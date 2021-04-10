Резніков про фейк російської пропаганди щодо вбивства 5-річної дитини в ОРДЛО: Жоден БПЛА так не літає

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував фейк російської пропаганди про загибель 5-річної дитини на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Обговорюючи місце підриву дитини, Резніков зауважив: "Проста річ. Місто від лінії розмежування розташоване за понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостереження".

Він наголосив, що це ще одна пропагандистська "штучка".

"Що нібито українські війська зробили щось погане проти мирного населення. Це справді підняття градуса", - пояснив Резніков.

Міністр пояснив, що вважає, що таким чином Росія хоче, аби "Штати їх побачили", і згадав про пропагандистську фразу Кремля часів війни проти Грузії: "Спонукання до миру".

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Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".