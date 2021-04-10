УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини
4 778 60

Держкомпанія Катару розраховує на швидке вирішення українською владою кризи в "зеленій" енергетиці, - Євтушенко

Держкомпанія Катару розраховує на швидке вирішення українською владою кризи в

Катарська державна компанія Nebras Power, яка стала інвестором деяких сонячних станцій України, розраховує, що українська влада незабаром вирішить боргову кризу в секторі відновлюваної енергетики та сприятиме генерації чистої енергії для українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reform.energy, про це заявив керуючий партнер компанії UDP Renewables Юрій Євтушенко, зазначивши, що Катар - одна з найбагатших, найамбітніших і найвпливовіших країн світу, а її державна компанія Nebras Power сповідує наступальний розвиток у галузі відновлюваної енергетики.

"Уряд давав гарантії цілій галузі у формі підписання меморандуму, доля якого всім відома. У нас є чинне законодавство, де все чітко прописано, нас ці правила влаштовують, інвесторів теж. Тому розраховуємо на те, що Україна стане більш зрілим, відповідальнішим і серйознішим гравцем на міжнародній арені", - сказав Євтушенко.

Він уточнив, що Nebras Power недавно стала власником контрольного пакета акцій кількох сонячних електростанцій в партнерстві з компанією UDP Renewables. У спільних планах інвесторів почати будівництво вітрових станцій на додаток до сонячних електростанцій.

Читайте також: Суди почали притягувати Кабмін до відповідальності за борги в "зеленій" енергетиці

"Це фактично перша велика угода після того, як галузь потрапила в кризу і підвішений стан. Якщо будуть з’являтися такі угоди щодо ринку, можна буде сказати про певне повернення довіри. Але поки це аванс Україні, її уряду і її інвестиційному клімату", - підкреслив керуючий партнер.

Він зазначив, що нові інвестори не відкидають можливість подавати судові позови на держпідприємство "Гарантований покупець", якщо проблема боргів у секторі збережеться.

"Ми не подавали до суду, але цю можливість маємо на увазі. Ведуться консультації з юридичними компаніями, і весь ринок цю можливість не відкидає. Але ми були і залишаємося прихильниками компромісу і діалогу", - додав Євтушенко. Він пояснив, що у зв'язку з наявністю боргів компанія була змушена реструктуризувати кредитний портфель.

"Ми зазнавали великих збитків і ще будемо їх зазнавати. Але виходить так, що на нашу заборгованість перед банками процентна ставка нараховується, а уряд в особі "Гарантованого покупця", не оплачуючи нашу дебіторку, фактично користується ресурсом безкоштовно. Це, звичайно ж, несправедливо, але стиснули зуби і спостерігаємо", - сказав керуючий партнер UDP Renewables.

На його думку, також залишається ризик, пов'язаний із заявою 47 народних депутатів до Конституційного суду про визнання неконституційним "зеленого" тарифу. "Це конкретний приклад, коли і без того турбулентну ситуацію розгойдує додатковий елемент політичних ризиків", - підсумував Євтушенко.

Читайте також: У 2020 році не виплачено жодної копійки з боргу перед виробниками відновлюваної енергетики. Кабмін тягне в одну сторону, НКРЕКП - в іншу, президент взагалі усунувся, - глава УАВЕ Козакевич

Як повідомляла Енергореформа, згідно з досягнутими домовленостями між UDP Renewables, стратегічним інвестором якої є холдингова компанія Василя Хмельницького UFuture, і Nebras Power, катарська держкомпанія стала власником контрольного пакета акцій в шести компаніях-операторах сонячних електростанцій.

Підписання контрактів між UDP Renewables і Nebras Power відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Державу Катар на початку квітня. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, бенефіціарними власниками UDP Renewables є Хмельницький (50%) і Сергій Євтушенко (50%).

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в галузі "зеленої" енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році становив 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики переказано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів у 2020 році становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн. За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені в зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище і підтримують розвиток "зеленої" енергетики в Україні.

Читайте також: Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство

Автор: 

Катар (251) інвестори (445) альтернативна енергетика (848)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Дякуємо, дуже дякуємо. Слава найвеличнішому.
показати весь коментар
10.04.2021 12:14
+8
так вот куда оно летало, очень переживает за солнечные батарейки дяди ахмета, как раз время, погодка наладилась солнышко вышло, нужно зарабатывать на доверчивых дурочках зелебобиках)) я думаб 6 грн за квт дяди ахмета это не предел.
показати весь коментар
10.04.2021 12:20
+6
чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года
Странно президент с ног сбился все инвестиции с Омана возит а тут такое.https://censor.net/ru/n3258888
показати весь коментар
10.04.2021 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, дуже дякуємо. Слава найвеличнішому.
показати весь коментар
10.04.2021 12:14 Відповісти
Потрібно закрити всі сонячні та вітрові електростанції, бо зелений тариф це удавка для України, тільки такий дебіл як Янукович міг взяти на Україну зобов'язання платити більше 5 грн за кіловат зеленої електроенергії. Маю надію Януковича за це повісять!
показати весь коментар
10.04.2021 13:36 Відповісти
так вот куда оно летало, очень переживает за солнечные батарейки дяди ахмета, как раз время, погодка наладилась солнышко вышло, нужно зарабатывать на доверчивых дурочках зелебобиках)) я думаб 6 грн за квт дяди ахмета это не предел.
показати весь коментар
10.04.2021 12:20 Відповісти
Ахметка тут ні до чого========Підписання контрактів між UDP Renewables і Nebras Power відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Державу Катар на початку квітня. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, бенефіціарними власниками UDP Renewables є Хмельницький (50%) і Сергій Євтушенко (50%).-----а до чого тут Катар?
показати весь коментар
10.04.2021 18:14 Відповісти
дела государственные планируются заранее, объявляются заранее, клоун как подлый засранец бегунок олигархов решает все вопросы по тихому, пытаясь скрыть свое гнилое нутро передвигается чартерами, все подробности будут чуть позже.
показати весь коментар
12.04.2021 08:45 Відповісти
В переводе с дипломатического - ждем, когда повысите цену на электричество в несколько раз. Тогда будем вместе с ахметкой доить мудрый украинский нарід.
показати весь коментар
10.04.2021 12:20 Відповісти
Почему два года назад тарифы были меньше в два раза, зеленая енергетика работала еще и Енергоатом был в прибыли?
Шо изменилось?
показати весь коментар
10.04.2021 12:24 Відповісти
Изменилось то, что к власти муууудрый нарид привел новые зебанутые лица, и 90% из них неизлечимые идиоты.
показати весь коментар
10.04.2021 12:36 Відповісти
"зеленая енергетика работала еще и Енергоатом был в прибыли?
Шо изменилось?"

Конечно изменилось. В конце 2019-начале 2020 был введен в эксплуатацию огромный объем СЭС и ВЭС. Генерация так называемой "зеленой энергетики" сейчас в 2,5 раза больше, чем 2 года назад и это разбалансирует систему (ибо СЭС и ВЭС вырабатывают электроэнергию не тогда, когда она нужна, а тогда, когда погодные условия подходящие) и потому для компенсации приходится задействовать дорогую электроэнергию с ТЭС.
показати весь коментар
10.04.2021 13:04 Відповісти
Клоун, даже если б єто было правдой то почему Енергоатом стал убыточен?
Єто тоже зеленая енергетика?
на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем - 10,8 млн МВт-ч - по цене 1150 грн за МВт-ч также https://biz.censor.net/n3238364. Источник: https://biz.censor.net/n3239890
показати весь коментар
10.04.2021 13:13 Відповісти
Могу добавить:
Разбалансировка украинской энергосистемы из-за солнечной энергии уже достигает опасного уровня. Гасить ее атомными реакторами нельзя. Вспомним Чернобыль - там пытались поиграть мощностью реактора. Поэтому реакторы на АЭС приходится останавливать. Пытаются сгладить разбалансировку с помощью перетока электроэнергии из России. Это не приведет ни к чему хорошему.
Могут спросить: а как же в Германии пользуются солнечными станциями без проблем? Но там кроме солнечных станций есть ветровые станции. Они вырабатывают электроэнергию в разное время. А главное, немцы построили много газогенераторных электростанций, которые позволяют производить электроэнергию в широких пределах и быстро менять ее выработку. Достаточно регулировать подачу газа на газовую турбину как угодно. Поэтому немцам не страшны перепады в выработке "зеленой" энергии.
показати весь коментар
10.04.2021 13:26 Відповісти
Пусть идут лесом (или пустыней). Никакой халявы за счёт украинцев больше не будет.
показати весь коментар
10.04.2021 12:21 Відповісти
Будет, будет, для бубочки не впервые ставить лохов, которые его выбрали, в позу.
показати весь коментар
10.04.2021 12:33 Відповісти
чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года
Странно президент с ног сбился все инвестиции с Омана возит а тут такое.https://censor.net/ru/n3258888
показати весь коментар
10.04.2021 12:22 Відповісти
Еще два года назад, зелупа мог подать иск в конституционный суд по поводу неконституционности ахметовско-рыговского закона о зеленой энергетике. Этот закон легко мог бы быть признан неконституционным, поскольку нарушает правила свободной конкуренции, равности граждан и тд. Но шуту гороховому не до дешевой энергии для народа, ему нужно срочно набивать карманы тех, кто его привел к власти.
показати весь коментар
10.04.2021 12:25 Відповісти
поскольку нарушает правила свободной конкуренции, равности граждан

==
Наоборот, этот закон устанавливает свободную конкуренцию и равность граждан.
показати весь коментар
10.04.2021 12:56 Відповісти


Точно - конкуренцию для нескольких сотен граждан за счет ограбления остальных 30 миллионов граждан.
показати весь коментар
10.04.2021 13:06 Відповісти
А ты это докажи, брехунок.
показати весь коментар
10.04.2021 13:17 Відповісти
Брехунок тут только ты. А доказывается это элементарно - достаточно сравнить цену, которую платят за так называемую "зеленую" энергию и сравнить ее с ценой электроэнергии, которую вырабатывают АЭС.
И это при том, что выработка ЭЭ АЭС стабильна и прогнозируема, а выработка ЭЭ через СЭС - нестабильна и непрогнозируема, а потому разбалансирует систему и требует большего использования ТЭС (самых экологических вредных ЭС), ибо только при помощи ТЭС возможно компенсировать набежавшие на СЭС тучки, ибо АЭС не умеют работать в старт-стоповом режиме.
В итоге получаем - значительное повышение стоимости электроэнергии (то есть - ограбление на ровном месте граждан Украины), получаем больший удар по экологии (ибо приходится больше задействовать вредные ТЭС). Какие плюсы? Для большинства - никаких вообще.
А вот для Ахметки и более мелких кровососов - да, плюсы - ибо они могут по сверхвысоким тарифам грабить Украину, а Ахметка - дважды, ибо разбалансировку энергосистемы от его СЭС он компенсирует своими ТЭС - тоже по завышенным тарифам - везде профит.
показати весь коментар
10.04.2021 14:29 Відповісти
Кацап, ты даже не общаешься, а копипастишь методички, причём все доводы лживы -
1.Выработка АЭС опасна для человека и окружающей среды и дороже ВИЭ в несколько раз. Неутъдивительно что кацапьё вроде тебя не считает в цене загубленную природу и человеческие жертвы.
2.СЭС требует большей вырабтки ТЭС - брехня. Выработка ТЭС стала меньше, угля закупается меньше - изучай статистику генерации ТЭС по годам.
3. Ограбление граждан - брехня, выплаты по зеленому тарифу осуществляются за счёт сэкономленного бюджета ТЭС, где идёт сокращение закупок твёрдого топлива - учи экономику.
показати весь коментар
10.04.2021 14:52 Відповісти
Кацап из нах двоих только ты, ибо именно ты ратуешь за ограбление Украины и украинцев.

"1.Выработка АЭС опасна для человека и окружающей среды и дороже ВИЭ в несколько раз."
Ложь. Выработка ЭЭ АЭС - самая дешевая, примерно в 10 раз дешевле того, что мы сейчас вынуждены платить за электроэнергию ВИЭ. То есть - себейстоимость выработки ВИЭ, конечно же, не на столько высока - но за счет крайне завышенных тарифов - разница получается именно в 10 раз.

2. "Выработка ТЭС стала меньше" Это ложь. Электроэнергия, вырабатываемая СЭС И ВЭС никак не может уменьшить электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, ибо последняя компенсирует пиковые нагрузки, в то время как не-пиковую, стабильную часть ЭЭ вырабатывали только АЭС. То есть ради СЭС и ВЭС приходится уменьшать именно выработку ЭЭ на АЭС. А ТЭС в компенсационном режиме (то есть - в самом дорогом для потребителя) загружены гораздо больше, чем раньше, ибо работа СЭС и ВЭС нестабильна и непрогнозируема.

3. " Ограбление граждан - брехня, выплаты по зеленому тарифу осуществляются за счёт сэкономленного бюджета ТЭС"
Ну это уже на столько махровая пурга, что даже смешно.
показати весь коментар
10.04.2021 15:06 Відповісти
1. "Цену" для АЭС кто считает? Тупой кацап вроде тебя, у которого жизнь и здоровье человека - копейка.Дешёвая энергия АЭС - брехъня. Один только обьтект "Укрытие" стоит миллиарды долларов.А последствия аварии не поддаются посдчётам вообще - они бесконечно дороги..

2."никак не может уменьшить электроэнергии, вырабатываемой ТЭС"
===
Ты снова брешешь, не изучив статистику. А она гласит, что выработка ТЭС уменьшается с каждлым годом.Тебя, кацапского тролля и ненавистника ВИЭ нужно забанить.

Ну это уже на столько махровая пурга, что даже смешно.

==
Смешно для даунов, не умеющих считать. Угля стали покупать меньше - сэкономленные деньги идут для оплаты зелёного тарифа.
показати весь коментар
10.04.2021 16:02 Відповісти
Тупой кацап среди нас двоих именно ты, ибо именно ты топишь за ограбление украинского народа.

" которого жизнь и здоровье человека - копейка"
Выбросы от ТЭС, которые вынуждены запускаться в старт-стоповом режиме для стабилизации системы, значительно опаснее для экологии, чем выбросы с АЭС.

". Угля стали покупать меньше - сэкономленные деньги идут для оплаты зелёного тарифа."
Абсолютный бред, ибо никаких сэкономленных денег нет - и для оплаты "зеленых тарифов" денег нет.
ТЭС переходят в старт-стоповый режим работы для компенсации пиковых нагрузок и проблем с "тучка набежала". При этом цена электроенегрии, выработанной на ТЭС в таком режиме возрастает до 30 грн/кВт - ни о какой экономии тут и речи быть не может. Зато идут сверхприбыли кровососу Ахметову, который нагревает Украину дважды - и на свехвысоких зеленых тарифах и не невообразимо высоких тарифах ЭЭ с ТЭС в стартстоповом режиме.
показати весь коментар
11.04.2021 22:38 Відповісти
Не я а ты топишь за ограбление украинского народа, рекламируя убыточные и вредные УСТАРЕВШИЕ ВИДЫ ВЫРАБОТКИ.Не я а ты брешешь - ТЭС ежегодно сокращает выработку из-за работы СЭС! Читай статистику, бєстолочь, угля закупается меньше с каждым годом , и сокращение закупок угля началось ещё при Азарове!
показати весь коментар
11.04.2021 22:46 Відповісти
Еще раз для брехуна и манипултора: СЭС и ВЭС не могут заменить выработку ЭЭ с ТЭС по банальной причине - ТЭС могут давать ЭЭ тогда, когда она нужна, а СЭС и ВЭС дают ЭЭ тогда, когда подходящие погодные условия. Именно по этой причине в той же Германии пришлось строить газогенераторные станции для балансировки системы из-за слишком большого количества СЭС и ВЭС.
ТЭС балансируют систему, СЭС и ВЭС - разбалансируют систему. Потому чем больше используется СЭС и ВЭС - тем сильнее приходится балансировать систему при помощи ТЭС. А под сокращение попадает самая дешевая ЭЭ с АЭС, ибо АЭС вырабатывают минимально необходимый уровень ЭЭ, который уменьшается из-за СЭС и ВЭС.
показати весь коментар
12.04.2021 08:28 Відповісти
Брехун тут не я , а только ты, "подходящие погодные условия" на Украине есть всегда - это не маленькая Германия или Польша со Словакией, это СОЛНЕЧНЫЙ СТЕПНОЙ РЕГИОН, запиши себе на лбу . На Украине не бывает облака площадью на всю страну, а инсоляция одна из лучших в Европе, но тебе, бестолочи, это неведомо. Полностью пасмурная страна может быть Германия, собственно поэтому дебилы необразованные её и приводят как неудачный пример. А балансировочные расходы на Украине мна порядок меньше расходов на уголь при полном отсутсТвии СЭС!
показати весь коментар
12.04.2021 08:49 Відповісти
ибо никаких сэкономленных денег нет

==
Голословный бред брехунка, не знакомого со статистикой выработки ТЭС по годам.
показати весь коментар
11.04.2021 22:47 Відповісти
Учитывая то, что с определенного количества СЭС и ВЭС - они заменяют вовсе не ЭЭ с ТЭС, а уже ЭЭ с АЭС, которая в 10 раз дешевле, чем переоцененная ЭЭ с СЭС, а ТЭС используются для балансировки (при этом стоимость ЭЭ с них возрастает на порядок) - да, ты лжешь и бредишь, ибо никаких сэкономленных денег нет, тк 1 кВт выработанный на ТЭС в компенсаторном режиме по цене = 10 кВт выработанных в плановом режиме.
показати весь коментар
12.04.2021 08:44 Відповісти
Брехунок. энергия АЭС в 10 раз дороже ВИЭ, так как никто не считает расходы на постройку новых реакторов , расходы на захоронение ЯО, ущерб экосистемы. Стоимость балансировки на порядок дешевле, чем полное отсутсвие ВИЭ! Ты кацапский брехун!
показати весь коментар
12.04.2021 08:52 Відповісти
Брехунок - нам не нужно строить новые реакторы - проблема в том, что мы вынуждены останавливать УЖЕ ПОСТРОЕННЫЕ реакторы ради того, чтобы мудаки и кровососы вроде тебя имели бы возможность пограбить нашу страну власть. То есть - мы отказываемся от почти дармовой ЭЭ ради того, чтобы ты, мудак, вместе с мудаком Ахметкой могли заработать за счет того, что мы все заплатим больше.

"Стоимость балансировки на порядок дешевле, чем полное отсутсвие ВИЭ!"
Это абсолютная ложь. Если бы ЭЭ с ВИЭ оплачивалась по реальным тарифам - это одно, но оплата по тем тарифам, которые есть - это огромная переплата. А оплата работы ТЭС при балансировке на порядок выше, чем при предзаказе, так что дешевле она быть не может в принципе.
показати весь коментар
12.04.2021 09:42 Відповісти
нам не нужно строить новые реакторы

==
ты снова сбрехал, брехунок. Новые реакторы АЭС не строят по банальной причине - нет денег. Это очень дорого, в несколько раз дороже ВИЭ и затрат на балансировку. А разобрать и утилизировать ядерный реактор также стоит миллиарды евро. Поэтому никакой "дармовой" энергии от АЭС не существует. Это блеф и враньё, а ты - кацапский тролль. Отвечай чей Крым.
показати весь коментар
12.04.2021 09:54 Відповісти
Я как раз не соврал. А вот ты, брехунок, никак не ответил на факты - что из-за СЭС и ВЭС мы вынуждены останавливать уже построенные реакторы! То есть - вместо того, чтобы получать дешевую электроэнергию с уже построенных АЭС - мы останавливаем блоки ради того, чтобы несколько мудаков и кровососов могли набить свою мошну ПО ЗАВЫШЕННЫМ ТАРИФАМ.

Ибо - еще раз повторю принципе работы АЭС - их невозможно использовать в старт-стоповом режиме - это крайне опасно - потому они дают стабильный минимум потребления ЭЭ. При введении СЭС и ВЭС, выкуп ЭЭ с которых которые за каким-то хреном имеет приоритет над всем остальным (что уже нарушает принципы конкуренции) - это в первую очередь бьет именно по АЭС, ибо уменьшает тот самый необходимый минимум выработки - как результат - остановленные блоки с дармовой ЭЭ с АЭС, что повышает себестоимость остальной ЭЭ, получаемой с АЭС Ибо остановленные блоки нужно продолжать обслуживать без получения с них ЭЭ, что автоматом перекладывает эти расходы на себестоимость выработки ЭЭ с работающих блоков.

Не знаю, кацап ты или нет, но то, что ты гнида, выступающая за ограбление Украины - это 100%.
показати весь коментар
12.04.2021 10:07 Відповісти
ты снова брешешь, потому что "УЖЕ построенные реакторы" исчерпали срок службы. Восстанавливать их нет смысла, а денег тем более.
показати весь коментар
12.04.2021 13:03 Відповісти
Это ты снова брешешь, ибо они не исчерпали срок службы.
показати весь коментар
12.04.2021 14:09 Відповісти
Ты карябаешь голословную брехню! 7 украинских энергоблоков давно отслужили проектный ресурс, продление ресурса чревато проблемами безопасности, поэтому Украина переходит на ВИЭ.
показати весь коментар
12.04.2021 14:53 Відповісти
из-за СЭС и ВЭС мы вынуждены останавливать уже построенные реакторы!

==
брехня. остановки реакторов только из-за исчерпания ВРЕМЕНИ проектного срока службы.
показати весь коментар
12.04.2021 14:54 Відповісти
А вот это уже чистая ложь. Заврался ты, гнида, вместе с ахметкой грабящая Украину.
показати весь коментар
12.04.2021 20:52 Відповісти
Болван, зайди на сайт энергоатома и сам убедись - блоки один за другим исчерпывают проектный срок эксплуатации. Те что можно подшаманить - шаманят.
показати весь коментар
12.04.2021 23:14 Відповісти
Забавно, что Рошен мог это сделать на протяжении 5 лет...но вместо этого при нем был принят еще один закон в поддержку этого грабежа страны.
показати весь коментар
10.04.2021 13:05 Відповісти
Забавно, что петухович не мог это сделать напротяжении 2 лет.
показати весь коментар
10.04.2021 13:36 Відповісти
Верно. Из этого делаем вывод, что все 3 - одинаковые?
показати весь коментар
10.04.2021 14:30 Відповісти
А шо, найвелычнишый разве хоть раз прокукарекает правду? Он ищет лохов, как, например 13 млн муууудрого нариду, пообещает этим дебилам, что у них закончится бедность и они все разбогатеют. Тупое быдло радостно заблеяло, проголосовало за бубочку, а он в благодарность вытер свою ЗЕленую жопу мордами этих дебилов.
То-же самое будет и с Катаром. У ЗЕбанутого бубочки без лоха жизнь плоха.
показати весь коментар
10.04.2021 12:30 Відповісти
Суки, когда вы отмените закон проо доплаты за зилёную энергетику???
показати весь коментар
10.04.2021 12:39 Відповісти
в 2030 году, надеюсь ты доживёшь.
показати весь коментар
10.04.2021 12:57 Відповісти
Мы ожидаем притока денег от инвесторов, а нам предлагает их отток. Пока нас не связывают обязательства нужно это дело прекращать.
показати весь коментар
10.04.2021 12:44 Відповісти
Русня требует денег?
показати весь коментар
10.04.2021 12:49 Відповісти
Какой еще гарантированный покупатель? В Европе свободный рынок, никто не обязан покупать дорогую солнечную энергию. Инвесторы должны демонтировать солнечные панели и разместить их где нибуть в Катаре или другой стране готовую платить такую цену.
показати весь коментар
10.04.2021 13:19 Відповісти
В Европе был такой же период зелёных дотаций ещё с девяностых годов, и выплаты были поболее украинских, так что хватит брехать про "свободный рынок".
показати весь коментар
10.04.2021 13:21 Відповісти
катар ждет решения кризиса - перевод зеленой енергетики на общие правила генерации... никаких ценовых преференций, рынок для всех один.
показати весь коментар
10.04.2021 13:28 Відповісти
А балансировать эту зеленку вы как будете? Вся генерация на юге, потребление в центре и на севере.
показати весь коментар
10.04.2021 13:28 Відповісти
Мразота ахмєтовська для цього і вбиває атомну енергетику...
показати весь коментар
10.04.2021 13:30 Відповісти
Йоханий ти зелений підар! Ти, **** обрізана, для народу зробиш хоч щось?
Все для ахмєтки...Тварь...
показати весь коментар
10.04.2021 13:29 Відповісти
"рассчитывает, что украинские власти в скором времени решат долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики"

"не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится"

"По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа."



перевожу для зебуинов. Арабы дали мешок денег, но в ответ планируют забрать самолет таких денег за счет нашего самого честного зеленого тарифа, которого даже в ЕС нет и не будет такого...и их ниипет что это будет конец экономике Украины. Так осел вместо того чтобы выкинуть таких быдло-"инвесторов" с рынка и выкупить их долю в государство, дальше хочет привлечь от них денег чтоб окончательно положить страну в долги. Зеленую энергетику не может себе позволить даже оч богатые страны ЕС, не то что мы.
показати весь коментар
10.04.2021 13:33 Відповісти
аааа....я ж забыл про рынок земли))) потом нарисованные долги арабам за солце осел отдаст землей Украины...в этом наверное и план
показати весь коментар
10.04.2021 13:34 Відповісти
Так воно і є...
показати весь коментар
10.04.2021 13:41 Відповісти
Не бреши, в ЕС был зелёный тариф ещё с девяностых и побольше украинского.
показати весь коментар
10.04.2021 13:44 Відповісти
где он сейчас, этот тариф? сколько он составляет?? выше или ниже нашего? лишь бы что то ляпнуть
В Германии «зеленый» тариф в 2016 году составлял 12,31 евроцента/кВтч. В Украине он был выше и составлял 19 евроцентов, а с 1 января 2017 года - 18 евроцентов.

Те мы богаче Германии???
Атомная энергетика вырабатывает 70,6 % электроэнергии во Франции. По состоянию на июль 2020 года, Франция имеет 56 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 61,4 ГВт.

А может мы умнее Франции??
Ах вы ж ущербные...
показати весь коментар
10.04.2021 14:17 Відповісти
И не надейтесь - это не хилая харчевня у олигархов.
показати весь коментар
10.04.2021 14:52 Відповісти
Почему только у олигархов? 30 тысяч домохозяйств уже установили у себя солнечные панели и годовой прирост таких домохозяйств 8 тысяч за год))))
Молодцы и умнички, чтобы завидущие хомяки тут не варнякали!
Чем ныть, лучше бы свою зеленую бестолочь заставили прижать беню с пинчуком--глядишь и цены бы на электрику снизились!
Не может 8% зеленой энергии повысить общие цены в два раза!
показати весь коментар
10.04.2021 21:29 Відповісти
 
 