Від COVID-19 у Києві за добу померла 51 людина, виявили 1605 нових випадків, - Кличко
У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 1605 жителів Києва. Померла 51 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм-каналі.
За його інформацією, за добу, 9 квітня, у столиці виявлено 1605 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 175872). Зокрема, 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.
Зафіксовано "51 летальний випадок від вірусу (загалом 3848)", - зазначив мер.
Також госпіталізовано 158 хворих на коронавірус, 497 людей госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмонію.
Одужали від коронавірусу 695 людей (загалом 110832)
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (304), Деснянському (250) і Дніпровському (233) районах.
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хотя, судя по тому стеклянному мосту и прочим вещам это вопрос вна пустоту.
мост треснул -
Что бы не получать напрасно в живот уколы выстраиваются очереди в частные лаборатории.
По результатам анализов в них мгновенно выздоравливает до 90%.
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https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1380723221247496193 5 ч
Коли в Ухані вмирало по 400 людей на добу, тамтешня влада почала заварювати двері в будинках мешканців.
Так как ни там ни там маски не носят в лучшем случае на бороде. Но пандемии в магазинах нет,нет даже выявленых. Так где ж пандемию увидеть , Конечно в больнице где их и заражают героическими усилиями за 30 тыс в месяц всеми правдами и не правдами.Лучшее лекарство не платить ковидные и болезнь сама пропадет . Спроса на нее не будет. Закон экономики это что законы физики альтернативы не имеют.