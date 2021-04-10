За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 858 осіб, загалом - 373 002, - Степанов

За минулу добу 9 квітня в Україні проти COVID-19 вакциновано 19 858 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 373 002 людини.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 1605 випадків/1 850 щеплень;

Вінницька область – 438 випадків/840 щеплень;

Волинська область – 512 випадків/460 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 383 випадки/2 330 щеплень;

Донецька область – 908 випадків/750 щеплень;

Житомирська область – 560 випадків/740 щеплень;

Закарпатська – 225 випадків/460 щеплень;

Запорізька область – 741 випадок/650 щеплень;

Івано-Франківська область – 134 випадки/539 щеплень;

Київська область – 1 133 випадки/1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 177 випадків/700 щеплень;

Луганська область – 263 випадки/390 щеплень;

Львівська область – 1 342 випадки/1 910 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/269 щеплень;

Одеська область – 1 058 випадків/710 щеплень;

Полтавська область – 764 випадки/770 щеплень;

Рівненська область – 535 випадків/580 щеплень;

Сумська область – 677 випадків/570 щеплень;

Тернопільська область – 533 випадки/650 щеплень;

Харківська область – 1 343 випадки/410 щеплень;

Херсонська область – 321 випадок/440 щеплень;

Хмельницька область – 764 випадки/1000 щеплень;

Черкаська область – 764 випадки/50 щеплень;

Чернівецька область – 331 випадок/510 щеплень;

Чернігівська область – 577 випадків/310 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

Станом на 9 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 435 451 людина.

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