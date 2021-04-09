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Новини Боротьба з корупцією
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Заарештований у справі брата глави ОАСК адвокат Донець вийшов під заставу 2,95 млн грн, - Антикорупційний суд

Заарештований у справі брата глави ОАСК адвокат Донець вийшов під заставу 2,95 млн грн, - Антикорупційний суд

Заставу в сумі майже 3 млн грн внесено як альтернативу арешту одного з адвокатів, викритих у хабарництві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За одного з адвокатів внесли сьогодні заставу в повному обсязі, ми видали документ про внесення застави, який буде передано в орган, що виконує рішення суду", - повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Як стало відомо, заставу внесено в сумі 2,95 млн грн за адвоката Юрія Донця.

Читайте також: Затримання брата глави ОАСК: суд заарештував на два місяці другого підозрюваного Донця з можливістю застави в 2,9 млн грн

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід адвокату Юрію Зонтову, який є братом голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 35 млн 185 тис. грн. Пізніше ВАКС обрав запобіжний захід другому адвокату, затриманому за підозрою у хабарництві - Юрію Донцю - утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн 951 тис. гривень.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

Автор: 

Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1973) Зонтов Юрій (27) Донець Юрій (3)


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Топ коментарі
+9
Залоги - отменить!
Вор должен сидеть в тюрьме!
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09.04.2021 18:09
+8
Да у них там тех квартир с сейфами, немеряно...
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09.04.2021 18:17
+5
патриоты по тюрьмах без шансов на залог шмалог а вся мразота спокойно на воле промышляет -дули крутит
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09.04.2021 18:37
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Залоги - отменить!
Вор должен сидеть в тюрьме!
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09.04.2021 18:09 Відповісти
Так ці залоги були придумані у портновському КПК.
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09.04.2021 18:19 Відповісти
Ворон ворону , глаз не выклюет ! Мафия бессмертна
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09.04.2021 18:42 Відповісти
Да у них там тех квартир с сейфами, немеряно...
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09.04.2021 18:17 Відповісти
За второго Зонтика, Шмаркля наверное сам внесет,он же его назначал? Это ж зельоная "илита".
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09.04.2021 18:19 Відповісти
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09.04.2021 18:35 Відповісти
Как неожиданно.
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09.04.2021 18:36 Відповісти
патриоты по тюрьмах без шансов на залог шмалог а вся мразота спокойно на воле промышляет -дули крутит
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09.04.2021 18:37 Відповісти
Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8491
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09.04.2021 18:48 Відповісти
Застави при таких злочинах і для таких посадовців, адвокатів, суддів, держчиновників, депутатів ПОВИННІ БУТИ ВІДМІНЕНІ. І КРАПКА.
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09.04.2021 18:48 Відповісти
Принимают на взятках в миллионы доларов,а выпускают под залог 100 тыс.Для коррупционеров просто праздник щедрости! Залог должен быть не меньше,а раза в три-пять превышать сумму инкриминироапнных взяток.
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09.04.2021 18:49 Відповісти
риторичne - і що із того цирку...- окрім того , що обогатяться всі xто в тeмі по ....
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09.04.2021 18:49 Відповісти
Новости из параллельной реальности - арестованный за кражу палки колбасы и пакета молока пенсионер не смог найти 300гр. для залога и будет ждать решение суда в Сизо.(Не факт,но скоро может стать реальностью).
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09.04.2021 19:02 Відповісти
Хоть 3 млн, хоть 30 млн залога- они все равно находят эти деньги. Там надо 1 млрд назначать и то некоторые и его найдут.
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09.04.2021 19:10 Відповісти
"За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда", - сообщили пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.Источник: https://censor.net/ru/n3258819

А поконкретніше - хто вніс і як він заробив ці гроші
Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8366
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09.04.2021 21:18 Відповісти
Как дети малые... Даже до понедельника ждать не стал)
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09.04.2021 20:49 Відповісти
И вот теперь вопрос, если к этому сотруднику СВР подойдут кацапы с чемоданом денег продаст он все секреты разведки или нет? Думаю ответ у всех будет однозначным.
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10.04.2021 12:54 Відповісти
 
 