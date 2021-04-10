УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9936 відвідувачів онлайн
Новини
24 333 68

Колишнього топменеджера "Аерофлоту" Глушкова, який критикував Путіна, задушили у своєму будинку в Лондоні, - висновок суду

Колишнього топменеджера

Колишній бізнес-партнер Бориса Березовського і топменеджер "Аерофлоту" Микола Глушков, який критикував Володимира Путіна і отримав у 2010 році політичний притулок у Великій Британії, був задушений у власному будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Російську службу BBC", такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона.

Глушков, який виступав із критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна, був знайдений у своєму будинку в лондонському районі Нью-Молден у березні 2018 року.

Коронерському суду Західного Лондона були представлені докази, які вказують, що смерть Глушкова була представлена ​​як самогубство, і що в ній брала участь якась "третя сторона".

Старший коронер Чіньєре Іньяма ухвалив, що Миколу Глушкова було убито.

Читайте також: Смерть колишнього бізнес-партнера Березовського Глушкова настала від "здавлювання шиї", - поліція Лондона

Глушков покинув Росію після того, як був звинувачений в розкраданні коштів компанії на посаді заступника директора "Аерофлоту".

У 2017 році він був засуджений заочно російським судом на вісім років позбавлення волі.

12 березня 2018 року 68-річний Глушков мав постати в Комерційному суді Лондона, щоб захистити себе, але того самого дня його тіло знайшла в його будинку дочка Глушкова Наталія.

Це сталося через тиждень після отруєння "Новачком" у Солсбері колишнього офіцера ФСБ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Дивіться також: "У мене немає таких даних, що Путін - вбивця", - Бойко. ВIДЕО

Парамедик Домінік Біл розповів у суді, що сцена смерті Глушкова викликала у нього підозри, і нагадав слова товариша Наталії Дениса Трушина: "Не чіпай тут нічого, поки не приїде поліція. Хтось його вбив".

Висновок патологоанатома, наданий суду, вказує на те, що заподіяні  ушкодження можуть бути викликані тим, що хтось, хто перебував позаду, тримав Глушкова за шию.

При цьому у висновку зазначається також відсутність травм, що вказують на тривалу сутичку або утримування третьою стороною, і відсутність травм верхніх кінцівок захисного характеру.

Проте, зачитуючи вердикт, коронер заявив: "Судячи з усієї документації, всіх зібраних доказів, Микола Глушков помер унаслідок навмисного вбивства".

Розслідування співпало із повторним проханням контртерористичного підрозділу лондонської поліції надати додаткову інформацію про смерть Глушкова.

Читайте також: "Ми всі знаємо, що Путін - убивця! І нам не слід соромитися говорити це", - генерал США Ходжес

Його керівник Річард Сміт сказав, що з ним зв'язалося понад 1800 свідків і було знято понад 420 свідчень. Як повідомили в поліції, жодних арештів не було, а мотиви ще не встановлено.

Глушков був близьким другом опального олігарха Бориса Березовського, якого знайшли повішеним у своєму будинку в Беркширі в 2013 році.

На початку 1990-х Глушков був заступником гендиректора створеної Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 році обійняв посаду заступника директора "Аерофлоту".

Розслідування смерті Березовського не мало зрештою певного висновку про те, чи покінчив він життя самогубством чи був убитий.

Автор: 

Лондон (400) путін володимир (24060) вбивство (3108) Глушков Миколай (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
дядя Байден прав, рузьке хйло-вбивця.
показати весь коментар
10.04.2021 15:05
+27
Главный вопрос не в том, что ***** убийца или нет, а в том, что с ним будут или не будут делать. К сожалению, западный мир либо импотенты, либо пособники *****.
показати весь коментар
10.04.2021 15:09
+22
Как и с Березовским, самоубийство конечно. Все враги Путина перед суицидом бегут на запад, тенденция какая то.Или может пора Британии проснуться и понять, что КГБ убивает кого и где захочет и получает смешные санкции за применение хим оружия, на территории Королевства
показати весь коментар
10.04.2021 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лондон бандитская малина. Все ворье и душегубы прячутся там.
показати весь коментар
10.04.2021 15:01 Відповісти
Ринат вот сейчас обиделся.
показати весь коментар
10.04.2021 15:04 Відповісти
Гебнявые шавки , лайкнувшие первому опырышу путлера - вы ,мрази , -УБИЙЦЫ !
показати весь коментар
10.04.2021 15:50 Відповісти
В каком то смысле автор первого поста прав! Там действительно прячутся и имеют собственности многие из тех, кто во всем мире считается преступником...
показати весь коментар
10.04.2021 16:13 Відповісти
а от їх я занесу до свого кондуїту...
показати весь коментар
10.04.2021 18:03 Відповісти
По сравнению бандюков с НА ПАРАРЕЙ, в Лондоне не бандюки, а дытячие ясельки???
показати весь коментар
10.04.2021 15:05 Відповісти
Написал коцапский проксеныш😂🌷
показати весь коментар
10.04.2021 15:07 Відповісти
Плохо работают агенты 007! Убийц педофила бешенного нельзя на пушечный выстрел подпускать к королевству !
показати весь коментар
10.04.2021 16:01 Відповісти
щойно зарегився, але дого такі тут не тримаються.
показати весь коментар
10.04.2021 18:01 Відповісти
"Русские в Лондоне" еще и учатся
показати весь коментар
10.04.2021 18:23 Відповісти
В очередной раз Королеве по губам поводил какой-то мелкий плешивый .... 3-2-1)
Не, ну а чо - пусть докажут что это не инопланетяне с деревни Манкуртово сделали.
показати весь коментар
10.04.2021 15:01 Відповісти
Петрову і Баширову вже Новічок не довіряють?
показати весь коментар
10.04.2021 15:04 Відповісти
они туда для разминки заскочили
показати весь коментар
10.04.2021 16:01 Відповісти
дядя Байден прав, рузьке хйло-вбивця.
показати весь коментар
10.04.2021 15:05 Відповісти
Главный вопрос не в том, что ***** убийца или нет, а в том, что с ним будут или не будут делать. К сожалению, западный мир либо импотенты, либо пособники *****.
показати весь коментар
10.04.2021 15:09 Відповісти
я склоняюсь к мысли, что они пособники. Они видят убийства, войны, грабежи и насилования, аннексии и т.п. И молчат, хотя все могут! И мало того - ездят к кацапам на ЧМ по футболу и т.п.
И все это им аукнется!

"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому"
показати весь коментар
10.04.2021 15:20 Відповісти
Первый Литвиненко (полонием) , тогда уже можно было поставить путлера на место ! Один раз ему сошло с рук ,и пошло-поехало Березовский , Скрипали и ………
показати весь коментар
10.04.2021 16:06 Відповісти
знаете что такое АД не то что нам рассказывают в ужастиках вот есть серия Романов Гиперион Эндимион так вот фантастика о ЦИВИЛИЗАЦИИ была придумана для людей из будущего такая кара некое дерево покаяния и некий крест крестоформ который если человек надевал врастал как паразит в тело человека и его никак нельзя убрать так вот человек погибал умирал а его этот паразит крестоформ воскрешал и он человек вися на дереве покаяния получал раз за разом пытки мучения боль это его простое существование и умирая его каждый раз воскрешали и воскрешали. я бы всех Правителей которые все время существования Цивилизации свои прискоки войны развязывали геноцид пытки ради удовольствий и собственных тараканов в голове именно такую им бы типа жизнь после смерти пожелал смерть да страшно но то миг а вот умер тебя воскресили и так тысячелетиями ты испытываешь физическую боль... что сама БОЛЬ видя это плачет...то таки да....
показати весь коментар
10.04.2021 15:25 Відповісти
может в том мире это все с ними и произойдет или происходит. Но нам сейчас от этого не легче
показати весь коментар
10.04.2021 15:28 Відповісти
Делов-то. Березовского в ванной повесили. Реальный Джеймс Бонд и Сикрет Сервис опять уныло потирают британское очко.
показати весь коментар
10.04.2021 15:08 Відповісти
Это произошло 3 года назад. Следствие 3 года устанавливало, что труп криминальный - умышленное убийство.
показати весь коментар
10.04.2021 15:08 Відповісти
боинг уже скоро 5 лет будет, как решают, кто ж его сбил
показати весь коментар
10.04.2021 15:22 Відповісти
Так поважний високий суд у Нідерландах вже ирішив: летів собі Боїнг, і траекторія його руху перетнулися з дрібними високоенергетичними об'єктами (осколками БЧ ЗРК).
показати весь коментар
10.04.2021 15:44 Відповісти
летів собі Боїнг, і траекторія його руху випадково перетнулися з дрібними високоенергетичними об'єктами, які також кудись випадково летіли
показати весь коментар
10.04.2021 16:26 Відповісти
курва з рашки ще i не таке зробе явани на поготовi
показати весь коментар
10.04.2021 15:09 Відповісти
Путин убийца!
показати весь коментар
10.04.2021 15:10 Відповісти
********
показати весь коментар
10.04.2021 17:38 Відповісти
Аяяяяяяййй, кто обзывается, тот сам так называется. Как можно писать в русский горшок.....если он полный зеленого вонючего ГОВНА??
показати весь коментар
10.04.2021 15:10 Відповісти
Путен сатана мира. И на сатану найдется член с левой резьбой и дрюкнут эту тварь скоро и больно.
показати весь коментар
10.04.2021 15:19 Відповісти
россияне выберут другого и не факт что другой будет лучше.
показати весь коментар
10.04.2021 15:23 Відповісти
Саме так і буде. А як інакше? Країна - "*********" Титул правителя - "*****". Тому далі буде "***** 2", "***** 3,4,5" і ... до повного розпаду федерації...
показати весь коментар
10.04.2021 19:00 Відповісти
дай Бог конечно, но пока такой не нашелся.
показати весь коментар
10.04.2021 15:24 Відповісти
Как и с Березовским, самоубийство конечно. Все враги Путина перед суицидом бегут на запад, тенденция какая то.Или может пора Британии проснуться и понять, что КГБ убивает кого и где захочет и получает смешные санкции за применение хим оружия, на территории Королевства
показати весь коментар
10.04.2021 15:13 Відповісти
А хто не встиг втекти застрелився, або з балкона випав по необережності.....
показати весь коментар
10.04.2021 15:36 Відповісти
На "новичке" сэкономили.
показати весь коментар
10.04.2021 15:14 Відповісти
Хто би сумнівався..
Фуйло в захваті від своєї могутності та безкарності.
показати весь коментар
10.04.2021 15:15 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
10.04.2021 15:16 Відповісти
А "Облигацию" в Лондонах та Вовка в Європах??
показати весь коментар
10.04.2021 15:20 Відповісти
А хто це зробив!...
показати весь коментар
10.04.2021 15:22 Відповісти
Мабуть, посковзнувся в ванній, обмотавши шию шлангом від душу.
показати весь коментар
10.04.2021 15:41 Відповісти
Як Боря Березовський на шарфику?
показати весь коментар
10.04.2021 15:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qtlAQa3FCVM&t=6s Гостья из будущего смешная озвучка
показати весь коментар
10.04.2021 15:23 Відповісти
Гиблое место, это Лондон... ...я там, как в песне -- по улице Пикадилли, чуть ноги себе не обломал, когда к чертогам Королевы Великобритании по левой стороне пешком добирался -- там спецом камнями выложено так, шоб не ходили всякие привозные! ...а я ж не знал...*)
показати весь коментар
10.04.2021 15:23 Відповісти
Нормальный там тротуар. Могли бы на такси подъехать если что
показати весь коментар
10.04.2021 17:06 Відповісти
Это вызовет большое беспокойство. А возможно - даже очень большое.
показати весь коментар
10.04.2021 15:26 Відповісти
удивляет вялая позиция Британии по этому вопросу. Скольких русских там замочили, а от новичка, и UK подданые умерли, - и тишина в ответ. Всем все по фиг.
показати весь коментар
10.04.2021 15:26 Відповісти
Х#йла нужн хвалить иначе задушит яркий тому пример покойный Глушков ...
показати весь коментар
10.04.2021 15:30 Відповісти
Критиковавший Путина бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Глушков был задушен в своем доме в Лондоне, - вывод суда - Цензор.НЕТ 9661
показати весь коментар
10.04.2021 15:31 Відповісти
Ось приклад використання зовнішньої розвідки кассабами для ліквідації незручного мігранта. Українська розвідка спромоглася викрасти кримінального суддю Чауса з Молдови, позалишавши сліди, як дилетанти. Шкода, що вороги України спокійно жирують в кацапстанах, не побоюючись смерті з-за рогу.
показати весь коментар
10.04.2021 15:35 Відповісти
МОССАД при Януковичу якогось араба із харківського потяга витягнув, а нам аби що. Громадськість обурювалась днів три, а держава Україна тупо промовчала.
показати весь коментар
11.04.2021 05:01 Відповісти
Вовка продолжает убивать русскоязычных
показати весь коментар
10.04.2021 15:36 Відповісти
Урізноманітнились парашні!!!
Бо якщо Новачком і Новачком, то підозріло буде!!!
показати весь коментар
10.04.2021 15:40 Відповісти
Пора РФ переименовать в "Фашистская Федерация".....
показати весь коментар
10.04.2021 15:44 Відповісти
Чому не в "*********"? Назва буде повністю відповідати реальному стану в країні.
показати весь коментар
10.04.2021 19:03 Відповісти
Вседозволенность и безнаказанность порождает все новые преступления.
показати весь коментар
10.04.2021 15:52 Відповісти
В цьому нема анінайменшого сумніву.
показати весь коментар
10.04.2021 16:37 Відповісти
Вы НЕПРАВИЛЬНО это формулируете! На территории другой страны другая страна совершает уже де факто! регулярные убийства на свое усмотрение, абсолютно игнорируя сувернитет этой же страны.
Вот теперь это правильно.
показати весь коментар
10.04.2021 16:51 Відповісти
Весь новачок пошёл на спутник. Дефицит средств.
показати весь коментар
10.04.2021 17:31 Відповісти
Вот и рано смеялись....********** убийцы доказали профпригодность! Не говоря уже о спущенном на тормозах расследовании убийства Березовского. Или кто-то верит что Боря сам?
показати весь коментар
10.04.2021 17:44 Відповісти
Но ведь это неприемлимо!
показати весь коментар
10.04.2021 18:24 Відповісти
Демократы думали, что мразину плешивую можно санкциями урезонить. И как? И накостылять не могут и связать тоже. Байден громко наговорил, а плешивый сразу его на слабо взял, а то рейтинг вон как растет.
показати весь коментар
10.04.2021 19:23 Відповісти
"...был задушен в собственном доме....И ... суду Западного Лондона были представлены улики, свидетельствующие, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство...."

Дальше можно не читать.
Мужик сам себя задушил двумя своими собственными руками.
показати весь коментар
10.04.2021 20:44 Відповісти
Чтобы доказать Байдену что он никакой не убийца "*****" не остановится ни перед каким преступлением.
показати весь коментар
10.04.2021 22:31 Відповісти
ТАК ПУТИН УБИЙЦА УЖЕ В КАКОЙ СТЕПЕНИ !!!???
показати весь коментар
10.04.2021 22:39 Відповісти
березовского тоже тойво.
показати весь коментар
11.04.2021 04:30 Відповісти
 
 