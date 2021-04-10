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Новини Агресія Росії проти України
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Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону

Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері місії США при ОБСЄ.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16.00 (за київським часом) з метою отримання роз'яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що засідання було ініційовано Україною в рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій області в Європі.

Також читайте: РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

ОБСЄ (3509) росія (65829)


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Топ коментарі
+3
обсє - то кастрована, затратна, неефективна, паразитуюча (своїми словами - нах. нікому не потрібна шобла дармоїдів).
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10.04.2021 16:00
+2
то ли тупая до самого дна как все другие с команды Зе, то ли диверсантка на корысть РФ...

Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 434
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10.04.2021 16:08
+2
Не знаю где кого опрашивали, во Львове 92 % опрошенных пойдут на войну, сегодня это ресурс вид фекалий.
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10.04.2021 16:12
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Хочется разъяснений лично Президента Зеленского -- об чём инициирует Украина?
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10.04.2021 15:51 Відповісти
обсє - то кастрована, затратна, неефективна, паразитуюча (своїми словами - нах. нікому не потрібна шобла дармоїдів).
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10.04.2021 16:00 Відповісти
пускай таскают свою военную технику ,половину угробят , так к войне не готовятся , лапти не способны в открытую воевать ,только пакости делают исподтишка
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10.04.2021 16:04 Відповісти
Ну Карл 12й шведский, Наполеон Бонапарт, Гитлер и многие польские короли и турецкие султаны с вами бы не согласились и даже японский император признает утрату Курил.
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10.04.2021 16:18 Відповісти
Мамонтов тоже вы ?
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10.04.2021 16:19 Відповісти
с Гитлером без США вы бы не справились
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10.04.2021 16:20 Відповісти
Точно так можно сказать что и США без СССР с японцами.. Миллионная квантунская армия самая боеспособная была.. за месяц советы ее разгромили.
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10.04.2021 16:23 Відповісти
С началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Маньчжурской операции , 16 августа 1945 года командующий Квантунской армии генерал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE Ямада Отодзо приказал своей армии сдаться, после того как император Хирохито объявил о капитуляции Японии с 14 августа 1945 года
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10.04.2021 16:30 Відповісти
Да там уже 11го было с ней все. https://**********.com.ua/2020/09/75-rokiv-tomu-zakinchylasya-druga-svitova-vijna/ читайте раздел разгром квантунской армии на украинском языке специально для вас нашла.
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10.04.2021 16:35 Відповісти
там Монголы победили
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10.04.2021 16:47 Відповісти
Від імені СРСР капітуляцію Японії прийняв генерал-лейтенант Кузьма Миколайович Дерев'янко.
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10.04.2021 16:50 Відповісти
без нас лапти вы ничто !
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10.04.2021 16:51 Відповісти
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 года - событие, завершившее боевые действия во Второй мировой войне. Зафиксировано актом, подписанным на борту линкора "Миссури" .
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10.04.2021 16:32 Відповісти
Трупами закидали, як при форсуванні Дніпра, чи при взятті Зеєєловських висот.
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10.04.2021 17:20 Відповісти
Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 5848
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10.04.2021 16:07 Відповісти
Не знаю где кого опрашивали, во Львове 92 % опрошенных пойдут на войну, сегодня это ресурс вид фекалий.
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10.04.2021 16:12 Відповісти
опрашивали в Сранске и Сысрани
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10.04.2021 16:15 Відповісти
https://www.segodnya.ua/
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10.04.2021 16:21 Відповісти
то ли тупая до самого дна как все другие с команды Зе, то ли диверсантка на корысть РФ...

Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 434
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10.04.2021 16:08 Відповісти
а ты тащишь сюда всякую гадость
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10.04.2021 16:10 Відповісти
это не я - это мудрый и простой нарид притащил..
я за Квартал-95 не голосовал..
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10.04.2021 16:24 Відповісти
От -- токо шо, мимо дома проехало... -- это наше НАТО или просто немецкий крестьянин? *)
Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 8811
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10.04.2021 16:11 Відповісти
вато косилка ?
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10.04.2021 16:14 Відповісти
-- та сам не знаю -- ...ездиет всякое... *)
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10.04.2021 16:27 Відповісти
Ніби схоже на памперсовідсмоктувач. Невже ОПа закупила?
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10.04.2021 17:26 Відповісти
-- сам спрашиваю: що це таке?
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10.04.2021 17:27 Відповісти
Маодзедуны отказались финансировать Мавзолейную Силу Сибири. Чахлык Пуйло в шоке
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10.04.2021 16:32 Відповісти
Китай повернулся задом к России. Инвесторы бегут со скоростью света
#https://smartmoney.one/news/tags/investicii инвестиции
08.04.2021 - 20:31
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10.04.2021 16:46 Відповісти
Турки затачивали Байрактары под российскую технику и это о многом говорит
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10.04.2021 17:07 Відповісти
Лучше немедленно инициировать процедуру изгнания русофашистской мрази из Совбеза и вообще из ООН - как их пинком выперли в 1940 после нападения на Финляндию. А то бред получается, когда в Совете Безопасности ООН один из шести постоянных членов - сам сатана и главная угроза безопасности на планете.
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10.04.2021 17:16 Відповісти
Не треба. Воронеж ***********. Як не як жалко, колись територія України була.
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10.04.2021 17:23 Відповісти
 
 