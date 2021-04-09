Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня

Сполучені Штати поінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня. Таку заяву зроблено на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

У МЗС Туреччини заявили, що їх поінформували про американські кораблі ще 15 днів тому.

"15 днів тому дипломатичними каналами нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть у Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - стверджує турецька сторона.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Угода Монтре 1936 року дає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли, обмежує доступ військово-морських кораблів і регулює іноземні вантажні судна.

Також читайте: Росія стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання кадрових військових РФ в ОРДЛО, - розвідка

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.