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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 у Києві за добу померла 51 людина, виявили 1605 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 1605 жителів Києва. Померла 51 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм-каналі.

За його інформацією, за добу, 9 квітня, у столиці виявлено 1605 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 175872). Зокрема, 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

Читайте також: Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Зафіксовано "51 летальний випадок від вірусу (загалом 3848)", - зазначив мер.

Також госпіталізовано 158 хворих на коронавірус, 497 людей  госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмонію.

Одужали від коронавірусу 695 людей (загалом 110832)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (304), Деснянському (250) і Дніпровському (233) районах.

Читайте також: За добу від COVID-19 в Києві померли 48 людей, виявили 1 864 нові випадки. Серед захворілих 45 дітей і 62 медики, - Кличко

Від COVID-19 у Києві за добу померла 51 людина, виявили 1605 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Интересный ты чел. Зеленомордые обгадились с вакцинацией, ИВЛ, кислородом , койками, а ты призываешь киевлян угомониться. Не дай Бог, могут так угомониться, а что Зеля в Ростове окажется
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10.04.2021 11:07
+1
Жаль, что среди этих 51 нет чемпиона по борьбе с ковидом
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10.04.2021 10:41
+1
А почему не всей зе- команды?
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10.04.2021 11:04
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Жаль, что среди этих 51 нет чемпиона по борьбе с ковидом
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10.04.2021 10:41 Відповісти
Еще не вечер.
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10.04.2021 10:56 Відповісти
А почему не всей зе- команды?
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10.04.2021 11:04 Відповісти
Так где временные больницы?
хотя, судя по тому стеклянному мосту и прочим вещам это вопрос вна пустоту.
мост треснул -

От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявили 1605 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 1414
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10.04.2021 10:43 Відповісти
Кияни, вгамуйтесь трохи, бо такими темпаи влітку буде гаплик...
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10.04.2021 11:04 Відповісти
Интересный ты чел. Зеленомордые обгадились с вакцинацией, ИВЛ, кислородом , койками, а ты призываешь киевлян угомониться. Не дай Бог, могут так угомониться, а что Зеля в Ростове окажется
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10.04.2021 11:07 Відповісти
Та статистика высосана из пальца и положительный результат анализа дают даже при легкой ангине.
Что бы не получать напрасно в живот уколы выстраиваются очереди в частные лаборатории.
По результатам анализов в них мгновенно выздоравливает до 90%.
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10.04.2021 11:26 Відповісти
І лікують, в разі чого, свої людські болячки.
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10.04.2021 11:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1380723221247496193 5 ч

Коли в Ухані вмирало по 400 людей на добу, тамтешня влада почала заварювати двері в будинках мешканців.
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10.04.2021 11:30 Відповісти
по логике коронобесной статистики все супермаркеты должны вымереть вместе с беларусами
Так как ни там ни там маски не носят в лучшем случае на бороде. Но пандемии в магазинах нет,нет даже выявленых. Так где ж пандемию увидеть , Конечно в больнице где их и заражают героическими усилиями за 30 тыс в месяц всеми правдами и не правдами.Лучшее лекарство не платить ковидные и болезнь сама пропадет . Спроса на нее не будет. Закон экономики это что законы физики альтернативы не имеют.
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10.04.2021 14:36 Відповісти
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:43 Відповісти
 
 