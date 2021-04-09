Блінкен обговорив з головами МЗС Франції і Німеччини "односторонні російські провокації" проти України, - Держдепартамент США
Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і главою МЗС ФРН Гайко Маасом обговорив необхідність припинення "односторонніх провокацій" на сході України, що йдуть від Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держсекретар Ентоні Блінкен поговорив сьогодні з французьким міністром закордонних справ Жаном-Івом Ле Дріаном... Вони обговорили необхідність того, щоб Росія поклала кінець небезпечній і безвідповідальній риториці, нарощуванню військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також одностороннім російським провокаціям уздовж лінії зіткнення на сході України", - сказано в повідомленні Держдепартаменту США.
У документі наголошується, що Блінкен і Ле Дріан у розмові висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.
За даними Держдепу, також відбулася аналогічна телефонна розмова Блінкена з Маасом. Лідери обговорили "важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії контакту в східній Україні, окупованому Криму та вздовж кордонів України".
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не забудьте о секторальных санкциях для рашиского нефте-гаса !!!!!!!!!!
https://www.wing.com.ua/content/view/29268/38/
тут така цікава новина майнула:
китайці у Закарпатті будують завод по виробництву аграрних квадрокоптерів.
потужність 4 тис. на місяць !!!!!!!!!!!!
для камікадзе згодяться.
а вот для ударного потрібний серьозний підхід - кацапи досі нічого пристойного в серію так і не пустили, для прикладу.
Ілон Маск всім добрим людям на допомогу.
САНКЦІЇ НИЩАТЬ РОСІЮ. Мета Кремля на даному етапі - шантаж Заходу. Так само, як в Сирії. Там мета досягнута не була - Росія полізла в війну, проте Захід не піддався, санкції не відмінили. Зараз Путін загрожує Заходу піти ва-банк. Мовляв, не ліквідуєте санкції - вдаримо по Україні. Паралельно з цим іде пропаганда по Росії - "там, де немає Путіна - там хаос, там війна, там вбиті натівцями діти".
Все абсолютно примітивно і зрозуміло.
Чи піде Путін на чергову агресію? Може піти, зразу після 9 травня. "С парада пабєди ані пашлі на вайну". Наступ на Донбас "апалчєнцев", ракетні удари по цілям в глибині України - військових заводах, складах і т.п. Мета - 1)виконати погрозу, щоб помститися Заходу; 2)Виправдати погіршення ситуації в Росії "нєобходімостью протівостоять натавскім фашистам". 3)Головна мета - черговий раз закріпити в черепках рабів тезу "гдє нєт Путіна - там хаос і вайна".
але буде змушений
Але є одне "але". Ментальності різні... Корейці будуть терпіти, а піддані Пу-Тін-Сина не будуть.
Рашка рваньот.
І дуже добре.
начать действовать, гнойник лучше быстрее вскрыть,
пока сам не лопнул