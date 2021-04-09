Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном обговорив ескалацію Росією ситуації на кордонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали. Йдеться про численні заяви офіційних російських чиновників, які мало не щодня відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як визнання в агресивних намірах", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на тимчасово окупованих територіях України і звернув увагу на стягування російських військ до українського кордону і посилення російської пропаганди з погрозами Україні війною. Він запевнив, що Україна не хоче війни і залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

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Ле Дріан зазначив, що Франція, так само як Україна, із занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів Української держави і на тимчасово окупованих територіях і запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії також відзначив зважені дії української сторони в ситуації, що склалася, сказано в повідомленні.

Кулеба висловив переконання, що Франція здатна оживити зусилля Нормандського формату з мирного врегулювання. Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена ​​в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним.

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