Компанія AstraZeneca повідомила про затримки з поставками вакцини в країни ЄС через додаткові випробування

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca в п'ятницю частково підтвердила повідомлення про тимчасову затримку поставок вакцини проти COVID-19 у Європейський Союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

Видання Financial Times повідомило в п'ятницю, що цього тижня буде скорочення поставок.

AstraZeneca підтвердила, що цього тижня будуть затримки, але підтверджений обсяг поставок не є предметом обговорення, згідно із заявою, опублікованою в п'ятницю ввечері.

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"Минулого тижня ми повідомили (Європейській комісії. - Ред.) і країнам-членам, що одна з двох партій, які будуть доставлені цього тижня, вимагатиме додаткових випробувань і буде доставлена ​​найближчим часом", - йдеться у заяві.

AstraZeneca заявила, що "невеликі коливання" у щотижневих поставках залежно від розподілу якості та випробувань на безпеку були типовими, але компанія була на шляху до виконання своїх планів щодо постачання 70 мільйонів доз у ЄС у другому кварталі.

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Представники ЄС відмовилися коментувати поставки.

"Ми не коментуємо стан поставок. Але ми залишаємося на зв'язку з компанією, щоб забезпечити своєчасну доставку достатньої кількості доз", - сказав представник ЄС.

Як повідомлялося, за минулу добу, 9 квітня, в Україні проти COVID-19 щеплено 19 858 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 373 002 людини.