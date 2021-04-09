Президент Грузії Зурабішвілі закликала повернути відкликаного посла в Україну на знак солідарності перед лицем російської агресії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в парламенті з річним звітом, закликала до негайного повернення до Києва посла Грузії на тлі нарощування військ РФ біля кордону України.

Як передає Цензор.НЕТ, текст її виступу опубліковано на сайті президента Грузії.

"Я не хочу закінчувати цей виступ сьогодні, 9 квітня, в день зміцнення нашої незалежності, без згадки нинішньої боротьби наших українських друзів і вияву солідарності з ними! Вважаю, що сьогодні на знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва", - заявила президент.

8 квітня заяву на підтримку України у зв'язку з ситуацією на Донбасі прийняв і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв'язків.

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"Грузію і Україну пов'язують особливі відносини, дружба і стратегічне партнерство, і тому ми ще раз підтверджуємо рішучу підтримку Грузією суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в заяві.

У документі також сказано, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує активнішу участь Північноатлантичного союзу в Чорноморському регіоні, як фактор підвищення стабільності.