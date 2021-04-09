З 11 квітня Харківщина переходить у "червону" зону карантину, а Івано-Франківщина - виходить, - Немчінов
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила на Харківщині "червону" зону карантину. У той же час Івано-Франківська область переходить з "червоної" в "помаранчеву" зону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Державна комісія вирішила:
- встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки;
- скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.
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