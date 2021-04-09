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Новини Агресія Росії проти України
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Бойового медика 10-ї ОГШБр сержанта Земліну нагороджено орденом Богдана Хмельницького за порятунок поранених під Шумами, - Данілов. ФОТО

Бойового медика 10-ї ОГШБр сержанта Земліну нагороджено орденом Богдана Хмельницького за порятунок поранених під Шумами, - Данілов. ФОТО

Старшого бойового медика гірничо-штурмової роти 10-ї ОГШБр, сержанта Світлану Земліну нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Світлана - військовий медик, ризикуючи власним життям, витягала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами 26 березня. Перебуваючи разом із президентом Володимиром Зеленським два дні на фронті і спілкуючись зі Світланою, дивлячись їй в очі, розумів, як багато ми винні цій 24-річній дівчині", - написав Данілов.

Бойового медика 10-ї ОГШБр сержанта Земліну нагороджено орденом Богдана Хмельницького за порятунок поранених під Шумами, - Данілов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бойовий медик 10-ї ОГШБр Світлана Земліна врятувала 2 поранених під час снайперського обстрілу під Шумами

Автор: 

Данілов Олексій (1259) нагорода (1272) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (210) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+40
Респект и уважение! Познакомьте её с гавно-депутаткой, которая сваливать из страны собиралась, пусть медик её научит делать что-то полезное для людей и страны, а не лежать под тем, кто её засунул в Раду и просирать деньги на ветер, фестиваля ежедневно, как это делают наши недо-избранники
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09.04.2021 19:10
+26
Красивая и смелая девушка. И медик, а не снайпер, что природно для настоящей женщины. Дай Бог скорей ей вернуться живой здоровой, чтобы и любовь была и семья и дети. Дети здоровые и честные, нужны нашей стране не меньше чем военные)
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09.04.2021 19:15
+25
Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов - Цензор.НЕТ 8294
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09.04.2021 19:09
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Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов - Цензор.НЕТ 8294
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09.04.2021 19:09 Відповісти
Респект и уважение! Познакомьте её с гавно-депутаткой, которая сваливать из страны собиралась, пусть медик её научит делать что-то полезное для людей и страны, а не лежать под тем, кто её засунул в Раду и просирать деньги на ветер, фестиваля ежедневно, как это делают наши недо-избранники
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09.04.2021 19:10 Відповісти
А чому гамнодепутатку не відкликати , чи щоб сама склала повноваження. Сама не складе , бо свиню від корита важко відірвати.
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09.04.2021 20:03 Відповісти
Красивая и смелая девушка. И медик, а не снайпер, что природно для настоящей женщины. Дай Бог скорей ей вернуться живой здоровой, чтобы и любовь была и семья и дети. Дети здоровые и честные, нужны нашей стране не меньше чем военные)
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09.04.2021 19:15 Відповісти
в сводках погибших за месяцы "перемирия президента" большое число, именно в результате снайперских выстрелов...
просто честным и здоровым, а не военным и снайперам на этот вызов врага ответить нечем...
кроме углубления процесса перемирья
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09.04.2021 20:02 Відповісти
І разом з тим, жінка-снайпер - це нормально.
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09.04.2021 21:06 Відповісти
Мал золотник, да дорог! Очень дорог!!!
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09.04.2021 19:16 Відповісти
Дитё Святое...

Героям Слава!

Героиням -- Славы и Любви!
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09.04.2021 19:23 Відповісти
Молодець дівчина, вітання.
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09.04.2021 19:27 Відповісти
Хочу подчеркнуть , - что одна от Жира находясь в Раде и получая народные Деньги от Только одного Доклада Хомчака , - Захотела свалить с Украины . А другая , - Рискуя Жизнью своей , что Бы спасти Жизнь Побратима , сделала Все и Своей Хрупкостью показала всем , что Она Украинка.
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09.04.2021 19:41 Відповісти
Respect
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09.04.2021 19:54 Відповісти
Не маю нічого проти нагородження, але але але! Показове нагородження!
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09.04.2021 19:58 Відповісти
нагородження треба показувати, а не потайки в циркуляри вписати прізвище і нагороду передати з оказією
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09.04.2021 20:05 Відповісти
Не маю нічого проти нагороди. Але ця дівчина в умовах обстрілу, як зазначено в статті перше що ---не евакуює пораненого. Масса тіла лежачого, в спорядженні, в три рази перевищує її массу. По- друге, жінка на ВОПі вже проблема. Я про фізіологічні потреби жінки говорю.по - третє: ми витягували всіх наших поранених і я знаю що пишу
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09.04.2021 20:16 Відповісти
Вона парамэд
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09.04.2021 20:23 Відповісти
А я схиляюсь до думки, що хто поїхав з РОПу так ось тобі! І взагалі "таблетки- буханки" не їздять під час обстрілу. Це вже давно.
І поранених як і загиблих виносили ті хто на ВОПі
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09.04.2021 20:52 Відповісти
.А який сенс - нагороджувати таємно .? Країна має знати своїх справжніх Героїв .. Привселюдно .
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09.04.2021 20:16 Відповісти
доречі- чому не Хома не Бубочка а Данілов дивно ********** там був якщо вірити ОПУ
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09.04.2021 20:24 Відповісти
Та мо злякався дівчини . Воно ж дитина ще , хоча і 43 річна . .
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09.04.2021 20:56 Відповісти
Героям слава!!!
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09.04.2021 20:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0K_ycWgcQhw&t=1s UA Gorky Look, Саша Кладбище | 250 (гимн боевых парамедиков)
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09.04.2021 20:20 Відповісти
КРАСУНЕЧКА !!! ПАТРІОТКА !! ГЕРОЇНЯ !! УКРАЇНА БУЛА , Є , І БУДЕ ДОКИ Є ТАКІ ЇЇ ДОЧКИ !!!
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09.04.2021 20:21 Відповісти
Дякую красуне.Бережи тебе Господь...
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09.04.2021 20:27 Відповісти
В цієї дівчини "яйця сталевіші" за тих хто в подібній ситуації не витягнув Ярослава Журавля
та Николай Ильин ("Эстонец").
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09.04.2021 20:56 Відповісти
українська героїчна краса.. сльози на очах від цих очей...
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09.04.2021 21:27 Відповісти
Щасливої долі тобі ,Світлано!
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09.04.2021 22:36 Відповісти
Жінка,перед якою чоловіки,повині стоять на колінах,с глубокой повагой.
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09.04.2021 23:01 Відповісти
 
 