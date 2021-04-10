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Новини Агресія Росії проти України
10 009 38

США проводять консультації із союзниками щодо дій Росії біля кордонів України, - Білий дім

США проводять консультації із союзниками щодо дій Росії біля кордонів України, - Білий дім

США консультуються із партнерами і союзниками в регіоні у зв'язку з нинішньою ситуацією навколо України, включно з пересуванням російських військ біля кордонів цієї країни, заявила в п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі.

"Щодо російської агресії на сході України, зокрема і пересувань російських військ на кордонах з Україною, ми перебуваємо в близькому контакті з партнерами і союзниками в регіоні: це стосується оцінки ситуації, обміну розвідданими про те, що відбувається, а також можливих перспектив дій", - сказала Псакі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми багато спілкуємося і з російською стороною на багатьох рівнях", - зазначила вона.

Крім того, Псакі порушила питання про підготовлювану відповідь Вашингтону на низку передбачуваних дій РФ, які США розцінюють як деструктивні. Вона нагадала, що США у відповідь на недружні дії РФ вдадуться до низки і явних, і прихованих заходів.

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"Я можу підтвердити: наслідки будуть, деякі - видимі, а інші - невидимі. Ми сподіваємося, що скоро зможемо більше сказати з цього приводу", - сказала Псакі у відповідь на прохання журналіста прокоментувати матеріал агентства Bloomberg про завершення Вашингтоном збору даних про передбачувані ворожі дії РФ.

Раніше Bloomberg повідомив, що адміністрація США, завершивши огляд дій РФ, тепер готує заходи у відповідь. За даними агентства, може йтися про санкції і про висилку "співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".

Агентство Bloomberg наголошувало, що, можливо, санкції торкнуться людей, близьких до російського керівництва, а також структур, які, на думку США, мають стосунок до спроб втрутитися в американські вибори.

Читайте також: Американські санкції проти РФ варто чекати не раніше наступного тижня, - Білий дім

Ці дії адміністрації США стануть підсумком аналізу, який Джо Байден наказав провести у свій перший день на посаді президента. Аналіз проводився за чотирма напрямками: імовірне втручання Росії у вибори в США, повідомлення про приписувані Росії винагороди за напади на американських солдатів в Афганістані, кібератака на SolarWinds і ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним. США минулого місяця оголосили про санкції проти російських чиновників через ситуацію із Навальним, але досі утримувалися від дій у трьох інших сферах.

Напередодні Псакі заявляла на брифінгу, що США оголосять про санкції проти РФ не раніше наступного тижня. Водночас вона відповіла ствердно на запитання журналіста про те, чи можна виключати варіант з оголошенням санкцій вже цього тижня.

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Автор: 

армія рф (17729) США (23303) Донбас (22356) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+39
У челочества будет большой праздник ...

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины - Белый дом - Цензор.НЕТ 8108
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10.04.2021 01:39
+23
вот казалось бы, какая США разница, нападут ли русские на Украину? Им по фиг, они на другом континенте.
Это европа должна нервничать, ведь русские окажутся у их границ, куча беженцев хлынет к ним. Сирия будет нервно курить в стороне.... И от европы - гробовая тишина или дежурная озабочнность. Как всегда, впрочем.
"Європа мовчала...."
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10.04.2021 01:51
+21
Ветерани російсько-української війни з всієї країни записали відео-звернення до українців та української влади. Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення.

МИ ГОТОВІ СТАТИ НА ЗАХИСТ СВОЄЇ КРАЇНИ !!! Слава Україні !!!!!
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10.04.2021 02:09
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У челочества будет большой праздник ...

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины - Белый дом - Цензор.НЕТ 8108
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10.04.2021 01:39 Відповісти
неужто рак бросил вызов всем спецслужбам мира - благое начало.
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10.04.2021 04:19 Відповісти
Да врят ли , если бы у ***** была такая серьезная болезнь , не кто сроки не обнулял бы , а работали над приемником.
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10.04.2021 08:16 Відповісти
Так якщо версія про те, що на "троні" давно сидить "двійник", правильна, то ніякого "преемника" не треба... "Бидло" звикає до "ікони", до "святого лика", на ньому зображеного... Просто будуть мінять "двійників"... Бо якщо прийде "преемник", то в Кремлі почнуться уже "відкриті павучі бої", і хтось може заявить, що "преемник-то, "ненастоящий!!!". А таке тим, хто рулить зараз Росією, не потрібне - без цього проблем вистачає...
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10.04.2021 08:35 Відповісти
Так какой смысл тогда регулярно трендеть , что ***** серьезно болен , двойников можно менять бесконечно , еще минимум 30 лет.
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10.04.2021 19:02 Відповісти
А це для "активізації уваги" до власної персони з боку сусідів...
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10.04.2021 19:11 Відповісти
«Путин застрелился! Но промазал и обосрался.» (К. Скрябін, «Я, армія і паштєт.»)
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10.04.2021 08:30 Відповісти
Подивився вчора Гіркіна з іншим муділою рюзге міра з Валенсії, скажу що після ''прямої лінії'' пуйла для нас мало що зміниться, там всі довбануті по повній, він тільки підігрує настроям...
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10.04.2021 09:14 Відповісти
Хотело "великое" Пу отдалить НАТО от своих границ, но всё что оно не делает получается Жигули.😄
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10.04.2021 01:47 Відповісти
вот казалось бы, какая США разница, нападут ли русские на Украину? Им по фиг, они на другом континенте.
Это европа должна нервничать, ведь русские окажутся у их границ, куча беженцев хлынет к ним. Сирия будет нервно курить в стороне.... И от европы - гробовая тишина или дежурная озабочнность. Как всегда, впрочем.
"Європа мовчала...."
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10.04.2021 01:51 Відповісти
Для тех кто слабо разбирается в географии - у РФ и США есть общая граница на Чукотке. И еще войска в Калининграде находится гораздо ближе к западной Европе, чем если бы они стояли на границе западной Украины.
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10.04.2021 07:22 Відповісти
Для тих, хто не розбирається у географії - Чукотка знаходиться у слабішому зв"язку з Росією, ніж Аляска - з США. Одне "Панамериканське шосе" чого варте... Та й купа діючих аеродромів... І населення там більше, і інфраструктура сильніша... А що на Чукотці? "Зимники", пробиті ще в"язнями ГУлагу?...
А щодо Кенігсберга - то там, взагалі, "гайки"... Достатньо встановить блокаду вздовж кордону Польщі і Литви, а вздовж узбережжя Естонії виставить кілька дивізіонів протикорабельних ракет, або заблокувать Фінську затоку парою есмінців, і "Калінінград" здохне з голоду - він, здебільшого, залежить від поставок продовольства і пального, з "материка"...
Тка що "не треба лякать їжака голою жопою...".
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10.04.2021 08:48 Відповісти
ничего там блокировать не нужно, живущим в Калининграде стоит предложить стать жителями Кенигсберга, так даже результатов референдума ждать не нужно будет. в тот же день все триколоры будут спущены в унитаз и все "патриоты" выстрояться в очередь за немецкими паспортами.
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10.04.2021 11:01 Відповісти
.................... Питання тільки в одному - "А чи потрібне ФРН таке "щастя"?" Німці західні ще не "переварили" "ГДРовців"... Так то ж "німці", хоч і "зіпсовані совком". А в "Калінінграді" - суцільні "кацапи"... Та й територію Східної Прусії вони засрали на 50 років уперед...
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10.04.2021 11:11 Відповісти
Ветерани російсько-української війни з всієї країни записали відео-звернення до українців та української влади. Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення.

МИ ГОТОВІ СТАТИ НА ЗАХИСТ СВОЄЇ КРАЇНИ !!! Слава Україні !!!!!
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10.04.2021 02:09 Відповісти
необходимо сначала перебить судей, а то потом они по тюрьмам всех определят
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10.04.2021 03:11 Відповісти
а полиция будет отлавливать "бендеровцев" - ветеранов АТО и волонтеров?
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10.04.2021 05:35 Відповісти
Нда! (с. А.Авакян)
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10.04.2021 10:37 Відповісти
ПРАВДА: кацап-невз читать - себя не уважать.
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10.04.2021 03:48 Відповісти
Брехня!
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10.04.2021 03:52 Відповісти
вы зависать на сру-ресурсах?
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10.04.2021 03:45 Відповісти
Кровавый режим на Кампучии Пол Пота,отдыхает,по сравнению с Мавзолейным режимом Пут Лер Буя,подохло 40 млн РАБссиянцев за 20 кровавых лет
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10.04.2021 04:57 Відповісти
Всего население Дохлятины РАБссии по данным ЗАГСов составляет менее 90 млн. баранов в стаде...потому и Крым,кусок ДАУНбаса,Белорусь,кусок Грузии Абхазия и Ю.Осетия,часть Молдовы Приднестровье,часть Армении в Карабахе...Паскуды позорные...
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10.04.2021 05:01 Відповісти
Два года селфи и видосики.А тут танки...
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10.04.2021 07:52 Відповісти
Штаты могут воевать вместе с нами , но не когда не будут вместо нас . По тому их помощь это замечательно , но нам самим надо понять , что кроме нас самих нас защищать не кто не будет . И Ослу надо срочно перед ветеранами стать на колени и извиниться , прекратить все УД против них и начать с Рифа . Вместо которого должны сесть , все кто фабриковал это дело. Только учитывая , что Осел тупой от рождения , он этого не когда не сделает.
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10.04.2021 08:20 Відповісти
«Раися будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе, если там обострится ситуация. А если не обострится, то мы будем вынуждены её обострить»
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10.04.2021 08:24 Відповісти
Нефть должна быть по $25-$20 за баррель. Именно при таком курсе нефти террористическая организация рапсия больше занята внутренними проблемами, а не так называемым расширением сферы влияния и агрессии против соседей
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10.04.2021 08:45 Відповісти
Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США побили рекорд
По итогам 2020 года Соединенные Штаты, несмотря на пандемию и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов. Теперь - до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Объемы закупок составили 538 тыс. б/с. В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.
https://oilcapital.ru/news/export/25-03-2021/postavki-rossiyskoy-nefti-i-nefteproduktov-v-ssha-pobili-rekord
По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы.
Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт российской нефти в США в 2020 году упал на 45% - до 73 тыс. б/с, что является уровнем 2018 года. Это восьмое место по объему поставок нефти в Штаты.
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10.04.2021 12:39 Відповісти
А теперь то же самое, но не с руспомоек.
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10.04.2021 16:38 Відповісти
Дякуємо, за вашу допомогу, за те що примушуєте неукраїнську владу працювати на Україну, гальмуєте геноцид українців, їх віри, мови, армії!
Хай Бог береже США і Україну!
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10.04.2021 10:30 Відповісти
дальше консультаций дело не идёт. например джавелины применялись на Донбассе ровно НОЛЬ раз. - таково требование американцев
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10.04.2021 12:38 Відповісти
 
 