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Зеленський підписав указ про передачу літака і вертольота ДУС на потреби Міноборони
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу Міністерству оборони літака і вертольота, що перебувають в управлінні Державного управління справами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами про передачу літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України", - сказано в документі.
Топ коментарі
+28 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.04.2021 23:03 Посилання
+27 Ави
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+20 alex #471802
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Офісу президента зростуть на 39%,
Офісу генпрокурора - на 46%,
Держбюро розслідувань - на 67%.
Військовий бюджет-2021: Чому українська армія під час війни отримала менше грошей
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
ДУ-МАЙ-ТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
ахренеть !!!!!!!!!!!
щедрый барин......
http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_ty/tolsta04.htm?2/11
пригадалось
1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................
а зараз кинувся пиарнутись на б/у власному транспорті
ДЄШОВКА !!!!
розроблених при Порошенко
1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................
Тому що з точки зору здорового глузду, передача МО цих літальних апаратів - справа корисна.
Але це - з точки зору здорового глузду...
всьо для побьэди..."
совок ****..тий !!!!!!!!!!
два роки провалював підготовку армії, зрізав бюджет, а зараз кинувся піаритись на пошарпаних авіаапаратах, падла !!!!!
Все для Перемоги !
или выносиш судна в госпитале
третего недано
а бюджет пересмотреть со своей ОПы на армию - слабо ?
розроблені при Порошенко
1. Нептун
2. Вільха
3. Богдана
які не випускались ДВА роки !!!!!
эти б-ушные летательные аппараты с "барского плеча" при провале оборонного бюджета - плевок в армию и патриотов !!!!
Чи він їх "перевісив" на бюджет МО, тобто літати буде та сама дупа, тільки тепер за війскові гроші...
А санаторий в Моршине слабо вернуть МО?