Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ та 11 областей, у 19 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ
Станом на 10 квітня у Києві та 19 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні опинилися 11 областей і місто Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
У "помаранчевій" зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.
У "жовтій" зоні перебувають дві області - Івано-Франківська та Херсонська.
Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що Закарпатська область 11 квітня виходить із "червоної" зони карантину.
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Че вы блин делали более года то? Кх-кх(черт, вирус, собирается в храм) Неужели не можно было дать все деньги на храмы? Бесбобожники, я все скажу Аллаху(сорри за цитату сир. мальчика)
Не, ну реально - не стыдно статистикой блеваться, вместо того шоб ездить везде и шоб не засмеяли, как досталось Ляшко? ..... а, ну да, нормально боретесь, я бы ваще Путина забил на борьбу.