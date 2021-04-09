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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо в ЄС відновлять вільні подорожі, це стосуватиметься і України, - віцепрем'єр Стефанішина

Якщо в ЄС відновлять вільні подорожі, це стосуватиметься і України, - віцепрем'єр Стефанішина

Попри пандемію Євросоюз зараз не говорить про перегляд безвізового режиму з жодною з країн, зокрема і з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявила віцепрем'єр Ольга Стефанішина.

"За 5 років безвізу рівень взаємодії України і Євросоюзу високий. Євросоюз і Єврокомісія весь час підтверджували відповідність України критеріям безвізу. Це допомагає нам зараз у загальній комунікації з ЄС щодо сертифікатів вакцинації. Наявність безвізового режиму дала нам можливість апріорі бути частиною порядку денного Євросоюзу. Питання взаємного визнання сертифікатів вакцинації, відновлення вільних подорожей не розглядаються без України в цілому", - зазначила Стефанішина.

Віцепрем'єр запевнила, що в разі відновлення вільного переміщення Євросоюзом це стосуватиметься і України.

Читайте також: Туристичні поїздки повністю буде відновлено після вакцинації, - Кулеба

Автор: 

карантин (18172) туризм (1564) Євросоюз (13616) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


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Топ коментарі
+5
Безвиз есть, просто невакцинованым въезд будет запрещен.
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09.04.2021 18:05
+4
На фото - дерьмовый краков. Поездка туда - выброшенные деньги на ветер. За этот бюджет есть по соседству: Прага или Будапешт - очень хорошие варианты. Но я сейчас хотел бы поехать еще раз в Рим или Барселону... Жаль, безвиза еще долго не будет с зебилами у власти.
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09.04.2021 18:01
+4
а ЗЕбилам наплевать, они делают вид, что "Петя тут ни при чём, это, типа, НАРОД СДЕЛАЛ СЕБЕ БЕЗВИЗ"... Но вот когда их просишь назвать хоть одно достижение "ПРОСТОГО НАРОДА" в период с мая 2019 по апрель 2021 - не знают, что ответить. Почему-то резко разучился "простой и мудрый народ" делать те вещи, которые он "сам" творил при Порохе...
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09.04.2021 18:42
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С Ослом всего этого может скоро не быть. На пандемию ЗЕблевотным насрать и на возможное вторжение тоже
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09.04.2021 18:01 Відповісти
На фото - дерьмовый краков. Поездка туда - выброшенные деньги на ветер. За этот бюджет есть по соседству: Прага или Будапешт - очень хорошие варианты. Но я сейчас хотел бы поехать еще раз в Рим или Барселону... Жаль, безвиза еще долго не будет с зебилами у власти.
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09.04.2021 18:01 Відповісти
Безвиз есть, просто невакцинованым въезд будет запрещен.
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09.04.2021 18:05 Відповісти
Не факт, що тільки вакцинованих впускатимуть.
Хорватія (країна ЄС) оголосила вимоги для в'їзду тиртстіа з України:
або негативний ПЛР-тест;
або довідка, що хворів від Короновірусу, але видужав;
або довідка про проходження вакцинації
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09.04.2021 18:16 Відповісти
Это до тех пор пока не ввели паспорт вакцинации. Кстати, это не совсем новшество, а тех же Эмиратах и для своих граждан и для тех, кто там работает, имея вид на жительство, такой паспорт существовал для всех, кто выезжал в африканские страны и в Латинскую Америку к примеру и вакцинация против ряда болезней была обязательной, иначе на борт не пускали.
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09.04.2021 18:41 Відповісти
Не плутайте ковід-пасплрти і довідки про вакцинацію, які час від часу вимагалися певними країнами при в'їзді у зв'язку зі спалахами певних хвороб. Знайомі в 2015 році їздили в турподорож в Південну Америку. Так от для отримання візи в Болівію тоді вимагалась довідка про щеплення від жовтої лихоманки. Знайомі спокійно щепились в клініці в Києві (вартість близько 800 грн на особу) отримали довідку англійською мовою, в яку було вписано в т.ч. і номер закордонного паспорту. А при подачі в Посольство на візу, додали її серед інших документів. Візу отримали. При перетині болівійського кордону, довідку ніхто не вимагав
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10.04.2021 11:37 Відповісти
Работает и справка, я просто сказала к тому, что паспорт вакцинации - это не новшество и привела конкретную страну, где он благополучно существует уже давно. А с учетом прогнозов, что вакцинация от ковида будет не единоразовой, то скорее всего будет именно паспорт, куда будут вписывать полученные прививки.
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10.04.2021 17:18 Відповісти
Идиотка..........
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09.04.2021 18:03 Відповісти
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09.04.2021 18:07 Відповісти
По отремонтированным дорогам теперь без вакцинации в Европу не попадешь Время не то
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09.04.2021 18:16 Відповісти
Заробітчан в Чехії по негативному тест з подальшою самоізоляцією впускають
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09.04.2021 18:19 Відповісти
до чого тут заробітчани??? Мова про ТУРИЗМ!
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09.04.2021 18:24 Відповісти
Просто Bad Robot під прапором Чехії пише...
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09.04.2021 18:28 Відповісти
Цікаво, як на Євро-2020 вболівальників з не_шенгегку впускатимуть?
Майже всі країни-організатори дозволяють заповненість трибун на 25%
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09.04.2021 18:18 Відповісти
Так єто же гада Рошенко достижение)))
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09.04.2021 18:30 Відповісти
а ЗЕбилам наплевать, они делают вид, что "Петя тут ни при чём, это, типа, НАРОД СДЕЛАЛ СЕБЕ БЕЗВИЗ"... Но вот когда их просишь назвать хоть одно достижение "ПРОСТОГО НАРОДА" в период с мая 2019 по апрель 2021 - не знают, что ответить. Почему-то резко разучился "простой и мудрый народ" делать те вещи, которые он "сам" творил при Порохе...
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09.04.2021 18:42 Відповісти
Хабиб летал в США, без изоляции, Емельяненко полетел, на мордобой очередной, а туризм зась! Тобто уся ця байда була розрахована на найнижчі верстви населення найбідніших країн?
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09.04.2021 19:53 Відповісти
 
 