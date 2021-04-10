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Вакциною Pfizer першими щепитимуть персонал і мешканців будинків престарілих, а також співробітників ДСНС і Держприкордонслужби, - Ляшко
Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ці інтернати - це ще перший етап, який ми розраховували почати ще в лютому. Але оскільки вже було передбачено логістичне планування і щоб не змінювати наші напрацьовані алгоритми, ми вирішили повернутися до цієї групи людей із цією ж вакциною", - сказав Ляшко.
Далі щеплення препаратом від Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.
Топ коментарі
+8 Женя-Женя
показати весь коментар10.04.2021 16:06 Посилання
+5 Igor V #453603
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+5 Lada2014
показати весь коментар10.04.2021 18:23 Посилання
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будуть щеплювати мжєнтів.
ляшко, вы бы еще, простите, на кладбищах жителей прививал в первую очередь, а не солдат. а чо - привил-не-привил - и так побоку... как и престарелым домам в жильцах то)
гуманист блин, тя в природе бы, ну, среди животных тупо бы за такие идеи....
Вони рекомендовані ПІСЛЯ 60
Ці імбИцили хоч щось роблять логічно? Чи під прикриттям будинків для пристарілих Пфайзер просто покрадуть?
Сказал шефу, шо хочу обратно на ночную смену -- там людей меньше.
Исхожу из того, что сейчас полюбэ, эксперементальный период на массах -- а хочется индивидуального подхода...
Бате родному послезавтра 92 года, невеста молодая, доця малая совсем -- есть ещё, шо надо погулять по Жизни...*)
Или их мнение нас не интересует?
На текущий момент, желающих вакцинироваться медиков всего лишь единицы %. Даже несмотря на принуждение их к вакцинации. Они, как никто другой, умеют ценить свою жизнь и своё здоровье.
Даже если произойдёт чудо, и в Украину завезут Pfizer, процент желающих им вакцинироваться среди медперсонала не превысит 5..10%
А к чему вы тогда написали:Медики уже все привитые, если сами знаете, что единицы привиты?
А связь с уволившимися и вакцинацией--тотальное недоверие сегодняшнему руководству--- бездарному, воровитому, брехливому и непрофессиональному.
Чтоб попытаться показать вам ошибочность вашей точки зрения, мне пришлось бы основательно потрудиться и исписать не одну чернильницу текста ))
Но всё это оказалось бы впустую, поскольку каждый мой аргумент вы с легкостью перебили бы джокером - своими предубеждениями.
И, в итоге, всё равно получится мартышкин труд ))
А на счёт медиков - это был сарказм, но лишь отчасти. Ведь формально, за 2 месяца, кампания по вакцинации медперсонала, полагаю, должна уже быть завершена. Поскольку, для вакцинации 0.0% желающих медработников, много времени не надо.
Я заранее знал, что будет именно так и, поверьте, с Pfizer-ом ситуация кардинальным образом не изменится
Тут спалахи великі якраз у таких будинках обколотих.