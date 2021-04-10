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Ще одну смерть від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 175 нових випадків захворювання, 32 осіб госпіталізовано

Ще одну смерть від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 175 нових випадків захворювання, 32 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 10 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 965 осіб. На жаль, у ЗСУ зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"Зокрема, співробітник ЗС України з 17 березня перебував на стаціонарному лікуванні в Очаківській центральній районній лікарні. Попри проведену терапію 9 квітня стан його здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні дії не мали успіху. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.

Загалом за час пандемії одужали 20 039 людей, летальних випадків - 68.

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На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 965 осіб. За минулу добу зареєстровано 175 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 32 людини.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 34 486 осіб отримали 1 дозу вакцини, зокрема 2 812 медичних працівників.

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За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1 247 осіб.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7637) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Еще одна смерть от COVID-19 зарегистрирована в ВСУ. За сутки - 175 новых случаев заболевания, 32 человека госпитализированы - Цензор.НЕТ 2634
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10.04.2021 13:31 Відповісти
Чому в районній лікарні а не в шпиталі лежав військовослужбовець? Чому його не доправили в шпиталь терміново після загострення хвороби? В ЗСУ немає гелікоптерів?
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10.04.2021 13:39 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.04.2021 13:32 Відповісти
ну такую криминальную халатность смерть от ковида--кто допустил??????.... ВЕДЬ ВСУ----ЭТО ДИСЦИПЛИНА ПО СЕКУНДАМ...ничего не понимаю.
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10.04.2021 13:36 Відповісти
 
 