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Новини
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Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів. ВIДЕО

Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів. ВIДЕО

Ексголова Одеської ОДА, голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що реальним керівником всієї української митниці є такий собі Івашкович.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Саакашвілі, говорячи про санкції проти контрабандистів зазначив, що "вони (списки контрабандистів - ред) складені на основі списків четвертого управління СБУ. Тобто весь цей час за ними стежили, він говорить, що у них там інформація, але при цьому вчора Вадим Альперін (один із контрабандистів, внесених до санкційного списку, - ред) вивалився зі свого рендж ровера, з 4 охоронцями зайшов у гудвайн (дорогий магазин у центрі Києва), вийшов звідти і добре почувається. Ніхто його не шукає. Ніхто його не садить. І нікого з цих людей ніхто не шукає і не садить. Тобто СБУ всі ці роки говорить, що за ними стежать, у них є інформація".

Він продовжив: "Друга історія. Коли ми говоримо про цих людей (контрабандистів під санкціями, - ред). Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався. Сюди в цей список не потрапила ціла група. Я добре знаю одеську ситуацію".

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"Є ціла група бізнесменів одеських, які працюють з євротерміналами. Це Труханов. Він домовився з Києвом і його бізнесмени не потрапили в цей список. Наприклад, є такий собі "Прузе", Прузовський. Свого часу, коли ми прибрали Прузовського з Одеси, то наші митники просто кидалися на коліна, нас знайдуть усіх мертвими в очеретах. Звичайний бандит. Він займається ввезенням велосипедів і мотоциклів. Щоб ви розуміли, мотоцикл, який коштує півтори тисячі євро, він примудрявся ввозити за 87 доларів", - підкреслив Саакашвілі.

Він продовжив: "До цього списку не потрапляє Табуничик, до цього списку не потрапляє справжній власник Одеської митниці Денис Амінєв ... Він пов’язаний із цим угрупованням, тому СБУ його не чіпало".

Також він назвав інші прізвища, які не були в санкційному списку: "сюди не потрапив Макаренко, колишній начальник митниці, у якого є точно така ж логістика ... Сюди не потрапив Максим Бабич теж ... Сюди не потрапив пан Слюсарев Вадим, який є корешом пана Трофімова ".

Найважливіше, продовжив Саакашвілі, сюди не потрапив Олександр Акст - це людина, через яку зараз іде найбільший потік, через його так звані "поштові посилки" ... але його компанія прямо працює під захистом СБУ.

Саакашвілі також заявив, "Справжнім керівником, щоб ви розуміли, української митниці, який працює під СБУ є такий собі Олександр Івашкович. Це людина, яка контролює IT-систему митниці. Тобто він може будь-який вантаж дивовижним чином випарувати через IT-систему, зупинити, прискорити. Будь-яка система може змінюватися. Івашкович працює при всіх. Поміняють ще 50 таких керівників митниці і він буде все контролювати. Ось і вся історія, як це все. Мені здається ситуація проста".

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком і Олександром Ерімінчуком. Проти перерахованих громадян також було введено персональні санкції "за контрабандизм".

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Автор: 

контрабанда (1825) Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1880) Державна митна служба (657)


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Топ коментарі
+23
О) Мой любимый антикоррупционер .Второе место после Сирожи.
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09.04.2021 22:02
+17
Глава Офиса гениальных решений решил о себе напомнить
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09.04.2021 22:03
+17
Сракашваль - сам зміюка. Наведи мені приклад, які реформи запровадив цей жирний поц, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць!
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09.04.2021 22:09
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О) Мой любимый антикоррупционер .Второе место после Сирожи.
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09.04.2021 22:02 Відповісти
Пример грузинского Батуми и русскомирного Сухуми показывает на деле какбе разницу. Да и порядок в полиции и борьбу с "ворами в законе", в отличии от нашего "всего" уже 7-ми летнего министра Всея дел Авакова, какбе намекает
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09.04.2021 22:06 Відповісти
Интересно єтот тоже теплоход с лядями и виски по 60 штук как у Сирожи наантикорупционерил?
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09.04.2021 22:13 Відповісти
А также уголовные деле, которые весят на великом реформаторе. Причем тяжкие, как использование служебного положения для коррупции и покрытия убийства И также желание грузин видеть Михо у себя дома исключительно в тюрьме.
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09.04.2021 22:19 Відповісти
"... дела, которые висят... "
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09.04.2021 22:28 Відповісти
показательно что за Михуила вписуется "дмитрий" "иванов" который к тому же против кацапов
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09.04.2021 22:21 Відповісти
Обижаете Мустафу. Они с Сирожей нос в нос идут
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09.04.2021 22:15 Відповісти
ну Мустафа понимает кто он, знает свою цену и не жужит. Потому он только третий)
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09.04.2021 22:19 Відповісти
Глава Офиса гениальных решений решил о себе напомнить
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09.04.2021 22:03 Відповісти
Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів - Цензор.НЕТ 2541

Он вернулся!
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10.04.2021 08:13 Відповісти
Не зря Украина платит полмиллиона зарплаты дяди. Вон какие ценные наблюдения.
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09.04.2021 22:04 Відповісти
Молодец Саакашвили, шевели это змеиное кубло.
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09.04.2021 22:04 Відповісти
Сракашваль - сам зміюка. Наведи мені приклад, які реформи запровадив цей жирний поц, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць!
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09.04.2021 22:09 Відповісти
Коверкание фамилий первый признак недалекого ума .
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09.04.2021 22:14 Відповісти
Не, ну глядя на твой ник)
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09.04.2021 22:21 Відповісти
поэтому ты фамилию ***** исковеркал?
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09.04.2021 22:22 Відповісти
по суті є що відповісти? Повторюю ПРОСЕ питання - які реформи запровадив цей жирний поц, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць!
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09.04.2021 22:36 Відповісти
Так он и шевелит. Это ж конкуренты Сцыкашвилы по контрабанде. Зеля-Сцыкашвиши часть таможни отдал в кормление, а эти чуваки сами хотят зарабатывать. Количество кормящихся на квадратный метр очень высокое, вот они шевелят друг друга.
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09.04.2021 22:10 Відповісти
Справжнім головою митної служби є Івашкович, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4743
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09.04.2021 22:22 Відповісти
Ссака, звалі на родіну, там на тебе зачекалися...)))
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09.04.2021 22:05 Відповісти
Настоящим главой таможенной службы является Ивашкович, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5414
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09.04.2021 22:08 Відповісти
Горный тат опять проснулся.
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09.04.2021 22:08 Відповісти
Ну и Что ? . Узнали , что есть такой человек , как он работает , что он имеет, а сколько Дармоедов которые не на что не влияют , и плохо работают . А тут 1 человек и подвласна вся таможенная система . И Он не министр , где в подчинении1000 человек таких же дармоедов и ему ничего не нужно Платить
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09.04.2021 22:11 Відповісти
Вот это сюрприз !! Миха обозвался.... Второй год главный рехформатор получает тока окладу 20 000$ ,про премии можно только догадываться.... И Украина в полном восторге от незаметной ,но столь значительной деятельности гастролера.
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09.04.2021 22:11 Відповісти
Так я не поняв, Зе вже барига чи ше ні? 🙄
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09.04.2021 22:14 Відповісти
ще ні. Поки шо бариги, - тільки погані боярє.
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09.04.2021 22:23 Відповісти
Михуил хорошее лицо себе отъел на украинских харчах
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09.04.2021 22:23 Відповісти
Зараз як введуть санкції ще й проти Івашкевича.
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09.04.2021 22:30 Відповісти
во всем виноват Саакашвилли и Госдеп
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09.04.2021 22:36 Відповісти
Это называется закулиса, кто реально всем руководит и не только на таможне такая ситуация и от смены президентов и различных партий ничего не меняется в этой коррупционной системе.
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09.04.2021 22:41 Відповісти
Да, есть кукловоды
А политики - орлекины на ниточках
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09.04.2021 22:50 Відповісти
Молодец . Нащупал Ахиллесову пяту
«Ивашкевич работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни и он будет все контролировать. Вот и вся история, как это все. Мне кажется ситуация простая»
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09.04.2021 22:45 Відповісти
Может попросить работать на таможне людей со стороны к примеру англичан или немцев?
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09.04.2021 22:53 Відповісти
Они сойдут с ума..... в первый день....😂
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10.04.2021 01:58 Відповісти
Михо, угомонись...... иначе снова придется крышами уходить.
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09.04.2021 23:15 Відповісти
А те,що контору з незрозумілими повноваженнями ,незрозуміло хто фінансує,-нікого не вражає ?
https://ukranews.com/ua/news/706655-zarplatu-saakashvili-zelenskyj-ne-platyt Офіс Президента не може пояснити підстави існування і джерело фінансування "команди Національної ради реформ" та не оплачує роботу колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Виконавчому комітеті реформ.
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10.04.2021 07:25 Відповісти
ЯКІ САНКЦІЇ, Я ЗАТИТУЮ В СОТИЙ РАЗ?! ЩО ЦЕ ЗА ОКОЗАМИЛЮВАННЯ? У НАС Є КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС, ЯКЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ ЗЛОЧИНИ, ЗНАЧИТЬ НЕ САНКЦІЇ НЕ ЗВІЛЬНЕННЯ, А ТЮРМА З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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10.04.2021 08:03 Відповісти
Санкції - зєліний винахід. Повводили санкції, 73% поплигали від радості, постукали рогами в паркан, потім суд - і отримай компенсацію, нічого не робивши. З нашого ж карману.
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10.04.2021 08:17 Відповісти
Кого сажать-то будете, деда у которого только юр. адрес есть и вилы?
Так завтрева будет не деде Васыль,а дед Петро.
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10.04.2021 08:52 Відповісти
Мені ці казки не розказуй. Повір, я б знайшов і діда Василя і діда Петра і ту гниду, яка за ними ховається і грабує та руйнує державу.....
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10.04.2021 08:56 Відповісти
Они и не прячутся,осталось дело за малым, юридически привязать их до этого контрабаса,а деда посадить можно,сажай.
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10.04.2021 16:47 Відповісти
Вся піаркомпанія по корупціонерах, контрабандистах розрахована на УКРАЇНСЬКИХ ЛОХІВ,ну і ще тих--"какая разніца" Думаючі і аналізуючі люди розуміють,що вся влада будується на БРЕХНІ,ПІАРУ І ШАХРАЙСТВІ, А в реальності вже давно впали в таке болото,що потрібно вводити тільки "драконівські" закони.щоб зупинити це падіння. Але це не при цій зеленій чумі.
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10.04.2021 08:24 Відповісти
Був барига Порошенко, зараз крисятнічає команда Зелі. А всі інші можуть собі критикувати і сперечатись хто з цих двох барига кращий патріот України.
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10.04.2021 09:25 Відповісти
"...http://www.ukrrudprom.com/digest/Zapechataet_li_Rada_dirku_v_granitse.html кратковременное предоставление таможне расширенных оперативных полномочий во время компании "Контрабанде - стоп!", проводившейся в 2008 году, показало эффективность такого подхода. Тогда таможне удалось увеличить отчисления в бюджет на 77,5% ..."
________________
За за Зєлі і так дохлі надходження до бюджету з таможні ще більше зменьшуються.
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10.04.2021 09:42 Відповісти
А ларчик открывается просто - в таможне такие возможности, что ЛЮБОЙ, кого туда направят, рано или поздно начнёт воровать.
Включая вас.
Включая меня....
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10.04.2021 10:13 Відповісти
Всё давно ясно. Зеленський тільки імітує діяльність, а Саакашвили надо гнать - болтун, не умеющий работать - помним ОДА.
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10.04.2021 18:57 Відповісти
 
 