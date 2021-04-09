Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів. ВIДЕО

Ексголова Одеської ОДА, голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що реальним керівником всієї української митниці є такий собі Івашкович.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Саакашвілі, говорячи про санкції проти контрабандистів зазначив, що "вони (списки контрабандистів - ред) складені на основі списків четвертого управління СБУ. Тобто весь цей час за ними стежили, він говорить, що у них там інформація, але при цьому вчора Вадим Альперін (один із контрабандистів, внесених до санкційного списку, - ред) вивалився зі свого рендж ровера, з 4 охоронцями зайшов у гудвайн (дорогий магазин у центрі Києва), вийшов звідти і добре почувається. Ніхто його не шукає. Ніхто його не садить. І нікого з цих людей ніхто не шукає і не садить. Тобто СБУ всі ці роки говорить, що за ними стежать, у них є інформація".

Він продовжив: "Друга історія. Коли ми говоримо про цих людей (контрабандистів під санкціями, - ред). Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався. Сюди в цей список не потрапила ціла група. Я добре знаю одеську ситуацію".

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"Є ціла група бізнесменів одеських, які працюють з євротерміналами. Це Труханов. Він домовився з Києвом і його бізнесмени не потрапили в цей список. Наприклад, є такий собі "Прузе", Прузовський. Свого часу, коли ми прибрали Прузовського з Одеси, то наші митники просто кидалися на коліна, нас знайдуть усіх мертвими в очеретах. Звичайний бандит. Він займається ввезенням велосипедів і мотоциклів. Щоб ви розуміли, мотоцикл, який коштує півтори тисячі євро, він примудрявся ввозити за 87 доларів", - підкреслив Саакашвілі.

Він продовжив: "До цього списку не потрапляє Табуничик, до цього списку не потрапляє справжній власник Одеської митниці Денис Амінєв ... Він пов’язаний із цим угрупованням, тому СБУ його не чіпало".

Також він назвав інші прізвища, які не були в санкційному списку: "сюди не потрапив Макаренко, колишній начальник митниці, у якого є точно така ж логістика ... Сюди не потрапив Максим Бабич теж ... Сюди не потрапив пан Слюсарев Вадим, який є корешом пана Трофімова ".

Найважливіше, продовжив Саакашвілі, сюди не потрапив Олександр Акст - це людина, через яку зараз іде найбільший потік, через його так звані "поштові посилки" ... але його компанія прямо працює під захистом СБУ.

Саакашвілі також заявив, "Справжнім керівником, щоб ви розуміли, української митниці, який працює під СБУ є такий собі Олександр Івашкович. Це людина, яка контролює IT-систему митниці. Тобто він може будь-який вантаж дивовижним чином випарувати через IT-систему, зупинити, прискорити. Будь-яка система може змінюватися. Івашкович працює при всіх. Поміняють ще 50 таких керівників митниці і він буде все контролювати. Ось і вся історія, як це все. Мені здається ситуація проста".

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком і Олександром Ерімінчуком. Проти перерахованих громадян також було введено персональні санкції "за контрабандизм".

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