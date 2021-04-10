Кількість інфікувань коронавірусом у світі перевищила 134,6 млн, кількість померлих - 2,9 млн, - університет Гопкінса
Кількість виявлених інфікувань коронавірусіом у світі від початку пандемії на ранок суботи 10 квітня 2021 року становить 134 млн 691 тис. 699, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.
У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 915 тис. 400, одужали близько 107 млн осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 потрапили США, Бразилія та Індія.
Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 31 млн 85 тис. 251 інфікованого COVID-19, зафіксовано 561 тис. 74 летальні випадки, вилікувалися понад 24 млн осіб.
На другій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 373 тис. 174 хворі, з них померли 348 тис. 718 осіб, вилікувалися понад 11 млн.
Третє місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становить 13 млн 205 тис. 926, кількість померлих - 168 тис. 436, одужали понад 11 млн осіб.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 375,7. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 729 осіб, у Бразилії - 1 тис. 633, в Індії - 121.
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В цивилизованном мире компания-разработчик интересуется качеством изготовления разработанной ей вакцины, поскольку это влияет на её репутацию.
Любое наше ток-шоу в трёх предложениях:
Степанов: Алкоголь не лечит от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, Степанов лечит!
Шмыгаль: Время лечит - главное, не умереть за это время.
- От гриппа.
- А, от гриппа, это не страшно."
Люди, которых пытаются пугать этими данными походу не могут представить сколько в любой "нормальный" день без всяких эпидемий умирает народу просто потому, что жизнь.
2,9 миллиона за 2 года. За это же время в мире умерло более 100 миллионов людей от причин, с ковидом не связанных.
8 миллионов людей умирает в год от рака. Самая большая смертность - от рака легких. Где запрет на сигареты, ДВС, вредные выбросы предприятий и пр? Где ЕЖЕДНЕВНЫЕ цифры, как в случае с ковидом, сколько людей умерло от злокачественных опухолей потому, что местному барыге дорого поставить фильтры на своем заводе? Я ж правильно понимаю, что мы любой ценой заботимся о жизни людей, вне зависимости от причины смерти, и для этого запугиваем их страшными цифрами о смертях? Нет?