Вибори нардепів на місце Скічка і Колихаєва, які склали повноваження, відбудуться 31 жовтня, - ЦВК

Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня 2021 року вибори у двох округах: №184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Народні депутати від цих округів достроково припинили повноваження за власними заявами. Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА, а Ігор Колихаєв - міським головою Херсона.

Зазначається, що виборчий процес почнеться за 60 днів до дня виборів - 1 вересня 2021 р

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