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Новини
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Минуло 5 днів після затримання на хабарі Зонтова, але чомусь ми не чуємо нічого від керівництва країни з цього приводу. Де санкції щодо Вовка? - Бутусов

Минуло 5 днів після затримання на хабарі Зонтова, але чомусь ми не чуємо нічого від керівництва країни з цього приводу. Де санкції щодо Вовка? - Бутусов

Минуло 5 днів з того моменту, як було затримано на хабарі рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрія Зонтова, але досі немає жодних заяв керівництва країни з цього приводу.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мовчить президент, комітет Верховної Ради з питань правосуддя, РНБО не готує указу, мовчить Вища рада правосуддя, мовчить Рада суддів.

Хочу нагадати, що Україна і особисто президент Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль брали зобов'язання, згідно з меморандумом із Міжнародним валютним фондом, до серпня 2020 року позбавити адміністративний суд права оскаржити рішення органів влади. І передати  у такий спосіб цю частину повноважень Окружного адмінсуду до Верховного суду. Але нічого цього не було зроблено: https://censor.net/.../kogo_obmanyvaet_zelenskiyi...

Досі Окружний адмінсуд не позбавлено повноважень через те, що президент, уряд і парламент не виконують меморандум МВФ. І тим самим допомагають родині Вовка брати хабарі.

Влада зобов'язана заявити, в які терміни будуть виконані пункти меморандуму з МВФ про ліквідацію повноважень Окружного адмінсуду Києва, і попросити вибачення за зрив міжнародних зобов'язань.

Адже прикривав Вовка і всі його афери Офіс президента. І відповідальність за хабарі зобов'язана також нести влада.

Чому санкції проти контрабандистів запроваджують, а проти корумпованих суддів, які завдають шкоди куди більшої, аніж контрабандисти, ні? Де санкції щодо Вовка?"

Читайте також: Заарештований у справі брата глави ОАСК адвокат Донець вийшов під заставу 2,95 млн грн, - Антикорупційний суд

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Читайте також: Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)


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Топ коментарі
+33
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 7971
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10.04.2021 14:03
+19
А що ми чуємо від бакланова, з приводу розслідування мордорського громадянства "депутата" аксьонова?
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10.04.2021 14:08
+15
У друга дитинства Вови ЗЕбіла, Івана Баканова, дружина сама має громадянство Мордору. Тому про яке таке розслідування ви говорите?)
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10.04.2021 14:09
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Просто Бубочка не в курсе )
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10.04.2021 13:59 Відповісти
Просто Зонтов под "зонтом" и зонт этот держит главНеЛох !!!
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10.04.2021 14:43 Відповісти
.Справа Зонтова-Вовка - від влади ТИША
2. Кричущий міждержавний скандал, направлений на дестабілізацію влади Санду у Молдові й поверненню до повної влади партіїї Додона. Участь приймала як мінімум авто воєного аташе України. Заарештований у Молдові один і відомі імена інших п"яти силовиків України-ТИША
3. Гучна заява-питання суспільства й від імітатора ЗЕреформ Саакашвілі у тому числі про те, ЯК з ЯКИХ причин під санкціями саме ті й тільки ті "10 ТПОПОВИХ" контробандистів (якщо топові, то точно під кришею владою) .Й де обіцяні дальші розслідування й де імена інших, що спонсорують ЗЕЛЮ -ТИША
4. ЙГОЛОВНЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ-ВОРОГ зі свєю армадою на порозі УКРАЇНИ - ТИША .
ТИША-ТИША-ТИША ТИША у реакції імітатора РНБОШНОГО правосуддя Данілова. П"ятничне РНБО не відбулося !

А шщо Вовік - до Єрдогана зібрався? А потім з Макарошкою пошептатися?
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10.04.2021 14:49 Відповісти
Уявіть тільки вдуматись - вони оголосили про ТОПДЕСЯТКУ контробандистів устами НЕЛОХА? Тобто, нехилий ТОП , не ТОП п"ятирка не ТОП трійка . Санкції вибраним, не потрібним їм, так виходить. Й то не гучний миттєвий арешт й відкриття справ , а дали їм час розділити свої дєлішкі з Воці не такими топовими Вовці потрібними?
ОГОЛОСИЛИ НЕЗАКОННІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВЛАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАНДИТІВ Й ЗАЛЯГЛИ НА ДНО - я про РНБО кажу, яке обіцяло у наступну п"ятницю продовжити свої незаконні справи. Так що робиться під завісою цих димоавих засідань РНБО та неучуваної активності Нелоха у міжнародних поїздках та контактах? Їм пече у сраку вагнергейт чи війна, чи справа Чауса , чи таємні перемовини на міжнародному рівні?
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10.04.2021 15:02 Відповісти
... чи повна срока з МВФ , чи очикуання фильму про вагнергейт... чи... чи... чи...
А РЕЙТИНГ ВСЕ ПІДВИЩУЄ ВОВЦІ рейтинг!
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10.04.2021 15:15 Відповісти
Тиха украинская ночь, но баксы надо перепрятать. Улица Джона Маккейна уже спеклась. Развезут по другим адресам и отреагируют
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10.04.2021 14:00 Відповісти
Дивний Бутусов. ЗЕнелох пропіарився заради свого рейтингу і досить. Інше його не цікавить.
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10.04.2021 14:03 Відповісти
Какой ты непонятливый,Бутусов, мы же своих не сдаем! иначе всем нам каюк
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10.04.2021 14:06 Відповісти
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 7971
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10.04.2021 14:03 Відповісти
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10.04.2021 14:04 Відповісти
не доучила английский ))
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10.04.2021 14:12 Відповісти
много с членами работает
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10.04.2021 14:40 Відповісти
Браво...
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10.04.2021 14:48 Відповісти
ЗЕбіли вважають себе "нє глупими людьмі"
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10.04.2021 14:07 Відповісти
Черговий зебот одноденка https://censor.net/ru/user/486107 щось про свої розумові здібності гундосить...
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10.04.2021 14:09 Відповісти
Вовка Вовку глаза не выклюет...*)
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10.04.2021 14:05 Відповісти
гори, Зонт!
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10.04.2021 14:07 Відповісти
Эх... Данилов третьего дня Кошкиной интервью давал. Вот Вовки почитали его, спужались-спужались, потом перезвонили в ОПу, плюнули и со злости побежали дальше коррпционировацца.
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10.04.2021 14:07 Відповісти
А що ми чуємо від бакланова, з приводу розслідування мордорського громадянства "депутата" аксьонова?
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10.04.2021 14:08 Відповісти
У друга дитинства Вови ЗЕбіла, Івана Баканова, дружина сама має громадянство Мордору. Тому про яке таке розслідування ви говорите?)
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10.04.2021 14:09 Відповісти
Баканова надо гнать - он не выполняет свои обязанности . Это же не игрушки уже
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10.04.2021 14:10 Відповісти
"А как-же он служил в очистке?"(С) .... он до этого был мэром Доброполья,
неуж-то не проверяли?
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10.04.2021 14:35 Відповісти
Причём внешняя разведка !!! Просто позорище
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10.04.2021 14:09 Відповісти
Нужно у этого спросить.
Он всё знает и никогда не врёт.
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 5249
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10.04.2021 14:10 Відповісти
Этот числа умеет угадывать. А месяцы путает.
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10.04.2021 14:12 Відповісти
Игуанодон?)
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10.04.2021 14:13 Відповісти
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 9707
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10.04.2021 14:43 Відповісти
Санкции вместо уголовного преследования для пособников оккупантов, контрабандистов и продажных судеек? Мне одному кажется, что тут что-то не так и все это похоже на клоунаду? При этом Бутусов своими требованиями санкций вместо уголовного преследования только подыгрывает этой клоунаде, с таким же успехом можно требовать санкций для дерьмака за слив вагнеровской операции.
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10.04.2021 14:14 Відповісти
Бутусов тролить. Не розумієте сарказму.
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11.04.2021 09:34 Відповісти
Зграя Вовків....
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10.04.2021 14:16 Відповісти
Нельзя вовков-зонтовых трогать.
Один из папиков зеленой Буратины уши надерет величайшему.

Ірина Салій ФБ
Квартира, в якій знайдено «сейф Вовка» і вилучено мільйони доларів належить адвокату Юлії Пхайко.

Ця жінка є співзасновницею ГО «Розвитку транзитного потенціалу України»разом із Юрієм Зонтовим.

Третім засновником цієї організації є адвокат Сергій Рогожук, який тепер є одним із захисників Зонтова в антикорупційному суді на обранні запобіжного заходу. А ще пані Пхайко керує двома фірмами Рената Ахметова.
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10.04.2021 14:16 Відповісти
Взятка гениально организована по всех современных канонах и технологиях,- по сути отлаженное конвейерное производство на зависть всяким японцам - швейцарцам, - размер и прочие параметры взятки по чину и т.д. и т.п. - ограничиваемся, что бы повторять и так известное. Потому, уровень взятки не предполагает соответствующей реакции. Конечно, этот Вовк и его брат Зонтов - инкассатор и хранитель семейной "оружейной палаты"/госхрана/хранилища золотого запаса - семейного Fort Knox, - не должны пострадать от несправедливости судебной системы и произвола государственной машины, бывающих иногда, кое где, случайно и выборочно такими бездушными и жестокими до "настоящих" коррупционеров. Позавидовали всему этому и забыли.
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10.04.2021 14:19 Відповісти
Бутусов: Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей - нет?
https://uainfo.org/blognews/1618046267-butusov-pochemu-sanktsii-protiv-kontrabandistov-vvodyat-.html
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10.04.2021 14:20 Відповісти
Потому что у судей, сейфы от денег лопаются )
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10.04.2021 14:30 Відповісти
Потому, что расходы на круги к болгаркам в бюджет не заложены. А это большие расходы
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10.04.2021 18:07 Відповісти
какие еще в жопу "санкции"
на костер ворье!
до конца жизни без права амнистии
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10.04.2021 14:22 Відповісти
Корупція,брехня, піар, --це ж для лохів і тим "какая разніца" дуже подобається.бо не вибирали б собі подібних.
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10.04.2021 14:24 Відповісти
бачишь зебіл, ти потроху умнішаїшь
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10.04.2021 14:37 Відповісти
У зв'язку із затриманням - накладати санкції на брата затриманого? Це повернутись до сталінських часів і понять "члєн семьи враха народа".
Ну а те що міжнародна кредитна установа вже диктує Україні які суди, де і що повинні розглядати - це взагалі окрема тема для розмови про справжню незалежність.
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10.04.2021 14:50 Відповісти
"зе" през неразрешает вводить санкции против "вовков" .они у него в "зеленой" книге вписаны денежными знаками
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10.04.2021 14:50 Відповісти
Треба почистити всі московські монастирі, бо удар буде в спину, - генерал-лейтенант Скіпальський ЕСПРЕСО ТБ
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10.04.2021 14:51 Відповісти
Правильно сказал...а так и будет...если начнется полномастшабная война.
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10.04.2021 19:53 Відповісти
Торгуются...
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10.04.2021 14:54 Відповісти
Заняты более важными делами. Сосредоточением путинских войск на границе Украины
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10.04.2021 15:01 Відповісти
Там процесуально все зроблено настільки криво, що не тільки Вовка не пристебнути від слова зовсім, а ще й ці через два тижні вийдуть.
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10.04.2021 15:03 Відповісти
Зачем реагировать, ведь это же не Порошенко, не Гладковский, не участник АТО (ООС), не волонтер или доброволец, не участник протестов, не критики зелетузиков
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10.04.2021 15:11 Відповісти
це близький до єрмака корупціонер
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10.04.2021 15:20 Відповісти
Вы не плонимаете..Это совсем другое"!!! )))
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10.04.2021 15:11 Відповісти
Можу навіть стверджувати, що його не засудять.
Або якщо і засудять, то ненадовго )
Влада поводить себе як страус- на всі виклики відповідь одна - голова в пісок.
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10.04.2021 15:20 Відповісти
Там реально складна справа. І до вовка навряд чи доберуться.
А влада... Хіба ж вона є?
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10.04.2021 22:24 Відповісти
Які Зебіли дурні! Крім всього іншого, у них нема почуття самозбереження. Це означає,що ці люди не контролюють свої дії...
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10.04.2021 17:34 Відповісти
Где санкции по Вовку?

У него клетчатое одеяло!...
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10.04.2021 17:54 Відповісти
Татаров №2 будет
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10.04.2021 19:08 Відповісти
Где где) А то ты не знаешь Юра? Такую пачку бабла нашли. Как минимум предложили делиться. Даже если отжали бабло, считай закрыли глаза и сказали вали, пока мы добрые.
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10.04.2021 19:25 Відповісти
А где санкции по агенту кремля Новинскому , коррупционерам проходимцам Злочевскому, Грановскому.??? У Зе и Ко...все санкции как то выборочно..
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10.04.2021 19:51 Відповісти
вовк человек бени, а вислюк не пойдет против хозяина
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10.04.2021 20:35 Відповісти
цель то была в видосике и хватит.)))
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11.04.2021 11:45 Відповісти
Что-то подозрительно непонятно по поводу судьи Вовка,его брата, новоявленного депутата Аксенова и т.д. Вот,за что не люблю украинскую власть,так это из-за ее двуличности и непоследованности! И так было во все времена! А должно быть четко: кто друг,а кто враг для страны!
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11.04.2021 14:29 Відповісти
 
 