 Відповісти
Наступ та готовність захищатися це дещо різні речі. Наступ на орду дійсно би став самогубством.
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09.04.2021 16:57 Відповісти
Непідготований - так, а добре продуманий, підготований та забезпечений - аж ніяк.
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09.04.2021 17:05 Відповісти
Теорітично - можливо усе. Але досвід попередників та фактичне співвідношення сил - кажуть про протилежне.
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09.04.2021 17:09 Відповісти
Кацапню били на полі бою неодноразово. Візьмемо ту саму Кримську або Японські війни. От тобі і досвід попередників.
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09.04.2021 17:12 Відповісти
Звісно били. Але монстр занадто великий. Є і його межа міцності, але де вона?
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09.04.2021 17:27 Відповісти
Спитай у Ічкерії. Там знають ту межу... І великий розмір не допоміг..
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09.04.2021 23:59 Відповісти
А є незалежна Ічкерія? Кацап, якщо не може силою, то грошима купує. Пів європи на орду голодними очима дивляться в очікуванні годівлі.
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10.04.2021 09:30 Відповісти
паня, ну шо за совковская чушь? Разве в Чечне - действуют кацапские законы или их силовые ведомства? Ты ж знаешь шо - нет. О чем ты поешь? Про праституток с Европы? Так таких везде - полно. )))
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16.04.2021 01:57 Відповісти
Перестали стрелять.
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09.04.2021 17:01 Відповісти
Є таке. Спроба була невдала. І життів наших бійців вже не повернути. Це найгірше. Але політики нечасто відповідають за свої вчинки.
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09.04.2021 17:06 Відповісти
надо этим падлам росийским отключить Айфоны..и .Гугл...заблокировать счета в банках Европы...запретить всем козломордым ездить по заграницам....пусть эти тупые ездят на экскурсию на Колыму...
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09.04.2021 16:52 Відповісти
На Заході всі стурбовані, а гинуть наші хлопці.
Дивна якась стурбованість.
Половина нерухомості Лондона скуплена Рашою.
За що стурбованість ?
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09.04.2021 16:53 Відповісти
Зато писюанист памперс поменял! Во как !
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09.04.2021 17:21 Відповісти
Великобритания приводит войска в повышенныю боевую готовность из-за действий страны-помойки. Главком ЗСУ блеет про новое перемирие и не может из себя выдавить название страны, которая убивает Украинцев.
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09.04.2021 16:54 Відповісти
100%
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09.04.2021 17:02 Відповісти
Главком или Верховный Главнокомандующий?
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09.04.2021 17:06 Відповісти
Зюзя Нелох.
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09.04.2021 17:08 Відповісти
Ну теперь понятно, кто виноват.
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09.04.2021 17:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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09.04.2021 17:41 Відповісти
та шо один шо второй проблеяли одинаково.
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09.04.2021 20:43 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom

https://petrimazepa.com/vladimir_zelenskiy_publichno_nazval_rossiyu_agressorom

https://nashkiev.ua/novosti/vo-vremya-vystoupleniya-v-rade-zelenskiy-nazval-rossiyu-agressorom.html?in_parent=novosti

При желании, можно найти и другие ссылки.
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09.04.2021 17:45 Відповісти
При желании можно найти и другие ссылки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258790/01921463-e00c-73f1-a60d-e75e0bc0de4b

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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09.04.2021 17:46 Відповісти
Этот ролик за 26 марта 2019 года, когда он ещё не был Президентом, а был известным комиком. Напомню, что первый тур президентских выборов состоялся 31 марта того же года.
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09.04.2021 17:58 Відповісти
И? Оно само на себя за срублики поставило клеймо предателя и платного московитского пропагандона. Раз и навсегда.
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09.04.2021 19:16 Відповісти
вонять долго будешь? есть что по делу или только ныть? ружье в руки и вперед в окопы, нытик
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09.04.2021 22:57 Відповісти
пасть прихлопни, мартышка руснявая.
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09.04.2021 23:41 Відповісти
от же тупі бриташки. Кожен зебіл знає що агресора можна зупинити лише тим, що просто перестати стріляти.
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09.04.2021 16:55 Відповісти
что конкретно предлагаешь? вы порохоботы только ***** какуето пишите
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09.04.2021 22:58 Відповісти
Великобритания привела войска в повышенную боевую готовность из-за действий России, - Mirror - Цензор.НЕТ 7176
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09.04.2021 17:01 Відповісти
Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы.

Президент Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.
Источник: Зеленский в интервью программе "Axios", выходящей на платформе HBO, https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 Офис президента
Прямая речь: "В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".
И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. У Украины было несколько таких ситуаций.
Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все".
Детали: На вопрос, не думает ли он о том, чтобы попытаться вернуть Украине ядерный статус, Зеленский ответил, что "сегодня это неправильно делать".
По мнению президента Украины, "мы должны не превращаться из людей в зверей", так как "цивилизация в конце концов победит".
По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".
Зеленский сравнил эту ситуацию со своей: "если даже все вокруг тебя будут брать взятки, это не значит, что ты должен жить по законам большинства".
Справка: После распада СССР и в начале своей независимости Украина отказалась от статуса ядерной державы. 5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для нашей страны в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия: безопасность Украине гарантировали США, Великобритания и Россия. Последняя через 20 лет оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.
В день местных выборов 25 октября 2020 года по инициативе Владимира Зеленского украинцам возле участков задавали https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7269995/ 5 вопросов , один из них касался использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
Президент объяснял, что стремится https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/22/7270830/ укрепить обороноспособность государства.
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09.04.2021 17:02 Відповісти
А еще на заборе нехорошее слово написано, женщина обрадовалась , заглянула за за бор, -а там дрова
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09.04.2021 17:24 Відповісти
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1380498772543823874 1 ч

Колонна с «Искандерами» под Воронежом движется в военный лагерь у границы с Украиной -зафиксировано Британ\разведыв\комп\Janes "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітр\протиракет\оборони на відстані до 500 км Ворог зовсім втратив страх
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09.04.2021 17:06 Відповісти
Хих, а вы помните Севастопольскую страду???? От они им там врезали. Надолго запомнили. До сих пор облизываются......гы-гы-гы...севастопольский равелин.....!!!! тогда тоже спесью харькались.
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09.04.2021 17:07 Відповісти
73% телекретинов, смотрите внимательно кого вы выбрали.
Страны вокруг Украины приводят вооруженные силы в повышенную боеготовность из-за скопления большого количества ********** на границе с Украиной, а пианист Бубочка ожидает очередного мифического перемирия с кремлевским маньяком.
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09.04.2021 17:07 Відповісти
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda


https://mobile.twitter.com/yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380144223886925825 8 апр.

Настоящий агрессор никогда ни на кого не нападает - он только защищается, спасает или "восстанавливает историческую справедливость".
Сейчас, походу Кремль поднял старые методички.

Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror - Цензор.НЕТ 2218
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09.04.2021 17:08 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWq36lxfIZIVq0GNnaANg8rx8E8A0R7K-8J5ZRuWfXyfSKU8iHHCFG777ZtHcarx3jpWwbgppnXjFxQznZ_K6UtSRsYWSxGKzenFtj55Dbae5HKLdEnMa5G2Djfb9xI9qA&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 1 ч ·

Штош, мы окружены. Запоребрик стягивает войска по периметру нашей границы. Сообщается даже о передвижениях бронетехники в Приднестровье и Беларуси. Понятно, что это реакция на срыв «бархатной оккупации». Это когда скупаются СМИ, эксперты, блогеры, политики, чиновники, происходит идеологическая подготовка, в уши населению заливаются нужная доза нарративов и на выборах львиную долю парламента получает представитель Кремля. РНБО полностью разрушила эти планы и даже перекрыла значительную часть потоков финансирования. «Не хотите бархатную оккупацию - готовьтесь к военной», подумали в Кремле. По принципу «Не можешь влюбить - купи. Не можешь купить - убей».

Для всех, думаю, очевидно, что сценарии тут такие:

• Стягивание техники к нашим границам необходимо лишь для давления при различных переговорах с Украиной, для шантажа Банковой. Блеф с элементами «это же не блеф!» Не более.
• «Шахтеры и трактористы» из ОРДЛО успешно перемещают линию соприкосновения на несколько километров в нашу сторону и здравствуй, «Минск-3», Медведчука (или Бойко) назначают премьер-министром Украины, в АРК по каналу потекла долгожданная вода.
• В условиях окружения активизируются различные «активисты русского мира» на подконтрольной Киеву территории юго-востока, происходят откровенные провокации. Если будет задействован этот план, то ждём 2 мая в Одессе. Там традиционно пройдут мероприятия, посвящённые годовщине известных трагических событий семь лет назад. Если в этот день будет замечен сценарий дестабилизации, то тогда 9 мая ждём более жёсткие сюрпризы также и в других городах юго-востока. Пример: шествие «бессмертный полк» в Славянске, происходит теракт с помощью нанятого «патриота», несколько десятков погибших и президент рф «с целью зашиты мира и стабильности на территориях компактного проживания русскоязычных граждан Украины» вводит «миротворческий контингент», россияне самостоятельно открывают Северо-крымский канал. В этих условиях центральной власти необходимо обеспечить жёсткий запрет на любые массовые мероприятия в эти даты, перекрыть центры городов, эффективно пресекать любые провокации в самом зародыше. Действовать превентивно и на опережение.

В любом случае это как минимум неприятно. Естественно, что иностранные инвесторы начинают вывод средств, привлечь заемные средства с помощью, например, евробондов, станет сложно. Особенно противно наблюдать за российскими «либералами». Что-то ни одной протестной акции против стягивания войск к нашим границам не наблюдается. Шендерович, например, вчера заявил, что ему волноваться нечего, ведь он не призывник. Таки да - «никогда мы не будем братьями»...
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09.04.2021 17:36 Відповісти
Великобритания наверное один из самых больших друзей Украины. Они одни и немногих кто адекватно оценивает поведение рОССИИ
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09.04.2021 19:46 Відповісти
при всем уважении к ВБ, но оони не будут воевать за Украину, сомневаюсь что пришлют хоть одного солдата
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09.04.2021 23:02 Відповісти
А тебе то что? Ты приходи воевать за Украину! Или слабо?
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10.04.2021 00:08 Відповісти
а я и не говорю что кто-то обязан за нас защищать нашу Родину. Я говорю о том что они не заигрывают с россией как многие европейцы, а называют вещи своими именами.
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10.04.2021 12:20 Відповісти
Треба терміново знищувати мости і іншу інфраструктуру на територіях окупованого Донбасу і за потреби росії... Мертвий російський окупант це єдиний хороший окупант.
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09.04.2021 19:59 Відповісти
и почту, телефон и телеграф
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09.04.2021 20:26 Відповісти
англия это украина королевна украинка дайте по зубам пыне ..так как европа стала импотенткой...
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09.04.2021 20:04 Відповісти
Красавы
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09.04.2021 20:27 Відповісти
Видно что геям-англичанам надуло ветром парички. Зачем они войска тормошат? Помогать Украине, они не спешат и не хотят. у гритсшит-лжецов есть хваленая ми-16. Она могла подсказать, что у руцких свиней нет флота, нет планов захвата ангилии
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09.04.2021 22:09 Відповісти
Самая большая геополитическая ошибка это не распад ссср, а отказ Украины от ядерного статуса.
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09.04.2021 22:22 Відповісти
это был не отказ от статуса а забор статуса, ты веришь что мир позволил бы нам такое оружие? другое дело что его обменяли на фантики
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09.04.2021 23:04 Відповісти
да пасть прикрой русомартышко! Это только тебе что позволяют или не позволяют! Мы ***** ли ТОЛЬКО из за коммуняк у власти тогда
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10.04.2021 00:10 Відповісти
 
 