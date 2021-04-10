Незабаром буде розмова лідерів трьох країн без участі Кремля, - Резніков про переговори "нормандської четвірки" щодо Донбасу

Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що переговори у форматі Україна-Франція-Німеччина відбудуться найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Незабаром, я думаю, буде розмова трьох лідерів країн "нормандського формату", без участі представника Кремля", - сказав Рєзніков.

Він також додав, що ситуацію з ескалацією Росією на сході України сприймає як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни.

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