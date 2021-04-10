РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

Ситуацію на Донбасі можливо вирішити тільки політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. Однак не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів нашої країни.

Про це йдеться у заяві глави Міноборони Укрїни Андрія Тарана, розміщеній на офіційному сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Далі наводимо текст заяви повністю:

"Весна 2021-го року нагадує: коли агресор декларує пакт про ненапад, завжди треба шукати таємну частину протоколів. У Москві ніколи не ховали далеко методичку як подавати "пакт Молотова-Рібентропа". Навіть більше: сьогодні, у цифрову епоху, кремлівські стратеги активують старий сценарій про "радіостанцію у Гляйвіці".

Російські пропагандисти розганяють страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій, про нібито агресивні наміри сил оборони України і підготовку до якогось наступу. "Мілітаризація" інформаційного простору, заяви про відновлення бойових дій та відео ешелонів військової техніки Російської Федерації у напряму районів поблизу державного кордону України мають посіяти паніку серед населення України, залякати світову спільноту.

Читайте також: "Росія готується до агресії. І я б до цього ставився дуже серйозно", - Данилюк

Водночас справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі та демонстрація, зокрема провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку.

Приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи "новонавернених" громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ. Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі.

Читайте також: Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна"

Україна - миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації. Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь "братньої любові" Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України.

Спільні зусилля наших військових та дипломатів в Україні та на міжнародній арені вже не перший рік стримують Російську Федерацію від повномасштабних бойових дій, проте події останніх двох тижнів чітко демонструють, що ці зусилля необхідно збільшувати. Насамперед це стосується посилення санкційного режиму проти Російської Федерації, тіснішої співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу загалом.

Читайте також: США проводять консультації із союзниками щодо дій Росії біля кордонів України, - Білий дім

РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії та ескалація безпекової ситуації матимуть чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти. Найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти, зокрема країн з європейського та євроатлантичного простору щодо підтримки України, є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі. За останні 7 років Україна дуже багато зробила на цьому шляху, що було засвідчено наданням нам статусу Партнера НАТО з розширеними можливостями влітку минулого року. Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі цього року. Це є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО".

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.