Кризові питання навколо підприємства "Мотор Січ" вирішуються у закритому режимі, - Міністерство стратегічних галузей промисловості
Вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ", здійснюється керівництвом держави й уряду в закритому режимі.
Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, заступник міністра Валерій Іващенко повідомив, що відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено.
"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися у господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться у відповіді.
Крім цього, в документі наголошується, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі (зокрема на засіданнях РНБОУ від 14.12.2021 р. і 11.03.2020 р.) і не є публічним.
Водночас в міністерстві не стали коментувати питання, які стосувалися значення підприємства для обороноздатності країни, правових та організаційних аспектів його переведення у держвласність, технологічного рівня виробництва, показників господарської діяльності, міжнародного арбітражу на $3,6 млрд із китайськими інвесторами підприємства.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.
"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.
20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".
Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).
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Не понимаю что ты хочешь доказать. Завод не маленький, но и не гигант - металлургические побольше будут.
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А не возят и не вырабатывают, чего тупишь? Убито производство.
обоср.обделался Нет такой "МС"
Украина на втором месте после США по поставкам в Китай зерновых
Ты думаешь китайцы хотят голодовать , повыпендривались против Америки та и дальше покупают продовольствие
только когда она в середине слова: паРаша, **********
Или нет?
а потом Богуславская за копейки перевёл те акции с ООО на себя ведь он там тоже был руководителем и акции находились в распоряжении уже ООО а не рабочих
не будет, уже нет