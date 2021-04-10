Колишнього топменеджера "Аерофлоту" Глушкова, який критикував Путіна, задушили у своєму будинку в Лондоні, - висновок суду

Колишній бізнес-партнер Бориса Березовського і топменеджер "Аерофлоту" Микола Глушков, який критикував Володимира Путіна і отримав у 2010 році політичний притулок у Великій Британії, був задушений у власному будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Російську службу BBC", такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона.

Глушков, який виступав із критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна, був знайдений у своєму будинку в лондонському районі Нью-Молден у березні 2018 року.

Коронерському суду Західного Лондона були представлені докази, які вказують, що смерть Глушкова була представлена ​​як самогубство, і що в ній брала участь якась "третя сторона".

Старший коронер Чіньєре Іньяма ухвалив, що Миколу Глушкова було убито.

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Глушков покинув Росію після того, як був звинувачений в розкраданні коштів компанії на посаді заступника директора "Аерофлоту".

У 2017 році він був засуджений заочно російським судом на вісім років позбавлення волі.

12 березня 2018 року 68-річний Глушков мав постати в Комерційному суді Лондона, щоб захистити себе, але того самого дня його тіло знайшла в його будинку дочка Глушкова Наталія.

Це сталося через тиждень після отруєння "Новачком" у Солсбері колишнього офіцера ФСБ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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Парамедик Домінік Біл розповів у суді, що сцена смерті Глушкова викликала у нього підозри, і нагадав слова товариша Наталії Дениса Трушина: "Не чіпай тут нічого, поки не приїде поліція. Хтось його вбив".

Висновок патологоанатома, наданий суду, вказує на те, що заподіяні ушкодження можуть бути викликані тим, що хтось, хто перебував позаду, тримав Глушкова за шию.

При цьому у висновку зазначається також відсутність травм, що вказують на тривалу сутичку або утримування третьою стороною, і відсутність травм верхніх кінцівок захисного характеру.

Проте, зачитуючи вердикт, коронер заявив: "Судячи з усієї документації, всіх зібраних доказів, Микола Глушков помер унаслідок навмисного вбивства".

Розслідування співпало із повторним проханням контртерористичного підрозділу лондонської поліції надати додаткову інформацію про смерть Глушкова.

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Його керівник Річард Сміт сказав, що з ним зв'язалося понад 1800 свідків і було знято понад 420 свідчень. Як повідомили в поліції, жодних арештів не було, а мотиви ще не встановлено.

Глушков був близьким другом опального олігарха Бориса Березовського, якого знайшли повішеним у своєму будинку в Беркширі в 2013 році.

На початку 1990-х Глушков був заступником гендиректора створеної Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 році обійняв посаду заступника директора "Аерофлоту".

Розслідування смерті Березовського не мало зрештою певного висновку про те, чи покінчив він життя самогубством чи був убитий.