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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог 1 раз порушив перемир'я, застосувавши гранатомети під Луганським, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог 1 раз порушив перемир'я, застосувавши гранатомети під Луганським, втрат немає, - штаб ООС

Російско-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цього періоду зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" недалеко від населеного пункту Луганське противник зробив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців, що виконують завдання в районі Операції об'єднаних сил немає.

Підкреслюємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи".

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Зачем нелох подпускает так близко к украинским позициям московских захватчиков?
Одступать уже скоро не будет куда.
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09.04.2021 18:24 Відповісти
С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2411
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09.04.2021 18:39 Відповісти
С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3050
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09.04.2021 18:41 Відповісти
С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4668
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09.04.2021 18:43 Відповісти
самая большая ошибка - потокать этим уродам. тогда они могут возомнить что таракан властелин мира, но тараканов надо травить, и тогда будет норм
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09.04.2021 18:48 Відповісти
Какое перемирие ????????????????
Нет никакого перемирия ????????????
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09.04.2021 18:56 Відповісти
-Я мову російську не використовую тому, що нею варнякає Путін і абсолютно вся та сволота, яка окупувала наш Крим і щоденно та щоношно безжально вбиває в Донбасі наших безневинних громадян на фронті- вбивці наших бійців!

-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!

-І щоб мене ніхто не сплутав з ними...
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09.04.2021 19:00 Відповісти
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи в сп'янілому імперському угарі танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь - щоб вбивати! (та й "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)

Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!

.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..

А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?

А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?

Від вступу в ЄС?

Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?

Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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09.04.2021 19:05 Відповісти
Помножте на шість .
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09.04.2021 20:05 Відповісти
 
 