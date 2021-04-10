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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 858 осіб, загалом - 373 002, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 858 осіб, загалом - 373 002, - Степанов

За минулу добу 9 квітня в Україні проти COVID-19 вакциновано 19 858 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 373 002 людини.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 1605 випадків/1 850 щеплень;
Вінницька область – 438 випадків/840 щеплень;
Волинська область – 512 випадків/460 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 383 випадки/2 330 щеплень;
Донецька область – 908 випадків/750 щеплень;
Житомирська область – 560 випадків/740 щеплень;
Закарпатська – 225 випадків/460 щеплень;
Запорізька область – 741 випадок/650 щеплень;
Івано-Франківська область – 134 випадки/539 щеплень;
Київська область – 1 133 випадки/1 970 щеплень;
Кіровоградська область – 177 випадків/700 щеплень;
Луганська область – 263 випадки/390 щеплень;
Львівська область – 1 342 випадки/1 910 щеплень;
Миколаївська область – 375 випадків/269 щеплень;
Одеська область – 1 058 випадків/710 щеплень;
Полтавська область – 764 випадки/770 щеплень;
Рівненська область – 535 випадків/580 щеплень;
Сумська область – 677 випадків/570 щеплень;
Тернопільська область – 533 випадки/650 щеплень;
Харківська область – 1 343 випадки/410 щеплень;
Херсонська область – 321 випадок/440 щеплень;
Хмельницька область – 764 випадки/1000 щеплень;
Черкаська область – 764 випадки/50 щеплень;
Чернівецька область – 331 випадок/510 щеплень;
Чернігівська область – 577 випадків/310 щеплень.

Читайте також: МОЗ почало вакцинацію священників проти COVID-19, - ЦГЗ

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

Станом на 9 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 435 451 людина.

Читайте також: Франція відмовилася вакцинувати другою дозою COVID-вакцини AstraZeneca: використовуватимуть Pfizer або Moderna

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Жрите "зеленые" дебилы:
Текущая статистика по вакцинации на 8.04.2021 (Польша)

Количество вакцини­рованных 5 167 241 (13,66 %(

Полностью вакцини­ровано 2 096 185 ( 5,54 %)

УКРАНА - Полностью вакцини­ровано 5 ПЯТЬ человек
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10.04.2021 09:15
+1
это надо потом повторно привить, а Индия показала Стебанову то что моют в Ганге чаще всего.(вакцин то всего то 500к. привез этот деятель)
Буткевич же на стриме говорил недавно. он реально чуть не обосрался от низости Стебанова.
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10.04.2021 09:07
+1
ну вот, число вакцинированных вышло на уровень инфицированных... вышли на плато... в пальто
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10.04.2021 09:10
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это надо потом повторно привить, а Индия показала Стебанову то что моют в Ганге чаще всего.(вакцин то всего то 500к. привез этот деятель)
Буткевич же на стриме говорил недавно. он реально чуть не обосрался от низости Стебанова.
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10.04.2021 09:07 Відповісти
люди в Индии трупаков в речку бросают, но не много, на самом деле этим занимаются там самые упоротые. Обычно сжигают умерших, но это стоит денег, а вот у кого нету денег, то да, трупы в реку, там и комоды и крокодилы потом обгладают кости, но масового выброса, как расказуют "эксперты" там нету
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10.04.2021 09:56 Відповісти
К примеру в Кальмиусе, что в донецке там не один пополчленец на дне реки лежит и ничо. Абсолютно ничо воду пей хоть залейся, даже крысчане завидуют чьоргой завистью
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10.04.2021 09:58 Відповісти
может от этого и ничо, но когда фермерасы свои пестициды взбрызгивают то очень даже чо.
ничо может потому шо все как-то не жрут воду с кальмиусов? либо кипятят либо таблеткой обеззараживают. ну, разве шо орки могут водой с речки запить стекломой - и им тоже ничего))
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10.04.2021 10:30 Відповісти
Это только официальные данные. Сколько реально, знает только ********** хунта
07:02, 10 апреля 2021
Европейское издание EUobserver утверждает, что в России умерли 4 человека после прививки вакциной «Спутник»
Издание ссылается на документы Роспотребнадзора, которые поступили в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам. Оно занимается экспертизой вакцины «Спутник V», которая должна позволить препарату выйти на рынок Евросоюза. В документах указано, что после прививки умерли женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет и еще один человек, о котором нет подробной информации. Смерти были вызваны разными причинами - проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови, следует из представленных материалов. В них также сообщается, что у 10 человек в России были выявлены серьезные осложнения после вакцинации «Спутником V». Подлинность одного из документов Роспотребнадзора EUobserver подтвердил сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Именно в этом учреждении разработали «Спутник V».
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10.04.2021 09:08 Відповісти
ну вот, число вакцинированных вышло на уровень инфицированных... вышли на плато... в пальто
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10.04.2021 09:10 Відповісти
Жрите "зеленые" дебилы:
Текущая статистика по вакцинации на 8.04.2021 (Польша)

Количество вакцини­рованных 5 167 241 (13,66 %(

Полностью вакцини­ровано 2 096 185 ( 5,54 %)

УКРАНА - Полностью вакцини­ровано 5 ПЯТЬ человек
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10.04.2021 09:15 Відповісти
Бубачка і найближчє оточення.
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10.04.2021 09:36 Відповісти
Минуточку!
А тот, кто получил только ОДНУ прививку ковишилдом - учитывается как "привитый" или нет?
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10.04.2021 10:21 Відповісти
у кого проблема з математикою: цензора чи Степанова? на ранок учора разом з початку використано доз 353 142 (І) + 2 (ІІ) = 353 144, на ранок сьогодні за добу 19 858 (І) + 3 (II), тобто разом з початку на ранок сьогодні 353 142 (І) + 19 858 (I) = 373 000 + 3 (II) + 2 (II) = 373 005. А цензор дає 373 002, 3є (ІІ) уколотих не входять, а 2є (ІІ) уколотих входять. у чому прикол?
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10.04.2021 11:09 Відповісти
Зебильная статистика, у меня половина знакомих переболела.
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10.04.2021 12:15 Відповісти
В таком виде не можете сделать статистику. Какими вакцинами.китай европа признала? https://coronavirus.bg/bg/statistika
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05.06.2021 09:31 Відповісти
 
 