Ще одну смерть від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 175 нових випадків захворювання, 32 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 10 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 965 осіб. На жаль, у ЗСУ зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"Зокрема, співробітник ЗС України з 17 березня перебував на стаціонарному лікуванні в Очаківській центральній районній лікарні. Попри проведену терапію 9 квітня стан його здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні дії не мали успіху. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.

Загалом за час пандемії одужали 20 039 людей, летальних випадків - 68.

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На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 965 осіб. За минулу добу зареєстровано 175 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 32 людини.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 34 486 осіб отримали 1 дозу вакцини, зокрема 2 812 медичних працівників.

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За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1 247 осіб.