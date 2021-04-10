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Новини Коронавірус і карантин
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Перше щеплення китайською вакциною CoronaVac планують зробити 13 квітня, - Ляшко

Перше щеплення китайською вакциною CoronaVac планують зробити 13 квітня, - Ляшко

Перші щеплення китайською вакциною проти коронавірусу CoronaVac українці зможуть отримати вже у вівторок, 13 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що щепитимуть цією вакциною маломобільні групи населення (людей з інвалідністю), які не можуть прийти в пункт щеплення, і їхніх опікунів. Також вакцину зможуть отримати люди, які долучаться до проведення ЗНО в 2021 році, олімпійці і паралімпійці, які поїдуть цього року на змагання.

За словами Ляшка, вакцинацію вирішили робити саме цим препаратом, оскільки він має одну дозу у флаконі. Для повноцінної імунізації людина має отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 14-28 днів. Однак головний санлікар зазначив, що українцям щепитимуть другу дозу на 28-й день, оскільки тоді ефект буде більшим.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+2
Кто этот храбрец.
Да еще 13-го.
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10.04.2021 15:37
+2
Бесконечный зеленый ТРЁП. То с 9-го, то с 10-го, теперь - с 13-го. Сначала свистели про январь, в результате дотянули до апреля. Год назад обещали 10млн. тестов ПЛР, привезли 50тысяч (ПОЛПРОЦЕНТА ОТ ГРОМКО ГАРАНТИРОВАННЫХ ГАРАНТОМ 10млн.! - Рекорд для Гиннесса!). Год прошёл - ничего не изменилось. Цена зеленого слова = НОЛЬ! Всех до конца года! 37млн. вакцин! 13млн. уколов за месяц!!! Дай Бог, хотя бы 2 млн. до Нового года провакцинировали... Неизлечимые пустоголовые бездари и профес. профаны...
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10.04.2021 15:45
+2
Маоїстам повірили?
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10.04.2021 15:50
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Кто этот храбрец.
Да еще 13-го.
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10.04.2021 15:37 Відповісти
ну не п"ятниця ж.
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10.04.2021 17:31 Відповісти
Странно что миллиардный Китай избавился от ковида даже без вакцин потеряв официально лишь 3 тысячи человек.
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10.04.2021 15:39 Відповісти
Ви їх рахували?
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10.04.2021 15:46 Відповісти
официальная информация.
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10.04.2021 15:48 Відповісти
Маоїстам повірили?
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10.04.2021 15:50 Відповісти
А у Пн.Кореї взагалі ніхто не захворів, бо їм світить Чучхе))
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10.04.2021 15:54 Відповісти
министр здравоохранения Франции Верон в газете Фигаро ответил на возмущения вакцинированных почему их тоже заставляют сидеть на карантине - защита вакцинированного против распространения вируса . вызывает сомнения также вакцинированные люди более всего подвержены тяжёлым формам заболевания и смертности . ну о чём я и писал . что предыдущая попытка вакцинировать от короны в годах 2005-2007 дала через 6 месяцев почти 100% ное заболевание в очень тяжёлой форме и массовую смерть вакцинированных
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10.04.2021 16:59 Відповісти
Убить предура!
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10.04.2021 15:40 Відповісти
З новим уханьським штамом?
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10.04.2021 15:42 Відповісти
КНР, РФ і Іран токсичні країни, нічого звідти приймати НЕМОЖНА!
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10.04.2021 15:44 Відповісти
Ну с 13 апреля это вообще апупей апофеоз... Люди из-за ваших шахер-махеров с вакцинами и так боятся прививаться. Так вы, блин, еще и начало на 13 число назначили. Феерические, одним словом.
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10.04.2021 15:45 Відповісти
у тебя совка на єто число не стоит, забобоньі мешают?
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10.04.2021 17:33 Відповісти
А причем тут совок? Забавно твои аргументы послушать.
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10.04.2021 19:10 Відповісти
Бесконечный зеленый ТРЁП. То с 9-го, то с 10-го, теперь - с 13-го. Сначала свистели про январь, в результате дотянули до апреля. Год назад обещали 10млн. тестов ПЛР, привезли 50тысяч (ПОЛПРОЦЕНТА ОТ ГРОМКО ГАРАНТИРОВАННЫХ ГАРАНТОМ 10млн.! - Рекорд для Гиннесса!). Год прошёл - ничего не изменилось. Цена зеленого слова = НОЛЬ! Всех до конца года! 37млн. вакцин! 13млн. уколов за месяц!!! Дай Бог, хотя бы 2 млн. до Нового года провакцинировали... Неизлечимые пустоголовые бездари и профес. профаны...
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10.04.2021 15:45 Відповісти
помолимся за них
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10.04.2021 15:58 Відповісти
А преЗедент сможет еще раз продемонстрировать свою бритую грудь?
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10.04.2021 21:12 Відповісти
Ляшко сьогодні на зміні , кормить зебілів чим попало
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10.04.2021 21:15 Відповісти
 
 