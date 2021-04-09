УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10297 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
31 730 80

Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба

Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном обговорив ескалацію Росією ситуації на кордонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали. Йдеться про численні заяви офіційних російських чиновників, які мало не щодня відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як визнання в агресивних намірах", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на тимчасово окупованих територіях України і звернув увагу на стягування російських військ до українського кордону і посилення російської пропаганди з погрозами Україні війною. Він запевнив, що Україна не хоче війни і залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Також читайте: Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Ле Дріан зазначив, що Франція, так само як Україна, із занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів Української держави і на тимчасово окупованих територіях і запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії також відзначив зважені дії української сторони в ситуації, що склалася, сказано в повідомленні.

Кулеба висловив переконання, що Франція здатна оживити зусилля Нормандського формату з мирного врегулювання. Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена ​​в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним.

Читайте також: Франція з Німеччиною докладуть максимум зусиль для виконання зобов'язань саміту Нормандської четвірки усіма сторонами, - глава МЗС ле Дріан

Автор: 

МЗС (4158) Франція (3097) Кулеба Дмитро (3604) Ле Дріан (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Чего вы раньше не наблюдали? Кацапов?
Так не "сватов" гыгыкать надо было а поинтересоваться.
показати весь коментар
09.04.2021 20:35
+40
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1455
показати весь коментар
09.04.2021 20:52
+37
В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий !!
Вот что нам , действительно , очень нужно при военных действиях рашистов !
показати весь коментар
09.04.2021 21:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба еще не знает как Рашей будет угрожать Вовке Макарошка в личном контакте.
показати весь коментар
09.04.2021 20:35 Відповісти
Рашкотварь падлючая, пшлонах отсюда!
показати весь коментар
09.04.2021 22:53 Відповісти
Чего вы раньше не наблюдали? Кацапов?
Так не "сватов" гыгыкать надо было а поинтересоваться.
показати весь коментар
09.04.2021 20:35 Відповісти
с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украинского государства и на временно оккупированных территориях и заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3258845\\\\\\\\\\

Кулеб, а подсоедини-ка Мишико-ка, он скажет как его Франция поддержала - так шо аж получилось ... да, как бы тогда сказали шо Финляндия напала на совок. За шо деньги платятся кулебам? плескать языком в трубку может даже любой бомж, с тем же успехом
показати весь коментар
09.04.2021 20:40 Відповісти
А ВЫ ИМ ВОДУ ХОТИТЕ ДАТЬ, ДЯТЛЫ
показати весь коментар
09.04.2021 20:41 Відповісти
Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства - такие зявления делают только международные террористы и это должен знать мир
показати весь коментар
09.04.2021 20:43 Відповісти
Кацап это диагноз с названием террорист
показати весь коментар
09.04.2021 20:57 Відповісти
зачем было трындеть про Нато. Это ж политика а не фильм про наполеона
показати весь коментар
09.04.2021 20:47 Відповісти
По твоему надо было трындеть про таежный союз, да ? Придумай сам себе прозвище. Я, вообще,не матерюсь.
показати весь коментар
09.04.2021 22:15 Відповісти
Чего орешь? Ты ведь не зеленский. Это на его средней линии сойдутся, а не твоей. Он должен переживать и уже начинать орать. Уже можно.
показати весь коментар
09.04.2021 20:51 Відповісти
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1455
показати весь коментар
09.04.2021 20:52 Відповісти
Ну то треба адекватно . як кажуть, реагувати.Організувати хоча би спільні українсько-американські навчання.І цього, думаю ,буде досить.Тільки, ради бога, активніше шевеліть мізками та щось робіть.Одного базікання може бути і замало.
показати весь коментар
09.04.2021 20:52 Відповісти
капец вы шустрые..
показати весь коментар
09.04.2021 20:53 Відповісти
тебе на роіссє чекає скульптор, каже йому потрібен учень- гівняних справ майстер
показати весь коментар
09.04.2021 20:56 Відповісти
Срали мы на их угрозы .
показати весь коментар
09.04.2021 20:59 Відповісти
По большому счету, нам надо гордиться угрозами с их стороны. Мир меняется очень быстро и не далек тот час, когда последняя империя в мире, развалится на куски. С учетом исторического опыта московии, эти оракулы могут первыми оказаться под "гильотиной". Те, кто больше всех кричит, обычно обделываются по "пути к казни" и не доживают до плахи. Я, оптимист и верю в то, что эта недострана, по имени РФ, будет в мировой истории проклята, как татаро-монгольское иго.
показати весь коментар
09.04.2021 22:36 Відповісти
кацапы не умеют созидать
их цель - грабить, разорять и разрушать
показати весь коментар
09.04.2021 21:00 Відповісти
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1336
показати весь коментар
09.04.2021 21:01 Відповісти
За кацапів французи воювати не будуть, за нас тим більше.Не туди цілишся,забудь,не трать даремно сили.Їдь домовлятися з тими хто реально допоможе:прибалтами,поляками,хорватами,австралійцями,шведами,бритами,турками,канадцями,американцями, поки ще є час.
показати весь коментар
09.04.2021 21:01 Відповісти
А чого б Франції не почати забирати майно і будівлі росіян на території Франції за окупацію Донбасу і Криму? Це б на росіян і їхнього царька-недомірка Ху@ла подіяло б миттєво і примусило до миру.
показати весь коментар
09.04.2021 21:03 Відповісти
Там серед європейців черга, щоб дупу пуйлу підставити. Можна на пальцях перерахувати країни, що залишили гідність
показати весь коментар
09.04.2021 21:18 Відповісти
Називається - два міністра побалакали ,,
- прівєт

- ну прівєт .

-Там путєнг стягує до наших кордонів війська , чув ?

- Та чув ,, прийміть нашу озабочєнность .
- Прийняв .
- Ну тоді - пока .

- І вам нє хворать ,, покєда .
показати весь коментар
09.04.2021 21:06 Відповісти
В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий !!
Вот что нам , действительно , очень нужно при военных действиях рашистов !
показати весь коментар
09.04.2021 21:08 Відповісти
сам-то в такое веришь?... ведь это прямое объявление войны со всем вытекающим...
показати весь коментар
10.04.2021 12:42 Відповісти
Нет, это будет сдерживание агрессии, как было в Ливии и Сирии.
показати весь коментар
10.04.2021 14:02 Відповісти
ты сейчас о чем...И Россия в Сирии(Афгане, Ливии и пр...,) и США в Ираке(Югославии, Никарагуа, Вьетнаме и пр...) не скрывали, что они пришли с войной...И тот, кто открыто встанет там против них, фактически объявит им войну...Вот поэтому никто открыто не вставал против США во Вьетнаме, маскируясь под местных, и против СССР в Афгане и России в Сирии, также лишь втихаря поставляя оружие...
Ты же грезишь о реальном противостоянии, что оозначает войну.
показати весь коментар
10.04.2021 14:46 Відповісти
Вы, в Москалии, не знаете - нал Ливией именно США установило бесполетную зону, когда Кадафи кинул боевую авиацию против восставшего народа с автоматами и на джипах. Уравновесили силы.

Когда турки сбили самолет кацапских ВКС, то в Кремле лишь тихонько повозмущались.
Когда Турция помогла Алиеву множить на ноль войска члена ОДКБ, то кремлевские молчали 40 дней и лишь потом попросили Алиева остановить наступление.
США могут установить бесполетную зону над Украиной, а кремлевские лишь выразят глубокую озабоченность. Ну а без массового превосходства в воздухе, кацапы отгребут на полях Украины по самые гланды, может даже как под ДАПом.
показати весь коментар
10.04.2021 16:17 Відповісти
Нам же, по большому счету, просто не стоит пока наступать далее нынешней линии фронта, ну чтобы колбасники с лягушатниками и кацапами не так сильно возмущались.
показати весь коментар
10.04.2021 16:19 Відповісти
тебе сколько лет, такой детский бред несешь...
показати весь коментар
10.04.2021 17:10 Відповісти
яке ще об'явлення війни? Гдє ваші доказатєльства?
показати весь коментар
10.04.2021 18:42 Відповісти
В данном случае я с вами не соглашусь . Не введут .Это фейк который давно раскручивается чтобы люди не паниковали .Хотели бы , ввели ее еще в 2014 году . НАТО еще тогда все ясно стало .Да еще Боинг с европейскими гражданами сбит был .Вот и повод 100% для введения .И сейчас НЕТ! не введут .Если что повторится Иракский сценарий не дай Бог . Грузинского не будет потому что территория и армия другая , чеченского потому что население безоружно и неорганизованно и вся власть и деньги у олигархов .НО это мое личное мнение
показати весь коментар
10.04.2021 20:15 Відповісти
Той, хто збирається атакувати, буде приховувати свої наміри. Якщо він не божевільний. Тому тут є два варіанти: або Раша нас лякає, або вони божевільні. Оба варіанти не такі вже і погані
показати весь коментар
09.04.2021 21:12 Відповісти
Оба варианта, кажется имеют место быть.
показати весь коментар
09.04.2021 22:43 Відповісти
А мне совсем другое сдаётся...: всем диктаторам нужна перманентная войнушка -- особенно таким бездарным, в которые пхают Зеленского ***** и Беня.
...тут у них интересы совпадают...
Но все ведутся на эту туфту!
показати весь коментар
09.04.2021 21:20 Відповісти
Зато, "Зеркало Русской Революции", граф Лев Николаич Толстой -- писал свои произведения на французском... ...ну -- ту же "Войну с Миром" ... *)
показати весь коментар
09.04.2021 21:33 Відповісти
Это тебе щас придумали -- ...а раньше было, как я сказал.
показати весь коментар
09.04.2021 21:58 Відповісти
Членин фсихда живой
Членин фсихда с тобой

Даже в туалете и с женой...
показати весь коментар
09.04.2021 23:02 Відповісти
Скажи просто казламордой - так всем понятней
показати весь коментар
09.04.2021 23:38 Відповісти
пуйло сдохнет и
непьющие - выпьют
показати весь коментар
09.04.2021 21:44 Відповісти
Военный атташе из США приехала в Донбасс в форме с надписью "Украина или смерть".
показати весь коментар
09.04.2021 21:47 Відповісти
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет. Это будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Это будет ответ за вековое унижение от ордынцев
показати весь коментар
09.04.2021 21:50 Відповісти
В Казани не был. Был временами в Сумах, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске. Но недоразвитую "сверхдержаву" ждет распад, как и любую империю, история учит
показати весь коментар
09.04.2021 22:23 Відповісти
А разве не идет?
показати весь коментар
09.04.2021 22:06 Відповісти
Угрожают открытой войной, до сих пор вели гибридную. Что не понятно?
показати весь коментар
09.04.2021 22:58 Відповісти
Ращкотвари падлючие, наступает время ответственности,наконец, за ваши преступления , будете удушены, ватные пдрсы, а-ля сссссссср...
показати весь коментар
09.04.2021 23:07 Відповісти
Поменяй ник на Кацап Сидинабутылке
Не паплюж козацьке прізвище своей вонючей кацапской транскрипцией
показати весь коментар
11.04.2021 01:57 Відповісти
кацапы вспомнили о Сребренице? Читаем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
эти вонючие твари в ООН наложили вето, чтобы признать это геноцидом. отакая **** сверхпоганая держава
показати весь коментар
09.04.2021 22:53 Відповісти
в 2015 году росия наложила вето в ООН. Какие же лживые твари. Их только убивать, только убивать на нашей земле. Только убивать
показати весь коментар
09.04.2021 22:56 Відповісти
Ну, что делать будем? Вызвать дипломатов на ковер.
Визовый режим не нужен?
показати весь коментар
09.04.2021 23:34 Відповісти
А чего ещё было ожидать, после того как булава Гетмана досталась клоуну ?
показати весь коментар
09.04.2021 23:43 Відповісти
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7592
показати весь коментар
09.04.2021 23:47 Відповісти
Сомневаюсь в реальности нападения.
Для начала - это сразу же обрушит санкциями почти достроенный СП-2, в который уже вложены миллиарды. После этого его разве что на металл можно будет сдать. Дальше - введут санкции против российских чиновников, многие из которых хранят капиталы, имеют недвижимость, учат детей в странах ЕС и США.
ИМХО - это блеф с целью усилить свои позиции и повлиять на оппонентов во время переговоров. На дворе не весна 14-го и легкой прогулки, как в Крыму, не получится.
показати весь коментар
10.04.2021 00:04 Відповісти
все перечисленное не помешало им в 2014-15 убить несколько десятков тысяч.
показати весь коментар
10.04.2021 06:06 Відповісти
А я не сумніваюсь. Канкрєтниє пацани з підворотні (такі як *****) ніколи не дають задню - це не по-пацанскі
показати весь коментар
10.04.2021 18:46 Відповісти
Картопля не родить, wellcome
показати весь коментар
10.04.2021 00:06 Відповісти
Тільки нехай свої мішки беруть з собою чорні. По розміру. Бо тут дефіцит
показати весь коментар
10.04.2021 04:24 Відповісти
Тільки бумажняні.
показати весь коментар
10.04.2021 08:06 Відповісти
всё, куда залезли кацапы-
страдает, льёт слёзы, кровоточит, корчится в муках, горит, взрывается, разрушается, гниёт и умирает
(нужное подчеркнуть)
показати весь коментар
10.04.2021 00:07 Відповісти
А нам треба публічно "рассуждати" про кастрацію росіян та розбирання їх на органи у випадку якщо вони надумають почати проти нас повномасштабну війну. Бо це буде кінцем гри по правилах.
Як ми будемо торгувати органами їх солдатів, як будемо травити їх міста, знищувати інфраструктуру щоб перетворити територію па рашки в непридатну для життя і все це щоб не дати їм обстрілювати наші міста.

Росіянам треба пояснити що вони не сховаються від війни - їх виріжуть, витравлять, випалять, бо вони не розуміють як війна виглядає насправді. Вони думають що їх армія не переможна і у випадку війни вона їх навіть незачіпить та навіть солдати їх залишиться живими. Їм не показують що відбувається із їх солдатами, шматки їх обгорівших трупів, но їх постійно накачують перемогами та іншим.
показати весь коментар
10.04.2021 02:07 Відповісти
Я далек от дипломатии, но знаю, что язык дипломату дан, чтобы скрывать свои мысли. У Кулебы язык впереди мысли. Помню Дещицу, с его кричалками, ну да, толпе понравился, но его из министра ИД послом сделали. Потом был Климкин, нелепость конечно, но хоть терпеть можно было. Извините за не дипломатичность, но Кулеба, это пародия на дипломата
показати весь коментар
10.04.2021 07:58 Відповісти
не твое кацапское дело.....
показати весь коментар
10.04.2021 09:42 Відповісти
Ты смотри на свою лепость.
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6944
показати весь коментар
10.04.2021 10:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52374 А ты сможешь так вскочить на льду? Я нет))) Кстати этот перец еще в футбол играет.
показати весь коментар
10.04.2021 12:58 Відповісти
Что ты несешь? Это Лавров на каком-то форуме, какой там лед???
показати весь коментар
10.04.2021 16:11 Відповісти
Єто такий же агент как, и Козирь, визит Зели в Катар єтому яркое подтверждение, когда на переговорах сидел вместе с Козирем ногу на ногу закинув, показивая подошву, висшая степень не уважения на Ближнем Востоке, то есть не формально сривали переговори, вот такой у нас Глава МИДа
показати весь коментар
10.04.2021 13:40 Відповісти
Но Кулеба считает, что Украина должна вытерпеть это. А вводить визовый режим, военное положение или прекращать торговлю пока преждевременно.
показати весь коментар
10.04.2021 15:18 Відповісти
А вы что забыли что то что творится ***** делает не единолично?Тем более что дети тех кто громче всех кричит и плюется воевать не будут.
показати весь коментар
10.04.2021 19:30 Відповісти
Теперь можем быть уверены в глубокой озабоченности французов
показати весь коментар
11.04.2021 11:18 Відповісти
 
 