Від COVID-19 у Києві за добу померла 51 людина, виявили 1605 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 1605 жителів Києва. Померла 51 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм-каналі.

За його інформацією, за добу, 9 квітня, у столиці виявлено 1605 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 175872). Зокрема, 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

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Зафіксовано "51 летальний випадок від вірусу (загалом 3848)", - зазначив мер.

Також госпіталізовано 158 хворих на коронавірус, 497 людей госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмонію.

Одужали від коронавірусу 695 людей (загалом 110832)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (304), Деснянському (250) і Дніпровському (233) районах.

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