В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали

17 463 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 709 осіб;

летальних випадків – 398;

одужало – 10 722 особи;

здійснено тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 841 137 осіб;

одужало – 1 405 826 осіб;

летальних випадків – 36 779;

проведено ПЛР-тестувань – 8 622 424.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

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