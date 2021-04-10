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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали

17 463 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 02госпіталізовано – 4 709 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 02летальних випадків – 398;

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 02одужало – 10 722 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 02здійснено тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).

Читайте також: Прошу Кабмін розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, - Кличко

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 07захворіло – 1 841 137 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 07одужало – 1 405 826 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 07летальних випадків – 36 779;

В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 622 424.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2774
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10.04.2021 08:31
+6
Перше місце в Європі займаємо. пірімога таки.
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10.04.2021 08:49
+6
В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали - Цензор.НЕТ 3556
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10.04.2021 08:58
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Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2774
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10.04.2021 08:31 Відповісти
Це перемога?
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10.04.2021 08:41 Відповісти
Перше місце в Європі займаємо. пірімога таки.
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10.04.2021 08:49 Відповісти
Ні,вихідний
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10.04.2021 08:44 Відповісти
Стебанов хоть понимает, шо мона и высрать - что делается для того шоб побежденных вирусом становилось меньше? а то только тупо высрет статистику, да и то не он - какой дурак бы сам вел свой Фейсбук, где его могут в коментах обосрать и унизить?
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10.04.2021 08:46 Відповісти
совершено тестирований за сутки - 122 181 - який вихідний? показаники даються за минулу добу тобто за вчора пятницю-за вихідн показники побачимо завтра в ранці і в понеділок
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10.04.2021 08:48 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали - Цензор.НЕТ 3556
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10.04.2021 08:58 Відповісти
не понял, девушка на нимкеню похожа, чо за октобер-фест без пивасика?
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10.04.2021 09:45 Відповісти
То знімали німецьку хвільму з бідосіком, по сюжету там далі повар-негр його каратиме
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10.04.2021 09:57 Відповісти


В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали - Цензор.НЕТ 8223
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10.04.2021 10:02 Відповісти
Чому ще не вся освіта на карантині в Чернігівській області. Зокрема в Менській ОТГ?
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10.04.2021 09:47 Відповісти
Як то кажуть,і війни не треба ,по 400 в день тільки від корони гине((
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10.04.2021 10:02 Відповісти
Зі скількох?
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10.04.2021 10:21 Відповісти
из 40 миллионов.
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10.04.2021 10:56 Відповісти
Ясно, за середні числа смертність не вилізла.
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10.04.2021 11:34 Відповісти
везет вам. а у нас в Украине вылезла
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10.04.2021 12:35 Відповісти
Ніт.
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10.04.2021 13:01 Відповісти
Те человеки, о которых пишет статистика, что они выздоровели! Отрицательный тест на ковид - это далеко не всегда выздоровление. Носите маски, люди! Соблюдайте дистанцию!
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10.04.2021 10:18 Відповісти
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:45 Відповісти
☝Ось так і народжується червона зона!
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10.04.2021 17:46 Відповісти
Северокорейского чиновника казнили из-за жалоб и медленной работы. Об этом сообщает издание Daily NK.
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10.04.2021 18:20 Відповісти
По всей РФ столько умерших! Нас в 5 раз меньше!
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10.04.2021 22:19 Відповісти
Во всем мире умирают 80плюс...
Зато у нас умирают 49-50_60..а в других страназ люди єтого возраста живут
Идиоты...это не локдаун а черт знает что..
Только что слушала израильского доктора...кароче..если бы на израильскую полицию наезжали все эти еовидиссидентв их бы положили мордой об асфальт и штраф впарили в размере 1000дол.
Какой локдаун???автомобильные пробки?куда они все едут???
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10.04.2021 22:33 Відповісти
 
 