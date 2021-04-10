За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, за минулу добу, 9 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зокрема 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік селищ Піски та Водяне, на Приазов'ї, російські окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний.
У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Станом на 7:00 10 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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Зачем оно надо, если Орда присылает своих командиров.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Больше половины шахт закрыты и затоплены.
Сейчас остановлены Енакиевский, Макеевский, Донецкий металлургические заводы,
соответственно не работают все коксохимы и обогатительные фабрики.
Орда угробила экономику этого региона.
Говорил то же самое в 15-м, реакция - "всё наладица".
Результат налаживания - эта самая вата сваливает в мордвинские ипеня -
треть квартир пустуют.
Цікаво, який інвестор буде вкладати гроші в екологічну катастрофу?
А значить все за рахунок зубАжілого наріду.
Зате не "барига", з його вимогою до кацапів про репарації.
Горіть у пеклі russische schweine!
что вчерась буровило ордынское чмо про Сребреницу?
Резню там устроил сербский генерал братушка ордынцев.
И, кстати, в его армии воевал Игорь Гиркин, который уверенно себя чувствует на Крыме.
Русня своих головорезов не сдаёт.