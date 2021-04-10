Минуло 5 днів після затримання на хабарі Зонтова, але чомусь ми не чуємо нічого від керівництва країни з цього приводу. Де санкції щодо Вовка? - Бутусов

Минуло 5 днів з того моменту, як було затримано на хабарі рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрія Зонтова, але досі немає жодних заяв керівництва країни з цього приводу.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мовчить президент, комітет Верховної Ради з питань правосуддя, РНБО не готує указу, мовчить Вища рада правосуддя, мовчить Рада суддів.

Хочу нагадати, що Україна і особисто президент Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль брали зобов'язання, згідно з меморандумом із Міжнародним валютним фондом, до серпня 2020 року позбавити адміністративний суд права оскаржити рішення органів влади. І передати у такий спосіб цю частину повноважень Окружного адмінсуду до Верховного суду. Але нічого цього не було зроблено: https://censor.net/.../kogo_obmanyvaet_zelenskiyi...

Досі Окружний адмінсуд не позбавлено повноважень через те, що президент, уряд і парламент не виконують меморандум МВФ. І тим самим допомагають родині Вовка брати хабарі.

Влада зобов'язана заявити, в які терміни будуть виконані пункти меморандуму з МВФ про ліквідацію повноважень Окружного адмінсуду Києва, і попросити вибачення за зрив міжнародних зобов'язань.

Адже прикривав Вовка і всі його афери Офіс президента. І відповідальність за хабарі зобов'язана також нести влада.

Чому санкції проти контрабандистів запроваджують, а проти корумпованих суддів, які завдають шкоди куди більшої, аніж контрабандисти, ні? Де санкції щодо Вовка?"

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Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

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