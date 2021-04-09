Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про економічні санкції стосовно деяких юридичних і фізичних осіб, зокрема колишніх українських високопосадовців, включаючи експрезидента Віктора Януковича і експрем'єра Миколи Азарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). Контроль над виконанням рішення РНБО ... покласти на секретаря РНБО", - сказано в тексті відповідного указу №151/2021 від 9 квітня.

Відповідно до опублікованого додатку до рішення РНБО, безстрокові санкції вводяться проти 27 фізичних осіб, громадян України та РФ, зокрема Януковича, Азарова, народного депутата України 5-7 скликань Вадима Колесніченка, ексголови парламенту Автономної республіки Крим Володимира Константинова, самопроголошеного "глави" Криму Сергія Аксьонова, депутатів Держдуми РФ Костянтина Затуліна та Наталії Поклонської, олігарха Сергія Курченка, екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергія Кусюка, ексміністрів оборони України Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна, глави т.зв. "ЛНР", Леоніда Пасічника, ексгенпрокурора України Віктора Пшонки, ексглави Національного банку України Ігоря Соркіна, ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника.

Також терміном на три роки вводяться санкції у вигляді блокування активів проти трьох юридичних осіб: "Endless Moonlight Limited" та "Trading Field Limited", зареєстрованих у Гонгконзі (КНР), а також ТОВ "ІСС-Софт", зареєстрованого в Москві (РФ).

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