Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - указ
Президент України Володимир Зеленський указом № 152/2021 "Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України" затвердив положення про Консультативну раду та її персональний склад.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента.
"Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників", - говориться в повідомленні.
Як наголошується, її очолила радниця заступника керівника Офісу Президента України Альона Вербицька. ЇЇ заступниками призначені народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв. Секретарем став радник керівника ОП Андрій Ляхович.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Повідомляється, що Рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.
Крім того, в ній буде розроблятися удосконалення законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну.
Рада складається з голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
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Цель всех действий - исключительно пиар и сиюминутный рост рейтинга (пускай кратковременный).
Кто то возмущался, что критикуют даже передачу армии самолета и вертолета, хотя это правильно и своевременно.
Но с высокой долей вероятности, передача самолета и вертолета армии, скорее всего связана с необходимостью повысить личный рейтинг.
В основе всех решений, которые принимаются, лежит либо выгода для "инвесторов" слуг-уродов, либо мгновенный пиар.
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Чмирька Зєлю геть. Дострокові.