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Новини Агресія Росії проти України
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Франція закликала Росію через ОБСЄ пояснити мотиви пересування військ біля кордону з Україною

Франція закликала Росію через ОБСЄ пояснити мотиви пересування військ біля кордону з Україною

Франція закликала Росію через ОБСЄ роз'яснити мету пересування військ біля кордону з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови главою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блинкеном і главою дипломатії німеччини Гайко Маасом.

Повідомляється, що Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру і мотиви своїх пересувань військ на кордоні з Україною.

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - сказано в заяві французького МЗС.

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Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили в МЗС Франції.

За словами Ле Дріана, Париж продовжить свої дипломатичні зусилля в тісній співпраці з Німеччиною в рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.

Автор: 

Франція (3097) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+11
я это слышу с 2014 года, пуйлу насрать на все эти сотрясания воздуха
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09.04.2021 22:39
+11
Чекаємо на чергове безмежне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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09.04.2021 22:50
+9
для хля зреет хорошая БЗДЮЛИНА коллективного Запада

вата, запасайтесь ягелем
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09.04.2021 22:38
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для хля зреет хорошая БЗДЮЛИНА коллективного Запада

вата, запасайтесь ягелем
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09.04.2021 22:38 Відповісти
я это слышу с 2014 года, пуйлу насрать на все эти сотрясания воздуха
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09.04.2021 22:39 Відповісти
Ну, головне стратегічне рішення прийнято дати йому відсіч... Такої реакції не було ні в Грузії, ні в Криму...
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09.04.2021 22:57 Відповісти
вот интересно просыпаемся утром а с Мордора тишина все в растерянности молчат.. причина как сказать шо воно таки да также подвержено СМЕРТИ.....
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09.04.2021 23:09 Відповісти
И какой у ********* может быть мотив
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09.04.2021 22:39 Відповісти
зато эти потом скажут "мы всё сделали, что могли"
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09.04.2021 22:47 Відповісти
Обижается, что мир его величия не признает)
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09.04.2021 22:40 Відповісти
«Париж продолжит свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.»
**** понимает только мордобой
Так что французам надо приезжать в Украину с оружием и Новый техникой и обучать военных
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09.04.2021 22:42 Відповісти
Чекаємо на чергове безмежне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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09.04.2021 22:50 Відповісти
Это и пугает .

Помню , как в Иловайске ребята гибли, а в Киеве парад шёл и помощь не спешила
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09.04.2021 22:52 Відповісти
надо добавить, что парад был весьма жиденький - в основном из курсантов
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09.04.2021 23:08 Відповісти
Софія, вже давно встановлено, що це була звичайна авантюра, що не мала під собою ніякої військової необхідності... Просто Беня з Корбаном зіграли на патріотизмі добробатів, які тоді ВСУ не підкорялися, а були "анархістами" часів Громадянської війни в Росії, зразка 1918 року, чи Іспанії, 1936-го. "Хочем-наступаєм, а не хочем - ні....". Пішли з легким озброєнням, для "Бені" ЗУГрес відбирать. А тут танки з "Градами"... А "Київ" уже потім "гасив пожежу", що горіла...
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10.04.2021 06:50 Відповісти
Говорят - случайностей не бывает .
Наши - нелегке, а в кустах - танки с градами
Скорее всего это была подготовленная ловушка для защитников Украины . а опыт ловушек у кацапов есть - воюют постоянно везде .
Если это подготовленная ловушка - то в рядах Бени был провокатор , может какой-то семенченко . Может этот вариант СБУ НЕ РАССМАТРИВАЛА
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10.04.2021 08:53 Відповісти
Те, що росіяни "були готові" - сумніву нема. Ну а наші, з подачі "Бені", просто "підставилися", дали привід... Беня вирішував "шкурні питання", і сам не чекав контрудару - звідки у колишнього "фарцовщика" військове мислення?
Там пройшло три дні "бані", і нашого "друга" "випустили з будки"... Перше, що зробив - почав лайном у мій бік плювать, насмішив мене прямо зранку... Зараз подивлюся, як він почне "налагоджувать контакти" з "курвиметром", щоб "створить єдиний фронт" проти мене... З "Водяним" не вийшло - надто він зневажав "Джамала". А я, якраз, "курвиметру", вчора і позавчора, за ідіотизм, "в штани кропиви напхав...".Так що будем спостерігать можливе "злиття на грунті взаємної ненависті до "Яру Холодного"... " двох недоумків...
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10.04.2021 09:06 Відповісти
Перед тим, як щось написати, вивчіть проблему, а не повторюйте мантри з методички. Потім будете "помнить".
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10.04.2021 08:20 Відповісти
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10.04.2021 08:47 Відповісти
https://veralline.com/uploads/images/comparison/2019/06/19/b52af21a1d_100crop.jpg СДАЧА
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10.04.2021 08:53 Відповісти
Вся твоя тупість у твоїй картинці. Сказати нічого - потрібно послати. Салабон.
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10.04.2021 08:55 Відповісти
Это мощно...
Ну кацапы ответят: на учения.
И все (кацапы и французы) довольны.
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09.04.2021 22:42 Відповісти
Пошлют вам франузики ответ голубем.
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09.04.2021 22:51 Відповісти
Пойдешь в спам.Знаешь почему?😂🌷×××
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09.04.2021 23:05 Відповісти
Сдулся😂🌷?
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09.04.2021 23:14 Відповісти
Не сложно?Найди ошибки😂🌷
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09.04.2021 23:29 Відповісти
Вашингтон без единого выстрела довел всю кремлевскую шоблу до психоза 👍🏼😁
Бункерный седелец, чтобы привлечь к себе внимание, начал размахиваешь пистолетом, чтобы с ним снова начали разговаривать взрослые дяди. Но публичная демонстрация статуса "великой державы" сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами Украины и США, перечень причин для которых продолжает нарастать как снежный ком:

- На прошлой неделе президент США Джо Байден, госсекратарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с украинскими коллегами, и каждый пообещал Киеву "нерушимую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Слова сразу же стали делами. В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;

- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников;

- Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";

- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;

- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ;

- В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;

- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Кацапией;

- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;

- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";

- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;

- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;

- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;

- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра.

Подведем итоги всей этой красоты.
Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану.
Ну, а "Минск" - отдал концы.

І.Лютий
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09.04.2021 23:08 Відповісти
ну, хай спробують полякати
вони ж не знають про гроб на кольосіках

https://mobile.twitter.com/14druzivBanderi

https://mobile.twitter.com/14druzivBanderi Євген Строкань @14druzivBanderi

https://mobile.twitter.com/14druzivBanderi https://mobile.twitter.com/14druzivBanderi



В новинах лякають, що московські війська ВЖЕ в 170км від кордону.
І що? Колись було інакше?
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09.04.2021 23:10 Відповісти
Зачем они "черту" если есть ты?))
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09.04.2021 23:27 Відповісти
петя ты де кудрявый?
и на галаве тоже?
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09.04.2021 23:28 Відповісти
З полегшенням ,недолуге!!!)))
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09.04.2021 23:28 Відповісти
Главное, єто не поддаваться на правакаціїї, как говаривал Сталин в 1941 году. Надо просто нє стрєлять, и все будет хорошо. Или нет.
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09.04.2021 23:24 Відповісти
Гадаю ,незабаром настане час,коли таких потвор ,як ти ,всіх по дибах порозсаджуємо !!!)))
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09.04.2021 23:34 Відповісти
до лампочки кацапам этот трындеж
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09.04.2021 23:48 Відповісти
Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення.
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10.04.2021 02:53 Відповісти
Хочуть напасти на Францію.
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10.04.2021 03:38 Відповісти
А яка країна пояснює рух своїх військ по своїй території?
Може досить вже роздмухувати цю істерію?!
Кацапи ж чітко сказали, що в разі відновлення бойових дій на Донбасі - "впишуться" за ЛДНР. Тому що там вже сотні тисяч жителів мають російські паспорти.
Але ж ми не збираємось відновлювати бойові дії, правда?
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10.04.2021 08:13 Відповісти
Кацапам досить вбити своїм кацапетам, що ми напали. І вони це планомірно роблять. Знайома з кацапоуралу говорила. Їх готують, що війна буде.
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10.04.2021 08:23 Відповісти
Кожна країна на запит інших має пояснювати. Навіть не можна проводити масштабні військові навчання без попередження сусідніх країн. А починаючи з певної кількості військ обов"язкова присутність іноземних спостерігачів, щоб вони впевнилися, що то дійсно навчання. Як правило це військовы атташе.
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10.04.2021 09:47 Відповісти
"через ОБСЕ". Стидобень. А напряму у ***** спитати СЛАБО?
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10.04.2021 08:21 Відповісти
Ого! Вот это уже мощная озабоченность
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11.04.2021 11:21 Відповісти
 
 