З 11 квітня Харківщина переходить у "червону" зону карантину, а Івано-Франківщина - виходить, - Немчінов

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила на Харківщині "червону" зону карантину. У той же час Івано-Франківська область переходить з "червоної" в "помаранчеву" зону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Державна комісія вирішила:

- встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки;

- скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

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