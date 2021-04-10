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Заборона відвідувати школи дітям без щеплень не порушує їхнє право на освіту, - омбудсмен

Заборона відвідувати школи дітям без щеплень не порушує їхнє право на освіту, - омбудсмен

Заборона на відвідування навчальних закладів дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення, не порушує їхнє право на освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці у фейсбуці Офісу омбудсмена.

"До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини періодично надходять звернення батьків щодо сприяння у захисті прав дітей на освіту у зв'язку з відмовою батьків від їхньої обов'язкової вакцинації. Уповноважений дотримується позиції, що заборона відвідувати заклади освіти дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, не порушує їхнє право на освіту, оскільки чинним законодавством передбачені різні форми здобуття освіти, окремі з яких можна реалізувати без відвідування навчального закладу", - йдеться у заяві.

У омбудсмена підкреслили, що обов'язкова вакцинація створює колективний імунітет і захищає не тільки щеплених дітей, а й тих, які не можуть бути вакциновані через медичні протипоказання.

Крім того, як пояснили у відомстві, Верховний Суд у своїй постанові від 17 квітня 2019 року у справі №682/1692/17 зазначив, що вимога про обов'язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб, з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров'я зацікавлених осіб є виправданою.

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У цій справі Верховний Суд звернув увагу, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей, уточнюється в повідомленні.

"Однак проблема незгоди деяких батьків на обов’язкову вакцинацію дітей та подальші труднощі із реалізацією права таких дітей на освіту продовжувала гостро обговорюватись в українському суспільстві. Утім, крапку у цій суперечці поставила Велика палата Європейського суду з прав людини, оприлюднивши 8 квітня 2021 року своє рішення у справі Vavřička and Others v. the Czech Republic (№47621/13). Європейський суд визначив, що обов’язкова вакцинація, на яку скаржилися заявники, має розумне співвідношення пропорційності до легітимної мети держави-відповідача, яка відповідає цілям охорони здоров’я та захисту прав інших осіб. Відповідно, Європейський суд встановив, що порушення статті 8 Конвенції з боку держави у цій справі не було", - зазначили в Офісі омбудсмена.

У Денісової також нагадали, що відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" під час розгляду справ національні суди застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

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Як повідомлялося, 25 березня на сайті освітнього омбудсмена повідомили, що заборона відвідувати навчальні заклади нещепленим дітям є законною.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять не щепленої за віком учениці.

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5127) щеплення (174) школа (2223)


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Топ коментарі
+19
Вот именно что НАРУШАЕТ !!! если остальные дети привиты а один к примеру нет - то что им боятся они же ВСЕ привиты !?
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10.04.2021 14:40
+9
Нарушает. Дети общаются со всеми и не живут в изоляции. Если у вас есть прививка, тогда болезнь вам не страшна.
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10.04.2021 14:38
+8
Якби з таким завзяттям, як борються за щеплення, боролись за здоровий спосіб життя.
Але це невигідно, здорові за ліки не платять і мільярди там не крутяться.
От коли американці кинули курити і почали бігати, фарм.компанії придумали страшилку про холестирин, 20 років продавали таблетки для його зниження. Ну і, звісно, антидепресанти) А дітям дали свою хворобу - Синдром дефіциту уваги і гіперактивність, і теж чарівні таблеточки.
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10.04.2021 14:45
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"Знайшовся один чесний імунолог який заявив що все навпаки - це вакциновані небезпечні бо після вакцинації є розповсюджувачами хоч і послабленої, але небезпечної інфекції."
Це що, привиті вакцинами Пфайзер чи Астразенека заражають інших людей запчастиною вірусу, що в них закодована? Який розумний імунолог!
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11.04.2021 00:47 Відповісти
Прививаться или нет - личное дело каждого, если среди привитых детей есть непривитые, чего привитым то бояться? Они же привиты, значит - "защищены" эта вонь всегда будет, пропагандируют непонятно что.
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10.04.2021 15:23 Відповісти
Похоже на то, что главное - обколоть побольше доверчивых, а закон об отсутсввии ответственности за побочные явления уже принят.
С одной стороны заставляют, с другой не отвечают за последствия - школа Остапа Бендера.
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10.04.2021 15:30 Відповісти
Немножко не так. Проблема в том что невозможно связать смерть или жесткую патологию с прививкой. Заключение их же экспертизы о причине смерти: например ОКН, просто сердце отказало. А для детей вообще придумали уникальный диагноз: "Внезапная детская смерть". Не докажите ни за что.
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10.04.2021 15:42 Відповісти
Да уж, до введения прививок детская смертность вообще была необыкновенно низкой!
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10.04.2021 18:52 Відповісти
До введеня прививок рождались Толстые, Чеховы, Айвазовские, Сикорские, а после начала насильных прививок пошли расти аллергии, диабет, и дальше по списку. Партыйицы своим детям ничего не кололи, и их детки курят, бухают, жрут фастфуд и им плевать на ЗОЖ,
потому что иммунитет не развален.
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11.04.2021 00:29 Відповісти
Да, а сейчас рождаются антиваксеры, которые не знают, что прививки ввел Эдвард Дженнер еще в 1796 году...
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11.04.2021 01:15 Відповісти
Он ввёл прививки для улучшения здоровья прививаемых,
а не чтобы сделать их калеками.
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11.04.2021 15:54 Відповісти
Это шантаж со стороны государства.
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10.04.2021 15:29 Відповісти
Со стороны неукраинской властной вертикали.
Что наши "избранные" колют своим деткам, учащихся в частных лицеях и колледжах,
мы не знаем.
Может, ничего не колют.
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10.04.2021 15:32 Відповісти
На этот счет Билл Гейтс ответил прямым текстом: "Мои дети не вакцинированы т.к. они в прививках не нуждаются".
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10.04.2021 15:44 Відповісти
Есть ссылка на это интервью?
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10.04.2021 18:57 Відповісти
Если её представить, ты скажешь, что это фейк.
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11.04.2021 16:03 Відповісти
это касается и европейского союза:

""Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", - отметили в Офисе омбудсмена."
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10.04.2021 15:33 Відповісти
що цей уповноважений, що той Верховний Суд - це розумово обмежені істоти, але вони правлять українцями, по суті знищують народ
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10.04.2021 15:34 Відповісти
"Заборона відвідувати школи дітям без щеплень не порушує їхнє право на освіту, - омбудсмен"- ухуїти! У нас вже скоро двірники стануть "прахфєссіАналами" у сфері прав людини і їхсПєрдами у медецині! Цих зелених їмбецилів пора утилізовувати, бо інакше знищать планету!
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10.04.2021 15:40 Відповісти
наявність невакциновано по хотлкє є загрозою для невакцинованого за показниками.
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10.04.2021 16:17 Відповісти
наявність невакциновано по хотлкє є загрозою для невакцинованого за показниками.

Народ, какая вакцина- грабеж и надувательство на первом месте, под истерикой в СМИ...
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10.04.2021 17:26 Відповісти
Машка Пропагандонщица, ті относишься к тем, кому всегда не угодишь - есть вакцина - истерика, коммерция, грабеж, надувтельство. нет вакциньі - бросили на произвол судбьі.
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10.04.2021 17:55 Відповісти
Для хотєлок , нагадую- є невідємні права людини , і навіть повні кретини типу зєлі чи інших маньяків не можуть їх ігнорувати- інакше як ставши військовими злочинцями!
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10.04.2021 18:34 Відповісти
вони цього не розуміють і не знають, що за досліди над людьми кримінальна відповідальність не має терміну давності, і тих, хто знущався над людьми в 1942-45 в концтаборах, розшукують і знаходять по сьогодні.
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10.04.2021 20:37 Відповісти
які досліди? на досліди ти підписуєш договір. усім іншим колять вже перевірене.
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10.04.2021 21:46 Відповісти
правильно, є права людини, при чому кожної людини. так ось я маю право знаходитись у безпечному середовищі. це середовище для мене безпечне коли люди вакциновані. можу толерувати вимушено невакцинованих, але не з вавкою у голові, які можуть, але не хочуть.
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10.04.2021 21:45 Відповісти
Копай бункер з кліткою фарадея і параноя тобі в поміч!
Права людини не закінчуються там де починається психічна хвороба іншої людини!
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11.04.2021 10:07 Відповісти
сам копай, ти меншість. більшість керує все-рівно.
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11.04.2021 10:23 Відповісти
Я не сумнівався що кретини -більшість!
Але тут є один нюанс кретинів хоч і більшість але вони в своїй масі тільки хитрі, та й то не усі.
А меншість розумні , а ще менше мудрих.
Тому копати мені ,на підставі того що вас більшість нема сенсу , "вахцина" є -коліться , а я почекаю коли пройде позитивна природна селекція.
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11.04.2021 10:33 Відповісти
тобто ти сам обрав для себе шлях і не можеш його мовчки втілити, треба медаль отримати, якої мовчки не отримаєш? ясно, копай бункер.
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11.04.2021 11:33 Відповісти
Підтвердження того що у моєму попередньому пості!
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11.04.2021 12:27 Відповісти
а де тут твій пост? ти вчитель? тільки дурним вчителям сказали комент називати постом і вони від власної обмеженості повторюють.
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11.04.2021 12:52 Відповісти
Все ясно:"ти вчитель? тільки дурним вчителям сказали комент називати постом і вони від власної обмеженості повторюють." - школоту ,дурні вчителі не змогли навчити пачинати речення з великої букви! Спочатку граматику опануй , а потім будеш всім намазувати свої огризки "думок" від їнтєлєхтуалів типу зєбєнєй ,стєпанова ,ляжка і решту приматів!
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11.04.2021 14:30 Відповісти
а ми що на уроці у педлкоронованих? чи ти не можеш відірватись від шкільної убогості? 11 років заключєнія сформували усе твоє життя?
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11.04.2021 14:43 Відповісти
злив на граматику явна ознака відсутності аргументів.
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11.04.2021 14:49 Відповісти
Я вчився тільки 10 років, вистачило щоб засвоїти курс середньої школи повністю і зпершого разу вступити до універу на негуманітарну спеціальність.
Наводити аргументи таким як ти без сенсу: http://bibliograph.com.ua/encSlov/13/127.htm Не розсипайте, бісер перед свинями!
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11.04.2021 16:41 Відповісти
у, раз 10 років то ти динозавр совковий. курс може ти пердун і засвоїв, але того, що ти вже давно не на уроках - так і не допер.
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11.04.2021 16:54 Відповісти
Бачу тепер приматів навіть за 12 років не вдається трансформувати у людину , не те що граматику , хамити не можуть відучити.
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11.04.2021 17:08 Відповісти
ну то старим ******** хоцця щоб було як у їхній сраній молодості. а як відучити старго козла уставляти усім свої динозаврові мізки.
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11.04.2021 20:15 Відповісти
Молодим підрикам пора вставити йоршик і там провернути щоб відбити бажання хамити!
А уууу модери чому воно нагло хамить?
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11.04.2021 22:46 Відповісти
старим пора у гробік (за бажанням з йоршиком в нижній півкулі) і не заважати молодим, бо майбутнє належить молоді. модери чого воно трусе своєю старопердунною тирсою? рукоприкладством вже займається.
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11.04.2021 23:20 Відповісти
Я бачу тут модератори забухали? Чому цей акаунт ще не в бані?
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12.04.2021 07:50 Відповісти
Прям Достоевский какой то,давай уже дальше маразмом заниматься, ради слезинки ребенка,
что нам потрибно зробыть? Или только уколоться и забыться, а остальное не важно.Марализатор хренов от вас все беды, спасителей -сектантов заблудших душ.
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10.04.2021 16:18 Відповісти
Звичайно- "олько уколоться и забыться"- це любиме заняття твого мозґу"?
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10.04.2021 18:35 Відповісти
Запрет дышать детям без прививок не нарушает их право на жизнь.

А если серьёзно, то есть люди, которые не могут прививаться из-за состояния здоровья (обычно это что-то генетическое), а любая серьёзная болезнь, от которой прививки и делаются, для этих людей означает однозначно смертельный приговор. В остальном же, если все остальные привиты, эти люди могут нормально жить. Именно ради них и необходимо прививать всех.
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10.04.2021 15:47 Відповісти
Вопрос в том, что люди не знают, что им колют.
Своим могут колоть одно, а так сказать, "оппозиционерам" - что-то другое.
Никто не контролирует что именно колют - это знают только те, кто стоит на раздаче.
У одного хитрого народа для гоев есть понятие "управляемая медицина", сдерживающая размножение коренных народов. Можно почитать в гугле: "Программа уничтожения русской нации" (Моеква, 1989 год). Параграф XIII: "Управляемая медицина". Интернет всё помнит.
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10.04.2021 16:40 Відповісти
Мне это напоминает:
"Дядя купи кирпич" в исполнении государства)))
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10.04.2021 16:01 Відповісти
После вакцинации детки будут задавать вопрос: "Папа, где море?"
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10.04.2021 16:55 Відповісти
Я за вакцинацию. Но такой подход, в корне не правильный. Только родители в праве принимать решение колоть вакцину своему ребенку, или нет, а не государство в лице Минобразования, или еще какого органа. Вакцинированные дети никоим образом не пострадают от не вакцинированных. Какой смысл тогда не вакцинированных не пускать в школы?
Почему в совковом менталитете для достижения какой либо цели обязательно вводить отрицательные мотивационные методы: не пустить, наказать, отобрать. Почему бы к хорошему не привлекать положительными бонусами? Сделал прививку - получи "конхфетку".
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10.04.2021 16:31 Відповісти
Действительно. Невакцинированные всего лишь будут выращивать в своих организмах тысячи поколений вирусов и щедро делиться ими с окружающими. А как только среди тех поколений возникнет мутация, против которой иммунитет от вакцины малоэффективен, наступит новая пандемия. А в остальном ничего страшного.
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11.04.2021 00:59 Відповісти
Вакцинированные будут выращивать ещё большее количество штаммов,
потому что их иммунитет слабее.
Вакцина работает против одного конкретного штамма,
а дальше все в одинаковых условиях.
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11.04.2021 16:05 Відповісти
когда то никого не спрашивали делать плановые прививки или нет. Все знали что нужно делать. Сейчас все по другому. Хочу делаю, а хочу нет. Хочу больного ребенка с соплями и кашлем веду в школу к другим детям, а хочу нет.
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10.04.2021 16:37 Відповісти
Так Супрун же сказала, что насморк и кашель с температурой до 38 - не повод сидеть дома и не ходить в школу или на работу. В Европе и Америке это так. Вот она нам их опыт и притащила. Теперь у мамочек есть оправдание. Воин на холодном можно спокойно сидеть или мороженое во время ангины есть. Я один раз попробовала совету Супрун последовать , мороженое на больное горло, что сказать, не « злим, тихим словом» ту Супрун по сей день вспоминаю.
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10.04.2021 16:49 Відповісти
Когда-то мы все были единый советский народ и все работали на дело Ленина.
Потому в целесообразности прививок можно было не сомневаться.
Кололи то, что поддержит гойскую рабсилу в минимальной рабочей форме.
А сегодня одному народу мешают другие народы, потому в ход идут все средства.
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10.04.2021 16:54 Відповісти
когда то никого не спрашивали делать плановые прививки или нет.

Тогда это была проверенная годами смстема, а сейчас- грабеж бюджета во всех странах под флагом "пандемии"
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10.04.2021 17:23 Відповісти
Запрет посещать школы детям без прививок

Пеннсионерам выходить на улицу
Студентам учится
Больным лечится
Остальным - жить...
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10.04.2021 17:20 Відповісти
Якби з таким завзяттям, як борються за щеплення, боролись за здоровий спосіб життя.

Остап Бендер вышел на мировой уровень- ударим вакцинацией по кошелькам доверчевых граждан всего мира!...
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10.04.2021 17:35 Відповісти
Тепер іще без масочок теж не можна.
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10.04.2021 21:21 Відповісти
Без каких прививок...от опасных немутирующих вирусов и бактерий согласен прививать нужно...
А вот гриппоковидобесов нужно сразу посылать нах...вирус мутирует каждые полгода...какие к черту прививки...Угробить имунную систему...
лучше пусть чеснок и черемшу жрут дети с преподами, а запивают компотом из клюквы и облепихи..
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10.04.2021 21:28 Відповісти
тут дехто переживав за людей, які по медичним показам не можуть бути привиті. ТО в мене питання: виходить, що вакцина для окремих дуже небезпечна? Але наскільки тоді вона безпечна для інших? Адже ніхто не може зробити прогноз лише на основі того, що терапевт подивись аналіз сечі та крові чи послухав стетоскопом вдох-видох.
В той же час в нашій країні абсолютно відсутня практика компенсації за втрату здоровья від вакцинації.
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10.04.2021 22:49 Відповісти
правильно. антипрививочникам место в средневековье.
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11.04.2021 04:28 Відповісти
Те кто против прививок - здоровые люди с хорошим иммунитетом.
"Прививатели" хотят этот иммунитет сломать.
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11.04.2021 09:53 Відповісти
Це так в Конституції прописано, що повна загальна середня https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0#w1_2 освіта є обов'язковою, за умови вакцинації?
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11.04.2021 16:01 Відповісти
Як я розумію,п.Горбачов повинен захищати інтереси дітей в незалежності від коліру шкіри,очей,соціального статусу,медичних проблєм,вакцинованих чи невакцинованих...і навіть (як нам зараз втирають,що це має місце)від сексуальної орієнтації.Після цієї заяви, пан має подати у відставку,оскільки інтереси одних дітей ставить вище інших.І там,на вільних хлібах,має право робити будь які заяви.
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11.04.2021 16:30 Відповісти
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