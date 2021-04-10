Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"
У суботу, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.
Про дії російських окупантів повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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Но меня сейчас больше Пан Коломойский интересует -- Зеля скучный, а Беня шо-нить весёлое придумает -- за ним вся Страна! -- и отступать ему больше некуда.
Интересное кино -- жаль, что началось оно...
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!