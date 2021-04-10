Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері місії США при ОБСЄ.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16.00 (за київським часом) з метою отримання роз'яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що засідання було ініційовано Україною в рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій області в Європі.

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