Кризові питання навколо підприємства "Мотор Січ" вирішуються у закритому режимі, - Міністерство стратегічних галузей промисловості

Вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ", здійснюється керівництвом держави й уряду в закритому режимі.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, заступник міністра Валерій Іващенко повідомив, що відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено.

"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися у господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться у відповіді.

Читайте також: ОП про реакцію Китаю на справу "Мотор Січі": Ми маємо право поставити перед США питання щодо компенсації збитків, яких може зазнати Україна

Крім цього, в документі наголошується, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі (зокрема на засіданнях РНБОУ від 14.12.2021 р. і 11.03.2020 р.) і не є публічним.

Водночас в міністерстві не стали коментувати питання, які стосувалися значення підприємства для обороноздатності країни, правових та організаційних аспектів його переведення у держвласність, технологічного рівня виробництва, показників господарської діяльності, міжнародного арбітражу на $3,6 млрд із китайськими інвесторами підприємства.

Читайте також: Дії України щодо "Мотор Січі" і "ПриватБанку" обнадіюють, - Квін

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).