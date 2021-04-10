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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб

Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб

Поліція у Норвегії оштрафувала прем'єрку країни Ерну Солберг за порушення обмежувальних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами глави відомства Оле Северуда, загальний розмір штрафу становить 20 тисяч норвезьких крон (2352 доларів США).

Раніше Солберг публічно вибачилася за те, що наприкінці лютого організувала захід із нагоди святкування свого 60-річчя, на якому були присутні 13 членів її родини. Тоді згідно з карантинними правилами в країні дозволялося організовувати заходи тільки з участю не більше десяти осіб.

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У поліції зазначили, що попри те, що в більшості таких випадків поліція не виписувала б штраф, прем'єр-міністр очолювала уряд, який розробляв і впроваджував карантинні обмеження.

Зазначимо, в березні поліція Норвегії почала розслідування проти прем'єрки Ерни Солберг у зв'язку з порушенням карантину на вечірці в її день народження.

Через кілька днів поліція допитала саму Солберг.

Автор: 

карантин (18172) Норвегія (777) штраф (1871) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Норвегія голий кусок скелі на узбережжі Льодовитого океану. По ресурсах, їй до України, дійсно як до Місяця. Заковика тільки в мудрому наріді.
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10.04.2021 12:36
+6
В Норвегии все так же как в Украине. Только в Украине еще и нарид мудрый.
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10.04.2021 12:00
+6
Шведские депутаты живут так шо у нас любая судья бы обосралась от хохота.

В Польше комерса остановили за нарушение - начал быковать - да я вас мусора всех уволю - потом долго извинялся, платил штраф и занимался благотворительностью.

Вопрос - у нас мусора и судьи и прочее говно(1% - порядочных среди них, да, я оптимист!! )
- захотят в Евросоюз?
думаю нет. и даже не только лишь нет - а согласятся на оккупацию Рашкой, лишь бы не менялось ничего
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10.04.2021 12:00
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Теперь пойдет работать уборщицей в офис. Звериный оскал капитализму...
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10.04.2021 11:53 Відповісти
По словам главы ведомства Оле Северуда, общая сумма штрафа составила 20 тысяч норвежских крон (2352 долларов США).

Навряд чи у Норвегії штраф у 2400 баксів - фатальний пздць для бюджету. Хто-хто, а вони точно не зубожіють
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10.04.2021 12:15 Відповісти
Сенс не в сумі ,а в самому факті накладення штрафа !!!)))
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10.04.2021 12:28 Відповісти
Згоден )) Традиції давньої скандинавської демократії - альтінг (народне зібрання, те саме, що віче) мав таку силу, що до неї дослухалися ярли та конунги.
І так, у Норвегії ніколи не було нічого подібного до кріпацтва - бонди (селяни) завжди були вільними. А це позначається на національному менталітеті.
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10.04.2021 13:10 Відповісти
отмажется от штрафа в Верховном суде Украины
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10.04.2021 14:53 Відповісти
https://mobile.twitter.com/poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko Петро Порошенко https://mobile.twitter.com/poroshenko @poroshenko https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1380786732476547075 1 ч

Вимагаємо терміново з понеділка-вівторка скликати позачергове засідання Верховної Ради. Відповідну ініціативу підтримали 100 народних депутатів:
https://mobile.twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity і https://mobile.twitter.com/GolosZmin @GolosZmin у повному складі, і в понеділок завершать цей процес https://mobile.twitter.com/Batkivshchyna @Batkivshchyna й інші фракції.

Знаєте, чиїх підписів тут немає? «Слуг», бо вони мають вказівку не підтримувати жодну мою ініціативу. Ціною життя людей. Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до Бюджету, постанову по пандемії і не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського.
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10.04.2021 11:54 Відповісти
так-то премьера. А президента Норвегии слабо?
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10.04.2021 11:55 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТА В НОРВЕГИИ НЕТ ПО КОНСТИТУЦИИ ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ У КОРОЛЯ....
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10.04.2021 11:59 Відповісти
не может быть)
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10.04.2021 12:01 Відповісти
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10.04.2021 13:37 Відповісти
Kongeriket Norge - конституційна монархія, президента там ніт.
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10.04.2021 12:17 Відповісти
Лошара! У нас цілий ********** болт клав на всьо і нічо.
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10.04.2021 11:55 Відповісти
ну президента Норвегії вони теж бояться штрафувать)
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10.04.2021 11:58 Відповісти
Важко,навіть неможливо ,оштрафувати того кого нема !!!))
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10.04.2021 12:05 Відповісти
От тому й не треба цих порохоботських намьокиов на найвеличнішого лідєра)
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10.04.2021 12:12 Відповісти
То Віслючок то існує реально,а преза Норвегіі не існує ,теж реально !!!В Норге ,як в В.Британіі ,монархія ,а керує країною прем"єр !!!!)))
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10.04.2021 12:16 Відповісти
Для такоої доброї справи ми їм свого дамо... років на 40.
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10.04.2021 14:24 Відповісти
так у нас за соблюдением закона следит полиция а у вас бригада квакова, вот и разница.
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10.04.2021 12:21 Відповісти
вот так и никаких судов КСУ неприкосновенности а ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОРВЕГИИ- ЯВЛЯЕТСЯ сам Король Норвегии и плевала полиция на все понты.. кстати Полиция обладает в Норвегии огромными полномочиями но ее работу никто и не видит она полиция занимается Дорожной безопасностью она занимается ювенальной службой по делам детей.. служба по вопросам Миграции и Гражданства криминальная полиция и безопасностью страны РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА....
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10.04.2021 11:55 Відповісти
добавлю что МВД в Норвегии нет а вот что есть ... Министерство юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии отвечает за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 правосудие , полицию, разведку и иммиграцию в страну. Его основной задачей является обеспечение безопасности общества и отдельных граждан.
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10.04.2021 11:58 Відповісти
В Норвегии все так же как в Украине. Только в Украине еще и нарид мудрый.
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10.04.2021 12:00 Відповісти
Україні до Норвегіі ,як до місяця рачки !!!)))
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10.04.2021 12:25 Відповісти
Норвегія голий кусок скелі на узбережжі Льодовитого океану. По ресурсах, їй до України, дійсно як до Місяця. Заковика тільки в мудрому наріді.
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10.04.2021 12:36 Відповісти
То отож ,люди на голій скелі живут по людські ,а країна з потужним потенціалом жебракує !!!)))
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10.04.2021 12:41 Відповісти
Нижче написав - є ще й Ісландія. Отам дійсно гола скеля з вулканами (об назви яких можна мову зламати), але 300 тисяч ісландців живуть дуже непогано.

на тему назв згадався жарт гумору.
Пост исландской девушки-блогера:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
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10.04.2021 12:54 Відповісти
В школе на скорость читать
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10.04.2021 20:39 Відповісти
Ще гумор періоду виверження 2010 року:

- Слышал, Эйяфьятлайокюдль пробудился?
- Точно он? Ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, уверен. Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль - это ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава Одину, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!
Если вы без запинки прочитали вслух этот диалог - значит, вы исландец.
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10.04.2021 23:55 Відповісти
І ще: "Извержение вулкана Эйяфлатлайёкюдль привело к эпидемии нервных и психических расстройств среди ведущих новостей" Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб - Цензор.НЕТ 7167
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10.04.2021 13:00 Відповісти
https://site.ua/yuriy.gudimenko/2031/ Исландские викинги не побоялись Великобритании хвост прищемить в т.н. "тресковых вoйнах". Даже натурально с ней на море воевали
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10.04.2021 16:20 Відповісти
Так, читав цю копіпасту, заліковий виклад подій

Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.
(Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия ё*нулась, звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану!
(Из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой)
Другие страны (хором). Исландия ё*нулась!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). П*здец.
(Исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки)
США. Блдь. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место - в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
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10.04.2021 18:17 Відповісти
Перепрошую, з Ісландією не плутаєте? У Норвегії, на хвилинку, нафта є - а от Ісландія дійсно вулканічна скеля, де із ресурсів тільки риба
(але що цікаво, навіть із такими ресурсами ісландці теж заможно живуть)
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10.04.2021 12:48 Відповісти
не плутаю) А нафта і в Україні є. І газ, і руда, і титан і марганець і 40% світових чорноземів. Чого тільки тут нема крім розуму.
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10.04.2021 12:53 Відповісти
Це точно... (((
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10.04.2021 12:57 Відповісти
Навіть "мудрий нарід" є ,а це досить унікальне явище !!!))))
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10.04.2021 12:57 Відповісти
Шведские депутаты живут так шо у нас любая судья бы обосралась от хохота.

В Польше комерса остановили за нарушение - начал быковать - да я вас мусора всех уволю - потом долго извинялся, платил штраф и занимался благотворительностью.

Вопрос - у нас мусора и судьи и прочее говно(1% - порядочных среди них, да, я оптимист!! )
- захотят в Евросоюз?
думаю нет. и даже не только лишь нет - а согласятся на оккупацию Рашкой, лишь бы не менялось ничего
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10.04.2021 12:00 Відповісти
Ага, а нас мусора останавливают водителя, который ничего не нарушил и сами начинают быковать. После чего водила извиняется, платит штраф и на месте занимается благотворительностью.
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10.04.2021 12:16 Відповісти
смотря какая водила, так шо у нас даже если мусор честный... Представляем шоу от Петросяна - Честный мент(все ржут) - то мусор сам начинает заниматься облаготворением невиновного бухого в три горшка уважаемого Прокурор Судьевича Братзамминистра))
так шо Европа нам... ну, если только политическое решение и то - преодолевая сопротивление всех этих товарищей... светит, наверное светит так же как солнце на Альфе Центавра
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10.04.2021 12:52 Відповісти
100%, але з правкою - судді, інше лайно, мусора)))
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10.04.2021 12:25 Відповісти
О,це демократія-всі рівні перед законом !!!))))
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10.04.2021 12:06 Відповісти
До речі - я завжди знав, що у них якась із груп жанру має ЦЕ записати рано чи пізно...
Гімн Норвегії "Так, ми любимо цей край" у Norwegian Black Metal версії.https://youtu.be/VN9nP1UHgg4 Slagmaur - Ja Vi Elsker Dette Landet
Потужно вийшло Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб - Цензор.НЕТ 7513
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10.04.2021 12:25 Відповісти
Треба було їхати на Буковель.
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10.04.2021 12:21 Відповісти
А днюху відмічати в "Велюрі"!! Каклета все організував би на вищому рівні ,осіб на на декілька сотен !!!)))
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10.04.2021 12:24 Відповісти
штраф штрафом, но то стыдобище когда тебя как премьера выловили в нарушение правил и даже не смотря на то что отмечала в семеином кругу, но ресторане, маленькии ресторан но в карантииной зоне - правила для всех одинаковы.
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10.04.2021 12:25 Відповісти
За Норвигию как-то не стыдно: лидер по закупкам Теслы, по экологии, по чистоте.
Нам бы такое "стыдобище".
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10.04.2021 12:45 Відповісти
тоже заказал себе теслу, буду кататсья почти даром, менее чем 2 кроны на 10 км или как тут говорит мили.
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10.04.2021 13:17 Відповісти
О! Как покатаешься - отпишись, будь ласка. Тоже вот подумываю за Теслу,но я жуткий ретроград...а тебе доверяю.
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10.04.2021 16:28 Відповісти
пробную вчера и сделал, ну класно что сказать а автопилот вообще прелесть, единственно Европеискому варианту надо чтоб одна рука была в контакте с рулюм иначе машина довольно скоро осоновиться, но то как она сама маниврирует по полосам удерживая скорость , ну это супер.
сидеть с моими 120кг удобно, место достаточно, до роста,10м думаю без проблем.

сам то я фан мерса, но мерс на електрике чувствительно отстаёт от Теслы.
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10.04.2021 17:33 Відповісти
до роста 2,10м
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10.04.2021 17:40 Відповісти
Тьху, helvete... Зріст 10 метрів - я вже подумав, що на форумі пише хрімтурс або бергтроль Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб - Цензор.НЕТ 8473
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10.04.2021 18:25 Відповісти
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10.04.2021 19:00 Відповісти
моя придёт в маеие, тогда подробней напишу.
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10.04.2021 17:38 Відповісти
Вот хитрюга: пиарится типа она честная и законопослушная.
Что, впрочем, так и есть - уровень жизни норвежцев красноречивее слов.
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10.04.2021 12:42 Відповісти
Саме так ,реальний критерій оцінювання діяльності влади ,це рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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10.04.2021 12:55 Відповісти
На тему Скандинавії - рекомендую усім подивитися оцей неофіційний кліп на пісню німецько-дансько-норвезького фолк-гурту Heilung (Зцілення). Епічно все, і пісня і відеоряд із серіалу "Вікінги":

https://youtu.be/y6Yahh_I7IE Heilung - Traust (Unofficial Music Video)

Текст автентичний, до речі - це захисна пісня-закляття від усілякої біди на морі і на суходолі.
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10.04.2021 13:31 Відповісти
Комментарии - так себе, сдержанные. Видимо наших людей не очень вдохновляет диктатура закона. Скорее всего, при выборе между жить по закону или жить в дерьме наши, всё таки, будут выбирать последнее.
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10.04.2021 14:41 Відповісти
Ваши всегда выбирают последнее.
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10.04.2021 16:12 Відповісти
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:39 Відповісти
Членов семьи??? А какое это дело журналюг...??? закрытое помещение в частом доме ...журналисткие ************** идут нах...
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10.04.2021 20:44 Відповісти
Це - нова ковідна реальність.
Тут витягували людей з будинків. Було 6-ро, а по ковідними правилами - заборонено.
Про проститутські (типу, =журналістські=) маніпуляції - вже несила говорити. Тотальна брехня.
Вони все це називають =illegal= , але люди відписують: це з яких пір стало =illegal= (кримінальним порушенням) зібрати кількох друзів вдома ?
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10.04.2021 21:19 Відповісти
*за ковідними правилами
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10.04.2021 21:19 Відповісти
 
 