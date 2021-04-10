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Кризові питання навколо підприємства "Мотор Січ" вирішуються у закритому режимі, - Міністерство стратегічних галузей промисловості

Кризові питання навколо підприємства

Вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ", здійснюється керівництвом держави й уряду в закритому режимі.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, заступник міністра Валерій Іващенко повідомив, що відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено.

"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися у господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться у відповіді.

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Крім цього, в документі наголошується, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі (зокрема на засіданнях РНБОУ від 14.12.2021 р. і 11.03.2020 р.) і не є публічним.

Водночас в міністерстві не стали коментувати питання, які стосувалися значення підприємства для обороноздатності країни, правових та організаційних аспектів його переведення у держвласність, технологічного рівня виробництва, показників господарської діяльності, міжнародного арбітражу на $3,6 млрд із китайськими інвесторами підприємства.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

Автор: 

Мотор Січ (330) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+1
решаются в закрытом режиме или просто "мутится"
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10.04.2021 10:06
+1
Все предприятия, банки ..., в дела которых вмешалось наше государство - развиваются и процветают!
Или нет?
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10.04.2021 10:12
+1
Гниди зеленоморді все розкрадуть.
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10.04.2021 10:24
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решаются в закрытом режиме или просто "мутится"
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10.04.2021 10:06 Відповісти
не такое оно и огромное
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10.04.2021 10:44 Відповісти
30 000 работников БЫЛО. Назови где больше?
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10.04.2021 12:15 Відповісти
На 2002 год - 27 тысяч пропусков. Это главная площадка со всеми филиалами и вспомогательными подразделениями в г. Запорожье.
Сейчас меньше.
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10.04.2021 12:27 Відповісти
Кеша, возможно позже было больше, я там пропуска не проверял))) А если взять смежников, то наверно и 100 000, может 200 000.А еще, посчитай, кто туда рабочих возил, свет (электричество) давал, воду, здания ремонтировал.....
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10.04.2021 12:36 Відповісти
Потом только сокращения и вывод филиалов из структуры. Сейчас тысяч 18-20. А что случилось с теми кто рабочих возил или электричество вырабатывал? Про ремонты зданий отдельная история.
Не понимаю что ты хочешь доказать. Завод не маленький, но и не гигант - металлургические побольше будут.
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10.04.2021 12:57 Відповісти
А что случилось с теми кто рабочих возил или электричество вырабатывал
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А не возят и не вырабатывают, чего тупишь? Убито производство.
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10.04.2021 13:09 Відповісти
Не сочиняй про убитое производство и не выработанное электричество. Как работал завод так и работает. Как возили "моторовцев" так и продолжают.
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10.04.2021 13:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/309067 Кеша, в прошлом году "МС" "упала" в ШЕСТЬ раз. Ее уже нет, очнись, ты обоср. обделался Нет такой "МС"
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10.04.2021 13:31 Відповісти
Зачем ты эти пугачки выдумываешь?
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10.04.2021 13:44 Відповісти
Ага, как возили, так и возят. Где-то в Воронеже.
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10.04.2021 14:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476562 Не станет, а стало, а после "кидка" китайцев, его (МС) просто нет. А тратиться не придется, разобрать на кирпичи и метал, и чики - пики.
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10.04.2021 12:13 Відповісти
Нахер этих узкоглазых китаезов со своей альо бабой и альо экспрессом, обойдемся без китайского говна, рыбаки идите вы в #опу, ждут они снасти по три месяца придурки, когда в магазинчике за углом стоит на гирвну дороже. Наш главный стратегический партнер это США. И вот нужно молиться на товарища Байдена. Шото я не видел шоб китайцы помогали против *****...
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10.04.2021 10:08 Відповісти
Ведь пока ты будешь ждать, что труп твоего врага проплывет в реке, в то время он трахнет твою жену (с) китайская наротная мутрасть как надо воивать
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10.04.2021 10:10 Відповісти
Да-да, конечно сша наш стратегический партнер. Только почему-то главный торговый партнер это не сша а китай!
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10.04.2021 10:25 Відповісти
так кушать китайцам тоже хочется
Украина на втором месте после США по поставкам в Китай зерновых
Ты думаешь китайцы хотят голодовать , повыпендривались против Америки та и дальше покупают продовольствие
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10.04.2021 11:46 Відповісти
Ты и правда считаешь что Китай не сможет обойтись без украины?
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10.04.2021 11:55 Відповісти
Украина как и США пишется с большой буквы, а вот большая буква Р в упоминании россии пишется
только когда она в середине слова: паРаша, **********
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10.04.2021 17:42 Відповісти
Все предприятия, банки ..., в дела которых вмешалось наше государство - развиваются и процветают!
Или нет?
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10.04.2021 10:12 Відповісти
Акції МОТОР-СІЧІ продавали працівники цього підприємства тому хто більше заплатить. Ось і допродавались.
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10.04.2021 10:17 Відповісти
Не совсем так, вернее совсем не так. Было два варианта - добровольно-принудительно продать акции богуслаеву за 50 грн или продать акции не богуслаеву по 300 грн. Продаешь акции не богуслаеву - тебя вызывает начальство читает мораль и ты становишься врагом предприятия.
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10.04.2021 10:43 Відповісти
Знаю, у нас теж так було. При першій можливості таких скорочують.
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10.04.2021 10:47 Відповісти
Так не совсем, рабочим предложили вступить в ООО по управлению Мотор Сич, для вступления нужно было внести свои акции Мотор Сичи , не согласившихся вызывали с угрозами уволить
а потом Богуславская за копейки перевёл те акции с ООО на себя ведь он там тоже был руководителем и акции находились в распоряжении уже ООО а не рабочих
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10.04.2021 11:55 Відповісти
В разное время разные схемы или одновременно тоже всякие. Но то что богуслаев своих работников за людей не считал это факт.
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10.04.2021 12:13 Відповісти
Гниди зеленоморді все розкрадуть.
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10.04.2021 10:24 Відповісти
В прошлом году, Украина потеряла 880 млн $ инвестиций. После происшедшего с "МС" сколько еще дрымынуть? Кто-то останется? Да самой "МС" не будет, уже нет
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10.04.2021 12:27 Відповісти
Интересно, а "браты", ну американцы, как-то компенсируют?
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10.04.2021 12:29 Відповісти
С фига ли? Сами разворовали завод, при чем тут американцы?
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10.04.2021 12:58 Відповісти
Завод китайцы покупали, американцы не дали продавать. ФСЕ Ни завода, ни денег.
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10.04.2021 13:06 Відповісти
 
 