УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10605 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 009 9

З 11 квітня Харківщина переходить у "червону" зону карантину, а Івано-Франківщина - виходить, - Немчінов

З 11 квітня Харківщина переходить у

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила на Харківщині "червону" зону карантину. У той же час Івано-Франківська область переходить з "червоної" в "помаранчеву" зону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Державна комісія вирішила:

- встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки;
- скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Шмигаль відповів на прохання Кличка про введення загальнонаціонального локдауну: Можемо разом запропонувати Зеленському призначити нового голову КМДА

Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) Івано-Франківська область (956) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З 11 квітня Харківщина переходить у "червону" зону карантину, а Івано-Франківщина - виходить, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6110
показати весь коментар
09.04.2021 17:23 Відповісти
І нє бєрємєннєєт
показати весь коментар
09.04.2021 18:25 Відповісти
Ну так що ,зеленые долбодятлы,кто тут доктор Смерть?
показати весь коментар
09.04.2021 17:31 Відповісти
Одні входять,інші виходять.А в цілому то все нагадує відомий анекдот зі зміною білизни в концтаборі,коли перший барак міняється з другим,другий з третім...і так далі.Результат однаковий.
показати весь коментар
09.04.2021 17:47 Відповісти
Ну нє, я фсігда казав, шо вотэтівот западєнцы - американські фошызды!
показати весь коментар
09.04.2021 19:03 Відповісти
Боююсь что в марте больше 6 тысяч умерло по области. Нету оперативной статистики, дебилы
показати весь коментар
09.04.2021 20:11 Відповісти
И выходит, и входит. Замечательно выходит! И выходит, и входит. Замечательно выходит! Ослик Иа. Больные
показати весь коментар
09.04.2021 20:23 Відповісти
Опять барыги начнут скулить по всем углам
показати весь коментар
10.04.2021 05:08 Відповісти
 
 