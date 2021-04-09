Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу Міністерству оборони літака і вертольота, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами про передачу літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України", - сказано в документі.

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