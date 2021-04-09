Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня
Сполучені Штати поінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня. Таку заяву зроблено на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
У МЗС Туреччини заявили, що їх поінформували про американські кораблі ще 15 днів тому.
"15 днів тому дипломатичними каналами нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть у Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - стверджує турецька сторона.
Угода Монтре 1936 року дає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли, обмежує доступ військово-морських кораблів і регулює іноземні вантажні судна.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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Как по мне ну очень странный вопрос. Либо я суперстар, либо...…
цього мало, канєшно
...а оно нам надо -- при ваших парашных офисных раскладах?
Содержатель уев
...а где наша Доярочка до сих пор и в который раз? *)
для слов'янської людини війна це нехтування всім існуючим заради перемоги
это насколько петухами надо быть шоб даже от вида корабля обосраться всем "флотом"?
если допустить шо Путин - Поехавший, и он там реально Сцарек, то никто ни за кого не вступится хоть 200 аваносцев и даже в Одессе - противоракеты даже если и собьют тыщу БЧ и плюс ложные цели над Канадой например, то в Антарктиде пингвинам тоже мало не покаж*дся.
путина пригласили на международный климатический форум...опять коала дадут подержать, или пингвина
- Это вряд ли (с)
"як размовляють"="как говорят"? Сомнительно...
Но каково же было мое удивление, когда прочла: як размовляють - белорусский (определен автоматически). Во-первых, по-беларуски будет: "як кажуць". Во-вторых, такое слово таки есть, но оно пишется размаЎляюць. Гугл-переводчику все равно)
Іду вчора на кухню. Чую, моя хихоче в залі. Заходжу, питаюся: "Чого регочеш?" А у неї сльзи на очах, од сміху. Каже : "читаю в "мобільному" про цікавий випадок, коли жінка народила недоношену дитину, її поклали в "бокс", стали виходжувать, а ще двоє дітей пробули в мамі ще майже два місяці, а потім народилися благополучно... "Так що тут смішного?". "Та вони російське слово, що означає передродові позиви - "схватки", переклали українською, як "сутички" ("стычки, кратковременные боеввые действия"), а не як "перейми"...". А вона ж у мене - "технарь", і до спеціаліста з філології їй дуже далеко...
Бункерный седелец Путлер, чтобы привлечь к себе внимание, начал размахиваешь пистолетом, чтобы с ним снова начали разговаривать взрослые дяди. Но публичная демонстрация статуса "великой державы" сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами Украины и США, перечень причин для которых продолжает нарастать как снежный ком:
- На прошлой неделе президент США Джо Байден, госсекратарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с украинскими коллегами, и каждый пообещал Киеву "нерушимую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Слова сразу же стали делами. В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников;
- Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ;
- В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Кацапией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра.
Подведем итоги всей этой красоты.
Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану.
Ну, а "Минск" - отдал концы.
І.Лютий
Но.. 2 вышло ,3 зашло