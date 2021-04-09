Якщо в ЄС відновлять вільні подорожі, це стосуватиметься і України, - віцепрем'єр Стефанішина

Попри пандемію Євросоюз зараз не говорить про перегляд безвізового режиму з жодною з країн, зокрема і з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявила віцепрем'єр Ольга Стефанішина.

"За 5 років безвізу рівень взаємодії України і Євросоюзу високий. Євросоюз і Єврокомісія весь час підтверджували відповідність України критеріям безвізу. Це допомагає нам зараз у загальній комунікації з ЄС щодо сертифікатів вакцинації. Наявність безвізового режиму дала нам можливість апріорі бути частиною порядку денного Євросоюзу. Питання взаємного визнання сертифікатів вакцинації, відновлення вільних подорожей не розглядаються без України в цілому", - зазначила Стефанішина.

Віцепрем'єр запевнила, що в разі відновлення вільного переміщення Євросоюзом це стосуватиметься і України.

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