Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - указ

Президент України Володимир Зеленський указом № 152/2021 "Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України" затвердив положення про Консультативну раду та її персональний склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента.

"Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників", - говориться в повідомленні.

Як наголошується, її очолила радниця заступника керівника Офісу Президента України Альона Вербицька. ЇЇ заступниками призначені народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв. Секретарем став радник керівника ОП Андрій Ляхович.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Повідомляється, що Рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

Крім того, в ній буде розроблятися удосконалення законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну.

Рада складається з голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.