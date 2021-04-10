Перше щеплення китайською вакциною CoronaVac планують зробити 13 квітня, - Ляшко

Перші щеплення китайською вакциною проти коронавірусу CoronaVac українці зможуть отримати вже у вівторок, 13 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що щепитимуть цією вакциною маломобільні групи населення (людей з інвалідністю), які не можуть прийти в пункт щеплення, і їхніх опікунів. Також вакцину зможуть отримати люди, які долучаться до проведення ЗНО в 2021 році, олімпійці і паралімпійці, які поїдуть цього року на змагання.

За словами Ляшка, вакцинацію вирішили робити саме цим препаратом, оскільки він має одну дозу у флаконі. Для повноцінної імунізації людина має отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 14-28 днів. Однак головний санлікар зазначив, що українцям щепитимуть другу дозу на 28-й день, оскільки тоді ефект буде більшим.

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