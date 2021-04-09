У багатих країнах вакцину від COVID-19 отримав кожен четвертий житель, у бідних - один із 500, - ВООЗ

Серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу COVID-19, що визначається рівнем доходів конкретної держави.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 було розподілено в глобальному масштабі, але понад 87% із них пішли до країн із високим або середнім рівнями доходів, водночас до країн із низьким рівнем доходів - лише 0,2%", - сказав він.

"У середньому в країнах із високим рівнем доходів майже одна особа з чотирьох отримала вакцину проти COVID-19. У країнах із низькими доходами – це одна з понад 500", - продовжив він.

За даними голови ВООЗ, наразі 194 країни світу розпочали вакцинацію проти коронавірусу, 26 - ні, хоча 17 із них отримали препарати. Але, уточнив Гебреєсус, більшість країн світу недостатньою мірою прищепила групи ризику з числа свого населення, а "в розподілі вакцин зберігається кричущий дисбаланс".

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Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів до понад 100 країн надійшло більше ніж 38 млн доз вакцин. Проте, уточнив він, план було виконано менш ніж на 50%.

"Очікувалося, що COVAX доставить майже 100 млн доз до кінця березня, але через суттєве зниження пропозиції ми змогли розподілити 38 млн доз. Ми сподіваємося, що зможемо надолужити прогаяне у квітні і травні", - додав він.

При цьому він розкритикував бажання окремих країн і компаній укладати двосторонні угоди в обхід COVAX. Гебреєсус наголосив, що такий підхід лише посилить нерівність із вакцинами у світі. Він наполягає, що COVAX працює: потрібні лише постачання вакцин для цієї програми.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перша поставка вакцин Pfizer від COVAX буде 14 квітня, а закуплені Україною у цього ж виробника вакцини надійдуть у травні.