Президент Грузії Зурабішвілі закликала повернути відкликаного посла в Україну на знак солідарності перед лицем російської агресії
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в парламенті з річним звітом, закликала до негайного повернення до Києва посла Грузії на тлі нарощування військ РФ біля кордону України.
Як передає Цензор.НЕТ, текст її виступу опубліковано на сайті президента Грузії.
"Я не хочу закінчувати цей виступ сьогодні, 9 квітня, в день зміцнення нашої незалежності, без згадки нинішньої боротьби наших українських друзів і вияву солідарності з ними! Вважаю, що сьогодні на знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва", - заявила президент.
8 квітня заяву на підтримку України у зв'язку з ситуацією на Донбасі прийняв і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв'язків.
"Грузію і Україну пов'язують особливі відносини, дружба і стратегічне партнерство, і тому ми ще раз підтверджуємо рішучу підтримку Грузією суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в заяві.
У документі також сказано, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує активнішу участь Північноатлантичного союзу в Чорноморському регіоні, як фактор підвищення стабільності.
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Відкликати посла - це акт рівнозначний оголошенню війни.
То які ж вони друзі? Відкликали посла - ну і ідіть у дупу...
І це після величезної допомоги і озброєнням і дипломатичною підтримкою під час їхньої війни, коли вся гейРопа ввімкнула дурня...
хай ідуть у ж.пу такі гнилі "друзі"
А товариш вище трішки злукавив. Посла відізвали не тому що не видали, а дали посаду в аппараті президента Вована.
Этого никогда ему не простят, а сейчас маеток в под Киевом строит, мамочка уже построила.
То я так - полаятись щоб вони другим разом більше думали...
Коли в Україні призначили на високу посаду заочно засудженого в Грузії Саакашвілі, грузія відкликала з України свого посла.
Усе логічно і послідовно.
Ну, а тепер, коли нам потрібна допомога, Грузія повертає свого посла.
Отже - обісцяні керівники Грузії поставили Україну на одну сходинку з паРашею а тепер вони показують свою прихильність. І це попри ту допомогу яку весь час Україна допомагала Грузії?
Такі "друзі" хай ідуть у сраку.
Слава Сакартвело!