Минуло 5 днів після затримання на хабарі Зонтова, але чомусь ми не чуємо нічого від керівництва країни з цього приводу. Де санкції щодо Вовка? - Бутусов
Минуло 5 днів з того моменту, як було затримано на хабарі рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрія Зонтова, але досі немає жодних заяв керівництва країни з цього приводу.
Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Мовчить президент, комітет Верховної Ради з питань правосуддя, РНБО не готує указу, мовчить Вища рада правосуддя, мовчить Рада суддів.
Хочу нагадати, що Україна і особисто президент Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль брали зобов'язання, згідно з меморандумом із Міжнародним валютним фондом, до серпня 2020 року позбавити адміністративний суд права оскаржити рішення органів влади. І передати у такий спосіб цю частину повноважень Окружного адмінсуду до Верховного суду. Але нічого цього не було зроблено: https://censor.net/.../kogo_obmanyvaet_zelenskiyi...
Досі Окружний адмінсуд не позбавлено повноважень через те, що президент, уряд і парламент не виконують меморандум МВФ. І тим самим допомагають родині Вовка брати хабарі.
Влада зобов'язана заявити, в які терміни будуть виконані пункти меморандуму з МВФ про ліквідацію повноважень Окружного адмінсуду Києва, і попросити вибачення за зрив міжнародних зобов'язань.
Адже прикривав Вовка і всі його афери Офіс президента. І відповідальність за хабарі зобов'язана також нести влада.
Чому санкції проти контрабандистів запроваджують, а проти корумпованих суддів, які завдають шкоди куди більшої, аніж контрабандисти, ні? Де санкції щодо Вовка?"
Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
Будь ласка, зачекайте...
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2. Кричущий міждержавний скандал, направлений на дестабілізацію влади Санду у Молдові й поверненню до повної влади партіїї Додона. Участь приймала як мінімум авто воєного аташе України. Заарештований у Молдові один і відомі імена інших п"яти силовиків України-ТИША
3. Гучна заява-питання суспільства й від імітатора ЗЕреформ Саакашвілі у тому числі про те, ЯК з ЯКИХ причин під санкціями саме ті й тільки ті "10 ТПОПОВИХ" контробандистів (якщо топові, то точно під кришею владою) .Й де обіцяні дальші розслідування й де імена інших, що спонсорують ЗЕЛЮ -ТИША
4. ЙГОЛОВНЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ-ВОРОГ зі свєю армадою на порозі УКРАЇНИ - ТИША .
ТИША-ТИША-ТИША ТИША у реакції імітатора РНБОШНОГО правосуддя Данілова. П"ятничне РНБО не відбулося !
А шщо Вовік - до Єрдогана зібрався? А потім з Макарошкою пошептатися?
ОГОЛОСИЛИ НЕЗАКОННІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВЛАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАНДИТІВ Й ЗАЛЯГЛИ НА ДНО - я про РНБО кажу, яке обіцяло у наступну п"ятницю продовжити свої незаконні справи. Так що робиться під завісою цих димоавих засідань РНБО та неучуваної активності Нелоха у міжнародних поїздках та контактах? Їм пече у сраку вагнергейт чи війна, чи справа Чауса , чи таємні перемовини на міжнародному рівні?
А РЕЙТИНГ ВСЕ ПІДВИЩУЄ ВОВЦІ рейтинг!
иначе всем нам каюк
неуж-то не проверяли?
Он всё знает и никогда не врёт.
Один из папиков зеленой Буратины уши надерет величайшему.
Ірина Салій ФБ
Квартира, в якій знайдено «сейф Вовка» і вилучено мільйони доларів належить адвокату Юлії Пхайко.
Ця жінка є співзасновницею ГО «Розвитку транзитного потенціалу України»разом із Юрієм Зонтовим.
Третім засновником цієї організації є адвокат Сергій Рогожук, який тепер є одним із захисників Зонтова в антикорупційному суді на обранні запобіжного заходу. А ще пані Пхайко керує двома фірмами Рената Ахметова.
https://uainfo.org/blognews/1618046267-butusov-pochemu-sanktsii-protiv-kontrabandistov-vvodyat-.html
на костер ворье!
до конца жизни без права амнистии
Ну а те що міжнародна кредитна установа вже диктує Україні які суди, де і що повинні розглядати - це взагалі окрема тема для розмови про справжню незалежність.
Або якщо і засудять, то ненадовго )
Влада поводить себе як страус- на всі виклики відповідь одна - голова в пісок.
А влада... Хіба ж вона є?
У него клетчатое одеяло!...