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Незабаром буде розмова лідерів трьох країн без участі Кремля, - Резніков про переговори "нормандської четвірки" щодо Донбасу
Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що переговори у форматі Україна-Франція-Німеччина відбудуться найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
"Незабаром, я думаю, буде розмова трьох лідерів країн "нормандського формату", без участі представника Кремля", - сказав Рєзніков.
Він також додав, що ситуацію з ескалацією Росією на сході України сприймає як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни.
Топ коментарі
+24 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар10.04.2021 01:55 Посилання
+14 alexandr shamov
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+8 Юрий Васильевич #445407
показати весь коментар10.04.2021 06:47 Посилання
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Неужели очередная ложь? ПВО ведь копейки стоит. Одна батарея каких то 500 млн$.
Наша элитка время от времени бубнит про участие США, отлично зная, что все равно Путин не разрешит.
То в чому переможище?
Широкий спектр форм і методик підготовки захисників України застосувало командування Харківської окремої бригади територіальної оборони цієї суботи для вдосконалення своїх армійських знань та вмінь.
Так, практичні заходи проводилися в різних куточках Харківщини в місцях розташування підрозділів військової частини за розпорядженням командувача військ Оперативного командування «Схід» генерал-майора Олександра Нестеренка. Близько 3500 військовослужбовців, воїнів-резервістів і військовозобов'язаних узяли в них участь.
Цього разу до заходів на командних пунктах, загальновійськових полігонах чи тактичних полях широко залучили воїнів оперативного резерву І та ІІ черг. Це означає, що серед хлопців і дівчат було чимало осіб з бойовим досвідом. Тому вони охоче поділилися своїми таємницями, як перемогти ворога.
Зокрема весь командний склад Харківської окремої бригади ТрО залучався до тренування зі штабами батальйонів. Після цього проведено заняття за єдиним замислом з метою підготовки до реагування на можливі ризики й загрози з боку агресора. Все це відбувалося в тісній взаємодії з обласним і районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тож масштаби практичного вишколу доволі великі.Процес навчально-бойової роботи на Харківщині перебував під контролем з боку прямих начальників з оперативного командування «Схід». Останні, аби ускладнити ситуацію в зоні відповідальності харківських тероборонців та навчити підлеглих швидко ухвалювати правильне рішення, надавали різні ввідні.
https://**********.com.ua/2021/04/harkivska-teroborona-odnochasno-trenuvalosya-blyzko-3500-vijskovosluzhbovcziv-*******-rezervistiv-i-vijskovozobovyazanyh/
СП2 после этого станет так же необходим ЕС?
Читайте название темы:
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
... где тут и шо про агрессию и её отражение ... -- в глазах Зеленского? *)