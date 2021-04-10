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Новини
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Народ сам має формулювати питання для референдуму з огляду на свої потреби, - Стефанчук про новий закон про референдум

Народ сам має формулювати питання для референдуму з огляду на свої потреби, - Стефанчук про новий закон про референдум

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання для всеукраїнського референдуму має формулювати народ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Насамперед закон про референдум є інструментом народовладдя. Народ сам має формулювати питання для референдуму з огляду на свої потреби. При цьому ідеологія закону", - сказав Стефанчук.

Він також вважає, що ні президент, ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів, ні Центральна виборча комісія не мають диктувати людям, які питання виносити на референдум.

Крім цього, Стефанчук підкреслив, що референдум проводитиметься виключно за нормами Конституції України, а єдина інстанція, яка зможе контролювати його проведення, - Конституційний Суд.

"Якщо буде дотримано всіх конституційних норм, референдуму в Україні бути", - підкреслив перший заступник голови Верховної Ради.

Дивіться також: Референдум - це дуже дорога річ. На ньому треба розглядати питання державного значення, а не внутрішньополітичні, - Стефанчук. ВIДЕО

Автор: 

закон (2837) референдум (628) шоу Шустера (309) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+29
ЗЕлёная погань с малороским люмпеном готовят рихвирендум за дружбу с мышебратьями..похоже на то..
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10.04.2021 00:35
+18
73 % мудрого ЛОХторатного наріду против империалистической политики Джо Байдена и блока НАТО....
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10.04.2021 00:37
+18
Ох і РИЛО у бидлюка на фото . Ну слуга народу 146%
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10.04.2021 00:41
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ЗЕлёная погань с малороским люмпеном готовят рихвирендум за дружбу с мышебратьями..похоже на то..
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10.04.2021 00:35 Відповісти
Та ні, та зелена мерзота просто тупо сцить приймати будь-які важливі рішення і за будь-що відповідати. От і скидають всю відповідальність на місцеві громади і тупий нарід...
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10.04.2021 17:42 Відповісти
73 % мудрого ЛОХторатного наріду против империалистической политики Джо Байдена и блока НАТО....
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10.04.2021 00:37 Відповісти
Брешиш.
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10.04.2021 04:07 Відповісти
Він просто іпанутий.
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10.04.2021 00:40 Відповісти
Шустер,Познер,Путлер...где вы берете таких КГБистов? Познера с позором выгнали из Грузии забросав яйцами...,типа приехал отметить свой денчик в "братскую" Грузию...баран плин...
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10.04.2021 00:40 Відповісти
Ох і РИЛО у бидлюка на фото . Ну слуга народу 146%
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10.04.2021 00:41 Відповісти
Православный ..
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10.04.2021 08:17 Відповісти
Рейтинг Зели подскочил на 0,2 % сообщает сайт Украина 24 после визита на передову мабуть...
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10.04.2021 00:42 Відповісти
Глядя на тебя, стефанчук, нарід должен думать, как не дойти до такого уродства !) А референдумы - то такэ... Ну развешо зэльцмана нах послать!)
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10.04.2021 00:43 Відповісти
Вот Весельчак
Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей, - Стефанчук о новом законе про референдум - Цензор.НЕТ 1031
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10.04.2021 00:46 Відповісти
Гавнюк он , а не весельчак . Работает на рашу и мертветчука ЗА ГРОШИ
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10.04.2021 00:48 Відповісти
ВО! Оно, дерево!
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10.04.2021 01:12 Відповісти
Блин, жтот толстяк дождётся , шо СБУ ИМ займётся или народ до гиляки запросит 😀😀😀
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10.04.2021 00:47 Відповісти
Так спробуй такого на табуретку піднять, щоб петлю на хию накинуть!!! Та й шию шукать "заморишся"... Не простіше піску за пазуху насипать, і в Дніпро?
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10.04.2021 07:08 Відповісти
«Батькивщина» объявляет всеукраинский референдум по пяти вопросам - Украинцы смогут высказаться, согласны ли они продавать сельскохозяйственную землю и всю стратегическую собственность государства; поддерживают ли легализацию игорного бизнеса и марихуаны; одобряют ли решение, чтобы газ отечественной добычи с 30%-й рентабельностью поставлялся украинцам для бытовых нужд и бюджетной сфере.(с)
Вот и проверим - как и главное для чего?! Зепоцы затеяли весь этот движ ... Все увидим сами.
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10.04.2021 00:48 Відповісти
😀
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10.04.2021 00:55 Відповісти
Вопросы первого референдума должны выглядеть так:
1. Вы за то, чтобы немедленно объявить импичмент президенту Зеленскому и открыть уголовные дела против него и членов партии "Слуга народа" по статье измена Родине.
2. Вы за то, чтобы открыть уголовные дела против членов партии "Слуга народа" по статье измена Родине и немедленно объявить импичмент президенту Зеленскому и возбудить против него уголовное дело по статье измена Родине.
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10.04.2021 02:30 Відповісти
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10.04.2021 02:34 Відповісти
Как же меня ******* юлеботы со своей землей! Обьясни, как так получилось, что не имея закона о продаже земли, косюки, ахметовы, каломойские имеют тысячи гектаров земли?!
Мне бабушка оставила в наследство с/х землю, почему я не могу ее продать по рыночной цене, а должен скидывать олигархам землю за три копейки потому что это нелегально?!
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10.04.2021 06:26 Відповісти
Подождите, уважаемый, Вы еще не знаеите как Вы будете продавать (отдавать по "рыночной" цене) свою землю. Изначально это будет по аналогии продажи квартир в 90-е- 2000-е годы, когда "предприимчивый" ( считай бандюган) покупал на площадке за копейки квартиру, а потом "помогал" остальным несговорчивым жильцам на площадке принять "правильное" решение о продаже своих квартир.
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10.04.2021 08:14 Відповісти
Ну так вы против возможности владельца реализовать свою квартиру? И шо, в Дойчланде тоже запрещено собственное жилье продавать?
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10.04.2021 09:33 Відповісти
вот они и хотят легализовать украденное!!! сначала - аудит земли, правдивый кадастр и т.д. потом аренда на 5 лет а потом с право выкупа...
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10.04.2021 12:36 Відповісти
ви всі закони по ринку землі вивчили? Чи хоча б прочитали?
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10.04.2021 13:35 Відповісти
СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
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10.04.2021 07:09 Відповісти
ну да.. она все украла а об этом забыла !!! .. вы в своем уме писать такую чушь !?
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10.04.2021 12:33 Відповісти
"Ігорок", та ти погано зрозумів - я пишу не про те, що вона "украла", а про те, що її не допускають до розкрадання!!! А її це бісить...
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10.04.2021 13:01 Відповісти
ты болен !!! у нее нет земли ни в аренде ни еще где-то...она в судах добивается о тарифах, о земле (это будет не рынок земли а грабеж) только для Нас чтобы украинцы остались со своей землей!!
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10.04.2021 13:14 Відповісти
Ігорок, якщо ти маєш власність у "нерухомості", з нею треба працювать, її треба ефективно використовувать, щоб отримувать прибуток... На землі - вирощувать рентабельні овочі, фрукти, зернові, олійні культури. У машинобудуванні - будувать машини, що користуються попитом. У кондитерській промисловості -випускать ласощі, які подобаються великим масам покупців. Для цього треба знать і вивчать кон"юктуру ринку.
А ВАНА цього не вміє... Її "верхня планка" - купить подешевше і перепродать подорожче... ".
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10.04.2021 13:21 Відповісти
Голова-предмет темный и обследованию не подлежит.
Леонид Броневой,фильм "Формула любви",он же Мюллер...
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10.04.2021 00:52 Відповісти
А вот и эти пальчики,сказал Мюллер Штирлицу...,их на обнаружили на чемоданах рюсскай пианистки,что скажете Штирлиц?
Группенфюрер,я советский разведчик и не позволю...
Слушайте Штирлиц,да хоть американский..почему работаете без перчаток и Маски? Хотите Рейх заразить Короновирусом и прочими Новичками?
Помилуйте герр Мюллер,я не Путлер и не убийца...
Штирлиц сдайте тесты на Ковид и анализы ДНК,я думаю что двойня русской радистки от вас милейший...
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10.04.2021 01:01 Відповісти
Даже боюсь представить какие вопросы может сформулировать "мудрий нарід"
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10.04.2021 01:21 Відповісти
Лише одне запитання:
МЫШИ - БРАТЬЯ?

Варіанти відповідей:
1. Не то чтобы однозначно да или нет, но скорее что-то одно, чем нет.
2. Нет чтобы вот так вот нет, но нет - скорее все-таки да.
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10.04.2021 08:08 Відповісти
Щоб винести на референдум питання від народу треба провести референдум по питанням на референдум.
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10.04.2021 02:04 Відповісти
Для цього потрібна нейромережа, яка б збирала та обробляла пропозиції, які потім шляхом попереднього голосування через інтернет виносились на реальний референдум. А так вони хочуть створити щось недієве, валізу без ручки, коли референдум є, а скористатись ним неможливо.
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10.04.2021 02:11 Відповісти
бардак вони хочуть створити в країні - бордельєро
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10.04.2021 02:20 Відповісти
Дуже дIЕве.....дуже....як у тIй пIснI "Сам сплю,сам гуляю,сам стелются сам лягаю.
А нарIд (73%) I депутати разных прохфесий пIдтримають.ВсI будут голосовать за себе ,за сIм'ю, проти колось,а Украина останется не з чим!!! А потIм будут казать Надо валить с этой страны! А вы за страну голосовали ??????
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10.04.2021 08:06 Відповісти
Ну да, это тот самый народ который дважды урку с двумя ходками выбирал ,а потом выбрал конченного наркомана с интеллектом амебы , ну да , ну да они и на референдумах на голосуют , так на голосуют , что все планета охренеет окончательно.
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10.04.2021 02:22 Відповісти
На 5 питань 70% населення дадуть ствердні відповіді:
1. Ви проти продажу української с/г землі?
2. Ви проти продажу стратегічної держвласності?
3. Ви проти легалізації наркотика конабіса?
4. Ви проти легалізації ігорного бізнесу?

5. Ви за те, щоб газ українського видобутку йшов на потреби населення і в бюджетну сферу з рентабільностю 30%?
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10.04.2021 04:05 Відповісти
Наше население , если на Г+Г год будут рассказывать , что землю надо продавать , а драп это мега круто и его еще козаки на сечи курили , проголосует так как надо , бо своих мозгов у него нет и к сожалению , в ближайшем будущем не появиться.
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10.04.2021 07:51 Відповісти
Тюлькин хвост, ты еще 6-вопрос забыл.
6-Вы за то, шо, в результате положительных ответов на предидущие 5-ть вопросов, Вы,останесь по прежнему голозадыми и босыми ,а вами продолжит править клика популистов в связке с олигархами и латифундистами?
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10.04.2021 09:39 Відповісти
Комірне за Юлі було вдесятеро дешевше, а зарплата і пенсія вдвічі більші. І це все в доларах.
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10.04.2021 14:20 Відповісти
Хватит из себя идиота корчить, ты еще только невиглас. А при Сталине комирне еще меньше было. Только люди, шо при Сталине, шо при вароффке жили неизмеримо беднее и хуже чем даже при Зеленом. Мало того, Тюлькин хвост, Вароффка из своего кармана людям тарифы компенсировала? Косатая крадийка и наживалась на "дешевом"газе, покупая его за бесценок и перепродавая его гибнущей украинской помышленности по десятикратной цене. Одной рукой -пряник в виде дешевого газа для населения, с другой стороны убивала заводы и фабрики, где это население зарабатывало деньги. И именно тогда, при косатой Вароффке и образовались газовые олигархи-Коломойский, Фирташ, Бойко, Левочкин. И компенсировал убытки неФтегаза весь" нарид" из бюджета государства.
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10.04.2021 14:44 Відповісти
Верните в конституцию 4 годичный срок избрания президента и депутатов. Это единственный вопрос.
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10.04.2021 02:33 Відповісти
всех судей повесить на фонарях
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10.04.2021 03:13 Відповісти
Нам Нужно НАТО, ЕС, МОВА, Вера, (любая кроме РПЦ) и порядок внутри страны.
Без референдумов всё понятно.
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10.04.2021 03:14 Відповісти
Достаточно на каждой церкви московского сатаната , повесить вывеску большими буквами РПЦ и они потеряют 70% прихожан , после чего все попы от туда лично пошлют Гундяя и побегут в ПЦУ , не чего личного чистый бизнес , мерседесы и яхты надо регулярно заправлять и обслуживать.
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10.04.2021 07:47 Відповісти
Зелені шпигуни перелякались. Вони ухвалили, а Зєля підмахнув таку версію закона про референдум, що його неможливо буде провести. Але люди настільки наїлись їх зелених "ніщаків", що Три мільона підписів за референдум по П'яти питанням вони зберуть не за три місяці, як передбачено в законі, а за місяць. А за три місяці там буде ДЕСЯТЬ мільонів підписів.
Тільки, як на мене, українці мають вирішити лише одне питання - Зєлю геть і дострокові. Якщо в нас буде нормальний през, то тоді всі ці референдуми будуть не потрібні. Люди будуть займатись більш продуктивними справами, ніж боротись з власним президентом. Всі вже давно зрозуміли, що Зєля - чергова помилка, чергова олігархічна підстава. А нам треба НОРМАЛЬНИЙ през. Ось і все, що нам треба.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.04.2021 03:59 Відповісти
С ужасом представляю, что наголосует мудрий нарит, после того, как он избрал клоуна олигархов управлять страной, и теперь происходит колосальный грабеж страны каломойскими-ахметовыми.
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10.04.2021 06:30 Відповісти
Так у них три дежурные отмазки есть : 1- Это все Порох виноват.
2-Я не ходил голосовать вообще.
3 Я голосовал против подлого Кондитера.
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10.04.2021 07:54 Відповісти
Передай свойому хозяїну, що від нього смердить зовсім не шоколадом. Тому люди за нього вже НІКОЛИ не проголосують.
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10.04.2021 09:18 Відповісти
Ботоксом поки що не смердить, як у деяких. А за кого можуть проголосувати люди, то і Бог не зуміє передбачити.
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10.04.2021 09:30 Відповісти
Что и требовалось доказать.
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10.04.2021 18:59 Відповісти
Чистейшее злодейство использовать неграмотных бабок, дедок и люмпена помоложе в интересах беней и остальной погани. Не умея управлять автомобилем, за руль садиться нельзя(здесь речь даже не о пдд). Здесь принцип тот же. Не понимая о чем речь, народ наголосует так, что будет приходить в чувство еще столетие.
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10.04.2021 07:23 Відповісти
Моисей по тому и водил по пустыне евреев 40 лет , бо должен был умереть последний раб , в нашем случае надо ждать минимум 60 , учитывая увеличившуюся продолжительность жизни , пока сдохнет последний совок.
Хотя лично мое мнение , надо запретить голосовать всем пенсам и тем кто получает любое пособие , то есть висит на шее у государства , а не содержит его. Но у нас мать его толерантность и дерьмократия, по тому и придется так долго ждать.
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10.04.2021 07:59 Відповісти
Він такий наївний..........
Хто ж дозволить оприлюднити справжню волю народу, а тим паче - виконатиїї?
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10.04.2021 07:40 Відповісти
Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей.Источник: https://censor.net/ru/n3258865

Все референдумы во всех странах проводятся исключительно с целью манипуляций в интересах организаторов.

Как на практике какой то мифический " народ" может сформулировать вопросы и организовать референдум? Это реально может сделать только кто то конкретный. Например госорганы либо какая нибудь партия ( т е очередной олигарх). И естественно будут получены " нужные" ответы для организаторов.
Питоры опять хотят пропетлять типа "эт не мы эт нарид".
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10.04.2021 07:52 Відповісти
Объясню тираду Стефанчука для зебирателей: То что вы нас выбрали в ВР не делает нас вашими слугами. Для зестада будет только референдум, который мы в случае чего объявим недействительным. Так что продолжайте уставать от войны и начинайте уже привыкать к новым тарифам. За нами еще незазеленеет.
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10.04.2021 08:14 Відповісти
Наш народець за 300 гривнів такого наголосує. Скоро і дітей своїх продадуть
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10.04.2021 08:22 Відповісти
и кто же будет озвучивать потребности народа ?
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10.04.2021 08:25 Відповісти
как раз время проводить рэфэрэндум кто за то шоб присоединиться к расии? желающие есть? ставим +- я вот тоже не могу без царя жить, так в стойло хочется.
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10.04.2021 08:44 Відповісти
Так ніхто не тримає. В нас таких, як ти, відсотків 15 залишилось. В Прибалтиці до 40 і більше вати подекуди, але вона в них ходить рівно.
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10.04.2021 09:23 Відповісти
Иван так давай голосовать уже всё готово, слуги народа уже всё организовали, он погляди как в дыныры люди жить начали, да там Лас Вегас, зарплаты масковские пенсии двойные, а украинцы им ещё ЖКХ полностью оплачивают, да там рай, всеволиш рэфэрэндум провести надо и мы с царём заживём по людски.
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10.04.2021 10:18 Відповісти
Чушь собачья....
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10.04.2021 08:56 Відповісти
Основной вопрос на референдуме исполнение ст 143,142 конституции и Европейской Хартии самоуправления, но на жаль к этому вопросу наш виртуальный Моисей в наших мозгах еще и близко не приблизился. Кроме мешканцив миста Лубны,которые скасували лубныгаз впаривавший им 3гр за транспортуваня. И все трубы и майно передали себе в громаду.И это можно сделать с любым публичным майном громады и как ни странно по конституции. Бережем эти статьи конституции пока они есть ничего отобрать у громад нельзя. Осталось ,малость' створить на загальных сборах эти громадды по конституции ст 142,143 .Еднаемось бо людина истота социальна. Но живем как стадо с пастухами по сути.
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10.04.2021 08:57 Відповісти
этот жиротряс видать и свои мозги сожрал!
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10.04.2021 08:59 Відповісти
Ніякі референдуми зараз не на часі.
Нам і так ще довго розсьорбувати волевиявлення більшості на президентських
виборах.
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10.04.2021 09:06 Відповісти
Втрата нюха - поганий симптом. То, що ви їсте, вже давно не шоколад рошен
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10.04.2021 09:21 Відповісти
Это называется "популизм в извращеных формах". Какой "народ"? Это как, бабульки в Хмельницком и Бахмуте, проснутся и их осенит одна и та же мысль-"а не провести ли рехверендум" по поводу "пяти воросов Зеленского", може каннабис уже пора легализовать?
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10.04.2021 09:28 Відповісти
Навіщо заморочуваться. Достатньо "5 запитань президента".
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10.04.2021 09:33 Відповісти
Перше і останнє питання на референдумі повинне бути про вступ а НАТО. Кацапи брязкотом свого металолому на кордоні якраз вчасно навіть нелохам прямо вказують на єдине правильну відповідь. Вступ України в НАТО вигідний усім. І НАТОвцям, і нам, і кацапам - тоді нарешті їх "попустить" і вони від нас відстануть
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10.04.2021 09:34 Відповісти
дать право населению решать вопросы суверенитета?
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10.04.2021 09:39 Відповісти
что несет этот жирючий боров? народом всегда прикрываются те, кому тот народ лишь тупая отмазка и тот народ до сраки. народ ничего не может по своей тупости и недалекости, могут только структуированные организации, то ли партийные то ли общественные. Не нужно прикрываться народом как лопухом в бане.
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10.04.2021 10:08 Відповісти
Нашему нариду нужно задать один вапрос: кто за то, чтобы посадить всех чиновников?
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10.04.2021 10:19 Відповісти
Цьому хрякові фуйло дало доручення контролювати "референдум"?
Пліснява, яким чином ви плануєте протягти ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум, маючи окуповані території?
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10.04.2021 10:21 Відповісти
ВІн же ідіот ! от я ініціюю референдум, щоб вся комуналка коштувала одну копійку ...всі підтримають і що далі ?
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10.04.2021 10:37 Відповісти
Не пидтримують бо це питання для сказочных идиотов за это даже бабушки на лавках не способны проголосовать.
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10.04.2021 11:03 Відповісти
Надеюсь, эти реХформаторы не удумали подключить к "референдуму" "народ Донбасса" с его утопической идеей "особого статуса"?
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10.04.2021 10:37 Відповісти
количество массы тела , не всегда отвечает количеству серого вещества в башке.-Есть власть .которой народ доверил свои голоса и которая обобралась отстаивать интересы народа.Есть гарант ,которого избрал народ и которому народ доверил безопасность страны и соответственно предпринимать действия.для обеспечения мира в стране,так,как это сделали прибалтийские республики,страны Варшавского просовкового договора вступив в организацию ,которая их защищает от угроз рашистского нападения.Почему же власть не иницирует референдум о вступлении страны в НАТО, для защиты населения от войны,ведь народ не может обратится к алянсу и сказать -"возьмите нас в НАТО" - это должна сделать власть организовав референдум и получив поддержку народа
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10.04.2021 11:22 Відповісти
Стефанчук, ты носишься с этим референдумом как курица с торбой. Вы боитесь брать на себя ответственность, вот и прикрываетесь мнением якобы народа. Может, хватит уже?
Уступите другим власть, которую вы взяли незаслуженно.
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10.04.2021 12:55 Відповісти
Уменьшение ВР в два раза-1, от
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10.04.2021 13:16 Відповісти
Перевибори ВР и президента-- 2
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10.04.2021 13:18 Відповісти
Цікаво, куди б Моїсей завів євреїв, якби по дорозі з Єгипту він проводив референдуми?
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10.04.2021 17:39 Відповісти
 
 