Блінкен обговорив з головами МЗС Франції і Німеччини "односторонні російські провокації" проти України, - Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і главою МЗС ФРН Гайко Маасом обговорив необхідність припинення "односторонніх провокацій" на сході України, що йдуть від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Блінкен поговорив сьогодні з французьким міністром закордонних справ Жаном-Івом Ле Дріаном... Вони обговорили необхідність того, щоб Росія поклала кінець небезпечній і безвідповідальній риториці, нарощуванню військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також одностороннім російським провокаціям уздовж лінії зіткнення на сході України", - сказано в повідомленні Держдепартаменту США.

У документі наголошується, що Блінкен і Ле Дріан у розмові висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

За даними Держдепу, також відбулася аналогічна телефонна розмова Блінкена з Маасом. Лідери обговорили "важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії контакту в східній Україні, окупованому Криму та вздовж кордонів України".

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