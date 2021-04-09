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Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони

Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу Міністерству оборони літака і вертольота, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами про передачу літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України", - сказано в документі.

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Автор: 

ДУСЯ (157) Зеленський Володимир (24213) оборона (4812) літак (2935) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+28
за два роки воно не могло налагодити випуск

1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................

а зараз кинувся пиарнутись на б/у власному транспорті

ДЄШОВКА !!!!
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09.04.2021 23:03
+27
и курточку Степанова нужно продать...
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09.04.2021 22:52
+20
и виллу в Испании заодно
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09.04.2021 22:54
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и курточку Степанова нужно продать...
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09.04.2021 22:52 Відповісти
и виллу в Испании заодно
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09.04.2021 22:54 Відповісти
Відповідно до ухваленого бюджету-2021, видатки на утримання

Офісу президента зростуть на 39%,

Офісу генпрокурора - на 46%,
Держбюро розслідувань - на 67%.

Військовий бюджет-2021: Чому українська армія під час війни отримала менше грошей

https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html

ДУ-МАЙ-ТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
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09.04.2021 23:12 Відповісти
ЦЕЛЫЙ САМОЛЕТ С СЕБЯ СНЯЛ И АРМИИ ПОДАРИЛ !!!!!!!!!!!!!

ахренеть !!!!!!!!!!!
щедрый барин......
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09.04.2021 23:24 Відповісти
Не подарував, а віддав "згідно з пропозицією міністерства оборони". Сам би й не подумав.
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10.04.2021 08:46 Відповісти
Тарану и хомячку.
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10.04.2021 14:52 Відповісти
на месяц?
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09.04.2021 22:54 Відповісти
Шо обісрався?
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09.04.2021 22:55 Відповісти
ну так, а спочатку дозаглядався у очі хла
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09.04.2021 23:06 Відповісти
Вот так он выглядит.Зеленский подписал указ о передаче самолета и вертолета ДУС на нужды Минобороны - Цензор.НЕТ 4365
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09.04.2021 22:56 Відповісти
А вертик такой модели.Зеленский подписал указ о передаче самолета и вертолета ДУС на нужды Минобороны - Цензор.НЕТ 5625
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09.04.2021 22:57 Відповісти
БУРАТИНО ПРОДАЕТ АЗБУКУ И ПОКУПАЕТ БИЛЕТ В КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР......
http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_ty/tolsta04.htm?2/11

пригадалось
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09.04.2021 22:58 Відповісти
за два роки воно не могло налагодити випуск

1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................

а зараз кинувся пиарнутись на б/у власному транспорті

ДЄШОВКА !!!!
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09.04.2021 23:03 Відповісти
Оно его только передало на баланс МО, а пользоваться будет как и ранее
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10.04.2021 13:27 Відповісти
Страшно літати стало? 😊
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09.04.2021 22:58 Відповісти
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10.04.2021 18:25 Відповісти
Это правильное решение.
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09.04.2021 22:58 Відповісти
"правільноє рєшєніє" було налагодити випуск
розроблених при Порошенко
1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................
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09.04.2021 23:05 Відповісти
Два года них.ена не делалось для возрождения оборонки и вдруг такая щедрость. Самолет и вертолет это так понимаю чтобы семействам лампасников было проще свалить в случай прорыва бешеных псов.
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09.04.2021 22:59 Відповісти
"совок" не вбито, поки існує ДУС
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09.04.2021 23:02 Відповісти
думав написати "яке ж воно прип...не" та подумалось - який же тупий електорат який це їсть...
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09.04.2021 23:06 Відповісти
Зайшов виключно для того, аби почитати чому і це "зрада" з точки зору певної категорії коментаторів, для яких "зрада", апріорі, будь-який порух президента України Зеленського.
Тому що з точки зору здорового глузду, передача МО цих літальних апаратів - справа корисна.
Але це - з точки зору здорового глузду...
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09.04.2021 23:07 Відповісти
Ще невідомо які мотиви цієї передачі.
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09.04.2021 23:11 Відповісти
"всьо для войни,
всьо для побьэди..."

совок ****..тий !!!!!!!!!!

два роки провалював підготовку армії, зрізав бюджет, а зараз кинувся піаритись на пошарпаних авіаапаратах, падла !!!!!
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09.04.2021 23:17 Відповісти
Враховуючи більшість коментарів, мотиви, тій категорії коментаторів про яку я обмовився, власне ні разу не цікаві. Хлопцям все було зрозуміло задовго до того, як ідея передати літальні апарати виникла в ОП. Це ж очевидно...
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09.04.2021 23:17 Відповісти
Ну да, куди ЗЕленому Віслюку до "жадібного" Пороха, який за свої власні гроші купляв сотні снайперських гвинтівок, і навіть квартири сім"ям бійців...
Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони - Цензор.НЕТ 8222
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09.04.2021 23:45 Відповісти
Лапоть, обьясни тогда зачем тогда только на дизайн нового салона "переданного" самолета зескотами выделено 45 ляма?
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10.04.2021 13:30 Відповісти
Это что получается, типа с барского плеча воюющей армии? Отдать госимущество из одного ведомства в другое? Аттракцион невиданной Зещедрости. Где госзаказ на наши новые Антоновы? Набирать дома ванну нося воду кружкой из кухни?
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09.04.2021 23:07 Відповісти
Каких реформ ВСУ вам еще не хватает?
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09.04.2021 23:08 Відповісти
для вступу до НАТО те що потрібно(вот нахера оно свалилось на нашу голову это гнусавое быдло?)
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09.04.2021 23:36 Відповісти
Зачем? У бени с ахметовым таких вертолетов на дивизии и армии. Но нет. Их не трогают, а вот вертолетик и самолетик спасут всех. Или на всех это не рассчитано, а только на некоторого?
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09.04.2021 23:09 Відповісти
Все для фронту !
Все для Перемоги !
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09.04.2021 23:14 Відповісти
последние кальсоны с Мендель снимет для армии - чтоб бойцы летом не мерзли !
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09.04.2021 23:20 Відповісти
-- от себя оторвал! -- с руками...
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09.04.2021 23:16 Відповісти
или чистиш оружие
или выносиш судна в госпитале
третего недано
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09.04.2021 23:17 Відповісти
когда жареный петушок в попу клюнул.
а бюджет пересмотреть со своей ОПы на армию - слабо ?
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09.04.2021 23:21 Відповісти
Есть действия которые унижают, а есть те которые возвеличивают. Ну не смог возвеличить себя организацией наращивания современного вооружения катастрофически необходимом при явной рашисткой агрессии. Не смог перестроить уцелевшие производства на выпуск, а не покраску и ремонт нескольких танков, НОВЫХ танков, НОВЫХ самолетов, не смог запустить массовое ПРОИЗВОДСТВО уже опробованых ракетных комплексов. Так хоть не позорься и не унижайся пиаром на подачках пригодном только для тыловых чартерных перелетов.
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09.04.2021 23:20 Відповісти
молодець Зеленський ...не те що соєві "папереднікі" ...
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09.04.2021 23:23 Відповісти
Молодець! Тепер Зеленському тиждень можна не какати.
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09.04.2021 23:30 Відповісти
соевые попередники это
розроблені при Порошенко
1. Нептун
2. Вільха
3. Богдана
які не випускались ДВА роки !!!!!

эти б-ушные летательные аппараты с "барского плеча" при провале оборонного бюджета - плевок в армию и патриотов !!!!
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09.04.2021 23:34 Відповісти
ЗЕбил, "папередники" создали оружие сдерживания - "Нептун", "Ольху", "Гром". И что же твоя ЗЕлёная ублюдочная вошь сделала с этим оружием? ЗАРУБАЛА НА КОРНЮ, Вот такой вот "молодец" у ЗЕбилов их тупой преЗЕдент
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09.04.2021 23:35 Відповісти
"зарубала на корню" -- оце і відповідь на всі питання. А щодо "тупой" є сумніви. У цієї влади все йде по плану, а інструкції від російського шефа вона отримує то в Омані, то в Катарі.
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10.04.2021 09:01 Відповісти
Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони - Цензор.НЕТ 2241
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09.04.2021 23:41 Відповісти
через таких як ти клоун погадить нормально не може!
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10.04.2021 18:30 Відповісти
А велосипед?
Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони - Цензор.НЕТ 2404
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09.04.2021 23:31 Відповісти
Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони - Цензор.НЕТ 53
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09.04.2021 23:43 Відповісти
Цивільні борти до МО? Який сенс?
Чи він їх "перевісив" на бюджет МО, тобто літати буде та сама дупа, тільки тепер за війскові гроші...
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09.04.2021 23:57 Відповісти
Так і буде, цей зепідр вже й новий салон для "переданого" літака замовив. Один дизайн на 45 лямів
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10.04.2021 13:34 Відповісти
Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення.
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10.04.2021 02:52 Відповісти
То то новенькое в Катаре присмотрел,импортное что то хочет?
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10.04.2021 07:44 Відповісти
А накладные на выдачу шурупов когда он уже начнёт подписывать ?
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10.04.2021 18:24 Відповісти
ой какая зрада зрадная.
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11.04.2021 03:14 Відповісти
Помню обещания реформировать ДУСю.
А санаторий в Моршине слабо вернуть МО?
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11.04.2021 17:42 Відповісти
 
 