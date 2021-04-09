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Новини Агресія Росії проти України
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Блінкен обговорив з головами МЗС Франції і Німеччини "односторонні російські провокації" проти України, - Держдепартамент США

Блінкен обговорив з головами МЗС Франції і Німеччини

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і главою МЗС ФРН Гайко Маасом обговорив необхідність припинення "односторонніх провокацій" на сході України, що йдуть від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Блінкен поговорив сьогодні з французьким міністром закордонних справ Жаном-Івом Ле Дріаном... Вони обговорили необхідність того, щоб Росія поклала кінець небезпечній і безвідповідальній риториці, нарощуванню військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також одностороннім російським провокаціям уздовж лінії зіткнення на сході України", - сказано в повідомленні Держдепартаменту США.

У документі наголошується, що Блінкен і Ле Дріан у розмові висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

За даними Держдепу, також відбулася аналогічна телефонна розмова Блінкена з Маасом. Лідери обговорили "важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії контакту в східній Україні, окупованому Криму та вздовж кордонів України".

Читайте також: Блінкен у розмові з Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України, - Держдеп США

Автор: 

Донбас (22356) Бурлакова Валерія (248) Ле Дріан (98) Гайко Маас (201) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+18
По одному военному кораблю от Франции и Германии на патрулировании в ЧФ, в придачу к американцам, в мае-июне будет лучше всяких "глубоких озабоченностей"
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09.04.2021 22:15
+13
"односторонние российские провокации"... За шо люблю Америку, за то что у них есть яйца. Конкретные ребята.
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09.04.2021 22:27
+6
Агась, зєлю обсуділі нє чьокаясь...)()
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09.04.2021 22:25
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По одному военному кораблю от Франции и Германии на патрулировании в ЧФ, в придачу к американцам, в мае-июне будет лучше всяких "глубоких озабоченностей"
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09.04.2021 22:15 Відповісти
и санкции!
не забудьте о секторальных санкциях для рашиского нефте-гаса !!!!!!!!!!
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09.04.2021 22:44 Відповісти
Ерничать будешь на пляшке из под горилки, ватник ,пропаленный папЫроской беломор...
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09.04.2021 23:14 Відповісти
Блінчікі- понадусе! Прєдкі нє дремлють!)
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09.04.2021 22:20 Відповісти
...Зеленского обсудили молча...
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09.04.2021 22:21 Відповісти
Агась, зєлю обсуділі нє чьокаясь...)()
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09.04.2021 22:25 Відповісти
-- и даже не наливая... *)
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09.04.2021 22:26 Відповісти
"односторонние российские провокации"... За шо люблю Америку, за то что у них есть яйца. Конкретные ребята.
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09.04.2021 22:27 Відповісти
а че "российские провокации" в кавычках? Кто текст писал?
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09.04.2021 22:29 Відповісти
ГП "ЗАПОРОЖСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС" ОБСУЖДАЕТ С МИНОБОРОНЫ ПРОИЗВОДСТВО УДАРНЫХ БПЛА

https://www.wing.com.ua/content/view/29268/38/
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09.04.2021 22:37 Відповісти
имея Антонова, Ивченко-Прогресс с Моторсичью, Луч и массу других "нищяков" Украине просто стыдно не иметь ударный беспилотник !
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09.04.2021 22:43 Відповісти
Тільки "обсуждаєт"? Це що, мегатехнології? Що там такого мегаскладного чи дорогого? Електромоторчики? Електроніка? Безпілотники потрібно було випускати в кількості тисяч на рік вже давно.
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09.04.2021 22:43 Відповісти
дивлячись які.

тут така цікава новина майнула:
китайці у Закарпатті будують завод по виробництву аграрних квадрокоптерів.
потужність 4 тис. на місяць !!!!!!!!!!!!
для камікадзе згодяться.
а вот для ударного потрібний серьозний підхід - кацапи досі нічого пристойного в серію так і не пустили, для прикладу.
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09.04.2021 22:49 Відповісти
Важкий ударний безпілотник неможливий без постійного супутникового зв'язку з малою затримкою.
Ілон Маск всім добрим людям на допомогу.
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09.04.2021 23:30 Відповісти
Можливий. В условиях работы РЭБ до сраки будет тот Макс.
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11.04.2021 01:50 Відповісти
Ага, "фахівець". Блаблабла. Заглушити тисячі і тисячі супутників неможливо. Рашка штани загубить. Безпілотники використовують шумоподібний спектр, псевдовипадкову перестройку радіочастоти і хєр це заглушиш.
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11.04.2021 12:06 Відповісти
Очікувати чергового нападу Росії потрібно в травні 2021 року.
САНКЦІЇ НИЩАТЬ РОСІЮ. Мета Кремля на даному етапі - шантаж Заходу. Так само, як в Сирії. Там мета досягнута не була - Росія полізла в війну, проте Захід не піддався, санкції не відмінили. Зараз Путін загрожує Заходу піти ва-банк. Мовляв, не ліквідуєте санкції - вдаримо по Україні. Паралельно з цим іде пропаганда по Росії - "там, де немає Путіна - там хаос, там війна, там вбиті натівцями діти".
Все абсолютно примітивно і зрозуміло.
Чи піде Путін на чергову агресію? Може піти, зразу після 9 травня. "С парада пабєди ані пашлі на вайну". Наступ на Донбас "апалчєнцев", ракетні удари по цілям в глибині України - військових заводах, складах і т.п. Мета - 1)виконати погрозу, щоб помститися Заходу; 2)Виправдати погіршення ситуації в Росії "нєобходімостью протівостоять натавскім фашистам". 3)Головна мета - черговий раз закріпити в черепках рабів тезу "гдє нєт Путіна - там хаос і вайна".
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09.04.2021 22:38 Відповісти
Захід зробить з рашки Північну Корею, хоча дуже цього не хоче.
але буде змушений
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09.04.2021 22:51 Відповісти
Рашка сама робить з себе Північну Корею. Захід просто не заважає. Не хоче торгувати і т.д., проте саме тому, що Рашка невпинно перетворюється на Північну Корею.
Але є одне "але". Ментальності різні... Корейці будуть терпіти, а піддані Пу-Тін-Сина не будуть.
Рашка рваньот.
І дуже добре.
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09.04.2021 23:25 Відповісти
может хорош уже все эти договоры разговоры уговоры, ********* прямой наводкой и оно успокоится само собой
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09.04.2021 22:41 Відповісти
Блінкен обговорив з головами МЗС Франції і Німеччини "односторонні російські провокації" проти України, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 1288
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09.04.2021 23:40 Відповісти
главы мид франции и германии - ну и что ?
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10.04.2021 00:34 Відповісти
задача сложная, надо вынудить московитов
начать действовать, гнойник лучше быстрее вскрыть,
пока сам не лопнул
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10.04.2021 03:22 Відповісти
Цензор, ты зачем взял в кавычки ОДНОСТОРОННИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОВОКАЦИИ ? Что не так?
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10.04.2021 05:52 Відповісти
 
 