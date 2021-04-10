Держкомпанія Катару розраховує на швидке вирішення українською владою кризи в "зеленій" енергетиці, - Євтушенко

Катарська державна компанія Nebras Power, яка стала інвестором деяких сонячних станцій України, розраховує, що українська влада незабаром вирішить боргову кризу в секторі відновлюваної енергетики та сприятиме генерації чистої енергії для українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reform.energy, про це заявив керуючий партнер компанії UDP Renewables Юрій Євтушенко, зазначивши, що Катар - одна з найбагатших, найамбітніших і найвпливовіших країн світу, а її державна компанія Nebras Power сповідує наступальний розвиток у галузі відновлюваної енергетики.

"Уряд давав гарантії цілій галузі у формі підписання меморандуму, доля якого всім відома. У нас є чинне законодавство, де все чітко прописано, нас ці правила влаштовують, інвесторів теж. Тому розраховуємо на те, що Україна стане більш зрілим, відповідальнішим і серйознішим гравцем на міжнародній арені", - сказав Євтушенко.

Він уточнив, що Nebras Power недавно стала власником контрольного пакета акцій кількох сонячних електростанцій в партнерстві з компанією UDP Renewables. У спільних планах інвесторів почати будівництво вітрових станцій на додаток до сонячних електростанцій.

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"Це фактично перша велика угода після того, як галузь потрапила в кризу і підвішений стан. Якщо будуть з’являтися такі угоди щодо ринку, можна буде сказати про певне повернення довіри. Але поки це аванс Україні, її уряду і її інвестиційному клімату", - підкреслив керуючий партнер.

Він зазначив, що нові інвестори не відкидають можливість подавати судові позови на держпідприємство "Гарантований покупець", якщо проблема боргів у секторі збережеться.

"Ми не подавали до суду, але цю можливість маємо на увазі. Ведуться консультації з юридичними компаніями, і весь ринок цю можливість не відкидає. Але ми були і залишаємося прихильниками компромісу і діалогу", - додав Євтушенко. Він пояснив, що у зв'язку з наявністю боргів компанія була змушена реструктуризувати кредитний портфель.

"Ми зазнавали великих збитків і ще будемо їх зазнавати. Але виходить так, що на нашу заборгованість перед банками процентна ставка нараховується, а уряд в особі "Гарантованого покупця", не оплачуючи нашу дебіторку, фактично користується ресурсом безкоштовно. Це, звичайно ж, несправедливо, але стиснули зуби і спостерігаємо", - сказав керуючий партнер UDP Renewables.

На його думку, також залишається ризик, пов'язаний із заявою 47 народних депутатів до Конституційного суду про визнання неконституційним "зеленого" тарифу. "Це конкретний приклад, коли і без того турбулентну ситуацію розгойдує додатковий елемент політичних ризиків", - підсумував Євтушенко.

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Як повідомляла Енергореформа, згідно з досягнутими домовленостями між UDP Renewables, стратегічним інвестором якої є холдингова компанія Василя Хмельницького UFuture, і Nebras Power, катарська держкомпанія стала власником контрольного пакета акцій в шести компаніях-операторах сонячних електростанцій.

Підписання контрактів між UDP Renewables і Nebras Power відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Державу Катар на початку квітня. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, бенефіціарними власниками UDP Renewables є Хмельницький (50%) і Сергій Євтушенко (50%).

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в галузі "зеленої" енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році становив 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики переказано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів у 2020 році становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн. За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені в зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище і підтримують розвиток "зеленої" енергетики в Україні.

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