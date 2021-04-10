Компанія AstraZeneca повідомила про затримки з поставками вакцини в країни ЄС через додаткові випробування
Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca в п'ятницю частково підтвердила повідомлення про тимчасову затримку поставок вакцини проти COVID-19 у Європейський Союз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.
Видання Financial Times повідомило в п'ятницю, що цього тижня буде скорочення поставок.
AstraZeneca підтвердила, що цього тижня будуть затримки, але підтверджений обсяг поставок не є предметом обговорення, згідно із заявою, опублікованою в п'ятницю ввечері.
"Минулого тижня ми повідомили (Європейській комісії. - Ред.) і країнам-членам, що одна з двох партій, які будуть доставлені цього тижня, вимагатиме додаткових випробувань і буде доставлена найближчим часом", - йдеться у заяві.
AstraZeneca заявила, що "невеликі коливання" у щотижневих поставках залежно від розподілу якості та випробувань на безпеку були типовими, але компанія була на шляху до виконання своїх планів щодо постачання 70 мільйонів доз у ЄС у другому кварталі.
Представники ЄС відмовилися коментувати поставки.
"Ми не коментуємо стан поставок. Але ми залишаємося на зв'язку з компанією, щоб забезпечити своєчасну доставку достатньої кількості доз", - сказав представник ЄС.
Як повідомлялося, за минулу добу, 9 квітня, в Україні проти COVID-19 щеплено 19 858 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 373 002 людини.
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Для дураків відповідаю - я не чергую тут за 3 копійки, як ти. Я в цій помийниці не часто буваю. Ферштейн, хер ненімець? Одер ніхт?