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Деякі контрабандисти, проти яких запровадили санкції, займалися ввезенням сигарет із окупованих територій, - Резніков

Деякі контрабандисти, проти яких запровадили санкції, займалися ввезенням сигарет із окупованих територій, - Резніков

Дехто з "топдесятки" контрабандистів, щодо яких Україна ввела санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини через Росію в Україну, а потім - в Європу. Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Я як член Ради національної безпеки та оборони, не розкриваючи всієї таємниці засідань можу сказати, що деякі учасники цієї відомої "першої десятки" (контрабандистів - ред.), але не останньої, здійснюють контрабанду сигарет, які виготовляються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у контрабандний спосіб через Російську Федерацію завозяться в Україну, а з України - в Європу. Таким чином вони займаються підтримкою тероризму ", - сказав Резніков.

Він додав, що РНБО як колегіальний орган прийняв рішення про санкції стосовно "топдесятки контрабандистів", вислухавши інформацію від правоохоронних органів про наявність суттєвих ознак вчинення відповідних злочинів, які несуть загрозу національній безпеці.

Він додав, що санкції є обмежувальним і запобіжним заходом, а не вироком суду. Також Резніков зазначив, що правоохоронні органи мають завершити розслідування, довести до звинувачень і отримати позитивний вирок суду.

Читайте також: Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів. ВIДЕО

Автор: 

контрабанда (1825) санкції (12043) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+10
От жеж ЗЕбільні потвори. Проти власних громадян не клоунські санкції вводять, а КАРНИЙ КОДЕКС, і посадки в кутузку! Задрали клоуни
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09.04.2021 23:59
+7
Та який там карний Кодекс, если отменили криминальность контрабанды, кроме оружия и наркотиков!
Контрабанда это административное правонарушение)))
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10.04.2021 00:03
+4
Некоторые - это те, которые эти?... Так и флаг в руки, пусть Венедиктова берёт за ухо топовых контрабандеров и ведёт в суд, где их уже ждут нерушимые киваловские ("******...й") кадры - наши сказочные судьи. А налогоплатильщики посмотрят на результат
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09.04.2021 23:57
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Некоторые - это те, которые эти?... Так и флаг в руки, пусть Венедиктова берёт за ухо топовых контрабандеров и ведёт в суд, где их уже ждут нерушимые киваловские ("******...й") кадры - наши сказочные судьи. А налогоплатильщики посмотрят на результат
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09.04.2021 23:57 Відповісти
От жеж ЗЕбільні потвори. Проти власних громадян не клоунські санкції вводять, а КАРНИЙ КОДЕКС, і посадки в кутузку! Задрали клоуни
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09.04.2021 23:59 Відповісти
Та який там карний Кодекс, если отменили криминальность контрабанды, кроме оружия и наркотиков!
Контрабанда это административное правонарушение)))
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10.04.2021 00:03 Відповісти
Хо, тоді клоунські санкції - це ще смішніше, ніж адміністративка?
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10.04.2021 00:04 Відповісти
Клоунские санкции это пиар и передел рынка)))
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10.04.2021 00:18 Відповісти
100 пудово....- так как єто прямой кєш...
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10.04.2021 15:50 Відповісти
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10.04.2021 15:48 Відповісти
Некоторые из "топ-десятки" -- оказались из гоп-конторы...
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10.04.2021 00:07 Відповісти
В рєзнікова приходу від тих сігарєт смердючіх не зайшло...((( Хоча там жінка молода... Не дозволяє мабуть, шантажує...)))
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10.04.2021 00:12 Відповісти
циничное ворье, окопавшееся во властных кабинетах, занимается подменой элементарных понятий - уголовной ответсвенности за совершение преступления, предусмотренной законодательством, на какие то причудливые санкции
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10.04.2021 00:19 Відповісти
Тут интересно другое...,каким образом в Украину попадают белоруские сигареты "Kredo" с Гродненской табачной фабрики....,если Лукашеску закрыл границы наглухо...
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10.04.2021 00:22 Відповісти
Если наши дипломаты шастают туда на своих автомобилях, то здесь ничего удивительного нет
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10.04.2021 01:08 Відповісти
Мариуполь переполнен сигаретами из даунбаса
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10.04.2021 06:50 Відповісти
Одесский контрабандист Вадим Альперин круче всех в Украине,...Ведмедчуки и прочие Коломойские отдыхают...
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10.04.2021 00:27 Відповісти
Через одессу сигареты из оаэ в европу. Вот то венгры и охренели, когда большегруз с прицепом открыли. Никто и не пытался спрятать. И сразу в аэропорту одесском приняли, и в морском контейнере. Страшно представить размер китайского ширпотреба...
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10.04.2021 03:08 Відповісти
Как же я хочу,в этой хреновой для страны ситуации, попуститься и не гнать на зебоб сильно...но тут вылазит оно...Резников.
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10.04.2021 00:51 Відповісти
пофиг им всe то гоnиво - оnи зєлenь косят...
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10.04.2021 15:54 Відповісти
Якщо завозилися, значить, є великий попит на них, багато хто купує,і це вже питання до інформаційних служб, щоб донести до кожного: хто купує дешеві сигарети- є прямим спонсором терористів.
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10.04.2021 01:42 Відповісти
Сигареты это мелочь.
Каждый, кто покупает бензин и дизтопливо - спонсоры террористов!
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10.04.2021 10:22 Відповісти
Що донести? Не купуйте цигарки по 25 , а купуйте по 50? Для курця, який заробляє по 6-8 тисяч це економія 10-20% зарплати.
Треба з мізками підходити до підвищення цін на цигарки.
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10.04.2021 16:21 Відповісти
А так щоб в чомусь себе обмежити, поки війна, то це нє, не підходить? Свідомо купляти цигарки, вироблені на окупованих територіях, бо хочеться палити подешевше?
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10.04.2021 18:54 Відповісти
А так, щоб держава, поки йде війна, перестала грати в гру " а чи виживуть українці при європейських цінах і українській зарплаті" то ніяк? Собівартість пачки дешевих цигарок - 6-8 гривень.
І це стосується не тільки цигарок з дир - контрабас йде і з ПМР , і з Білорусі.
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11.04.2021 02:45 Відповісти
Очень интересный факт :Откуда в ОРЛДО табак 😅?!!!Представляю шо они туда, в сигареты, суют.
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10.04.2021 05:11 Відповісти
грам табака на килограм кизяка
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10.04.2021 06:51 Відповісти
ЯКІ САНКЦІЇ, Я ЗАТИТУЮ В СОТИЙ РАЗ?! ЩО ЦЕ ЗА ОКОЗАМИЛЮВАННЯ? У НАС Є КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС, ЯКЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ ЗЛОЧИНИ, ЗНАЧИТЬ НЕ САНКЦІЇ НЕ ЗВІЛЬНЕННЯ, А ТЮРМА З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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10.04.2021 08:13 Відповісти
им в 1001 раз пофиг....
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10.04.2021 15:55 Відповісти
Наркотики и оружие - это мелочи.
Вот сигареты - явная угроза независимости.
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10.04.2021 10:20 Відповісти
Камеди-клаб. Тоесть нужно было 2 года чтоб наконец-то вылезла "личинка". А ВСЕ эти 2 года было совершенно невозможно идентифицировать КАКИЕ сигареты производяться в ордло, это же так архи-сложно. Добыть блок сигарет с ордло и сравнить. Естественно сигратки ввозили на левые фирмы (страна не важна).
Что мешало запустить КРУПНУЮ партию в Украину, подержать на таможне 5-6 дней, вычислить подельников внутри страны и затем оптом накрыть всю сеть?
Влепить им реальные тюремные срока.
Сейчас, спугнув, что-то делать уже поздно
А так это просто - "говорить".
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11.04.2021 09:09 Відповісти
 
 