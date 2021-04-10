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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ

У суботу, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.

Про дії російських окупантів повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також: За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28948) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.04.2021 13:45
+7
Вава ж їздив туди. Чому не зупинив війну?
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10.04.2021 13:41
+5
Згадай який тут здійнявся вереск коли Порох ввів військовий стан в прифронтових областях.
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10.04.2021 13:55
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Воєнний стан, мобілізація та наступ!
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10.04.2021 13:41 Відповісти
Да! Весело у вас, у палаті! 😊
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10.04.2021 13:51 Відповісти
Згадай який тут здійнявся вереск коли Порох ввів військовий стан в прифронтових областях.
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10.04.2021 13:55 Відповісти
порошенко вводив воєнний стан задля продовження свого безглуздого перебування на посаді Президента України, тому його обгрунтовано критикували. Зараз потрібен Воєнний стан для захисту України від ворога!
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10.04.2021 14:12 Відповісти
А чому ж тоді він не продовжив своє перебування? Адже міг відмінити вибори в зв"язку з військовим станом.
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10.04.2021 14:16 Відповісти
ну вы и ввели игореху грицацуева в ступор
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10.04.2021 14:17 Відповісти
ух ты .ну порох и ворюга так крал что бюджет был полный .экономика росла.конструировались новые виды вооружений армия крепла. набу и сап создал.формировал вакс и т.д и т.п. Только у тебя походу в палате только российские и медведчуковские каналы ловят
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10.04.2021 16:04 Відповісти
Мої пости витирають прихильники порошенка, які працюють модераторами та адмінами на Цензорі, тому можу відповісти коротко - Порошенко все проспав за 5 років.
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10.04.2021 20:26 Відповісти
А тоді ворога не було. Так, Ігорьоша? Тоді біля кордонів України стояли озброєні тортами "Рошен" друзі? Якщо ти тоді їх вважав друзями, то чому тепер вони для тебе вороги? Не заплатили, суки? 😁
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10.04.2021 14:17 Відповісти
Ну вам быдлу кацапскому не привыкать в заградотрядах в спины стрелять, так что ты ватка не удивила.
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11.04.2021 00:49 Відповісти
Вава ж їздив туди. Чому не зупинив війну?
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10.04.2021 13:41 Відповісти
і толку з того, що воно пубувало в 7 кілометрах від лінії фронта? Воно вчора заявило про НОВЕ ПЕРЕМИР"Я. А "повне і всеосяжне перемир"я", у розумінні ЗЕленої жаби - це коли кацапи стріляють, а наші мусять сидіти тихенько...
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10.04.2021 13:45 Відповісти
Атопутіннападьоть? Чули вже.
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10.04.2021 13:56 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.04.2021 13:45 Відповісти
Зеля находится в патовой, даже можно скзать: в падловой ситуации -- спереди бабки, сзади тюрма.

Но меня сейчас больше Пан Коломойский интересует -- Зеля скучный, а Беня шо-нить весёлое придумает -- за ним вся Страна! -- и отступать ему больше некуда.
Интересное кино -- жаль, что началось оно...
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10.04.2021 13:56 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8008
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10.04.2021 18:41 Відповісти
Что петушок ватногловый, бомбит? Ты у нас дамбасянское быдло, или просто ватка?
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11.04.2021 00:50 Відповісти
 
 