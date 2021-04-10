10 квітня для учнів випускних класів, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, проводять пробне ЗНО

Пробне ЗНО 2021 року стартувало 10 квітня в більшості регіонів, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. Через обмеження роботи громадського транспорту сесію пробного зовнішнього незалежного оцінювання тут перенесли на 24 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

У ньому беруть участь понад 120 тис. випускників. Тестування почалося об 11:00, а допуск до пунктів проведення пробного ЗНО відбувався з 10:15 до 10:50.

Учасникам пробного тестування потрібно було мати із собою документ, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО; запрошення-перепустку; захисну маску; дві-три ручки з чорнилом чорного кольору; пляшку з питною водою (за бажанням); антисептик для рук.

Спізнюватися не можна, бо не допустять до пункту тестування.

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На вході мають перевірити температуру, тому за наявності симптомів ГРВІ краще залишатися вдома. У такому разі учасник пробного ЗНО зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати. Це треба зробити упродовж 10-14 квітня у спеціальному сервісі Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати пробного ЗНО 2021 року розмістять в особистих кабінетах учасників до 30 квітня.

Через карантин кожен учасник пробного ЗНО 2021 року мав можливість вибрати тільки один предмет.

За даними УЦОЯО, найпопулярнішими предметами стали українська мова та література (208044 особи) і математика (242 834 особи), третє місце посіла історія (247109 людей).

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