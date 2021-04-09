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Вибори нардепів на місце Скічка і Колихаєва, які склали повноваження, відбудуться 31 жовтня, - ЦВК

Вибори нардепів на місце Скічка і Колихаєва, які склали повноваження, відбудуться 31 жовтня, - ЦВК

Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня 2021 року вибори у двох округах: №184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Народні депутати від цих округів достроково припинили повноваження за власними заявами. Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА, а Ігор Колихаєв - міським головою Херсона.

Зазначається, що виборчий процес почнеться за 60 днів до дня виборів - 1 вересня 2021 р

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Автор: 

вибори (6717) ЦВК (1177) Херсонська область (5841) Чернігівська область (925)


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Снова будут "биться насмерть" левый и правый карманы Бени, как Шевченко с Вирастюком. Запасайтесь попкорном.
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09.04.2021 17:20 Відповісти
Да нет в Хер соне Мураевцы победят,хер сонцы они такие,лишь бы не Порох.
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09.04.2021 17:30 Відповісти
Ещё парочку сепаратистов - террористов таких как лютый враг Украины кремлёвский янычар аксёнов. продажные слуги народа непонятно только какого, гарантированно заведут для себя в свою даже трудно назвать проукраинской ЗРаду.
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10.04.2021 08:41 Відповісти
 
 