Кількість інфікувань коронавірусом у світі перевищила 134,6 млн, кількість померлих - 2,9 млн, - університет Гопкінса

Кількість виявлених інфікувань коронавірусіом у світі від початку пандемії на ранок суботи 10 квітня 2021 року становить 134 млн 691 тис. 699, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 915 тис. 400, одужали близько 107 млн ​​осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 потрапили США, Бразилія та Індія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 31 млн 85 тис. 251 інфікованого COVID-19, зафіксовано 561 тис. 74 летальні випадки, вилікувалися понад 24 млн осіб.

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На другій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 373 тис. 174 хворі, з них померли 348 тис. 718 осіб, вилікувалися понад 11 млн.

Третє місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становить 13 млн 205 тис. 926, кількість померлих - 168 тис. 436, одужали понад 11 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 375,7. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 729 осіб, у Бразилії - 1 тис. 633, в Індії - 121.

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