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Новини Коронавірус і карантин
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У багатих країнах вакцину від COVID-19 отримав кожен четвертий житель, у бідних - один із 500, - ВООЗ

У багатих країнах вакцину від COVID-19 отримав кожен четвертий житель, у бідних - один із 500, - ВООЗ

Серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу COVID-19, що визначається рівнем доходів конкретної держави.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 було розподілено в глобальному масштабі, але понад 87% із них пішли до країн із високим або середнім рівнями доходів, водночас до країн із низьким рівнем доходів - лише 0,2%", - сказав він.

"У середньому в країнах із високим рівнем доходів майже одна особа з чотирьох отримала вакцину проти COVID-19. У країнах із низькими доходами – це одна з понад 500", - продовжив він.

За даними голови ВООЗ, наразі 194 країни світу розпочали вакцинацію проти коронавірусу, 26 - ні, хоча 17 із них отримали препарати. Але, уточнив Гебреєсус, більшість країн світу недостатньою мірою прищепила групи ризику з числа свого населення, а "в розподілі вакцин зберігається кричущий дисбаланс".

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Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів до понад 100 країн надійшло більше ніж 38 млн доз вакцин. Проте, уточнив він, план було виконано менш ніж на 50%.

"Очікувалося, що COVAX доставить майже 100 млн доз до кінця березня, але через суттєве зниження пропозиції ми змогли розподілити 38 млн доз. Ми сподіваємося, що зможемо надолужити прогаяне у квітні і травні", - додав він.

При цьому він розкритикував бажання окремих країн і компаній укладати двосторонні угоди в обхід COVAX. Гебреєсус наголосив, що такий підхід лише посилить нерівність із вакцинами у світі. Він наполягає, що COVAX працює: потрібні лише постачання вакцин для цієї програми.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перша поставка вакцин Pfizer від COVAX буде 14 квітня, а закуплені Україною у цього ж виробника вакцини надійдуть у травні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Умный нарид!
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09.04.2021 17:50
+6
А в странах где были деньги на вакцинацию 250% населения, но при этом, 73% населения олени, дела с вакцинацией обстоят просто отвратительно
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09.04.2021 17:50
+2
який жах
А хто робить багату країну багатою, а бідну бідною?
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09.04.2021 17:43
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який жах
А хто робить багату країну багатою, а бідну бідною?
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09.04.2021 17:43 Відповісти
Умный нарид!
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09.04.2021 17:50 Відповісти
"Умный" нарид
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09.04.2021 19:34 Відповісти
Украина тогда к нищей относится
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09.04.2021 18:46 Відповісти
хоть здесь повезло
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09.04.2021 17:44 Відповісти
А в странах где были деньги на вакцинацию 250% населения, но при этом, 73% населения олени, дела с вакцинацией обстоят просто отвратительно
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09.04.2021 17:50 Відповісти
А в Украине - один из1000
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09.04.2021 17:59 Відповісти
Это они еще не видели статистику по стране, где правит "величайший лидер современности" (по версии Мендель)
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09.04.2021 18:25 Відповісти
Воз боится сравнения бедных стран без вакцинации и богатых с вакцинацией на конец года
А момент истины приближается. Задарма давать будут еще и приплачиваь за вакцинацию.Но шила в мешке не утаишь. Час дурака все ближе.
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09.04.2021 18:29 Відповісти
Ну а кто тебе мешает?
Вот данные по Израилю
April 9 (GMT)

Updates

188 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Выкладывай ниже данные по стране без вакцинации с сопоставимым населением и сопоставимым общим числом случаев ковида.
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09.04.2021 18:36 Відповісти
При этом, степень вакцинации от ковида в Израиле 58,6%, те еще не закончена.
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09.04.2021 18:38 Відповісти
Расставил приоритеты.
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09.04.2021 18:44 Відповісти
У багатих країнах вакцину від COVID-19 отримав кожен четвертий житель, у бідних - один із 500, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 387
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09.04.2021 18:53 Відповісти
Потому что в богатых странах министр здравоохранения не носит куртку за 22 тысячи долларов.
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09.04.2021 19:37 Відповісти
Чем богаче страна - тем чаще её население путешевствует и перемещается...
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09.04.2021 19:44 Відповісти
В Украине 1 из 1000.
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09.04.2021 20:16 Відповісти
В не подскажет ВОЗ, в какой еще стране мира, кроме Украины, президент с премьером и своими подельниками СВОРОВАЛИ 2 миллиарда долларов США (64 миллиарда гр.) из государственного фонда борьбы с коронавирусом? И в какой еще стране мира министр здравоохранения имеет куртку за 620 000 гр.?
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09.04.2021 20:34 Відповісти
А что в том такого, что у бедных в сто раз меньше? А где видели наоборот хоть раз в жизни? Абсолютно рационально. Пи+да рождает дураков---а Родина героев. А у богатых чаще рождаются умные. Так всегда было.
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09.04.2021 22:00 Відповісти
а зачем нам такая новость? как в этом Зе обвинить?
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11.04.2021 03:53 Відповісти
 
 