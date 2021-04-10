УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5723 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 367 5

Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ та 11 областей, у 19 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ

Епідзонування України: в

Станом на 10 квітня у Києві та 19 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні опинилися 11 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали

У "жовтій" зоні перебувають дві області - Івано-Франківська та Херсонська.

Епідзонування України: в червоній зоні Київ та 11 областей, у 19 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норма госпитализации превышена, но у зеленых это еще не Красная Зона
показати весь коментар
10.04.2021 12:45 Відповісти
это подписка на будущие "посадки"?
Че вы блин делали более года то? Кх-кх(черт, вирус, собирается в храм) Неужели не можно было дать все деньги на храмы? Бесбобожники, я все скажу Аллаху(сорри за цитату сир. мальчика)
Не, ну реально - не стыдно статистикой блеваться, вместо того шоб ездить везде и шоб не засмеяли, как досталось Ляшко? ..... а, ну да, нормально боретесь, я бы ваще Путина забил на борьбу.
показати весь коментар
10.04.2021 12:57 Відповісти
Да закрасте уже все регионы в красный цвет, не мучайте себя и людей!
показати весь коментар
10.04.2021 13:48 Відповісти
Всіх педагогів Чернігівщини треба на дистанційне навчання! Чому в Менській ОТГ працює ІРЦ? Чи там педагоги не розносять віруси?
показати весь коментар
10.04.2021 16:25 Відповісти
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
показати весь коментар
10.04.2021 17:44 Відповісти
 
 