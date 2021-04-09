Бойового медика 10-ї ОГШБр сержанта Земліну нагороджено орденом Богдана Хмельницького за порятунок поранених під Шумами, - Данілов. ФОТО
Старшого бойового медика гірничо-штурмової роти 10-ї ОГШБр, сержанта Світлану Земліну нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Світлана - військовий медик, ризикуючи власним життям, витягала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами 26 березня. Перебуваючи разом із президентом Володимиром Зеленським два дні на фронті і спілкуючись зі Світланою, дивлячись їй в очі, розумів, як багато ми винні цій 24-річній дівчині", - написав Данілов.
Топ коментарі
+40 дмитрий иванов #379098
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+26 Propan
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+25 Шрек Баблокат
показати весь коментар09.04.2021 19:09 Посилання
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просто честным и здоровым, а не военным и снайперам на этот вызов врага ответить нечем...
кроме углубления процесса перемирья
Героям Слава!
Героиням -- Славы и Любви!
І поранених як і загиблих виносили ті хто на ВОПі
та Николай Ильин ("Эстонец").