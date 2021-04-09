Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном обговорив ескалацію Росією ситуації на кордонах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали. Йдеться про численні заяви офіційних російських чиновників, які мало не щодня відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як визнання в агресивних намірах", - сказав глава української дипломатії.
Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на тимчасово окупованих територіях України і звернув увагу на стягування російських військ до українського кордону і посилення російської пропаганди з погрозами Україні війною. Він запевнив, що Україна не хоче війни і залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.
Ле Дріан зазначив, що Франція, так само як Україна, із занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів Української держави і на тимчасово окупованих територіях і запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії також відзначив зважені дії української сторони в ситуації, що склалася, сказано в повідомленні.
Кулеба висловив переконання, що Франція здатна оживити зусилля Нормандського формату з мирного врегулювання. Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним.
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Так не "сватов" гыгыкать надо было а поинтересоваться.
Кулеб, а подсоедини-ка Мишико-ка, он скажет как его Франция поддержала - так шо аж получилось ... да, как бы тогда сказали шо Финляндия напала на совок. За шо деньги платятся кулебам? плескать языком в трубку может даже любой бомж, с тем же успехом
их цель - грабить, разорять и разрушать
- прівєт
- ну прівєт .
-Там путєнг стягує до наших кордонів війська , чув ?
- Та чув ,, прийміть нашу озабочєнность .
- Прийняв .
- Ну тоді - пока .
- І вам нє хворать ,, покєда .
Вот что нам , действительно , очень нужно при военных действиях рашистов !
Ты же грезишь о реальном противостоянии, что оозначает войну.
Когда турки сбили самолет кацапских ВКС, то в Кремле лишь тихонько повозмущались.
Когда Турция помогла Алиеву множить на ноль войска члена ОДКБ, то кремлевские молчали 40 дней и лишь потом попросили Алиева остановить наступление.
США могут установить бесполетную зону над Украиной, а кремлевские лишь выразят глубокую озабоченность. Ну а без массового превосходства в воздухе, кацапы отгребут на полях Украины по самые гланды, может даже как под ДАПом.
...тут у них интересы совпадают...
Но все ведутся на эту туфту!
Членин фсихда с тобой
Даже в туалете и с женой...
непьющие - выпьют
Не паплюж козацьке прізвище своей вонючей кацапской транскрипцией
эти вонючие твари в ООН наложили вето, чтобы признать это геноцидом. отакая **** сверхпоганая держава
Визовый режим не нужен?
Для начала - это сразу же обрушит санкциями почти достроенный СП-2, в который уже вложены миллиарды. После этого его разве что на металл можно будет сдать. Дальше - введут санкции против российских чиновников, многие из которых хранят капиталы, имеют недвижимость, учат детей в странах ЕС и США.
ИМХО - это блеф с целью усилить свои позиции и повлиять на оппонентов во время переговоров. На дворе не весна 14-го и легкой прогулки, как в Крыму, не получится.
страдает, льёт слёзы, кровоточит, корчится в муках, горит, взрывается, разрушается, гниёт и умирает
(нужное подчеркнуть)
Як ми будемо торгувати органами їх солдатів, як будемо травити їх міста, знищувати інфраструктуру щоб перетворити територію па рашки в непридатну для життя і все це щоб не дати їм обстрілювати наші міста.
Росіянам треба пояснити що вони не сховаються від війни - їх виріжуть, витравлять, випалять, бо вони не розуміють як війна виглядає насправді. Вони думають що їх армія не переможна і у випадку війни вона їх навіть незачіпить та навіть солдати їх залишиться живими. Їм не показують що відбувається із їх солдатами, шматки їх обгорівших трупів, но їх постійно накачують перемогами та іншим.