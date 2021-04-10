Вакциною Pfizer першими щепитимуть персонал і мешканців будинків престарілих, а також співробітників ДСНС і Держприкордонслужби, - Ляшко

Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ці інтернати - це ще перший етап, який ми розраховували почати ще в лютому. Але оскільки вже було передбачено логістичне планування і щоб не змінювати наші напрацьовані алгоритми, ми вирішили повернутися до цієї групи людей із цією ж вакциною", - сказав Ляшко.

Далі щеплення препаратом від Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

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