Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький

Заходи, які зараз здійснюють збройні сили РФ біля кордонів України під виглядом навчань, є нетиповими для цієї пори року.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Скібіцького, зазвичай такі масштабні заходи відпрацьовуються восени, на кінець навчального року, коли відбуваються стратегічні, командно-штабні навчання різних масштабів із залученням військ. А нинішній стан справ є нетиповим і спричинює загрозу.

"У Стратегії воєнної безпеки чітко прописано, що нарощування угруповань російських військ біля нашого кордону — це вже загроза. Відповідно, цей рівень загрози може бути або вищим, або нижчим. Ми зараз спостерігаємо саме підвищення рівня цієї воєнної загрози для безпеки нашої країни", — сказав представник ГУР.

Він також зазначив, що до наших кордонів перекидаються батальйони тактичної групи, війська з інших регіонів РФ.

Читайте також: Росія стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання кадрових військових РФ в ОРДЛО, - розвідка

"Ми бачимо, як у багато разів нарощується угруповання в Криму, бачимо ті самі десантні кораблі РФ, які зараз ідуть в Чорне море з Північного флоту, з Балтійського флоту. Це, звичайно, загроза", — зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що зараз в Криму, по суті, перебуває майже вся 7-ма десантно-штурмова дивізія.

"Це Південний військовий округ. Вони зайшли спочатку в Крим для проведення навчань, відпрацювали навчання, здійснили заходи з висадки десанту, з використання великих десантних кораблів. Висаджувалися вони на Опуку. Це зараз — найголовніший полігон, який використовує РФ для всіх родів і видів військ. І зараз ми спостерігаємо концентрацію військ ще на двох полігонах в Криму, де зосереджуються і десантні війська, і мотострільці Південного військового округу, артилерійські підрозділи. Тобто, по суті, створюється угруповання в окупованому Криму", — розповів Скібіцький.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка