Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ та 11 областей, у 19 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ

Станом на 10 квітня у Києві та 19 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні опинилися 11 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

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У "жовтій" зоні перебувають дві області - Івано-Франківська та Херсонська.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину.