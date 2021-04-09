Від початку доби ворог 1 раз порушив перемир'я, застосувавши гранатомети під Луганським, втрат немає, - штаб ООС

Російско-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цього періоду зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" недалеко від населеного пункту Луганське противник зробив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців, що виконують завдання в районі Операції об'єднаних сил немає.

Підкреслюємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи".