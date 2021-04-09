Двоє обвинувачених 17 і 18 років отримали 8 і 12 років в'язниці за вбивство 2 бомжів на Львівщині, - прокуратура

Двох юнаків у Львівській області засудили до 12 років і двох місяців і 8 років і двох місяців позбавлення волі за вбивство двох безхатьків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними і призначив покарання: старшому - 12 років і 2 місяці позбавлення волі, а молодшому - 8 років і 2 місяці позбавлення волі", - зазначено в повідомленні.

У вересні минулого року 18-річний студент професійного училища та 17-річний школяр упродовж трьох днів знущалися з двох безхатьків у покинутій будівлі у Львові. Вони били їх, поливали моторним маслом і посипали сухою будівельною сумішшю. Все це юнаки знімали на відео.

У результаті знущань 70-річний чоловік помер на місці злочину, а 64-річний - через кілька днів у лікарні.

Зловмисники забрали у жертв документи і банківські картки, з яких зняли 2 тисячі грн.

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