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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Резніков про фейк російської пропаганди щодо вбивства 5-річної дитини в ОРДЛО: Жоден БПЛА так не літає

Резніков про фейк російської пропаганди щодо вбивства 5-річної дитини в ОРДЛО: Жоден БПЛА так не літає

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував фейк російської пропаганди про загибель 5-річної дитини на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Обговорюючи місце підриву дитини, Резніков зауважив: "Проста річ. Місто від лінії розмежування розташоване за понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостереження".

Він наголосив, що це ще одна пропагандистська "штучка".

"Що нібито українські війська зробили щось погане проти мирного населення. Це справді підняття градуса", - пояснив Резніков.

Міністр пояснив, що вважає, що таким чином Росія хоче, аби "Штати їх побачили", і згадав про пропагандистську фразу Кремля часів війни проти Грузії: "Спонукання до миру".

Читайте також: Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".

Автор: 

діти (5123) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+15
...Давно никто даже из коллаборционистов-террористов, воюющих на стороне оккупационных войск, не знает, где и как именно, да и что именно у них заминировано. Российские войска не передают данные про минные поля местным, местные настолько крепки силой духа, что окружают свои стоянки минными полями по кругу, - наверное, опасаясь удара с тыла, где стоят россияне.
Вот только в статистику, выгодную информационным кураторам случаи «бытового» подрыва не попадают. Это не выгодно. Это раскрывает и тотальное воровство снарядов, и указывает на обнищание населения, пилящих снаряды ножовкой для сдачи в металлолом, и повальное загрязнение ОРДЛО отходами российского военпрома.
А вот гибнущие от безалаберности взрослых дети - самое то. Сколько их, загубленных взрослыми? Один Бог знает. Вот в Лутугино зимой погибло 4 ребенка. Двух списали на волка, мол, утянул ребенка прямо со двора. Правда, на теле не было обнаружено ни укусов, ни следов хищника, все равно списали на огромные волчьи стаи, свободно курсирующие по ОРДЛО. Мамы погибших детей во время их нахождения на улице, были пьяны. Девочкам было по 4 и 6 лет. Из такого пропаганду не слепишь. Поэтому в соцсетях повозмущались, на том и закончилось.
Еще два ребенка погибло от истощения и болезней. Но, это известно лишь о тех детях, о которых хоть кто-то напишет в соцсетях. На самом деле в ОРДЛО погибает и пропадает без вести очень много детей. Они там нужны лишь для выплат и гуманитарки. Родители пьют или наркоманы. Таких асоциальных семей там все больше.
Известны и случаи подрыва несовершеннолетних на минных полях, при разборке снарядов, но это так далеко от линии фронта, что на беспилотник не повесишь, как и на укро-ДРГ. Поэтому к таким семьям не приезжают именитые адвокаты Монтяны, про них не снимают эмпатические ролики «не забудем, не простим».
Дети ОРДЛО - заложники взрослых. Их тупости, дурости, амбиций и воспитания. Но, дети ОРДЛО растут в этой среде, напитываясь ею, как губка, и в них уже та, их, ОРДЛынская мораль, их мир, их видения чести, совести, правды. Подростки ОРДЛО самые активные и востребованные массовщики для патриотическо-триколорадных шоу. Они искренне говорят на камеру про ненависть к Украине. Они искренне позируют в военной форме. Они искренне верят в то, что они русские люди, их ждут в Москве. ОРДЛО стало давно поставщиком юных тел в РФ. А еще вот, дети всегда нужны для съемок российской пропаганды. Мертвые дети. - О. Степова https://sprotyv.info/analitica/novosti-iz-zony-sinka-i-nishheta-druzya-vojny-i-smerti?amp&__twitter_impression=true
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10.04.2021 13:10
+13
дебилы с двумя паспортами этого не хотят понимать, ну и по..й.
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10.04.2021 13:03
+13
Росєянє,це мутовані істоти кремлівської селекціі,потвори без роду та племені ,зайвохромосомні потвори з "русскоязичной" щелепою !!!)))
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10.04.2021 13:07
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биомассе пройдет.
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10.04.2021 13:03 Відповісти
Росєянє,це мутовані істоти кремлівської селекціі,потвори без роду та племені ,зайвохромосомні потвори з "русскоязичной" щелепою !!!)))
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10.04.2021 13:07 Відповісти
Боротись з російською пропагандою потрібно не спростуваннями російських фейків а наступом на фронті!
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10.04.2021 13:23 Відповісти
какой ты вумный еврейский мальчик, сидя дома за клавиатурой, попивая чаек
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10.04.2021 18:14 Відповісти
Сміливим допомагає Бог, той хто наступає має перевагу за рахунок ініціативи!
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10.04.2021 19:50 Відповісти
маленька поправочка: вони не зайвохромосомні, бо так ти і даунів сюди прив"язуєш, а хвороби то різні. Вони русскохромосомні, бо за даними міністра культури парашки, саме ця РУССКАЯ ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА відповідає за виживання русской биомассьі. тому хоч вона і лишня, але все ж таки русская, що і відрізняє їх від інших із зайвою хромосомою. тому РУССКОХРОМОСОМНТЬІЕ, і даунів не зачіпаєш, і хворобу чітко називаєш.
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10.04.2021 14:17 Відповісти
дебилы с двумя паспортами этого не хотят понимать, ну и по..й.
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10.04.2021 13:03 Відповісти
росия на том стадии что просто открывая рот уже понятно что врут. Нафига лишний раз повторять и опровергать то дерьмо что с нее лезет?.
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10.04.2021 13:04 Відповісти
Рассия "на той стадии" уже лет триста!
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10.04.2021 13:29 Відповісти
Що коментувати ,параноїдальну маячню шизофреників "Русского мира" !!!)))))
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10.04.2021 13:05 Відповісти
...иксперд по БПЛА, блд Еще поинтересуйся мнением Игарешки Л по этому поводу
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10.04.2021 13:06 Відповісти
так скільки все0таки малому було років? Срана.уа пише 4, цензор пише 5, мені попадались варіанти 6. А бьіл ли мальчик?
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10.04.2021 13:06 Відповісти
Видать таки был когда-то, пока не нашел "ананас".
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10.04.2021 13:13 Відповісти
Был мальчик, ему было 46 лет когда он скончался от церроза печени. Но для матери даже в 60 лет мальчик остаётся мальчиком.
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10.04.2021 13:14 Відповісти
мальчик был, и действительно погиб.
Но ВСУ к его смерти не причастны.
Местные пишут, что кто- то с родственников ребёнка во двор то ли гранату или ещё что - то взрывное притащил, ребёнок взял в руки и взорвался. Но рашке это не важно, уже который день волают, что украинцы убили ребёнка.
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10.04.2021 13:16 Відповісти
монтян у ранці заявляла про двох дядьків, що тікали, а після обіду вже про дрон.
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10.04.2021 14:19 Відповісти
проституке монтян верить - себя не уважать
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10.04.2021 14:49 Відповісти
Малий загинув дньом 2 квітня, тоді місцеві в соцмережах писали, що найшов в гаражі діда серед мотлоху якусь гранату і підірвався. А 3го приїхали військори з мацькви і почалося про бпла.
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10.04.2021 15:44 Відповісти
Вони навітть ім'я різні називають!))&
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10.04.2021 14:03 Відповісти
...Давно никто даже из коллаборционистов-террористов, воюющих на стороне оккупационных войск, не знает, где и как именно, да и что именно у них заминировано. Российские войска не передают данные про минные поля местным, местные настолько крепки силой духа, что окружают свои стоянки минными полями по кругу, - наверное, опасаясь удара с тыла, где стоят россияне.
Вот только в статистику, выгодную информационным кураторам случаи «бытового» подрыва не попадают. Это не выгодно. Это раскрывает и тотальное воровство снарядов, и указывает на обнищание населения, пилящих снаряды ножовкой для сдачи в металлолом, и повальное загрязнение ОРДЛО отходами российского военпрома.
А вот гибнущие от безалаберности взрослых дети - самое то. Сколько их, загубленных взрослыми? Один Бог знает. Вот в Лутугино зимой погибло 4 ребенка. Двух списали на волка, мол, утянул ребенка прямо со двора. Правда, на теле не было обнаружено ни укусов, ни следов хищника, все равно списали на огромные волчьи стаи, свободно курсирующие по ОРДЛО. Мамы погибших детей во время их нахождения на улице, были пьяны. Девочкам было по 4 и 6 лет. Из такого пропаганду не слепишь. Поэтому в соцсетях повозмущались, на том и закончилось.
Еще два ребенка погибло от истощения и болезней. Но, это известно лишь о тех детях, о которых хоть кто-то напишет в соцсетях. На самом деле в ОРДЛО погибает и пропадает без вести очень много детей. Они там нужны лишь для выплат и гуманитарки. Родители пьют или наркоманы. Таких асоциальных семей там все больше.
Известны и случаи подрыва несовершеннолетних на минных полях, при разборке снарядов, но это так далеко от линии фронта, что на беспилотник не повесишь, как и на укро-ДРГ. Поэтому к таким семьям не приезжают именитые адвокаты Монтяны, про них не снимают эмпатические ролики «не забудем, не простим».
Дети ОРДЛО - заложники взрослых. Их тупости, дурости, амбиций и воспитания. Но, дети ОРДЛО растут в этой среде, напитываясь ею, как губка, и в них уже та, их, ОРДЛынская мораль, их мир, их видения чести, совести, правды. Подростки ОРДЛО самые активные и востребованные массовщики для патриотическо-триколорадных шоу. Они искренне говорят на камеру про ненависть к Украине. Они искренне позируют в военной форме. Они искренне верят в то, что они русские люди, их ждут в Москве. ОРДЛО стало давно поставщиком юных тел в РФ. А еще вот, дети всегда нужны для съемок российской пропаганды. Мертвые дети. - О. Степова https://sprotyv.info/analitica/novosti-iz-zony-sinka-i-nishheta-druzya-vojny-i-smerti?amp&__twitter_impression=true
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10.04.2021 13:10 Відповісти
Лапті ляпнули, ти тепер виправдовуйся.
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10.04.2021 13:10 Відповісти
Лапиям побую. Нужен повод нападения неважно какой .
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10.04.2021 15:11 Відповісти
Им бесполезно доказывать. Они уже видели и "пятикилометрового" истребителя, сбившего пассажирский "Боинг"
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10.04.2021 13:11 Відповісти
И нигде не одним словом не упоминаются родственники мужского пола, а где они? Воюют против нас в дырлявых войсках? Так и взрывчатка оттуда! Сами угробили пацана, а Украинские войска хотят сделать крайними! А бот вам с петровского завода, продажные твари!!!
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10.04.2021 13:13 Відповісти
На мокшанских форумах была инфа,что дед погибшего ребенка побывал в свое время в "попучлении" и притянул оттуда что-то взрывоопасное и хранил в сарае.
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10.04.2021 15:04 Відповісти
Черговий распятий мальчік.
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10.04.2021 13:18 Відповісти
Ето не БПЛА, а стерЪх с лысым.
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10.04.2021 13:19 Відповісти
Та ясно, що свого хлопця взiрвали.
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10.04.2021 13:20 Відповісти
Какой-то бред.
За время войны погибли ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ людей (сколько среди них было детей? сколько детей подорвалось на минах, скольким прилетело градом в окно?) - ну да кто ж их считает.
Один ребенок погиб - вой на весь мир, обсуждают неделю, только ленивый не высказал своего экспертного мнения почему и как погиб ребенок...
Этот мир наглухо е***лся...
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10.04.2021 13:25 Відповісти
За Беслан и МН17 что лапти говорят, сколько там мальчиков погибло ?И теперь они этими лапами лезут что-то расследовать и о морали поговорить
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10.04.2021 13:26 Відповісти
А кто МН-17 сбил?
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10.04.2021 15:25 Відповісти
А ти як вважаєш?
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10.04.2021 15:46 Відповісти
Я не эксперт, и с заключением чего-то тянут.
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10.04.2021 15:52 Відповісти
А ти офіційний нідерландський звіт про розслідування прочитай. Він в інеті в вільному доступі. Тоді дурних питань не будеш ставити.
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10.04.2021 15:56 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2021 13:35 Відповісти
Резніков про фейк російської пропаганди щодо вбивства 5-річної дитини в ОРДЛО: Жоден БПЛА так не літає - Цензор.НЕТ 5486
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10.04.2021 13:37 Відповісти
... а потом доску взорвали!!!
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10.04.2021 14:05 Відповісти
какое самонаблюдение? Он селфится, что-ли, беспилотник? И вообще, харош оправдываться перед кацапами

Резніков про фейк російської пропаганди щодо вбивства 5-річної дитини в ОРДЛО: Жоден БПЛА так не літає - Цензор.НЕТ 9075
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10.04.2021 14:05 Відповісти
та зрозуміло вже давно, ми ж не цапи
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10.04.2021 14:18 Відповісти
Я так і думав, що то він сам себе............. або кондиціонер бахнув.
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10.04.2021 15:10 Відповісти
У нас есть беспилотники которые летают и на 40 и на 50 км.(Гром,Пилум).Этот аргумент тухлый.Нужно просто спросить русню почему не было ни одного фото или видеорепортажа с места событий с доказательствами осколков от ВОГа итд.У ребенка скорее всего оторваны руки и заключение из морга они тоже не показывают.Понятно что это все ****** рашошакалов,но вскрывать его нужно совсем по другому.
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10.04.2021 15:17 Відповісти
В Грома і Пілума по 2-5 кіло вибухівки. Там все подвір'я розлетілось би.
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10.04.2021 15:53 Відповісти
Оторваны все конечности, одну ногу не нашли, так и похоронили.
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10.04.2021 16:06 Відповісти
Вместо активной позиции- это убийство украинскогт гражданиеа( прокурррское расследование, междунаролный суд, гаага для убийц украинских детей окупантами- тупое блеяние овц. Оправдываться за ЧУЖОЕ убийство это не только тупость это убодество. Активно наступать, спрашивать, а не отвечать. Задавать вопросы мировому сообществу, требовать международных санкций у гарантов Будапешта. От овцы!
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10.04.2021 15:25 Відповісти
но даже чисто гипотетически, если бы так и случилось что украинцы кого то убили непредумышленно, на войне "сопутствующие потери" никто не отменял и за них, за все что творится на оккупированной территории согласно международным законам полную ответственность несет оккупант, в данном случае россия.
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10.04.2021 15:39 Відповісти
Никогда такого не было чтобы во дворах и квартирах вжопучленцев взрывались гранаты.
И вот опять.
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10.04.2021 16:03 Відповісти
Резников. Чего чушь нести? Боевые БПЛА рассчитаны на сотню км с грузом.
Другое дело, что кому это надо? Понятно, что не Украине.
Помните Мунтнян, которая переметнулась к коллаборантам? Так вот она поехала туда и прямо с места заявила, что бабушка погибшего ребенка заметил двух незнакомых мужчин в камуфляже пред домом сразу после взрыва. Что стоит сделать муляж мины в виде игрушки и положить посреди двора? В последующих интервью, Мунтнян уже сменила риторику и только БПЛА виноват в смерти ребенка.
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10.04.2021 17:09 Відповісти
Вот нашел неплохой https://www.youtube.com/watch?v=CEjwT8Qog1E разбор полета от "Одесской Хунты" с которым полностью согласен.
Натолкнулся совершенно случайно, когда искал первое интервью Мунтнян. Его, кстати уже поубирали везде, как и первые радостные вопли ордынцев после сбития Боинга.
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10.04.2021 17:39 Відповісти
Не "побуждение к миру", а "принуждение к миру", что означает военные действия, т.е убийства людей различными способами.
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10.04.2021 19:35 Відповісти
 
 