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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікувань коронавірусом у світі перевищила 134,6 млн, кількість померлих - 2,9 млн, - університет Гопкінса

Кількість інфікувань коронавірусом у світі перевищила 134,6 млн, кількість померлих - 2,9 млн, - університет Гопкінса

Кількість виявлених інфікувань коронавірусіом у світі від початку пандемії на ранок суботи 10 квітня 2021 року становить 134 млн 691 тис. 699, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 915 тис. 400, одужали близько 107 млн ​​осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 потрапили США, Бразилія та Індія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 31 млн 85 тис. 251 інфікованого COVID-19, зафіксовано 561 тис. 74 летальні випадки, вилікувалися понад 24 млн осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали

На другій позиції у світі за кількістю інфікованих  - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 373 тис. 174 хворі, з них померли 348 тис. 718 осіб, вилікувалися понад 11 млн.

Третє місце за кількістю заражених  посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становить 13 млн 205 тис. 926, кількість померлих - 168 тис. 436, одужали понад 11 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 375,7. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 729 осіб, у Бразилії - 1 тис. 633, в Індії - 121.

Читайте також: У багатих країнах вакцину від COVID-19 отримав кожен четвертий житель, у бідних - один із 500, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ну тупые во всем мире, нада нашего зелю слушать:
Число заражений коронавирусом в мире превысило 134,6 млн, число умерших - 2,9 млн, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 2877
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10.04.2021 09:48 Відповісти
Хреново что в Индии!
Ковишилду нам не хватит...
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10.04.2021 09:52 Відповісти
и Слава зеленскому. Колоть себе этот шмурдяк - себя не уважать. Так что Владимир Ссанычь заботится о здоровье нацЫи
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10.04.2021 10:18 Відповісти
Лучше хоронить по 400 украинцев в день и смотреть ролики Ссаныча?
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10.04.2021 10:39 Відповісти
Дурак ты половой....
В цивилизованном мире компания-разработчик интересуется качеством изготовления разработанной ей вакцины, поскольку это влияет на её репутацию.
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10.04.2021 10:49 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Любое наше ток-шоу в трёх предложениях:

Степанов: Алкоголь не лечит от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, Степанов лечит!
Шмыгаль: Время лечит - главное, не умереть за это время.
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10.04.2021 10:03 Відповісти
Покажите еще хоть одну болезнь, заболевших которой считают с начала типа эпидемии. Гриппом тогда переболело население мира раз по 8. А от рака сколько умерло с начала времен - это ж просто капец. Тащите вакцины от индусов - победа скоро.
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10.04.2021 12:26 Відповісти
"-А от чего он умер?
- От гриппа.
- А, от гриппа, это не страшно."

Люди, которых пытаются пугать этими данными походу не могут представить сколько в любой "нормальный" день без всяких эпидемий умирает народу просто потому, что жизнь.
2,9 миллиона за 2 года. За это же время в мире умерло более 100 миллионов людей от причин, с ковидом не связанных.
8 миллионов людей умирает в год от рака. Самая большая смертность - от рака легких. Где запрет на сигареты, ДВС, вредные выбросы предприятий и пр? Где ЕЖЕДНЕВНЫЕ цифры, как в случае с ковидом, сколько людей умерло от злокачественных опухолей потому, что местному барыге дорого поставить фильтры на своем заводе? Я ж правильно понимаю, что мы любой ценой заботимся о жизни людей, вне зависимости от причины смерти, и для этого запугиваем их страшными цифрами о смертях? Нет?
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10.04.2021 14:10 Відповісти
 
 