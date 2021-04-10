В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали
17 463 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 709 осіб;
летальних випадків – 398;
одужало – 10 722 особи;
здійснено тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 841 137 осіб;
одужало – 1 405 826 осіб;
летальних випадків – 36 779;
проведено ПЛР-тестувань – 8 622 424.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.
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Зато у нас умирают 49-50_60..а в других страназ люди єтого возраста живут
Идиоты...это не локдаун а черт знает что..
Только что слушала израильского доктора...кароче..если бы на израильскую полицию наезжали все эти еовидиссидентв их бы положили мордой об асфальт и штраф впарили в размере 1000дол.
Какой локдаун???автомобильные пробки?куда они все едут???