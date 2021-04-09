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Новини
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Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - указ

Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - указ

Президент України Володимир Зеленський указом № 152/2021 "Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України" затвердив положення про Консультативну раду та її персональний склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента.

"Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників", - говориться в повідомленні.

Як наголошується, її очолила радниця заступника керівника Офісу Президента України Альона Вербицька. ЇЇ заступниками призначені народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв. Секретарем став радник керівника ОП Андрій Ляхович.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Повідомляється, що Рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

Крім того, в ній буде розроблятися удосконалення законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну.

Рада складається з голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Автор: 

ветерани (1082) Зеленський Володимир (24213) права людини (613)


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Топ коментарі
+8
А вернуть защитникам уменьшенную в 20 (!!) раз в 2020 году матпомощь при тяжелых заболеваниях на службе? Или поднять зарплату хотя-бы на уровень роста цен?
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09.04.2021 23:29
+8
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Заснували чергове кубельце нероб !!!)))
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09.04.2021 23:36
+7
Разрешить, например, снова контр-снайперские группы, отвечать оркам со всех стволов, работу аэроразведки и ДРГ?
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09.04.2021 23:26
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А он не хочет защитникам Украины помочь отражать агрессию?
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09.04.2021 23:24 Відповісти
Разрешить, например, снова контр-снайперские группы, отвечать оркам со всех стволов, работу аэроразведки и ДРГ?
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09.04.2021 23:26 Відповісти
Це не лялькі вирішують,а ляльководи !!!))))
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09.04.2021 23:48 Відповісти
Зєлю геть? Дострокові? Чи хозяїн забороняє?
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10.04.2021 04:53 Відповісти
А это только воду в ступе мешает.
Цель всех действий - исключительно пиар и сиюминутный рост рейтинга (пускай кратковременный).
Кто то возмущался, что критикуют даже передачу армии самолета и вертолета, хотя это правильно и своевременно.
Но с высокой долей вероятности, передача самолета и вертолета армии, скорее всего связана с необходимостью повысить личный рейтинг.
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09.04.2021 23:29 Відповісти
Самое смешное - Мову и Армию уже освоил, осталась Вера и потом поместить в рубрику - найдите отличие.
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09.04.2021 23:33 Відповісти
Ничего оно не освоило.
В основе всех решений, которые принимаются, лежит либо выгода для "инвесторов" слуг-уродов, либо мгновенный пиар.
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09.04.2021 23:36 Відповісти
А вернуть защитникам уменьшенную в 20 (!!) раз в 2020 году матпомощь при тяжелых заболеваниях на службе? Или поднять зарплату хотя-бы на уровень роста цен?
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09.04.2021 23:29 Відповісти
Сперва нужен Офис Фонда, потом Высокие Кабинеты, после Консультативный Совет, Служба Внутренней Безопастности... ...и токо уж затем -- бухгалтерия... ... с Главным Бухгалтером.
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09.04.2021 23:33 Відповісти
І обов"язково -наглядову раду,а Сірожу генеральним консультантом !!!)))
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09.04.2021 23:38 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Заснували чергове кубельце нероб !!!)))
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09.04.2021 23:36 Відповісти
котрі премії собі мільйоні нарахують
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09.04.2021 23:44 Відповісти
Намагання хоч якось підтримати свій рейтинг на фоні провалу вакцинації.
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09.04.2021 23:53 Відповісти
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 9421

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 1399
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09.04.2021 23:47 Відповісти
Для кого Голобородько - президент, для того і коксозім - промка.
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09.04.2021 23:51 Відповісти
Лохторат ,будь-яку локшину схаває, за милу душу !!!)))
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09.04.2021 23:52 Відповісти
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 4755
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09.04.2021 23:56 Відповісти
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 2767
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09.04.2021 23:57 Відповісти
"Ложь,звіздьож и провакация" -гасло зеленої плісняви !!!))))
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09.04.2021 23:51 Відповісти
зеленский брехло
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10.04.2021 03:14 Відповісти
Ти Антоненка з Семенченком відпусти, чмирьок зелений.
__________
Чмирька Зєлю геть. Дострокові.
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10.04.2021 04:46 Відповісти
 
 