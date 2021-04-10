"Росія готується до агресії. І я б до цього ставився дуже серйозно", - Данилюк

Кремль нарощує напругу навколо ситуації на Донбасі, бо Росія готується до агресії проти України.

Про це екссекретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив 9 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Данилюк прокоментував заяву заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який не відкидає, що Росію можуть "змусити" воювати на Донбасі. "Все залежить від того, яким буде масштаб пожежі. Якщо там , як каже наш президент (Володимир Путін. - Ред.), влаштують Сребреницю, мабуть, змушені будемо стати на захист", - сказав Козак.

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На думку Данилюка, Росія фактично посилає сигнал, що це буде провокація - вони самі її організують і звинуватять у цьому Україну.

Нарощуючи напругу навколо того, що відбувається на Донбасі, РФ таким чином готується до агресії, вважає екссекретар РНБО.

"Це означає, що Росія готується до агресії. Вона робитиме все, щоб ця імовірна агресія була пов'язана з нібито діями України. Саме цим насамперед має займатися РНБО. Адже це загроза номер один для кожного українця, - сказав Данилюк. - І я б до цього ставився дуже серйозно. Бо такої риторики я дуже давно не чув".

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.