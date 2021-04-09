Вибори нардепів на місце Скічка і Колихаєва, які склали повноваження, відбудуться 31 жовтня, - ЦВК
Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня 2021 року вибори у двох округах: №184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Народні депутати від цих округів достроково припинили повноваження за власними заявами. Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА, а Ігор Колихаєв - міським головою Херсона.
Зазначається, що виборчий процес почнеться за 60 днів до дня виборів - 1 вересня 2021 р
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показати весь коментар09.04.2021 17:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир Ермоленко
показати весь коментар09.04.2021 17:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Святослав Сагайдачний #470780
показати весь коментар10.04.2021 08:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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