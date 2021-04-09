Заарештований у справі брата глави ОАСК адвокат Донець вийшов під заставу 2,95 млн грн, - Антикорупційний суд

Заставу в сумі майже 3 млн грн внесено як альтернативу арешту одного з адвокатів, викритих у хабарництві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За одного з адвокатів внесли сьогодні заставу в повному обсязі, ми видали документ про внесення застави, який буде передано в орган, що виконує рішення суду", - повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Як стало відомо, заставу внесено в сумі 2,95 млн грн за адвоката Юрія Донця.

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Раніше ВАКС обрав запобіжний захід адвокату Юрію Зонтову, який є братом голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 35 млн 185 тис. грн. Пізніше ВАКС обрав запобіжний захід другому адвокату, затриманому за підозрою у хабарництві - Юрію Донцю - утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн 951 тис. гривень.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК