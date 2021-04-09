Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

Міноборони Великої Британії привело армію в підвищену ступінь боєготовності на тлі стягування російських військ до кордону України.

Про це з посиланням на джерела в британському уряді і військовому командуванні повідомляє видання Mirror, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Джерела також заявили, що спостерігають за подіями в цьому регіоні "зі зростаючим занепокоєнням".

"Агресивний рух російських військ до кордону (України – ред.) викликав велику стурбованість у Міністерстві оборони (Британії – ред.). Ситуація відстежується постійно. Я точно визначив би це як зростаючу кризу", - сказав один зі співрозмовників.

Минулого тижня стало відомо, що Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою боєготовність до максимально можливого рівня на тлі стягування російських військ до кордону України.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.