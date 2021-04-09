Франція закликала Росію через ОБСЄ пояснити мотиви пересування військ біля кордону з Україною
Франція закликала Росію через ОБСЄ роз'яснити мету пересування військ біля кордону з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови главою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блинкеном і главою дипломатії німеччини Гайко Маасом.
Повідомляється, що Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру і мотиви своїх пересувань військ на кордоні з Україною.
"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - сказано в заяві французького МЗС.
Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили в МЗС Франції.
За словами Ле Дріана, Париж продовжить свої дипломатичні зусилля в тісній співпраці з Німеччиною в рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.
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вата, запасайтесь ягелем
**** понимает только мордобой
Так что французам надо приезжать в Украину с оружием и Новый техникой и обучать военных
Помню , как в Иловайске ребята гибли, а в Киеве парад шёл и помощь не спешила
Наши - нелегке, а в кустах - танки с градами
Скорее всего это была подготовленная ловушка для защитников Украины . а опыт ловушек у кацапов есть - воюют постоянно везде .
Если это подготовленная ловушка - то в рядах Бени был провокатор , может какой-то семенченко . Может этот вариант СБУ НЕ РАССМАТРИВАЛА
Там пройшло три дні "бані", і нашого "друга" "випустили з будки"... Перше, що зробив - почав лайном у мій бік плювать, насмішив мене прямо зранку... Зараз подивлюся, як він почне "налагоджувать контакти" з "курвиметром", щоб "створить єдиний фронт" проти мене... З "Водяним" не вийшло - надто він зневажав "Джамала". А я, якраз, "курвиметру", вчора і позавчора, за ідіотизм, "в штани кропиви напхав...".Так що будем спостерігать можливе "злиття на грунті взаємної ненависті до "Яру Холодного"... " двох недоумків...
Ну кацапы ответят: на учения.
И все (кацапы и французы) довольны.
Бункерный седелец, чтобы привлечь к себе внимание, начал размахиваешь пистолетом, чтобы с ним снова начали разговаривать взрослые дяди. Но публичная демонстрация статуса "великой державы" сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами Украины и США, перечень причин для которых продолжает нарастать как снежный ком:
- На прошлой неделе президент США Джо Байден, госсекратарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с украинскими коллегами, и каждый пообещал Киеву "нерушимую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Слова сразу же стали делами. В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников;
- Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ;
- В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Кацапией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра.
Подведем итоги всей этой красоты.
Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану.
Ну, а "Минск" - отдал концы.
І.Лютий
вони ж не знають про гроб на кольосіках
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https://mobile.twitter.com/14druzivBanderi Євген Строкань @14druzivBanderi
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В новинах лякають, що московські війська ВЖЕ в 170км від кордону.
І що? Колись було інакше?
и на галаве тоже?
Може досить вже роздмухувати цю істерію?!
Кацапи ж чітко сказали, що в разі відновлення бойових дій на Донбасі - "впишуться" за ЛДНР. Тому що там вже сотні тисяч жителів мають російські паспорти.
Але ж ми не збираємось відновлювати бойові дії, правда?