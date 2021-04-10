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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна"

Резніков - українцям:

Україна не має наміру відповідати на провокації Росії на Донбасі, тому війни не буде.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу поінформувати, що те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни. І створення цієї напруги - це якраз створення панічного настрою у суспільстві. Люди, не бійтеся, і не буде війни. Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія сильна, вона боронить наш із вами мир. Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід або шанс, щоб отримати наступ із боку нашого північного сусіда", - сказав Рєзніков.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+53
боятися - це нормально! буде чи ні війна залежить не від того бояться наші люди чи ні, а від неадекватів з московії!

треба не заспокоювати, а організовувати для всіх бажаючих підготовку по першій допомозі, володіню різними видами зброї та стрільбі
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10.04.2021 09:23
+38
Армия сильна, а вот главком - ссыкло кокаиновое
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10.04.2021 09:32
+28
Незнаю ни о каких северных соседях. Он об агрессоре что ли говорит? Так чего так стеснительно?
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10.04.2021 09:28
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Резников?Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна" - Цензор.НЕТ 249
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10.04.2021 11:47 Відповісти
Симпатичные зверюшки, в отличие от резникова.🙂
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10.04.2021 12:12 Відповісти
Ніби це (буде війна чи не буде) залежить від України! Чи може влада не збирається захищати територію, яка буде піддана нападу, як це було в Криму? Заспокоювати народ треба не порожніми обіцянками того, що від тебе не залежить, а тим, що країна розуміє загрозу і готується до такої відповіді, щоб ворогу мало не здалося.
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10.04.2021 11:51 Відповісти
Вот это новость!
РЕЗНИКОВ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО У НАС 7й ГОД С РФ ИДЕТ ВОЙНА!
============
Интересно, а Зеленский и Ермак знают?
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10.04.2021 11:57 Відповісти
То якісь безродні тварі По яких ми робим fіre!
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10.04.2021 11:59 Відповісти
зашібісь заспокоїв - Україна НЕ БУДЕ відповідати на озброєнні провокації....тобто вони реально дійдуть до Києва за два дні з таким-то керівництвом у нашій державі?
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10.04.2021 12:00 Відповісти
В Киеве объяснили цель учений с С-300 недалеко от Крыма
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10.04.2021 12:05 Відповісти
Модернизированных на КБ ЛУЧ
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10.04.2021 12:10 Відповісти
Это наша Армия сильна! А ваша армия это пятая колонна, которую ваш говнокомандующий защищает изо всех сил используя служебное положение. Благодаря Америке эта "ваша армия" потеряет свою силу, есть надежда.
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10.04.2021 12:10 Відповісти
Убьем их всех!
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10.04.2021 21:18 Відповісти
Если кремль дёрнется, никто не поручится за безопасность московских шестёрок-рыгоаналов.
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10.04.2021 13:00 Відповісти
Резников трепаться не любит.
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10.04.2021 13:14 Відповісти
я так понимаю, что на ракетный удар РФ Украина вообще не ответит, чтобы не реагировать на провокации и не воевать
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10.04.2021 13:16 Відповісти
Изахинвей и танки наши быстры 😊
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10.04.2021 13:22 Відповісти
К сожалению об главнокомандующем так не скажешь как бы не хотелось.
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10.04.2021 13:29 Відповісти
Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна" - Цензор.НЕТ 9587
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10.04.2021 13:44 Відповісти
Грузины (Саакашвили) в 2008-м тоже так свой народ успокаивали.
И Ичкерия до 1994 года особо не напрягалась.
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10.04.2021 14:25 Відповісти
Масштабної війни поки що не буде бо Зеля ще не все зробив для успішного вторгнення орків.
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10.04.2021 14:38 Відповісти
Він (резніков) не хворий, він мерзенна потвора і потрібно його гнати з уряду і України. Такі гниди вже неодноразово здавали інтереси українців.
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10.04.2021 14:40 Відповісти
Наша армия сильна,но отвечать на нападение россии не будет и,если московская армия дойдёт в результате "провокации" до Днепра,то тоже"отвечать не будет". Или идиот или скрытый враг-третьего не дано
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10.04.2021 14:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yYgCFEeXJ1k Зе перепуганий..
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10.04.2021 15:15 Відповісти
Дурак, вместо того, чтоб морально подготовить страну к возможному прямому вторжению, такие дураки раскудахтались. Чтоб у москалей не было иллюзий, что Украину можно взять с наскоку, за две недели, нужно вводить военное положения и начать мобилизацию резервной армии (на 250-500 тыс. воинов), а также начать всеобщие учения по ГО (два раза в неделю), провести ревизию бомбоубежищ и аврально массово строить и переоборудовать новые, закупить 50 млн. противогазов и респираторов, раздать населению БЕСПЛАТНО!
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10.04.2021 17:07 Відповісти
P.S. быть или не быть войне - это ирациональный вопрос (из области кацапской психиатрии и параноидоиально-вяликоымперского бреда), поэтому ни логика, ни здравый смысл здесь не помощники!
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10.04.2021 17:15 Відповісти
план лишнехромосомных предельно прост: вторжение в период с 12 по 19 апреля, захватьУкраины в пределах границ СССР на 01.09.1939 года до 1-5 мая; провести парад "победы" в Киеве 9 мая! утереть "западу" нос, показать свою "крутизну" и начать переговоры на новых условиях и других позициях (с"щедрой" раздачей остатков Украины, Польше, Венгрии, Румынии и возможно Чехии)!
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10.04.2021 17:46 Відповісти
ну желаниями своими они весь шарик земной поработить хотят, а касаемо Украины - они не попадут в рай, они просто - здохнут!!! Все кацапы, кто сюда прийдет! Сам увидишь.
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10.04.2021 21:22 Відповісти
"-Остап Ибрагимович,не бойтесь,вы имеете дело с Паниковским!
-Вот этого я и боюсь..."
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10.04.2021 17:23 Відповісти
"Люди, не бойтесь, и не будет войны. Просто кацапы зайдут и станут "миротворцами". И забудьте про Донбасс".
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10.04.2021 17:55 Відповісти
По принципу нас ******, а мы не боимся. Суки.
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10.04.2021 19:03 Відповісти
По принципу нас ******, а мы не боимся. Суки.
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10.04.2021 19:04 Відповісти
Похоже, правительство решило с войной поступить так же как и с ковидлой. Т.е. положиться на могучее заклинание "ВДРУГ ПРОНЕСЁТ" и ничего не делать. А потом сделают удивлённые глаза и упадут в ноги к Байдену с надеждой "Вдруг спасёт"
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10.04.2021 20:00 Відповісти
Учитывая что Резникова очень нахваливает Люся Арестович, нужно относиться к его высказываниям как минимум скептически
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10.04.2021 20:55 Відповісти
Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа", - сказал Резников

???
Який привіт ?
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10.04.2021 21:30 Відповісти
перевод дурацкий, он имел в виду "привiд"-повод.
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10.04.2021 21:48 Відповісти
який-який ... - азiровський.
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11.04.2021 05:33 Відповісти
Наша армия сильна была при Порохе, и стала бы еще сильне за эти два года!
А ЧТО вы сделали для Армии?

Отступили,сдали позиции, лишили разведки и контрснайперов, деморализовали( 70 тыс уволилось),сдали врагу спецоперации, провалили оборонзаказ за два года, ни одного нового вида вооружений не создано,даже то, что было (Нептун, в частности) не поступило в войска, зарплаты не поднимали, кормите как при зеке--так выглядит зеленая зрада.
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10.04.2021 21:46 Відповісти
Надо просто перестать стрелять ..
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11.04.2021 00:24 Відповісти
и запустить ГРОМ и Точку
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11.04.2021 01:03 Відповісти
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