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Новини Агресія Росії проти України
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"Росія готується до агресії. І я б до цього ставився дуже серйозно", - Данилюк

Кремль нарощує напругу навколо ситуації на Донбасі, бо Росія готується до агресії проти України.

Про це екссекретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив 9 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Данилюк прокоментував заяву заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який не відкидає, що Росію можуть "змусити" воювати на Донбасі. "Все залежить від того, яким буде масштаб пожежі. Якщо там , як каже наш президент (Володимир Путін. - Ред.), влаштують Сребреницю, мабуть, змушені будемо стати на захист", - сказав Козак.

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На думку Данилюка, Росія фактично посилає сигнал, що це буде провокація - вони самі її організують і звинуватять у цьому Україну.

Нарощуючи напругу навколо того, що відбувається на Донбасі, РФ таким чином готується до агресії, вважає екссекретар РНБО.

"Це означає, що Росія готується до агресії. Вона робитиме все, щоб ця імовірна агресія була пов'язана з нібито діями України. Саме цим насамперед має займатися РНБО. Адже це загроза номер один для кожного українця, - сказав Данилюк. - І я б до цього ставився дуже серйозно. Бо такої риторики я дуже давно не чув".

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

агресія (1195) росія (65856) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+31
Українці, обравши мирного клована, дуже допомогли пуйлу. Якби не Байден...нам би взагалі ніхто не зарадив.
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10.04.2021 09:10
+24
Ничего не будет.Это конец путин.Недоросль и моль уже доставла всех.И Европу и Америку.На Украине он и обломается.
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10.04.2021 08:53
+18
Лапті вже 7 років воюють з нами, якщо тобі невідомо.
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10.04.2021 08:52
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Кацапия постоянно готовится к более масштабной войне против Украины. были бы другие политические реалии уже давно бы послала свою орду дальше, в глубь Украины... расслабляться нельзя и постоянно готовиться к отражению кацапской агрессии.
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10.04.2021 10:00 Відповісти
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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10.04.2021 10:05 Відповісти
Так і є. Російськомовні обивателі -- це п'ята колона. Навіть, ті що в окопах, бо вони воюють за російську незалежну Україну.
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10.04.2021 10:17 Відповісти
Чем рядовым украинцам защищаться от аккупантов? Газовыми баллончиками и электрошокерами?
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10.04.2021 10:09 Відповісти
вилы ещё хорошо себя зарекомендовали
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10.04.2021 10:32 Відповісти
Вилы - намного эффективней балончика и шокера! Намного!
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11.04.2021 01:19 Відповісти
Она не готовится к агрессии. Она есть езмъ агрессор. Генерирующий агрессию постоянно и повсемесно. Это форма существования этой бесполезной для цивилизации страны. Ничего, кроме агрессии они умеют, не умели и не будут уметь. Они...еще раз ..просто БЕСПОЛЕЗНЫЕЕЕЕЕ!!!
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10.04.2021 10:12 Відповісти
Ми вам два роки про це казали, а ви, як підірвані: "атопутЕннападЬот. ги-ги-ги"
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10.04.2021 10:18 Відповісти
Как только большинство стран признает, что на Донбассе есть их войска - сразу и введут.
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10.04.2021 10:18 Відповісти
Буряты едут защищать убитое руССким миром ОРДЛО. На свои деревянные халупы им уже наплевать,

https://pbs.twimg.com/media/Eyj_U9xXAAA4GEg?format=png&name=small "Росія готується до агресії. І я б до цього ставився дуже серйозно", - Данилюк - Цензор.НЕТ 132
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10.04.2021 10:46 Відповісти
Резніков каже, що війни не буде, Данелюк каже, що війна буде. А влада - одна і та сама. В будь якому разі Зєля скаже, що "ми ж попереджували!".
___________
Обрали зелених брехунів-маніпуляторів, тепер роблять з нас дурнів. Війни не буде, якщо Зєля не провалюватиме військові держзамовлення, а він провалив геть усе. Дороги він, патло, будує
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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10.04.2021 10:48 Відповісти
Ваня, привіт! ти зі схрону виліз? вчора твою бахиню мордою по асфальту розмазували... і без тебе, як таке могло трапитись?
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10.04.2021 12:12 Відповісти
Зєлє -імпічмент!
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10.04.2021 11:20 Відповісти
"Умник, как там насчет провокаций, это будет подрыв башни?"
"конечно, Папа, уже всьо готово!"
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10.04.2021 13:22 Відповісти
Ну так начинай относиться серьезно сам, Данилюк! Хоть одно бомбоубежище готово принять гражданских в Украине? СНБО - это ведь безопасность! 8й год войны, один треп.
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10.04.2021 17:21 Відповісти
Да не нужен кацапам никакой повод, распятого мальчика в трусиках они всегда слепят, да и пару оккупированных им же городов из градов расстреляют если нужно. Единственное что их может остановить, так это наша армия и реальное давление на них со стороны запада (хотя в это я не очень то верю), ну или размещение на нашей территории американских войск, нескольких батальонов будет достаточно для того, чтобы "застолбить" территорию, но американцы этого не сделают придерживаясь старой договоренности с кацапами про сферы влияния.
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11.04.2021 01:21 Відповісти
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