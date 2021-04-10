Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб

Поліція у Норвегії оштрафувала прем'єрку країни Ерну Солберг за порушення обмежувальних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами глави відомства Оле Северуда, загальний розмір штрафу становить 20 тисяч норвезьких крон (2352 доларів США).

Раніше Солберг публічно вибачилася за те, що наприкінці лютого організувала захід із нагоди святкування свого 60-річчя, на якому були присутні 13 членів її родини. Тоді згідно з карантинними правилами в країні дозволялося організовувати заходи тільки з участю не більше десяти осіб.

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У поліції зазначили, що попри те, що в більшості таких випадків поліція не виписувала б штраф, прем'єр-міністр очолювала уряд, який розробляв і впроваджував карантинні обмеження.

Зазначимо, в березні поліція Норвегії почала розслідування проти прем'єрки Ерни Солберг у зв'язку з порушенням карантину на вечірці в її день народження.

Через кілька днів поліція допитала саму Солберг.