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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС

За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, за минулу добу, 9 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зокрема 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік селищ Піски та Водяне, на Приазов'ї, російські окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 10 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

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Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Автор: 

обстріл (28993) росія (65856) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Отступать некуда, позади - Квартал
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10.04.2021 08:33
+6
Сдайомсу...
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9032
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10.04.2021 08:17
+6
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3471
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10.04.2021 08:27
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Сдайомсу...
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9032
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10.04.2021 08:17 Відповісти
Справедливости ради надо сказать,что зеленский не сдает Украину.
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10.04.2021 08:27 Відповісти
Отступать некуда, позади - Квартал
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10.04.2021 08:33 Відповісти
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3471
показати весь коментар
10.04.2021 08:27 Відповісти
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8180
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10.04.2021 08:28 Відповісти
Говорят что эту хрень закрывают.
Зачем оно надо, если Орда присылает своих командиров.
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10.04.2021 08:41 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6267
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10.04.2021 08:31 Відповісти
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5668
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10.04.2021 08:31 Відповісти
О чем не говорят супруги Скабеевы и прочая рашисткая падаль:

Больше половины шахт закрыты и затоплены.
Сейчас остановлены Енакиевский, Макеевский, Донецкий металлургические заводы,
соответственно не работают все коксохимы и обогатительные фабрики.
Орда угробила экономику этого региона.

За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9073
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10.04.2021 08:37 Відповісти
При Бандюковичу я писав домбасянам що їхні шахти лаптям і нафіг не будуть потрібні. Вони такі позакривали в Ростовській області.
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10.04.2021 08:48 Відповісти
А я местной вате не писал, а в глаза это говорил перед ихним рифирендумом. Не верили.
Говорил то же самое в 15-м, реакция - "всё наладица".
Результат налаживания - эта самая вата сваливает в мордвинские ипеня -
треть квартир пустуют.
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10.04.2021 09:04 Відповісти
Це саме те, що зелена влада планує відновити за рахунок українського бюджету, ну і інвестиції.
Цікаво, який інвестор буде вкладати гроші в екологічну катастрофу?
А значить все за рахунок зубАжілого наріду.
Зате не "барига", з його вимогою до кацапів про репарації.
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10.04.2021 09:50 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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10.04.2021 08:45 Відповісти
Путин облажался с Украиной.Справиться с донбасом и крымом не смог,получил кличку ***** и убийцы,спустил репутацию в унитаз.Е сли бы не путин,мы бы и сейчас считали кацапов братьями.Украинцы таки поставят памятник путину.
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10.04.2021 08:46 Відповісти
Відрубану голову ***** поставити.....

За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2042
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10.04.2021 09:01 Відповісти
Кстати,
что вчерась буровило ордынское чмо про Сребреницу?
Резню там устроил сербский генерал братушка ордынцев.
И, кстати, в его армии воевал Игорь Гиркин, который уверенно себя чувствует на Крыме.
Русня своих головорезов не сдаёт.
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5292
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10.04.2021 08:48 Відповісти
Буряты едут защищать убитое руССким миром ОРДЛО. На свои деревянные халупы им уже наплевать,
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4307
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10.04.2021 08:56 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.04.2021 10:11 Відповісти
 
 