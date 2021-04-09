Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький
Заходи, які зараз здійснюють збройні сили РФ біля кордонів України під виглядом навчань, є нетиповими для цієї пори року.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Скібіцького, зазвичай такі масштабні заходи відпрацьовуються восени, на кінець навчального року, коли відбуваються стратегічні, командно-штабні навчання різних масштабів із залученням військ. А нинішній стан справ є нетиповим і спричинює загрозу.
"У Стратегії воєнної безпеки чітко прописано, що нарощування угруповань російських військ біля нашого кордону — це вже загроза. Відповідно, цей рівень загрози може бути або вищим, або нижчим. Ми зараз спостерігаємо саме підвищення рівня цієї воєнної загрози для безпеки нашої країни", — сказав представник ГУР.
Він також зазначив, що до наших кордонів перекидаються батальйони тактичної групи, війська з інших регіонів РФ.
"Ми бачимо, як у багато разів нарощується угруповання в Криму, бачимо ті самі десантні кораблі РФ, які зараз ідуть в Чорне море з Північного флоту, з Балтійського флоту. Це, звичайно, загроза", — зазначив Скібіцький.
Він уточнив, що зараз в Криму, по суті, перебуває майже вся 7-ма десантно-штурмова дивізія.
"Це Південний військовий округ. Вони зайшли спочатку в Крим для проведення навчань, відпрацювали навчання, здійснили заходи з висадки десанту, з використання великих десантних кораблів. Висаджувалися вони на Опуку. Це зараз — найголовніший полігон, який використовує РФ для всіх родів і видів військ. І зараз ми спостерігаємо концентрацію військ ще на двох полігонах в Криму, де зосереджуються і десантні війська, і мотострільці Південного військового округу, артилерійські підрозділи. Тобто, по суті, створюється угруповання в окупованому Криму", — розповів Скібіцький.
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Зараз нацюки, а також лакеї порошка, хочуть повести тим самим шляхом...
Кожного, хто б'є в спину, не виконуючи наказ командування, хто намагатиметься протиставляти Збройним Силам України і його командуванню себе, невйїбєнного патріота і закликати до непокори командуванню - треба суворо і негайно карати.
...а то, вдруг всем похебу забить... -- и шо ж тогда робыть?
с лаптейс валенков и котячей шерсти начпокаем, был бы ПОРОХ!!!
- Шо?
- Слышь, а шо если Путин ракетой попа.дет вна нашу АЭС? у нас ПВО сам знаешь по Сирии(такое же почти)
- б*же, а вы не лжете, пан Елдак?
- Кивой буду не лгу, давай помогай.
- Высылаю сто дивизий НАТО и одного француза.
- Зачем нам француз?
- Лягушки готовить.
- А, да, президент у нас любит.
(и тут Елдак проснулся. - Приснится же такое подумал агент и срочно набрал Патрущева спросить что за кокаин ему прислали шо так плющит)
И переговоры с чистого листа, на выгодн. для Кремля условиях....
Что можем мы? Либо драться, либо капитулировать Долгая драка, затяжная война, многочисленные потери.... Только это вынудит путина уйти из Украины. Но правда на время...
Смешно. Уткнётся в указатель и остановится?
Не забуваймо.
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Главный редактор интернет-издания "Цензор.Нет"
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14779https://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory#commentshttps://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory
Главнокомандующий должен поддерживать наших защитников своими решениями и действиями, а не раздачей часов и фотосессиями. Фотографии делаются для поддержания упавшего президентского рейтинга, а не для армии. Но что сделал Верховный Главнокомандующий для обеспечения наших воинов, которые несут потери от снайперов, элементарными приборами для наблюдения, чтобы людям не надо было высовывать голову из окопов? Ведь в этом причина потерь. Что сделал Зеленский для закупки управляемых ракет и управляемых мин, для закупки оптико-локационных станций, тепловизионных прицелов, электронных систем управления огнем, систем боевого управления, для подготовки операторов систем вооружений, и много другого? Ни-че-го. Вообще ничего. Гособоронзаказ 2021 года до сих пор не принят, никто никуда не спешит, почему президент не ускоряет процесс, почему не выполняет свой собственный указ№ 49? Фотографии, пустые слова, фальшивые сожаления - и все это пока настоящие защитники льют настоящую кровь.
Где ответные маневры украинских войск на границе с РФ? Что делается для структурных реформ, какие меры повышения боеспособности на случай войны делает руководство Украины? Или вы думаете, что выражение озабоченности на совещаниях и в пресс-релизах - это и есть управление армией?
Вы работать должны и выполнять свои обязанности, а не посещать, вы не туристы и не артисты-гастролеры - вы отвечаете за оборону страны!
К сожалению, нынешний реальный кризис показывает, что действующее руководство Украины не понимает проблему управления государство в условиях войны, а в реальной ситуации мы увидим такую же бездеятельность и беспомощность.