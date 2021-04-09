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Новини Агресія Росії проти України
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Президент Грузії Зурабішвілі закликала повернути відкликаного посла в Україну на знак солідарності перед лицем російської агресії

Президент Грузії Зурабішвілі закликала повернути відкликаного посла в Україну на знак солідарності перед лицем російської агресії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в парламенті з річним звітом, закликала до негайного повернення до Києва посла Грузії на тлі нарощування військ РФ біля кордону України.

Як передає Цензор.НЕТ, текст її виступу опубліковано на сайті президента Грузії.

"Я не хочу закінчувати цей виступ сьогодні, 9 квітня, в день зміцнення нашої незалежності, без згадки нинішньої боротьби наших українських друзів і вияву солідарності з ними! Вважаю, що сьогодні на знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва", - заявила президент.

8 квітня заяву на підтримку України у зв'язку з ситуацією на Донбасі прийняв і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв'язків.

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"Грузію і Україну пов'язують особливі відносини, дружба і стратегічне партнерство, і тому ми ще раз підтверджуємо рішучу підтримку Грузією суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в заяві.

У документі також сказано, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує активнішу участь Північноатлантичного союзу в Чорноморському регіоні, як фактор підвищення стабільності.

Автор: 

Грузія (1852) посол (1108)


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Топ коментарі
+11
А чому б не заарештувать таке лайно як саакашвілі і видать в рідну Грузію до реформованого ним же суду?
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09.04.2021 21:29
+9
На знак дружби та союзництва нам би треба "відпустити" на Батьківщину Саакашвілі
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09.04.2021 21:09
+9
Навіщо?! Є люди, які хочуть нас підтримати. Не зважаючи навідь на те, що наш говнокомандувач є хрипате гімно.
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09.04.2021 21:12
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Та можете засунуть себе в ж.пу своего посла. Чи и не перцы...
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09.04.2021 21:06 Відповісти
носятся со своим послом как с гавном на палочке...
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09.04.2021 21:08 Відповісти
Навіщо?! Є люди, які хочуть нас підтримати. Не зважаючи навідь на те, що наш говнокомандувач є хрипате гімно.
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09.04.2021 21:12 Відповісти
При всій моїй минулій повазі до Грузії:
Відкликати посла - це акт рівнозначний оголошенню війни.
То які ж вони друзі? Відкликали посла - ну і ідіть у дупу...
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09.04.2021 21:19 Відповісти
а чого відкликали? що сталось?
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09.04.2021 21:20 Відповісти
Їм не сподобалось що Україна не заарештувала Саакашвілі по сфабрикованій грузинами справі...

І це після величезної допомоги і озброєнням і дипломатичною підтримкою під час їхньої війни, коли вся гейРопа ввімкнула дурня...

хай ідуть у ж.пу такі гнилі "друзі"
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09.04.2021 21:26 Відповісти
А чому б не заарештувать таке лайно як саакашвілі і видать в рідну Грузію до реформованого ним же суду?
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09.04.2021 21:29 Відповісти
Бо грузіни не хочуть самі. Їм спокійніше, коли Міхо в Києві по дахам бігає, ніж масові заворушення під час суду у Тбілісі.
А товариш вище трішки злукавив. Посла відізвали не тому що не видали, а дали посаду в аппараті президента Вована.
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10.04.2021 02:38 Відповісти
Саакашваль боролся с воюющей Украиной и Порошенко во время войны с Рашкой.
Этого никогда ему не простят, а сейчас маеток в под Киевом строит, мамочка уже построила.
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09.04.2021 23:21 Відповісти
Головне - вчасно схаменутися!)))
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09.04.2021 21:26 Відповісти
Та згоден що грузини все одно наші союзники.
То я так - полаятись щоб вони другим разом більше думали...
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09.04.2021 21:28 Відповісти
Президент Грузії Зурабішвілі закликала повернути відкликаного посла в Україну на знак солідарності перед лицем російської агресії - Цензор.НЕТ 7103.
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09.04.2021 21:41 Відповісти
На знак дружби та союзництва нам би треба "відпустити" на Батьківщину Саакашвілі
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09.04.2021 21:09 Відповісти
У дипломатичнії Грузія послідовна. Із-за агресії Росії Грузія розірвала дипломатичні відносини з Кремлем.
Коли в Україні призначили на високу посаду заочно засудженого в Грузії Саакашвілі, грузія відкликала з України свого посла.
Усе логічно і послідовно.
Ну, а тепер, коли нам потрібна допомога, Грузія повертає свого посла.
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09.04.2021 21:16 Відповісти
Шо ти верзеш?
Отже - обісцяні керівники Грузії поставили Україну на одну сходинку з паРашею а тепер вони показують свою прихильність. І це попри ту допомогу яку весь час Україна допомагала Грузії?
Такі "друзі" хай ідуть у сраку.
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09.04.2021 21:23 Відповісти
йди кланяйся чабанам за те що пробачили тебе...
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09.04.2021 22:19 Відповісти
Главное, что не кацапка...
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09.04.2021 21:51 Відповісти
Соломійко, дякуємо Вам за розуміння!
Слава Сакартвело!
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10.04.2021 10:00 Відповісти
 
 