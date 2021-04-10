Заборона відвідувати школи дітям без щеплень не порушує їхнє право на освіту, - омбудсмен
Заборона на відвідування навчальних закладів дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення, не порушує їхнє право на освіту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці у фейсбуці Офісу омбудсмена.
"До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини періодично надходять звернення батьків щодо сприяння у захисті прав дітей на освіту у зв'язку з відмовою батьків від їхньої обов'язкової вакцинації. Уповноважений дотримується позиції, що заборона відвідувати заклади освіти дітям, у яких відсутні профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, не порушує їхнє право на освіту, оскільки чинним законодавством передбачені різні форми здобуття освіти, окремі з яких можна реалізувати без відвідування навчального закладу", - йдеться у заяві.
У омбудсмена підкреслили, що обов'язкова вакцинація створює колективний імунітет і захищає не тільки щеплених дітей, а й тих, які не можуть бути вакциновані через медичні протипоказання.
Крім того, як пояснили у відомстві, Верховний Суд у своїй постанові від 17 квітня 2019 року у справі №682/1692/17 зазначив, що вимога про обов'язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб, з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров'я зацікавлених осіб є виправданою.
У цій справі Верховний Суд звернув увагу, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей, уточнюється в повідомленні.
"Однак проблема незгоди деяких батьків на обов’язкову вакцинацію дітей та подальші труднощі із реалізацією права таких дітей на освіту продовжувала гостро обговорюватись в українському суспільстві. Утім, крапку у цій суперечці поставила Велика палата Європейського суду з прав людини, оприлюднивши 8 квітня 2021 року своє рішення у справі Vavřička and Others v. the Czech Republic (№47621/13). Європейський суд визначив, що обов’язкова вакцинація, на яку скаржилися заявники, має розумне співвідношення пропорційності до легітимної мети держави-відповідача, яка відповідає цілям охорони здоров’я та захисту прав інших осіб. Відповідно, Європейський суд встановив, що порушення статті 8 Конвенції з боку держави у цій справі не було", - зазначили в Офісі омбудсмена.
У Денісової також нагадали, що відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" під час розгляду справ національні суди застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Як повідомлялося, 25 березня на сайті освітнього омбудсмена повідомили, що заборона відвідувати навчальні заклади нещепленим дітям є законною.
Верховний Суд залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять не щепленої за віком учениці.
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Це що, привиті вакцинами Пфайзер чи Астразенека заражають інших людей запчастиною вірусу, що в них закодована? Який розумний імунолог!
С одной стороны заставляют, с другой не отвечают за последствия - школа Остапа Бендера.
потому что иммунитет не развален.
а не чтобы сделать их калеками.
Что наши "избранные" колют своим деткам, учащихся в частных лицеях и колледжах,
мы не знаем.
Может, ничего не колют.
""Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", - отметили в Офисе омбудсмена."
Народ, какая вакцина- грабеж и надувательство на первом месте, под истерикой в СМИ...
Права людини не закінчуються там де починається психічна хвороба іншої людини!
Але тут є один нюанс кретинів хоч і більшість але вони в своїй масі тільки хитрі, та й то не усі.
А меншість розумні , а ще менше мудрих.
Тому копати мені ,на підставі того що вас більшість нема сенсу , "вахцина" є -коліться , а я почекаю коли пройде позитивна природна селекція.
Наводити аргументи таким як ти без сенсу: http://bibliograph.com.ua/encSlov/13/127.htm Не розсипайте, бісер перед свинями!
А уууу модери чому воно нагло хамить?
что нам потрибно зробыть? Или только уколоться и забыться, а остальное не важно.Марализатор хренов от вас все беды, спасителей -сектантов заблудших душ.
А если серьёзно, то есть люди, которые не могут прививаться из-за состояния здоровья (обычно это что-то генетическое), а любая серьёзная болезнь, от которой прививки и делаются, для этих людей означает однозначно смертельный приговор. В остальном же, если все остальные привиты, эти люди могут нормально жить. Именно ради них и необходимо прививать всех.
Своим могут колоть одно, а так сказать, "оппозиционерам" - что-то другое.
Никто не контролирует что именно колют - это знают только те, кто стоит на раздаче.
У одного хитрого народа для гоев есть понятие "управляемая медицина", сдерживающая размножение коренных народов. Можно почитать в гугле: "Программа уничтожения русской нации" (Моеква, 1989 год). Параграф XIII: "Управляемая медицина". Интернет всё помнит.
"Дядя купи кирпич" в исполнении государства)))
Почему в совковом менталитете для достижения какой либо цели обязательно вводить отрицательные мотивационные методы: не пустить, наказать, отобрать. Почему бы к хорошему не привлекать положительными бонусами? Сделал прививку - получи "конхфетку".
потому что их иммунитет слабее.
Вакцина работает против одного конкретного штамма,
а дальше все в одинаковых условиях.
Потому в целесообразности прививок можно было не сомневаться.
Кололи то, что поддержит гойскую рабсилу в минимальной рабочей форме.
А сегодня одному народу мешают другие народы, потому в ход идут все средства.
Тогда это была проверенная годами смстема, а сейчас- грабеж бюджета во всех странах под флагом "пандемии"
Пеннсионерам выходить на улицу
Студентам учится
Больным лечится
Остальным - жить...
Остап Бендер вышел на мировой уровень- ударим вакцинацией по кошелькам доверчевых граждан всего мира!...
А вот гриппоковидобесов нужно сразу посылать нах...вирус мутирует каждые полгода...какие к черту прививки...Угробить имунную систему...
лучше пусть чеснок и черемшу жрут дети с преподами, а запивают компотом из клюквы и облепихи..
В той же час в нашій країні абсолютно відсутня практика компенсації за втрату здоровья від вакцинації.
"Прививатели" хотят этот иммунитет сломать.