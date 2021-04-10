Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна"

Україна не має наміру відповідати на провокації Росії на Донбасі, тому війни не буде.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу поінформувати, що те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни. І створення цієї напруги - це якраз створення панічного настрою у суспільстві. Люди, не бійтеся, і не буде війни. Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія сильна, вона боронить наш із вами мир. Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід або шанс, щоб отримати наступ із боку нашого північного сусіда", - сказав Рєзніков.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.