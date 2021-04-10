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Новини Коронавірус і карантин
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Компанія AstraZeneca повідомила про затримки з поставками вакцини в країни ЄС через додаткові випробування

Компанія AstraZeneca повідомила про затримки з поставками вакцини в країни ЄС через додаткові випробування

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca в п'ятницю частково підтвердила повідомлення про тимчасову затримку поставок вакцини проти COVID-19 у Європейський Союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

Видання Financial Times повідомило в п'ятницю, що цього тижня буде скорочення поставок.

AstraZeneca підтвердила, що цього тижня будуть затримки, але підтверджений обсяг поставок не є предметом обговорення, згідно із заявою, опублікованою в п'ятницю ввечері.

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"Минулого тижня ми повідомили (Європейській комісії. - Ред.) і країнам-членам, що одна з двох партій, які будуть доставлені цього тижня, вимагатиме додаткових випробувань і буде доставлена ​​найближчим часом", - йдеться у заяві.

AstraZeneca заявила, що "невеликі коливання" у щотижневих поставках залежно від розподілу якості та випробувань на безпеку були типовими, але компанія була на шляху до виконання своїх планів щодо постачання 70 мільйонів доз у ЄС у другому кварталі.

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Представники ЄС відмовилися коментувати поставки.

"Ми не коментуємо стан поставок. Але ми залишаємося на зв'язку з компанією, щоб забезпечити своєчасну доставку достатньої кількості доз", - сказав представник ЄС.

Як повідомлялося, за минулу добу, 9 квітня, в Україні проти COVID-19 щеплено 19 858 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 373 002 людини.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+2
Я, особисто, зачекаю. У нас вже просто відверта реклама пішла. На всі ці вакцини не було достатньо часу для випробувань.
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10.04.2021 13:17
+1
Англо-шведы уже не те. Сварили какую-то спутниковидную бодягу.
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10.04.2021 13:10
+1
Усьо зєля винуватий...чи петя.
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10.04.2021 13:23
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Англо-шведы уже не те. Сварили какую-то спутниковидную бодягу.
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10.04.2021 13:10 Відповісти
А при чем там "спутник"? Там хоть слово есть?
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10.04.2021 13:27 Відповісти
Спутник - гавно. А, что, есть сомнения?
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10.04.2021 13:36 Відповісти
Чим інші кращі? Ні одна з них не пройшла необхідних випробувань.
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10.04.2021 13:46 Відповісти
німці колять пфайзер з 27 грудня.
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10.04.2021 14:22 Відповісти
І що? Пфайзер пройшов усі тести?
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10.04.2021 18:32 Відповісти
раз колять, знач упевнені. чи ти думаєш, що вони колотимуть як українці - що надибали то і укололи, аби з посади не турнули?
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10.04.2021 21:42 Відповісти
АстраЗенеку теж так кололи, допоки від неї не відмовились
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11.04.2021 00:38 Відповісти
ізраїль уколовся і вже гуляє. а ти мелеш від недостатності знань.
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11.04.2021 00:43 Відповісти
Ти що, йеурэй? Де гуляє ізраїль? ))
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11.04.2021 00:48 Відповісти
а ти у печері живеш чи просто не хватає мізків правильною інфою їх напхати? ізраїль закриває ковідні лікарні, нікого туди класти.
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11.04.2021 00:54 Відповісти
Немає про що з тобою, ідіотом, далі спілкуватись. Бувай ))
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11.04.2021 01:02 Відповісти
гебнявий клоун, правильно, ти тут точно лишній. деграданти такі як ти не мають права жити.
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11.04.2021 10:19 Відповісти
Гуляв би ти краще лісом разом з ізраїлем, придурок ))
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11.04.2021 12:06 Відповісти
дорогу покажи, зе-папужка, ти схоже її знаєш.
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11.04.2021 12:17 Відповісти
це ти чи може твій отприсок? на одному рівні розвитку спілкуєтесь ти і сопля з мацкви. - https://www.youtube.com/watch?v=R5Zor2XODxQ
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11.04.2021 12:21 Відповісти
Колоти можна любе гімно. Питання наслідків. Я спитав, хоч одна вакцина пройшла 100% шлях випробувань? Ви в кращій ботовській переводите тему. Вітаю.
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11.04.2021 09:07 Відповісти
у ізраїлю пройшов всенаціональний експеримент - люди вже не сидять по домівкам. тобі мало? мерти від голоду чи від ковіду неуколотим - що ти обереш?
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11.04.2021 10:21 Відповісти
Я спитав, хоч одна вакцина пройшла 100% шлях випробувань? Ви знову в кращій ботовській переводите тему. Бувайте!
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11.04.2021 14:35 Відповісти
у Європі Пфайзер, Модерна, АстраЗенека - німців стоїть, що ці всі пройшли 3 етапи і вони допущені. Сіновак теж пройшов усі три фази, але Європа собі її не допускала, бо мають достатньо. Так як АстраЗенека була допущена у Європі, Україні почали її колоти одразу по доставці, Сіновак без допуска в Європі, тому Україна робить допуск його собі, тому вже 3 тижні її не колять, а почнуть 13.04.
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11.04.2021 14:48 Відповісти
Ну давайте не лукавити. За один рік пройти 3 етапи - це ні про що! Самообман. Необхідно років 5, а то й більше. Не вводьте людей в оману.
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11.04.2021 19:35 Відповісти
ситуація така, що немає 3 років. сини жди три роки, може у ящик зіграєш.
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11.04.2021 20:11 Відповісти
Невідомо, від чого ти зіграєш. Може, через рік. Лічи.
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18.04.2021 11:02 Відповісти
а одразу відповісти не було приводу, прослушка команду дала погавкать?
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18.04.2021 11:04 Відповісти
Ще не зіграв?
Для дураків відповідаю - я не чергую тут за 3 копійки, як ти. Я в цій помийниці не часто буваю. Ферштейн, хер ненімець? Одер ніхт?
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18.04.2021 11:16 Відповісти
чергуєш, лише гебняві соски повертаються до коментів через місяць.
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18.04.2021 11:20 Відповісти
Що я можу сказати дебілу? Сперечатися з тобою-сам дебілом станеш. Ауфвідерзеен. Хоча, звідки тобі знати, що це означає?
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18.04.2021 11:32 Відповісти
Я, особисто, зачекаю. У нас вже просто відверта реклама пішла. На всі ці вакцини не було достатньо часу для випробувань.
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10.04.2021 13:17 Відповісти
В каком штате "чекаєш"?
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10.04.2021 13:20 Відповісти
Усьо зєля винуватий...чи петя.
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10.04.2021 13:23 Відповісти
Думаю виноват твой папка, что родил тебя таким
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10.04.2021 13:38 Відповісти
Так, за кортежем бігти і цілувати землю не навчили.
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10.04.2021 13:46 Відповісти
У вас, ущербных ботов - свои суеверия и традиции. Вас не понять нормальным гражданам. Посему целуйте кортежи щемлю, плавайте в своих испражнениях сколько угодно 😉😉😉
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10.04.2021 15:15 Відповісти
Ну якщо я бот🥴
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10.04.2021 16:25 Відповісти
На зебілах треба випробовувати, їх ще багато, і їх не жалко
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10.04.2021 13:37 Відповісти
Компания "Ze" засцала шоли "Зе"...
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10.04.2021 13:40 Відповісти
попросити у Франції віддати ті залишки. якими вони не хочуть колоть? для другого кола. чи чекати на результат їх експериментів зі змішуванням і самим змішати?
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10.04.2021 14:21 Відповісти
почему на фото Ковишилд?
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10.04.2021 19:17 Відповісти
 
 