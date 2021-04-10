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Новини Агресія Росії проти України
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РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

Ситуацію на Донбасі можливо вирішити тільки політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. Однак не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів нашої країни.

Про це йдеться у заяві глави Міноборони Укрїни Андрія Тарана, розміщеній на офіційному сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Далі наводимо текст заяви повністю:

"Весна 2021-го року нагадує: коли агресор декларує пакт про ненапад, завжди треба шукати таємну частину протоколів. У Москві ніколи не ховали далеко методичку як подавати "пакт Молотова-Рібентропа". Навіть більше: сьогодні, у цифрову епоху, кремлівські стратеги активують старий сценарій про "радіостанцію у Гляйвіці".

Російські пропагандисти розганяють страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій, про нібито агресивні наміри сил оборони України і підготовку до якогось наступу. "Мілітаризація" інформаційного простору, заяви про відновлення бойових дій та відео ешелонів військової техніки Російської Федерації у напряму районів поблизу державного кордону України мають посіяти паніку серед населення України, залякати світову спільноту.

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Водночас справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі та демонстрація, зокрема провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку.

Приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи "новонавернених" громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ. Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі.

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Україна - миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації. Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь "братньої любові" Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України.

Спільні зусилля наших військових та дипломатів в Україні та на міжнародній арені вже не перший рік стримують Російську Федерацію від повномасштабних бойових дій, проте події останніх двох тижнів чітко демонструють, що ці зусилля необхідно збільшувати. Насамперед це стосується посилення санкційного режиму проти Російської Федерації, тіснішої співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу загалом.

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РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії та ескалація безпекової ситуації матимуть чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти. Найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти, зокрема країн з європейського та євроатлантичного простору щодо підтримки України, є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі. За останні 7 років Україна дуже багато зробила на цьому шляху, що було засвідчено наданням нам статусу Партнера НАТО з розширеними можливостями влітку минулого року. Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі цього року. Це є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО".

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

агресія (1195) росія (65800) бойові дії (4002) Таран Андрій (267)


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Но. Обратите внимание. Как изменилась риторика и поведение Запада! От мямления и озабоченности четырнадцатого - до прям любо-дорого смотреть. И уже рассматривается вопрос перекрытия неба Украины, и США обещают корабли в Черном море, и генсек НАТО звонит, и Канада (ну, эти всегда адекватно понимали происходящее) и Борис Джонсон, и все-все-все. Как дядюшка Джо их всех на ноги пинками поставил. Красота.
Великобритания пересматривает свою военную доктрину и ядерную программу. Столтенберг говорит, что Украина теперь наше всё. Могли ли мы мечтать об этом.
Я ж вам говорю - произошел квантовый прыжок в осознании восприятия России. Тумблер щелкнул. И отношения перешли на новый уровень. От соплежуйства - к жесткому, прямому ответу. От выражения обеспокоенности в ПАСЕ, до практически прямым текстом: "Только попробуй сунутся, ублюдок, я сам тебя трахну, дерьмо собачье, падла, говно, жопа".
Наконец-то дошло. Наконец-то это случилось. Наконец-то мир осознал, что к чему.
Наконец-то то, о чем всякие там дедушки писали годами, долбились лбом в эту стену, произошло.
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10.04.2021 12:04
+27
Это точно глава минобороны? Дипломатией - должны заниматься дипломаты. У военных, вроде, другие задачи.
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10.04.2021 12:04
+17
С таковой мыслей прямой путь Тарану в МИД,а он МО возглавляет.Пускай лучше держит ответ за систематический срыв оборонзаказов,
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10.04.2021 14:34
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Так завжди було. Проти України з усіх сторін вороги.
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10.04.2021 14:49 Відповісти
Порошенко говорил - *Весь мир с нами!* врал получается?
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10.04.2021 14:50 Відповісти
Порошенку вірити - себе не уважати.
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10.04.2021 14:59 Відповісти
Ну тут уж вам видней.
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10.04.2021 15:06 Відповісти
Заткнися, дурепа казламорда...
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10.04.2021 17:59 Відповісти
Угу, 1-й і 2-й армійські корпуси це передові війська РФ... Чи ти думаєшь, шо шахтарі могли в відкриту відбити силовий апарат України який налічує лише ВСУ 250 тис., СБУ і поліція ше 500 тис... Ти жертва російської пропаганди...
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10.04.2021 16:38 Відповісти
Твое дело говорить от имени МО , а не мирового сообщества. Дипломат нашелся. Свою работу делай, где новое вворужение?
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10.04.2021 12:51 Відповісти
100%
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10.04.2021 23:50 Відповісти
Новые вооружения лежат в кипрских, панамских банках, и не плохо лежат.
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11.04.2021 10:27 Відповісти
Любые вторжения не допустимы. Европейские страны понимают, если Россия вторгнется в Украину, значит может вторгнуться в любую европейскую страну, Польшу например. Реакция определенно будет и не в пользу России.
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10.04.2021 13:21 Відповісти
краще б таран щось корисного для армії робив, чим пздіти.
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10.04.2021 13:21 Відповісти
Таран, ты "министр обороны", а не иностранных дел. Ты ВСУ занимайся, придурок, а не международным сообществом. Идиот.
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10.04.2021 13:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2021 13:44 Відповісти
И кого это он пугает ответом международного сообщества, государство, которое 7 лет "тяготится" санкциями?
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10.04.2021 13:45 Відповісти
РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран
Да это все понимают -- волонтёры, слава Богу, в Украине ещё не все кончились... ...да и Беня солярочку ВСУ продаст, с удовольствием...
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10.04.2021 14:10 Відповісти
С таковой мыслей прямой путь Тарану в МИД,а он МО возглавляет.Пускай лучше держит ответ за систематический срыв оборонзаказов,
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10.04.2021 14:34 Відповісти
С языка снял.Мужик забыл,где служит.Если вы к нам полезете - они вам дадут.Воины,блин.А нафига он?
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10.04.2021 18:59 Відповісти
С такими генералами 95-Квартала нужно паковать вещи. Боюсь Украина повторить события УНР и Геноцида 1918-1933.
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10.04.2021 15:07 Відповісти
Так ты же с понтом в Германии.??? Тогда куда тебе паковать вещи? Или признаешь что ты опущенный московский ублюдок под гэбэшным прокси?
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10.04.2021 17:00 Відповісти
Ему по подиуму ходить - так нет, хенерал.
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10.04.2021 17:35 Відповісти
Лучше обратитесь к США и конгрессу...что бы УКраина получила основого союзника США вне НАТО. Главное тут нужна политическая воля конгресса, и подпись Байдена.
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10.04.2021 20:04 Відповісти
Будем лякати расію "Нептунами" без ракет. Міністр, який тільки і вміє як красти. Падло, бач вся надія на Захід. Де нова зброя? Виробництво снарядів, набоїв, ракет? Це другий Лебедев, агент Кремля.
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10.04.2021 20:44 Відповісти
Судя по его речи это не министр обороны, а дипломат.
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10.04.2021 20:47 Відповісти
Баламут.
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11.04.2021 06:07 Відповісти
Дайте министру намазать попу вазелином. Иначе мирный процессс не войдет...
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10.04.2021 23:25 Відповісти
а Боекомплекта хватит? Почему Ольху-М не заказывали и серию ракет?
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10.04.2021 23:49 Відповісти
Вот как надо себя вести украинкому человеку:всем смотреть и проникаться: https://www.youtube.com/watch?v=FyucNJiChp8&t=624s
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11.04.2021 01:27 Відповісти
Таке враження що президент Неньки не зеленський, а Байден
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11.04.2021 02:04 Відповісти
А хіба Зеленський президент, якесь непорозуміння, що назвалось "вироком"...
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11.04.2021 06:11 Відповісти
всё верно заявил.
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11.04.2021 03:08 Відповісти
він має на увазі, що міжнародна спільнота буде ще потужніше заявляти про свою стурбованість і занепокоєність?
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11.04.2021 08:42 Відповісти
може навіть про глибоку стурбованість, а як нам поталанить, то і про крайнє занепокоєння...
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11.04.2021 13:32 Відповісти
А хіба міністр оборони повинен говорити про реакцію Заходу. Для цього у нас є МЗС і маса політиків. Міністр оборони повинен мовчати і робити все, щоби армія була готова відбити напад.
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11.04.2021 09:02 Відповісти
Ти дебіл слугоуродівський скажи свою відповідь, а що скаже міжнародна спільнота побачимо та почуємо і без тебе недоколиханого.
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11.04.2021 09:42 Відповісти
Если Россия хочет припугнуть Украину и Мир войной то она крупно просчиталась. Если она начнет войну, тем более масштабную, то это будет выстрел в собственную глотку. Обстановка в мире давно уже поменялась, Путлеровская Россия уже не сможет запугивать и никто уже ее бояться не будет. Во-первых она себя дескредитировала не единожды в лице мировой общественности. Во-вторых оружие Рашки опозорило себя с с треском провалив защиту Армянских анклавов в Азербайджане. А тем временем оружие Америки все время совершенствуется. В третьих у проклятого Путина нет союзников, ну кто за него вступится? Разве что Лукошенко-ворюга, или обиженная Армения, может Сирия Ассада или Иран? Мы видим что Китай скорее всего потенциальный претендент на Туву и Забайкалье чем союзник, уже послал лошадь Лаврова в задницу.
И так. Путин всеми презираем, Россия трещит от санкций и презрения. Куда уж ей в таком виде воевать?
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11.04.2021 10:06 Відповісти
Да перестаньте нервничать, Путин УЖЕ пабедил!
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:

1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."

Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
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11.04.2021 10:24 Відповісти
РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 1309
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11.04.2021 11:07 Відповісти
Міністер Оборони , Генерал мав би сказати про "чітку і потужну відповідь" Української Армії, а не "міжнародного соЙОБщества" (зі своїми занепокоєннями і обуреннями). Це слова боягуза, що ховається за чужі спини,, а не воїна.
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11.04.2021 13:29 Відповісти
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