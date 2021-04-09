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Новини Агресія Росії проти України
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Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький

Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький

Заходи, які зараз здійснюють збройні сили РФ біля кордонів України під виглядом навчань, є нетиповими для цієї пори року.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Скібіцького, зазвичай такі масштабні заходи відпрацьовуються восени, на кінець навчального року, коли відбуваються стратегічні, командно-штабні навчання різних масштабів із залученням військ. А нинішній стан справ є нетиповим і спричинює загрозу.

"У Стратегії воєнної безпеки чітко прописано, що нарощування угруповань російських військ біля нашого кордону — це вже загроза. Відповідно, цей рівень загрози може бути або вищим, або нижчим. Ми зараз спостерігаємо саме підвищення рівня цієї воєнної загрози для безпеки нашої країни", — сказав представник ГУР.

Він також зазначив, що до наших кордонів перекидаються батальйони тактичної групи, війська з інших регіонів РФ.

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"Ми бачимо, як у багато разів нарощується угруповання в Криму, бачимо ті самі десантні кораблі РФ, які зараз ідуть в Чорне море з Північного флоту, з Балтійського флоту. Це, звичайно, загроза", — зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що зараз в Криму, по суті, перебуває майже вся 7-ма десантно-штурмова дивізія.

"Це Південний військовий округ. Вони зайшли спочатку в Крим для проведення навчань, відпрацювали навчання, здійснили заходи з висадки десанту, з використання великих десантних кораблів. Висаджувалися вони на Опуку. Це зараз — найголовніший полігон, який використовує РФ для всіх родів і видів військ. І зараз ми спостерігаємо концентрацію військ ще на двох полігонах в Криму, де зосереджуються і десантні війська, і мотострільці Південного військового округу, артилерійські підрозділи. Тобто, по суті, створюється угруповання в окупованому Криму", — розповів Скібіцький.

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Автор: 

армія рф (17713) Крим (14183) розвідка (3877) Скібіцький Вадим (294)


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Топ коментарі
+23
Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 9422
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09.04.2021 20:11
+9
А де все умники ерничавшие при Пете "а то путин нападьот"?
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09.04.2021 20:30
+8
Юрий Касьянов Давайте не будем себя обманывать. Путин гонит войска к нашим границам не для того, чтобы нас напугать. Пуганые. Скорее небесная твердь упадёт на наши головы, нежели украинцы испугаются путина. Путин хочет воевать. Ставки высоки: или Великая Германия (Россия), или все умрут Войска на границе накапливаются, атмосфера накаляется. Истерия в рос.СМИ оправдывает любой вариант вторжения Кремля.. Задачи: разгром группировки ВСУ на Донбассе, выход на административ. границы Донецк. и Луганской обл. Угроза Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе, с подачей воды в Крым...

И переговоры с чистого листа, на выгодн. для Кремля условиях....

Что можем мы? Либо драться, либо капитулировать Долгая драка, затяжная война, многочисленные потери.... Только это вынудит путина уйти из Украины. Но правда на время...
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09.04.2021 20:25
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Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 9422
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09.04.2021 20:11 Відповісти
Можна було б вважати, що це дурнувата маячня, яку лайкають недоумки. Проте це ворожа Україні пропаганда, вона грає на руку ворогові. Іловайськ з його численними жертвами стався ВИКЛЮЧНО із-за того, що нацюки ігнорували наказ командування не входити в місто. З вересками "зрада" вони таки поперли в місто, яке було пасткою. В результаті величезні жертви.
Зараз нацюки, а також лакеї порошка, хочуть повести тим самим шляхом...
Кожного, хто б'є в спину, не виконуючи наказ командування, хто намагатиметься протиставляти Збройним Силам України і його командуванню себе, невйїбєнного патріота і закликати до непокори командуванню - треба суворо і негайно карати.
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09.04.2021 21:17 Відповісти
Як ти брешешь! Це ж талант! Такому навчають? Чи - ти з дитинства так можешь?
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10.04.2021 00:41 Відповісти
Роки ідуть, ти все тупіший.
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10.04.2021 07:13 Відповісти
А нацюки це хто по вашому? Батальйони "Донбас" і "Дніпро" ?
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10.04.2021 08:11 Відповісти
Вот щас мы и посмотрим -- поддерживает ли украинская избирательная общественность мудрую политику Президеньа, Партии и Правительства?
...а то, вдруг всем похебу забить... -- и шо ж тогда робыть?
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09.04.2021 20:13 Відповісти
А может ну его так? Пусть вторгаются. сидим сопели жуём восьмой год. да, погибнут люди, да будет плохо, но, юля, зеля кожен день сбивает по два боинга с короноваными вирусами. Кто грохнет парашку, если не мы?
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09.04.2021 20:17 Відповісти
Можете рассчитывать на мой 870й ремингтон черти!!!
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09.04.2021 20:18 Відповісти
и винчестер в компе )
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09.04.2021 20:19 Відповісти
мне еще Utas по душе, хороший гладкий ствол
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09.04.2021 20:21 Відповісти
Моссберг 500, на вооружении у Морской Пехоты США, тоже норм.
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09.04.2021 21:11 Відповісти
Мне вот интересно как кравчучка с гладкоствола собирался отстреливаться из особняка?))) А для городских боев где расстояние не большое и с ружья можно мочить, а в окопах и бункерах так то ваще песня - автомат тупо сосет
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09.04.2021 20:23 Відповісти
пока не ясно, но возможно хороший арбалет будет осенью в большой цене ))
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09.04.2021 20:25 Відповісти
у нас много охотников, много стволов на руках, патроны начиная от дроби, картечи до пули, были бы капсули, а пыжей мы и с лаптей с валенков и котячей шерсти начпокаем, был бы ПОРОХ!!!
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09.04.2021 20:28 Відповісти
ДА и плюс скоко щя оружия из зоны АТО на руках, кацапам и не снилось и куча народу прошло горнилу войны. Там не будет партизанской войны - там будет истребление ваты
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09.04.2021 20:30 Відповісти
та да, белорусия и её совковые легенды о партизанах это точно будет жестоко посрамлена.
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09.04.2021 20:35 Відповісти
так не было ж белоруских партизан! Это ж уже доказано!
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10.04.2021 00:43 Відповісти
в детстве головки со спичек в самопалы из штанг толкателей дт-20 тож нормально в ствол строгались и шарики с подшипников по диаметру. порох тоже делали, селитра валялась повсюду, сера не проблема была для сада, ну и уголь тупо из аптек таблетки брали. ) но тихая "грибная охота" сегодня может оказаться тож так ничо )
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09.04.2021 20:33 Відповісти
Еще в Первую Мировую, когда американцы вооружили пехоту дробовиками Ithaca-37 для окопных боев, немцы громко протестовали и называли этот ствол негуманным оружием,противоречащим правилам.
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09.04.2021 21:14 Відповісти
Давай друже, дамо підтримку, я - в справі!
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09.04.2021 20:24 Відповісти
21 апреля Ху..ло обратится к глубинному народу с посланием. Вот тогда станет понятно, что оно хочет и будет ли война с Украиной. До этого момента никто не узнает, что оно готовит, это уже известная традициия. В прошлом году новость об обнулении на Послании стала шоком для эксперндного сообщества. Ху ло вносило поправки перед самым выступлением, и сейчас мы тоже ничего не знаем. Может это послание реально окажется бздыком тяжелобольного царя, но слушать весь мир сове послание оно УЖЕ заставило. Может это и есть цель маневров - увидим.
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09.04.2021 20:18 Відповісти
Какая разницца, ну станет ********** ЗЕ губернатором. И шо?
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09.04.2021 20:21 Відповісти
Алло, Йенс?
- Шо?
- Слышь, а шо если Путин ракетой попа.дет вна нашу АЭС? у нас ПВО сам знаешь по Сирии(такое же почти)
- б*же, а вы не лжете, пан Елдак?
- Кивой буду не лгу, давай помогай.
- Высылаю сто дивизий НАТО и одного француза.
- Зачем нам француз?
- Лягушки готовить.
- А, да, президент у нас любит.
(и тут Елдак проснулся. - Приснится же такое подумал агент и срочно набрал Патрущева спросить что за кокаин ему прислали шо так плющит)
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09.04.2021 20:24 Відповісти
Зачот!!
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09.04.2021 20:25 Відповісти
Юрий Касьянов Давайте не будем себя обманывать. Путин гонит войска к нашим границам не для того, чтобы нас напугать. Пуганые. Скорее небесная твердь упадёт на наши головы, нежели украинцы испугаются путина. Путин хочет воевать. Ставки высоки: или Великая Германия (Россия), или все умрут Войска на границе накапливаются, атмосфера накаляется. Истерия в рос.СМИ оправдывает любой вариант вторжения Кремля.. Задачи: разгром группировки ВСУ на Донбассе, выход на административ. границы Донецк. и Луганской обл. Угроза Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе, с подачей воды в Крым...

И переговоры с чистого листа, на выгодн. для Кремля условиях....

Что можем мы? Либо драться, либо капитулировать Долгая драка, затяжная война, многочисленные потери.... Только это вынудит путина уйти из Украины. Но правда на время...
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09.04.2021 20:25 Відповісти
Что мы можем мы показали в 14-15 годах, и ...дюлей можем выделить по полной. Пока всё тихо то у нас разногласия, а если прийдётся то, я думаю, крайних не будет, земля будет гореть у рашистов под ногами!
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09.04.2021 20:28 Відповісти
Ну да,весь мир увидел,как мы отдали крым!надо было воевать ещё тогда!
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09.04.2021 21:23 Відповісти
Не выдумывайте. В Крыму воевать было просто некому. Зачем писать глупости.
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09.04.2021 21:40 Відповісти
кацапчик - топай за бояркой, ты повторяешся скучно
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10.04.2021 00:46 Відповісти
"выход на административ. границы Донецк. и Луганской обл"

Смешно. Уткнётся в указатель и остановится?
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09.04.2021 21:05 Відповісти
это план минимум...
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09.04.2021 21:07 Відповісти
В кацапів загострення на 9 травня.
Не забуваймо.
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09.04.2021 20:29 Відповісти
А де все умники ерничавшие при Пете "а то путин нападьот"?
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09.04.2021 20:30 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/all https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date

https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
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14779https://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory#commentshttps://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory
Главнокомандующий должен поддерживать наших защитников своими решениями и действиями, а не раздачей часов и фотосессиями. Фотографии делаются для поддержания упавшего президентского рейтинга, а не для армии. Но что сделал Верховный Главнокомандующий для обеспечения наших воинов, которые несут потери от снайперов, элементарными приборами для наблюдения, чтобы людям не надо было высовывать голову из окопов? Ведь в этом причина потерь. Что сделал Зеленский для закупки управляемых ракет и управляемых мин, для закупки оптико-локационных станций, тепловизионных прицелов, электронных систем управления огнем, систем боевого управления, для подготовки операторов систем вооружений, и много другого? Ни-че-го. Вообще ничего. Гособоронзаказ 2021 года до сих пор не принят, никто никуда не спешит, почему президент не ускоряет процесс, почему не выполняет свой собственный указ№ 49? Фотографии, пустые слова, фальшивые сожаления - и все это пока настоящие защитники льют настоящую кровь.
Где ответные маневры украинских войск на границе с РФ? Что делается для структурных реформ, какие меры повышения боеспособности на случай войны делает руководство Украины? Или вы думаете, что выражение озабоченности на совещаниях и в пресс-релизах - это и есть управление армией?
Вы работать должны и выполнять свои обязанности, а не посещать, вы не туристы и не артисты-гастролеры - вы отвечаете за оборону страны!
К сожалению, нынешний реальный кризис показывает, что действующее руководство Украины не понимает проблему управления государство в условиях войны, а в реальной ситуации мы увидим такую же бездеятельность и беспомощность.
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09.04.2021 20:32 Відповісти
Что сделал Зеленский для закупки управляемых ракет и управляемых мин, для закупки оптико-локационных станций, тепловизионных прицелов, электронных систем управления огнем, систем боевого управления, для подготовки операторов систем вооружений, и много другого? Ни-че-го. Вообще ничего. ------Цитата----------Отож бо й воно що нічого не зроблено, знов будемо витягувати за рахунок волонтерів та людей які є патріотами!!
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09.04.2021 20:37 Відповісти
Московский щакал закрывает полёты на Турцию,дескать К19.Разговор с Эрдоганом не в пользу улуса..Будем жить.
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09.04.2021 20:37 Відповісти
Поки вони на купці треба їх валити,а то потім коли вони вже в такий кагал ще раз зберуться...Сказати що загрожували лугандону і займались геноцидом кримскага народа,то ми їм і допомогли.
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09.04.2021 20:48 Відповісти
Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 4022
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09.04.2021 21:04 Відповісти
хотябы заводы военные в тыл перевезли
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09.04.2021 21:08 Відповісти
В Польшу ? Где нах тот тыл почти две с половиной тыс.км общей границы...
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09.04.2021 21:25 Відповісти
В харькове много стратегических военных заводов ,в Мариуполе металургические гиганты,ну и выход к днепру.первые цели России .
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09.04.2021 21:27 Відповісти
Объявить мобилизацию!!!
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09.04.2021 21:29 Відповісти
Америка решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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09.04.2021 21:48 Відповісти
Грош цена этой решительности .
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10.04.2021 01:29 Відповісти
И еще. Я старенький, но помню, что вслед за референдумом в Крыму, что-то подобное было и на Донбассе, и результат такой же. А Рашка что? Они этого, просто, не заметили. А вот признали бы тогда тот "референдум", что было бы? Та санкций больше не стало бы, а проблем у Рашки с Донбассом прибавилось бы, он бы российским стал. Тогда не взяли то, что голыми руками можно было брать, а сейчас завоевывать пойдут? Глупость.
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10.04.2021 07:39 Відповісти
Что там может быть нетипично. Опять будут обстреливать со своей территории и твердить, что "заблудились" на учениях.
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10.04.2021 08:38 Відповісти
 
 