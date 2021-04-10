За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, за минулу добу, 9 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зокрема 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік селищ Піски та Водяне, на Приазов'ї, російські окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 10 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

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Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.