США проводять консультації із союзниками щодо дій Росії біля кордонів України, - Білий дім

США консультуються із партнерами і союзниками в регіоні у зв'язку з нинішньою ситуацією навколо України, включно з пересуванням російських військ біля кордонів цієї країни, заявила в п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі.

"Щодо російської агресії на сході України, зокрема і пересувань російських військ на кордонах з Україною, ми перебуваємо в близькому контакті з партнерами і союзниками в регіоні: це стосується оцінки ситуації, обміну розвідданими про те, що відбувається, а також можливих перспектив дій", - сказала Псакі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми багато спілкуємося і з російською стороною на багатьох рівнях", - зазначила вона.

Крім того, Псакі порушила питання про підготовлювану відповідь Вашингтону на низку передбачуваних дій РФ, які США розцінюють як деструктивні. Вона нагадала, що США у відповідь на недружні дії РФ вдадуться до низки і явних, і прихованих заходів.

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"Я можу підтвердити: наслідки будуть, деякі - видимі, а інші - невидимі. Ми сподіваємося, що скоро зможемо більше сказати з цього приводу", - сказала Псакі у відповідь на прохання журналіста прокоментувати матеріал агентства Bloomberg про завершення Вашингтоном збору даних про передбачувані ворожі дії РФ.

Раніше Bloomberg повідомив, що адміністрація США, завершивши огляд дій РФ, тепер готує заходи у відповідь. За даними агентства, може йтися про санкції і про висилку "співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".

Агентство Bloomberg наголошувало, що, можливо, санкції торкнуться людей, близьких до російського керівництва, а також структур, які, на думку США, мають стосунок до спроб втрутитися в американські вибори.

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Ці дії адміністрації США стануть підсумком аналізу, який Джо Байден наказав провести у свій перший день на посаді президента. Аналіз проводився за чотирма напрямками: імовірне втручання Росії у вибори в США, повідомлення про приписувані Росії винагороди за напади на американських солдатів в Афганістані, кібератака на SolarWinds і ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним. США минулого місяця оголосили про санкції проти російських чиновників через ситуацію із Навальним, але досі утримувалися від дій у трьох інших сферах.

Напередодні Псакі заявляла на брифінгу, що США оголосять про санкції проти РФ не раніше наступного тижня. Водночас вона відповіла ствердно на запитання журналіста про те, чи можна виключати варіант з оголошенням санкцій вже цього тижня.

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