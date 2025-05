Заборона відвідувати школи дітям без щеплень не порушує їхнє право на освіту, - омбудсмен

Заборона на відвідування навчальних закладів дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення, не порушує їхнє право на освіту.

"До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини періодично надходять звернення батьків щодо сприяння у захисті прав дітей на освіту у зв'язку з відмовою батьків від їхньої обов'язкової вакцинації. Уповноважений дотримується позиції, що заборона відвідувати заклади освіти дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, не порушує їхнє право на освіту, оскільки чинним законодавством передбачені різні форми здобуття освіти, окремі з яких можна реалізувати без відвідування навчального закладу", - йдеться у заяві.

У омбудсмена підкреслили, що обов'язкова вакцинація створює колективний імунітет і захищає не тільки щеплених дітей, а й тих, які не можуть бути вакциновані через медичні протипоказання.

Крім того, як пояснили у відомстві, Верховний Суд у своїй постанові від 17 квітня 2019 року у справі №682/1692/17 зазначив, що вимога про обов'язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб, з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров'я зацікавлених осіб є виправданою.

У цій справі Верховний Суд звернув увагу, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей, уточнюється в повідомленні.

"Однак проблема незгоди деяких батьків на обов’язкову вакцинацію дітей та подальші труднощі із реалізацією права таких дітей на освіту продовжувала гостро обговорюватись в українському суспільстві. Утім, крапку у цій суперечці поставила Велика палата Європейського суду з прав людини, оприлюднивши 8 квітня 2021 року своє рішення у справі Vavřička and Others v. the Czech Republic (№47621/13). Європейський суд визначив, що обов’язкова вакцинація, на яку скаржилися заявники, має розумне співвідношення пропорційності до легітимної мети держави-відповідача, яка відповідає цілям охорони здоров’я та захисту прав інших осіб. Відповідно, Європейський суд встановив, що порушення статті 8 Конвенції з боку держави у цій справі не було", - зазначили в Офісі омбудсмена.

У Денісової також нагадали, що відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" під час розгляду справ національні суди застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Як повідомлялося, 25 березня на сайті освітнього омбудсмена повідомили, що заборона відвідувати навчальні заклади нещепленим дітям є законною.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять не щепленої за віком учениці.