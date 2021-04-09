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Новини
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Двоє обвинувачених 17 і 18 років отримали 8 і 12 років в'язниці за вбивство 2 бомжів на Львівщині, - прокуратура

Двоє обвинувачених 17 і 18 років отримали 8 і 12 років в'язниці за вбивство 2 бомжів на Львівщині, - прокуратура

Двох юнаків у Львівській області засудили до 12 років і двох місяців і 8 років і двох місяців позбавлення волі за вбивство двох безхатьків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними і призначив покарання: старшому - 12 років і 2 місяці позбавлення волі, а молодшому - 8 років і 2 місяці позбавлення волі", - зазначено в повідомленні.

У вересні минулого року 18-річний студент професійного училища та 17-річний школяр упродовж трьох днів знущалися з двох безхатьків у покинутій будівлі у Львові. Вони били їх, поливали моторним маслом і посипали сухою будівельною сумішшю. Все це юнаки знімали на відео.

У результаті знущань 70-річний чоловік помер на місці злочину, а 64-річний - через кілька днів у лікарні.

Зловмисники забрали у жертв документи і банківські картки, з яких зняли 2 тисячі грн.

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Автор: 

безхатько (21) підлітки (421) вбивство (3108) Львівська область (2452)


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Топ коментарі
+26
Дмитро, ты оправдываешь убийц? Или ты папочка одного из подонков, тогда ты и сам подонок. Приговор мягкий за такое маньячество надо максимально давать 15 год 17- летнему (выйдет в 32) и пожизенное совершеннолетинему. Это реальные маньяки , подобные были в Днепре тоже такого возрастиа их не останвоили они убили более 20 человек за 1,5 месяца. их на пожизенненое закатали и правильно!
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09.04.2021 19:37
+18
Ця толерантність до бидла руйнує державу не менше ніж опожопи!
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09.04.2021 19:26
+12
за вбивство 2 людей потрібно давати довічне. А за вбивство 20, вішати відразу .
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09.04.2021 22:51
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Ця толерантність до бидла руйнує державу не менше ніж опожопи!
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09.04.2021 19:26 Відповісти
Толерантність до кого,шановний? )))
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09.04.2021 19:29 Відповісти
Звісно ж що до "юношей".
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09.04.2021 19:32 Відповісти
Шановний ,а вас не дивує і не обурює толерантність української влади до корупціонерів та колабораціоністів ???)))
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09.04.2021 19:45 Відповісти
Дмитро, ты оправдываешь убийц? Или ты папочка одного из подонков, тогда ты и сам подонок. Приговор мягкий за такое маньячество надо максимально давать 15 год 17- летнему (выйдет в 32) и пожизенное совершеннолетинему. Это реальные маньяки , подобные были в Днепре тоже такого возрастиа их не останвоили они убили более 20 человек за 1,5 месяца. их на пожизенненое закатали и правильно!
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09.04.2021 19:37 Відповісти
З якого дива такі висновки ?? )))
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09.04.2021 19:41 Відповісти
за вбивство 2 людей потрібно давати довічне. А за вбивство 20, вішати відразу .
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09.04.2021 22:51 Відповісти
Цікаво ,коли з"явиться новина про засудженних корупціонерів ,за суми конфіскованого в них майна !!!)))
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09.04.2021 19:28 Відповісти
Не доже покарали за навмисне вбивство двох людей? Чи бомжі то не люди і їх вбивати можна?.Стерненку за 300 грн 7 років, а цим покидькам за вбивство 8.Може пора суддів саджати,з прокурорами?
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09.04.2021 19:29 Відповісти
Покидьки отримали реальне покарання ,проте вселяки корумповані та колаборантські гниди вільно себе почувають в Україні і продовжують нищити Україну !!!)))
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09.04.2021 19:32 Відповісти
Думаєш що звідти ці ушльопки вийдуть людьми? Умисне вбивство повинне каратись довічним ув'язненням.
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09.04.2021 19:35 Відповісти
Я не марсінин і добре розумію ,що горбатого лише могила виправить !!!))
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09.04.2021 19:38 Відповісти
Все ж думали, шо со Львова начнётся... ...а с него кончается...
Крайний раз, когда там был -- ...скажу нежно: жлободром пропарашенный.
Подробности опущу -- тошнотит.
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09.04.2021 19:31 Відповісти
Деградація українського суспільство дуже огидне видовище !!!)))
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09.04.2021 19:34 Відповісти
ЖАль нельяз вас негодяев вытащить изэекрана и сделать то что с вами делают при устройстве на работу к Пригожину. Думаю вы прекарсно знаете о чем речть, обоссанные.
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09.04.2021 19:40 Відповісти
8 років за вбивсьво 2-х людей. В 26 років вийде і знову вб"є двох людей ітак можк вбити 14 чоллюдей до 80 років.
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09.04.2021 19:37 Відповісти
Думаю по УДО выйдут и пораньше. Приговор очень мягкий.
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09.04.2021 19:41 Відповісти
До УДО ещё дожить надо...
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09.04.2021 22:22 Відповісти
на цю статтю немає УДО
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10.04.2021 05:37 Відповісти
деньги делают чудеса. особенно в нашей стране.
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10.04.2021 11:28 Відповісти
маєш досвід? то здай в ДБР.
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11.04.2021 08:55 Відповісти
чи НАБУ, багато їх.
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11.04.2021 08:55 Відповісти
Та ні.Після цієї відсидки,вони стануть депутатами,чи іншими керманичами.
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09.04.2021 22:50 Відповісти
Не согласен! -- украинской, единой политическо-активной общественности, в Украине отродясь не бывало...
...она не деградировала, а не дозрела...
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09.04.2021 19:37 Відповісти
Продам гараж и флейту
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09.04.2021 19:39 Відповісти
Продам погреб и фортопиано
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10.04.2021 10:42 Відповісти
Двойное убийство,почему не пожизненное!?
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09.04.2021 19:58 Відповісти
Чекайте, якщо вони у жертв забрали банківські карти, то жертви не бомжі!
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09.04.2021 20:07 Відповісти
Звичайна річ,пенсійні картки !!!)))
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09.04.2021 20:22 Відповісти
Бомж - це безхатько, пенсійні картки без паспорта з дійсною реєстрацією ніхто не видасть!
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09.04.2021 20:23 Відповісти
Тобто ,це можливо не зовсім безхатьки!!!Варіантов безліч!!!))
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09.04.2021 20:32 Відповісти
От мабуть хтось спеціально назвав жертв бомжами, щоб підсудним довічне не давати... Типу думають, що бомжів не так жалко буде?
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09.04.2021 21:06 Відповісти
Можливо ,я за совєти ще, бічував ,так колись бомжів звали -бічі ,то в курсах за іх життя !!!)))
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09.04.2021 21:09 Відповісти
Я одразу помітив,що навіть цензор написав два бомжі.А не дві людини.
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09.04.2021 22:46 Відповісти
А що хотіти від цих дурналістів, як вони і про губернаторів в Україні пишуть, а статті спочатку кацапською, а потім кривий переклад українською.
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10.04.2021 05:39 Відповісти
Мало.
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09.04.2021 21:12 Відповісти
За садизм має бути довічне ,без будь-яких помилувань !!!)))
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09.04.2021 21:21 Відповісти
Бл..ть какой гуманизм в государстве,эти подонки должны быть в тюрьме пожизненно без права на амнистию
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09.04.2021 21:35 Відповісти
Мало дали, подонкам!
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09.04.2021 21:41 Відповісти
украинское правосудие - перевернутый с ног на голову лепрозорий занавес
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09.04.2021 22:32 Відповісти
Вже в самому заголовку -"двух бомжів"- знецінюється вартість їх життя, якби було "знущалися та вбили двох літніх, беспомічних людей, що були в скрутному становищі", то сприймалося б по-іншому.
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10.04.2021 01:32 Відповісти
Советский Украинский Суд ! Украинская Советская Республика никуда не делась )))) бабки бабки бабки
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10.04.2021 20:36 Відповісти
ща мрази забанят за такие слова -правда глаза колет ))
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10.04.2021 20:37 Відповісти
В Штатах бомжи получают больше чем наши медработники.
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10.04.2021 11:48 Відповісти
 
 