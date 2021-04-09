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Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про економічні санкції стосовно деяких юридичних і фізичних осіб, зокрема колишніх українських високопосадовців, включаючи експрезидента Віктора Януковича і експрем'єра Миколи Азарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). Контроль над виконанням рішення РНБО ... покласти на секретаря РНБО", - сказано в тексті відповідного указу №151/2021 від 9 квітня.

Відповідно до опублікованого додатку до рішення РНБО, безстрокові санкції вводяться проти 27 фізичних осіб, громадян України та РФ, зокрема Януковича, Азарова, народного депутата України 5-7 скликань Вадима Колесніченка, ексголови парламенту Автономної республіки Крим Володимира Константинова, самопроголошеного "глави" Криму Сергія Аксьонова, депутатів Держдуми РФ Костянтина Затуліна та Наталії Поклонської, олігарха Сергія Курченка, екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергія Кусюка, ексміністрів оборони України Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна, глави т.зв. "ЛНР", Леоніда Пасічника, ексгенпрокурора України Віктора Пшонки, ексглави Національного банку України Ігоря Соркіна, ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника.

Також терміном на три роки вводяться санкції у вигляді блокування активів проти трьох юридичних осіб: "Endless Moonlight Limited" та "Trading Field Limited", зареєстрованих у Гонгконзі (КНР), а також ТОВ "ІСС-Софт", зареєстрованого в Москві (РФ).

Читайте також: За матеріалами СБУ суд заарештував яхту, яка належить Медведчуку

Автор: 

Азаров Микола (1877) Зеленський Володимир (24213) санкції (12043) РНБО (2293) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+11
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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09.04.2021 21:51
+11
У часи Пороха, було арештовано і передано у бюджет 1,5 мільярда доларів сім"ї ЯнукОвоча. А нині, тупий клоун Вова вводить клоунські санкції, від яких ЯнукОвоч порже над дурником, та й годі
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09.04.2021 21:55
+6
Тіпа з 19 березня цей тормозок думав підписувати чи ні?
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09.04.2021 21:57
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Ну і до чого це???)))
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09.04.2021 21:53 Відповісти
Семён, досить вже, зітреш руку
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09.04.2021 21:54 Відповісти
"Наши руки не для скуки,для любви сердца!" !!!))))
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09.04.2021 21:58 Відповісти
вводить в действие безусловно безопаснее , чем уничтожать
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09.04.2021 21:50 Відповісти
Ясна річ ,звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
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09.04.2021 21:52 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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09.04.2021 21:51 Відповісти
Маладе-тс! нада теперь не останавливаться - вводить санкции против Сталина,Дзержинского и Ленина....попозже против половцев,татаро-монголов и турков!
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10.04.2021 15:07 Відповісти
Коли сагкції проти Єрмака будуть?
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09.04.2021 21:54 Відповісти
Які санкціі,під шконку !!!)))
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09.04.2021 21:59 Відповісти
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Кстати кацапы в ООН не проголосовали за резолюцию, что в Сребренице был геноцид, а теперь вспомнили лживые уроды. Теперь ждите у себя настоящий геноцид. Вас будут убивать, сами напросились, как немцы в Гамбурге и Дрездене
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09.04.2021 21:55 Відповісти
У часи Пороха, було арештовано і передано у бюджет 1,5 мільярда доларів сім"ї ЯнукОвоча. А нині, тупий клоун Вова вводить клоунські санкції, від яких ЯнукОвоч порже над дурником, та й годі
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09.04.2021 21:55 Відповісти
У часи пороха медведка процветал и гнал сюда рашинские нефтепродукты.А также рашинскую точку зрения на своих нетронутых телеканалах.Почему так было?
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09.04.2021 22:40 Відповісти
не бреши, ЗЕбіл!
Ось тобі цифри, вивчай матчастину!
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 7058
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09.04.2021 23:25 Відповісти
1,2 млрд долларов? а чего же тогда Форбс его туда не вписал? и что это за СТАТКИ? в Украине или всего??
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10.04.2021 16:52 Відповісти
Каналы мертечука петя не только не трогал, но и позволил увеличить их количество.
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10.04.2021 21:54 Відповісти
Не надо лайки.Надо ответ.Почему так было?
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09.04.2021 23:06 Відповісти
по кочану, ЗЕбил! Тебе кто сказал, что Мертвечук при Порохе процветал, дбл? По теле-ящику тебе сказали? Молодец, убейся об стену - тебя обдурили
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 7121
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09.04.2021 23:27 Відповісти
Мертвечук при Потрохе себя прекрасно чувствовал в Украине! у него все было замечательно! типа великий политик)) а теперь вон даже яхту арестовали)))
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10.04.2021 16:54 Відповісти
Кто не был маленьким и(или) невнимательным в 2005 м, пусть поверит мне на слово , или пороет в инете(хотя я думаю потерто оно). Короче под самый конец Майдана в 2005(то ли в январе) уже после 3-го тура, когда победил Срущенко, ПАП выпер на сцену Майдана самого слегка смушенного) Азирова...Что еще дальше??? Гэтьман? Спамьте, ботва!
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10.04.2021 22:01 Відповісти
Я , к слову, своими глазами видел и покойного ныне Кернеса, орущего "Ю-щен-коо, Ю-щен-коо..." в своей спортивной ярмолке. А народ (доузья-знакомые) не помнят, не верят. Ну разве такое может быть?)) Все они в один ряд. Прохвосты. А щас зиц-прохвост.
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10.04.2021 22:04 Відповісти
Каналы были?Трубопровод был?Есть что ответить по существу?
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11.04.2021 22:20 Відповісти
Тіпа з 19 березня цей тормозок думав підписувати чи ні?
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09.04.2021 21:57 Відповісти
show must go on
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09.04.2021 21:58 Відповісти
Саме так ,шоу кремлівського лялькового балагана зеленої плісняви триває !!!)))
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09.04.2021 22:03 Відповісти
Клоун, коли звільниш кинутого за грати Антоненка (Ріффмайстра)? Як яхту Мертвечука арештовувати, АЛЕ НЕ ЙОГО САМОГО - так у тебе, хрипата криса, "сміливості" вистачає.
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09.04.2021 22:07 Відповісти
тут все не просто! если его освободить - то выходит, что полицаев надо сажать за беспредел(((( сложно, ой как сложно
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10.04.2021 16:55 Відповісти
А где Портнов и Татаров из этого шобла ? В офисе президента ?
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09.04.2021 22:08 Відповісти
а хто в них главний пенчук чи каломойский?
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09.04.2021 22:11 Відповісти
Вышел Зеля из тумана
Вынул санкций из кармана:
-- Буду, ныть, хрипеть и выть.
Никого не дам садить!
*)
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09.04.2021 22:12 Відповісти
Ці трупи вже нікого не цікавлять. Цікавлять санкції проти Коломойського. Звісно, важко за цугудер брати "папіка", який розкрутив і поклав доріжку у "прєзіки" своїй маріонетці. От і обирай, чи ти є маріонетка у папіка-Ко, чи ти є президент у народа України. І не забувай, що в"юн на сковорідці (пательні) завжди був, є і буде лише піджаркою для їжі. З"їли і забули. А живий в"юн довго мутить воду...
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09.04.2021 22:13 Відповісти
санкції накладають на ІНОЗЕМНИХ громадян. А Каломойський у нас хто? Правильно - громадянин України. Тому до нього не клоунські санкції треба, а КАРНИЙ КОДЕКС!
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09.04.2021 22:18 Відповісти
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 5914
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09.04.2021 22:19 Відповісти
Через двадцать дней после решения СНБО.
Дал возможность янукодлу перепрятать, переписать активьі на другие лица?
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09.04.2021 22:28 Відповісти
А що, санкції РНБО -- це як анафема, чи що?.. Щось не розумію...
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09.04.2021 22:36 Відповісти
Вова! Какие САНКЦИИ против граждан Украины??? Нет такого понятия в УПК!!! Вы что там с дуба рухнули вместе со всем СНБО???
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09.04.2021 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AWw_ViXG-XQ

Зеля под руководством Ермака на мировой шахматной доске выглядит до непридичия похоже.
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09.04.2021 22:45 Відповісти
родьі бьіли долгими
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09.04.2021 22:55 Відповісти
ЗЕбилы. как же вы задолбали своей брехнёй и тупостью! Во первых, в 2000 году, когда затевалось объединение НЕСКОЛЬКИХ партий в Партию регионального развития - были ли какие-то преступления на совести этой только созданной партии? Нет, не было.Но уже через ГОД, Порошенко увидел, что с теми товарищами ему не по дороге, и УШЁЛ из той партии. Поэтопу брехню про "Порох был чиновником ПР" - засунь себе знаешь куда, брехун?
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09.04.2021 23:30 Відповісти
А вот тебе совсем печальныея для вашей брехни цифры - при Порохе, Мертвечук ОБЕДНЕЛ, а разбогател - при вашем ЗЕлёном Осле:
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 4686
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09.04.2021 23:32 Відповісти
что за журнал Фокус-покус? такие слайды можно рисовать многие! дай ссылку на какой-то еще ресурс нормальный
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10.04.2021 16:57 Відповісти
Наконец-то ввели санкции!
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10.04.2021 10:24 Відповісти
Нужно не санкции вводить против этих петухов,а национализировать весь их бизнес ,что находится и процветает в Украине!Весь бизнес этих бандитов кинуть на впк и армию.Всю прибыль.Сейчас заводы и предприятия Азарова,Курченко,Януковича т .д.великолепно продолжают работать в Украине и приносить прибыль беглым ворам!!!Все национализировать и немедленно!
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10.04.2021 19:56 Відповісти
Это уже ПОСЛЕ того как европейские банки сняли аресты со счетов этой рыгоанальной шоблы?
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11.04.2021 01:47 Відповісти
 
 