Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб
Поліція у Норвегії оштрафувала прем'єрку країни Ерну Солберг за порушення обмежувальних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За словами глави відомства Оле Северуда, загальний розмір штрафу становить 20 тисяч норвезьких крон (2352 доларів США).
Раніше Солберг публічно вибачилася за те, що наприкінці лютого організувала захід із нагоди святкування свого 60-річчя, на якому були присутні 13 членів її родини. Тоді згідно з карантинними правилами в країні дозволялося організовувати заходи тільки з участю не більше десяти осіб.
У поліції зазначили, що попри те, що в більшості таких випадків поліція не виписувала б штраф, прем'єр-міністр очолювала уряд, який розробляв і впроваджував карантинні обмеження.
Зазначимо, в березні поліція Норвегії почала розслідування проти прем'єрки Ерни Солберг у зв'язку з порушенням карантину на вечірці в її день народження.
Через кілька днів поліція допитала саму Солберг.
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Навряд чи у Норвегії штраф у 2400 баксів - фатальний пздць для бюджету. Хто-хто, а вони точно не зубожіють
І так, у Норвегії ніколи не було нічого подібного до кріпацтва - бонди (селяни) завжди були вільними. А це позначається на національному менталітеті.
https://mobile.twitter.com/poroshenko
https://mobile.twitter.com/poroshenko Петро Порошенко https://mobile.twitter.com/poroshenko @poroshenko https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1380786732476547075 1 ч
Вимагаємо терміново з понеділка-вівторка скликати позачергове засідання Верховної Ради. Відповідну ініціативу підтримали 100 народних депутатів:
https://mobile.twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity і https://mobile.twitter.com/GolosZmin @GolosZmin у повному складі, і в понеділок завершать цей процес https://mobile.twitter.com/Batkivshchyna @Batkivshchyna й інші фракції.
Знаєте, чиїх підписів тут немає? «Слуг», бо вони мають вказівку не підтримувати жодну мою ініціативу. Ціною життя людей. Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до Бюджету, постанову по пандемії і не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського.
на тему назв згадався жарт гумору.
Пост исландской девушки-блогера:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
- Слышал, Эйяфьятлайокюдль пробудился?
- Точно он? Ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, уверен. Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль - это ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава Одину, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!
Если вы без запинки прочитали вслух этот диалог - значит, вы исландец.
Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.
(Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия ё*нулась, звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану!
(Из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой)
Другие страны (хором). Исландия ё*нулась!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). П*здец.
(Исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки)
США. Блдь. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место - в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
(але що цікаво, навіть із такими ресурсами ісландці теж заможно живуть)
В Польше комерса остановили за нарушение - начал быковать - да я вас мусора всех уволю - потом долго извинялся, платил штраф и занимался благотворительностью.
Вопрос - у нас мусора и судьи и прочее говно(1% - порядочных среди них, да, я оптимист!! )
- захотят в Евросоюз?
думаю нет. и даже не только лишь нет - а согласятся на оккупацию Рашкой, лишь бы не менялось ничего
так шо Европа нам... ну, если только политическое решение и то - преодолевая сопротивление всех этих товарищей... светит, наверное светит так же как солнце на Альфе Центавра
Гімн Норвегії "Так, ми любимо цей край" у Norwegian Black Metal версії.https://youtu.be/VN9nP1UHgg4 Slagmaur - Ja Vi Elsker Dette Landet
Потужно вийшло
Нам бы такое "стыдобище".
сидеть с моими 120кг удобно, место достаточно, до роста,10м думаю без проблем.
сам то я фан мерса, но мерс на електрике чувствительно отстаёт от Теслы.
Что, впрочем, так и есть - уровень жизни норвежцев красноречивее слов.
https://youtu.be/y6Yahh_I7IE Heilung - Traust (Unofficial Music Video)
Текст автентичний, до речі - це захисна пісня-закляття від усілякої біди на морі і на суходолі.
Тут витягували людей з будинків. Було 6-ро, а по ковідними правилами - заборонено.
Про проститутські (типу, =журналістські=) маніпуляції - вже несила говорити. Тотальна брехня.
Вони все це називають =illegal= , але люди відписують: це з яких пір стало =illegal= (кримінальним порушенням) зібрати кількох друзів вдома ?