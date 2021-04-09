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Новини Агресія Росії проти України
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Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня

Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня

Сполучені Штати поінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня. Таку заяву зроблено на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

У МЗС Туреччини заявили, що їх поінформували про американські кораблі ще 15 днів тому.

"15 днів тому дипломатичними каналами нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть у Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - стверджує турецька сторона.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Угода Монтре 1936 року дає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли, обмежує доступ військово-морських кораблів і регулює іноземні вантажні судна.

Також читайте: Росія стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання кадрових військових РФ в ОРДЛО, - розвідка

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

корабель (1616) США (23290) Туреччина (3603) Чорне море (1676)


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Топ коментарі
+38
Они там не должны пребывать до 4 мая, у них должна быть база НАТО в Мариуполе или Одессе, и они там должны находиться постоянно.
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09.04.2021 20:31
+18
после 4 мая в Черное море зайдут еще с десяток кораблей НАТО, а потом еще десяток... ведь у НАТО очень много кораблей Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня - Цензор.НЕТ 5377
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09.04.2021 21:04
+15
Когда-то вроде в Клайпеду зашел крейсер или эсминец = все руснявые корабли, роняя кал за борт(грозно) улепетали с порта СФ в море, несмотря на то шо должен быть парад.
это насколько петухами надо быть шоб даже от вида корабля обосраться всем "флотом"?
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09.04.2021 20:32
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Они там не должны пребывать до 4 мая, у них должна быть база НАТО в Мариуполе или Одессе, и они там должны находиться постоянно.
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09.04.2021 20:31 Відповісти
Коли входить і виходить ,зветься фрікціі, москалям це подобається !!!!)))
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09.04.2021 20:41 Відповісти
Что должны Мы.
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09.04.2021 20:53 Відповісти
-- шо б вам все были должны...
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09.04.2021 21:27 Відповісти
-Оккупировать Тайвань
-Залить ипритом Москву
-Девствениц. Много
-Душу

Как по мне ну очень странный вопрос. Либо я суперстар, либо...…
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09.04.2021 21:50 Відповісти
Ты говориш,что должны делать другие,так проще, но нужно и самим быть деятельными.
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10.04.2021 10:32 Відповісти
Канеша! Любой договор предусматривает обязанности сторон, иначе никак.
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10.04.2021 14:31 Відповісти
у них в очакові бетономішалки, а в миколаєві чисто від опалого листя...
цього мало, канєшно
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09.04.2021 21:01 Відповісти
...если за твой, а не за мой счёт -- согласен... *)
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09.04.2021 21:26 Відповісти
Гитлер капут 😏
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09.04.2021 21:38 Відповісти
-- давным давно... -- а ты всё поезда под откосы пускаешь? *)
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09.04.2021 21:39 Відповісти
Я и смотрю , что с того света вещаешь , тебе чем базы НАТО в Украине не угодили ?
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09.04.2021 21:43 Відповісти
Мы, на том свете -- вам на этом -- НАТО своими налогами содержим.

...а оно нам надо -- при ваших парашных офисных раскладах?
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09.04.2021 21:56 Відповісти
Трап твоей Меркельше как раз говорил что Германия много лет зажимает взносы в НАТО.
Содержатель уев
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09.04.2021 21:59 Відповісти
Трамп много чего, кому сказал... -- и где он?
...а где наша Доярочка до сих пор и в который раз? *)
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09.04.2021 22:01 Відповісти
https://censor.net/ua/user/259692 А что они дадут? Сейчас, ни одна ядерная ракета Раши, не направлена на Украину, появятся базы, и моментально под прицелом. Классно?
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10.04.2021 07:48 Відповісти
Я знаю, о таких как ты говорят "За копейку и мать продаст"
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09.04.2021 21:55 Відповісти
Если Беня твоя мать -- то и даром не надо...*)
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09.04.2021 22:04 Відповісти
На сегодня точно не знаю--но ранее по договорённостям. отдельные корабли или несколько от блока НАТО могут заходить в Чёрное море не более чем на 30 суток. При совдепии Чаушеску разрешал американцам заходить в Констанцу свою---но с визитом вежливости. Это иное чуть. Но можно менять конечно. Один вышел, другой заходит. А базу мы имеем право строить став членом НАТО. Об этом пока и говорить не стоит---просрали давно всё.
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09.04.2021 22:39 Відповісти
якось незвично для слов'янської людини - вести війну, керуючись конвенціями
для слов'янської людини війна це нехтування всім існуючим заради перемоги
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09.04.2021 20:31 Відповісти
Війна обмежена конвенціями - це не війна, а спорт.
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09.04.2021 20:35 Відповісти
я ж про що! якось в топ-гірє жартували з того, що єврокомісія перейнялася проблемою неекологічності двигунів військової техніки!!! це типу їх хвилює як чадить сзаду і зовсім не хвилює що вилітає з переду
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09.04.2021 20:40 Відповісти
Когда-то вроде в Клайпеду зашел крейсер или эсминец = все руснявые корабли, роняя кал за борт(грозно) улепетали с порта СФ в море, несмотря на то шо должен быть парад.
это насколько петухами надо быть шоб даже от вида корабля обосраться всем "флотом"?
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09.04.2021 20:32 Відповісти
в піреї(греція) часто пришвартований авіаносець...це десь 1000км до криму
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09.04.2021 21:03 Відповісти
и шо?
если допустить шо Путин - Поехавший, и он там реально Сцарек, то никто ни за кого не вступится хоть 200 аваносцев и даже в Одессе - противоракеты даже если и собьют тыщу БЧ и плюс ложные цели над Канадой например, то в Антарктиде пингвинам тоже мало не покаж*дся.
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09.04.2021 21:17 Відповісти
тает антарктика, айсберги от нее уплывают, все меньше льдов пингвинам...
путина пригласили на международный климатический форум...опять коала дадут подержать, или пингвина
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09.04.2021 21:58 Відповісти
Уже бухнул в пятницу?
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09.04.2021 22:01 Відповісти
Нас рать на твого *****
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09.04.2021 23:09 Відповісти
Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня - Цензор.НЕТ 5470
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09.04.2021 20:50 Відповісти
А после 4мая можно пуйлу наступать?
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09.04.2021 20:55 Відповісти
после 4 мая в Черное море зайдут еще с десяток кораблей НАТО, а потом еще десяток... ведь у НАТО очень много кораблей Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня - Цензор.НЕТ 5377
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09.04.2021 21:04 Відповісти
У Абдулы много людей (Белое солнце пустыни)
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09.04.2021 21:12 Відповісти
- Они обманут тебя. Ты отпустишь Абдулу, они вернутся на баркасе
- Это вряд ли (с)
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09.04.2021 23:19 Відповісти
Цілком слушне рішення !!! Фрікціі ,це коли входить і виходить !!!)))
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09.04.2021 21:12 Відповісти
Успел уже нагадить😂🌷×××
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09.04.2021 21:23 Відповісти
А ти любиш, коли тебе "пужають"?
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09.04.2021 21:32 Відповісти
Кацапе, Гугл-перекладач поправ - з-під твого сінгапурського прапора лапті виглядають...
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09.04.2021 21:57 Відповісти
Смысл, конечно, поняла /хотя, какой может быть смысл в случайном наборе слов у рАсеянина?/. Но все же захотелось из "спортивного интереса" проверить этот самый гугл-перекладач, что он там выдаст?)
"як размовляють"="как говорят"? Сомнительно...
Но каково же было мое удивление, когда прочла: як размовляють - белорусский (определен автоматически). Во-первых, по-беларуски будет: "як кажуць". Во-вторых, такое слово таки есть, но оно пишется размаЎляюць. Гугл-переводчику все равно)
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09.04.2021 23:01 Відповісти
Я вже не пам"ятаю тої тиради точно, а адмін "захрестив". Пам"ятаю, що слово "розмовляють" там - "ни к селу, ни к городу" - там треба було використовувать інше, споріднене поняття - "як кажуть", "як мовлять"(перше поняття - подніпровський діалект, а друге - брацлавський...). Таке може буть тільки при перекладі через Гугл, який просто робить "технічний" переклад, не підбираючи літературний аналог... А слово "пужать" - взагалі не українське - це російський діалектний вислів жителів колишнього "Войска Донского"...
Іду вчора на кухню. Чую, моя хихоче в залі. Заходжу, питаюся: "Чого регочеш?" А у неї сльзи на очах, од сміху. Каже : "читаю в "мобільному" про цікавий випадок, коли жінка народила недоношену дитину, її поклали в "бокс", стали виходжувать, а ще двоє дітей пробули в мамі ще майже два місяці, а потім народилися благополучно... "Так що тут смішного?". "Та вони російське слово, що означає передродові позиви - "схватки", переклали українською, як "сутички" ("стычки, кратковременные боеввые действия"), а не як "перейми"...". А вона ж у мене - "технарь", і до спеціаліста з філології їй дуже далеко...
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10.04.2021 06:38 Відповісти
Черпай лаптем свої щі і мовчи.
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09.04.2021 21:34 Відповісти
Мені кацап "тік ток" нагадує "запорожців" і "кузнєца Вакулу" Гоголя... Ті думали, що вони говорять "по-городському", а москаль "Тік ток" думає, що говорить українською...
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09.04.2021 21:37 Відповісти
Хлэбаэтэ - сын гор , что ли ?
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09.04.2021 21:40 Відповісти
С начала ты с него слезь
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09.04.2021 21:46 Відповісти
Я твоєї свинособачої мови не розумію
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09.04.2021 21:50 Відповісти
Кацапе що ти тут написав - переклади на норммальну мову , твій свинособачий даже Гугл перекладач не розуміє
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09.04.2021 21:56 Відповісти
Я надеюсь завтра будет отменен ватный шабаш у памятника неизвестному матросу по причине короновируса...или опять животные колорадками пойдут махать?
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09.04.2021 21:42 Відповісти
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра. Вашингтон без единого выстрела довел всю кремлевскую шоблу до психоза

Бункерный седелец Путлер, чтобы привлечь к себе внимание, начал размахиваешь пистолетом, чтобы с ним снова начали разговаривать взрослые дяди. Но публичная демонстрация статуса "великой державы" сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами Украины и США, перечень причин для которых продолжает нарастать как снежный ком:
- На прошлой неделе президент США Джо Байден, госсекратарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с украинскими коллегами, и каждый пообещал Киеву "нерушимую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Слова сразу же стали делами. В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников;
- Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ;
- В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Кацапией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра.
Подведем итоги всей этой красоты.
Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану.
Ну, а "Минск" - отдал концы.
І.Лютий
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09.04.2021 21:44 Відповісти
Как в сказке
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09.04.2021 23:38 Відповісти
Як це приємно читати!
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10.04.2021 10:42 Відповісти
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Кстати кацапы в ООН не проголосовали за резолюцию, что в Сребренице был геноцид, а теперь вспомнили лживые уроды. Теперь ждите у себя настоящий геноцид. Вас будут убивать, сами напросились, как немцы в Гамбурге и Дрездене благополучно дождались ковровых бомбардировок
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09.04.2021 21:58 Відповісти
Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая, кремлёвский Фюрер наверное нападёт 22 июня ровно в 4 часа. Нужно корабли союзников держать в Чёрном море до октября
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09.04.2021 23:08 Відповісти
Ну.. тут это Монтрё..
Но.. 2 вышло ,3 зашло
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10.04.2021 10:51 Відповісти
 
 